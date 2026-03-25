الحرب في المنطقة | قصف صاروخي إيراني على إيلات وتل أبيب

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة فكتوريا الأميركية قرب مطار بغداد بالمسيرات.
تتواصل الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران وسط قصف متبادل، وتأكيدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وجود مفاوضات لوقف إطلاق النار. وتوجه إيران ضربات صاروخية مستمرة لإسرائيل وتستهدف كذلك مواقع في دول الخليج، فيما تتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى لموجات من القصف الإسرائيلي الأميركي العنيف.
وبخلاف الأجواء السائدة والتقارير عن بدء محادثات بين واشطن وطهران، قالت وكالة "رويترز" الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة، في خطوة قد تمهد لعملية برية محتملة ضد إيران. وأوضحت مصادر للوكالة أن قراراً لم يُتخذ بإرسال قوات إلى داخل إيران، لكن نشر هذه القوات يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية استعداداً لأي عمليات محتملة في المنطقة. ويأتي هذا التطور بعد نشر آلاف من مشاة البحرية والبحارة، الأسبوع الماضي، على متن السفينة الأميركية "بوكسر"، وهي سفينة هجومية برمائية، إلى جانب وحدة مشاة البحرية الاستكشافية والسفن الحربية المرافقة لها.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن واشنطن أرسلت خطة من 15 بندا إلى إيران عبر باكستان، لإنهاء الحرب، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن الخطة تتضمن إعلان هدنة مدتها شهر، يتم خلالها مناقشة البنود.