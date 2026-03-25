الحرب في المنطقة | قصف صاروخي إيراني على إيلات وتل أبيب

لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
25 مارس 2026
تتواصل الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران وسط قصف متبادل، وتأكيدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وجود مفاوضات لوقف إطلاق النار. وتوجه إيران ضربات صاروخية مستمرة لإسرائيل وتستهدف كذلك مواقع في دول الخليج، فيما تتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى لموجات من القصف الإسرائيلي الأميركي العنيف.

وبخلاف الأجواء السائدة والتقارير عن بدء محادثات بين واشطن وطهران، قالت وكالة "رويترز" الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة، في خطوة قد تمهد لعملية برية محتملة ضد إيران. وأوضحت مصادر للوكالة أن قراراً لم يُتخذ بإرسال قوات إلى داخل إيران، لكن نشر هذه القوات يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية استعداداً لأي عمليات محتملة في المنطقة. ويأتي هذا التطور بعد نشر آلاف من مشاة البحرية والبحارة، الأسبوع الماضي، على متن السفينة الأميركية "بوكسر"، وهي سفينة هجومية برمائية، إلى جانب وحدة مشاة البحرية الاستكشافية والسفن الحربية المرافقة لها.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن واشنطن أرسلت خطة من 15 بندا إلى إيران عبر باكستان، لإنهاء الحرب، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن الخطة تتضمن إعلان هدنة مدتها شهر، يتم خلالها مناقشة البنود.

12:26 am

بغداد
استهداف قاعدة فكتوريا الأميركية قرب مطار بغداد

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة فكتوريا الأميركية قرب مطار بغداد بالمسيرات.

12:21 am

الأناضول

الأناضول
4692 صاروخا ومسيرة.. حصيلة 25 يوما من هجمات إيران دول عربية

استهدفت إيران 7 دول عربية، أغلبها خليجية، بما لا يقل عن 4 آلاف و692 صاروخا وطائرة مسيرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين خلال 25 يوما، وفق رصد أجرته وكالة الأناضول استنادًا إلى بيانات رسمية حتى مساء الثلاثاء.

12:20 am

لندن
واشنطن ترسل خطة من 15 بنداً إلى إيران تبدأ بهدنة مدتها شهر

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 بنداً لإنهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة حول بدء مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية.

12:18 am

القدس المحتلة
قصف صاروخي إيراني على إيلات وتل أبيب

دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات ومحيطها جنوبي إسرائيل وفي القدس المحتلة وتل أبيب (وسط)، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، إثر إطلاق رشقات صواريخ من إيران.

11:48 pm

طهران
أبرز تطورات الحرب أمس الثلاثاء
  • واشنطن ترسل خطة من 15 بندا إلى إيران لوقف الحرب
  • إيران: هجوم أميركي إسرائيلي جديد في محيط محطة بوشهر النووية
  • سلطات العراق تمنح الحشد الشعبي "حقّ الرد والدفاع عن النفس"
  • سقوط صواريخ إيرانية في منطقة تل أبيب الكبرى
  • البيت الأبيض: العملية ضد إيران مستمرة بموازاة الدبلوماسية
  • "رويترز": واشنطن تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة
  • إيران تعلن استهداف تجمع لقوات أميركية وجماعات معارضة بأربيل
  • "قطر للطاقة" تبلغ 4 دول بإعلان "حالة القوة القاهرة"
  • الصحة الإسرائيلية: 4829 مصاباً منذ بدء الحرب
  • الحرس الثوري يهدد باستهداف قوات إسرائيلية بمحاذاة لبنان وغزة
موقع سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب 24/3/2026 (رويترز)
الحرب في المنطقة | إيران تعلن تعرض محطة بوشهر النووية لهجوم جديد

الأناضول
العربي الجديد
إيران تدعو الصين وروسيا لإفشال التحركات ضدّها في مجلس الأمن

العراق يعلن اعتقال متورّطين بقصف على الأراضي السورية

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة