أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل 7 عسكريين وإصابة 13 آخرين بقصف جوي استهدف مركزاً للطبابة العسكرية في الأنبار.
ذكر الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية أنّ إسرائيل شنت غارات على العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها الرامية إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع ورود تقارير عن إرسال خطة من 15 نقطة إلى إيران. وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على "تليغرام" إنه شنّ موجة من الهجمات استهدفت البنية التحتية في أنحاء طهران.
وذكرت شبكة أخبار الطلبة شبه الرسمية في إيران أن الهجمات استهدفت منطقة سكنية في المدينة، حيث بدأ رجال الإنقاذ عمليات بحث بين الأنقاض. وقالت الكويت والسعودية اليوم الأربعاء إنهما تصدتا لهجمات جديدة بطائرات مسيرة، دون أن تحددا الجهة التي انطلقت منها الهجمات. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي، ما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع "خسائر في الأرواح".
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الحرس الثوري قوله إنه أطلق موجة جديدة من الهجمات على مواقع داخل إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب وكريات شمونة، إضافة إلى "قواعد أميركية في الكويت والأردن والبحرين"، وفق قوله. وقال ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تجري "مفاوضات" لإنهاء الحرب، التي أودت بالفعل بحياة الآلاف وتسببت في أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، مما أدى إلى نقص عالمي في الوقود واضطراب الأسواق.
وأظهرت مذكرة اطلعت عليها وكالة رويترز أمس الثلاثاء أن إيران أبلغت مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية بإمكانية عبور "السفن غير المعادية" مضيق هرمز شريطة التنسيق مع السلطات الإيرانية. وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة 20% من النفط والغاز في العالم، إلى أسوأ أزمة في إمدادات الطاقة في التاريخ وتسبب في ارتفاع أسعار الوقود وتعطيل حركة الطيران العالمية.
وارتفعت الأسهم وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق نار لمدة شهر، وأنها أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لمناقشتها، ما عزز الآمال في استئناف صادرات النفط من الخليج. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع "الأشخاص المناسبين" في إيران لإنهاء الأعمال القتالية، مضيفاً أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.
وأفاد موقع أكسيوس الأميركي، الثلاثاء، بأنّ الولايات المتحدة ووسطاء إقليميين ينتظرون رداً من إيران بشأن إمكانية عقد لقاء معها، غداً الخميس، للتفاوض على وقف الحرب. وقال مصدران مطلعان للموقع إن "الولايات المتحدة ومجموعة من الوسطاء الإقليميين يجرون مناقشات حول إمكانية عقد محادثات سلام رفيعة المستوى مع إيران في أقرب وقت ممكن يوم الخميس، لكنهم ما زالوا ينتظرون رداً من طهران". كما أفاد "أكسيوس" نقلاً عن مصدر مطلع بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الدول التي تحاول التوسط لإجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة أنهم تعرضوا للخداع مرتين من قبل ترامب، وأنهم "لا يريدون أن يُخدعوا مرة أخرى".
وقال المصدر للموقع الأميركي إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الوسطاء، باكستان ومصر وتركيا، بأن التحركات العسكرية الأميركية وقرار ترامب إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة زادا من شكوكهم بأن عرض إجراء محادثات السلام ليس سوى خدعة. وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بإجراء مفاوضات، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز أمس الثلاثاء إن من المتوقع أن ترسل وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً، إحدى فرق النخبة، إلى الشرق الأوسط، مما يزيد من حجم التعزيزات العسكرية الضخمة للولايات المتحدة. وستنضم هذه القوات إلى 50 ألف جندي أمريكي موجودين بالفعل في المنطقة، وستسرع من وتيرة التعزيزات العسكرية الأميركية الضخمة هناك، مما يؤجج المخاوف من إطالة أمد الحرب.
مع دخول الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران ولبنان أسبوعها الرابع، تواصل القيادة الإسرائيلية تأكيد رغبتها في استمرار العمليات العسكرية وتحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف الحرب. وعبّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن ذلك في خطابه قبل أيام (19 مارس/آذار)، كما يكرّر هذا الموقف كلٌّ من وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير بشكل شبه يومي. وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، حول بدء مفاوضات مع إيران، وتأجيل المهلة المرتبطة بمضيق هرمز، وإمكانية إنهاء حرب إيران بعض القلق في إسرائيل تجاه هذا السيناريو. ترى إسرائيل أن وقف الحرب في هذا التوقيت، من دون تحقيق أهداف مركزية أو حسم عسكري واضح، قد يشكّل انتكاسة لما تعتبره إنجازات عسكرية واستراتيجية حققتها خلال العامين الأخيرين.
عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يقيّد صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، وذلك بعد تصويت 53 عضواً ضد القرار مقابل 47.
