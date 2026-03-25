الحرب في المنطقة | قصف متبادل بين إيران وإسرائيل وسط ترقب لمصير المفاوضات

أخبار
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
25 مارس 2026   |  آخر تحديث: 10:08 (توقيت القدس)
+ الخط -

ذكر الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية أنّ إسرائيل شنت غارات على العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها الرامية إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع ورود تقارير عن إرسال خطة من 15 نقطة إلى إيران. وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على "تليغرام" إنه شنّ موجة من الهجمات استهدفت البنية التحتية في أنحاء طهران.

وذكرت شبكة أخبار الطلبة شبه الرسمية في إيران أن الهجمات استهدفت منطقة سكنية في المدينة، حيث بدأ رجال الإنقاذ عمليات بحث بين الأنقاض. وقالت الكويت والسعودية اليوم الأربعاء إنهما تصدتا لهجمات جديدة بطائرات مسيرة، دون أن تحددا الجهة التي انطلقت منها الهجمات. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي، ما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع "خسائر في الأرواح".

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الحرس الثوري قوله إنه أطلق موجة جديدة من الهجمات على مواقع داخل إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب وكريات شمونة، إضافة إلى "قواعد أميركية في الكويت والأردن والبحرين"، وفق قوله. وقال ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تجري "مفاوضات" لإنهاء الحرب، التي أودت بالفعل بحياة الآلاف وتسببت في أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، مما أدى إلى نقص عالمي في الوقود واضطراب الأسواق.

وأظهرت مذكرة اطلعت عليها وكالة رويترز أمس الثلاثاء أن إيران أبلغت مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية بإمكانية عبور "السفن غير المعادية" مضيق هرمز شريطة التنسيق مع السلطات الإيرانية. وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة 20% من النفط والغاز في العالم، إلى أسوأ أزمة في إمدادات الطاقة في التاريخ وتسبب في ارتفاع أسعار الوقود وتعطيل حركة الطيران العالمية.

وارتفعت الأسهم وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق نار لمدة شهر، وأنها أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لمناقشتها، ما عزز الآمال في استئناف صادرات النفط من الخليج. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع "الأشخاص المناسبين" في إيران لإنهاء الأعمال القتالية، مضيفاً أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وأفاد موقع أكسيوس الأميركي، الثلاثاء، بأنّ الولايات المتحدة ووسطاء إقليميين ينتظرون رداً من إيران بشأن إمكانية عقد لقاء معها، غداً الخميس، للتفاوض على وقف الحرب. وقال مصدران مطلعان للموقع إن "الولايات المتحدة ومجموعة من الوسطاء الإقليميين يجرون مناقشات حول إمكانية عقد محادثات سلام رفيعة المستوى مع إيران في أقرب وقت ممكن يوم الخميس، لكنهم ما زالوا ينتظرون رداً من طهران". كما أفاد "أكسيوس" نقلاً عن مصدر مطلع بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الدول التي تحاول التوسط لإجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة أنهم تعرضوا للخداع مرتين من قبل ترامب، وأنهم "لا يريدون أن يُخدعوا مرة أخرى".

وقال المصدر للموقع الأميركي إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الوسطاء، باكستان ومصر وتركيا، بأن التحركات العسكرية الأميركية وقرار ترامب إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة زادا من شكوكهم بأن عرض إجراء محادثات السلام ليس سوى خدعة. وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بإجراء مفاوضات، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز أمس الثلاثاء إن من المتوقع أن ترسل وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً، إحدى فرق النخبة، إلى الشرق الأوسط، مما يزيد من حجم التعزيزات العسكرية الضخمة للولايات المتحدة. وستنضم هذه القوات إلى 50 ألف جندي أمريكي موجودين بالفعل في المنطقة، وستسرع من وتيرة التعزيزات العسكرية الأميركية الضخمة هناك، مما يؤجج المخاوف من إطالة أمد الحرب.

تطوّرات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

10:07 am

لوغو العربي الجديد
بغداد
مقتل 7 عسكريين وإصابة 13 باستهداف مركز في الأنبار

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل 7 عسكريين وإصابة 13 آخرين بقصف جوي استهدف مركزاً للطبابة العسكرية في الأنبار.

 

10:06 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بغداد
تجدد الغارات على مواقع لـ"الحشد الشعبي" في الأنبار

تجددت الغارات على مواقع لـ"الحشد الشعبي" في مدينة الحبانية بمحافظة الأنبار غربيّ العراق.

09:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
واشنطن
إيران تخشى "خديعة" ترامب مجدداً وتطرح مطالب "صارمة" للتفاوض

يبدو أن إيران تخشى "خديعة" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، ولذلك طرحت مطالب "صارمة" لاستئناف المفاوضات، وسط ترقب الولايات المتحدة لردّها. وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، مطالب إيران "الصارمة" لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، إلى حدّ وصف مسؤول أميركي لها بأنها "سخيفة" و"غير واقعية".

التفاصيل عبر الرابط:

عنصران من قوات الأمن الإيرانية في وسط طهران، يناير 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

09:05 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
"سي أن أن": إيران تفضل التفاوض مع فانس بدلا من ويتكوف وكوشنر

نقلت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية عن مصدرين إقليميين أن ممثلين إيرانيين أبلغوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنهم لا يرغبون في استئناف المفاوضات مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، وأنهم يفضلون بدلاً من ذلك الانخراط مع نائب الرئيس جي دي فانس. وأضاف المصدران أن الرسالة، التي نقلت عبر قنوات خلفية إلى الولايات المتحدة، تشير إلى أن طهران ترى أن المناقشات بمشاركة ويتكوف وكوشنر لن تكون مثمرة، في ظل فجوة الثقة بعد انهيار المفاوضات قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية.

وأوضحا أن فانس، على عكس ويتكوف وكوشنر، بل وحتى وزير الخارجية ماركو روبيو، ينظر إليه على أنه أكثر تعاطفاً مع إنهاء الحرب. وقال أحد المصادر: "الانطباع السائد هو أن فانس يسعى إلى إنهاء الصراع".

09:03 am

فرانس برس

فرانس برس
إيران تقول إن "السفن غير المعادية" بإمكانها عبور مضيق هرمز

أشارت المنظمة البحرية الدولية، الثلاثاء، إلى أن إيران أرسلت لها بياناً مؤرخاً، الأحد، جاء فيه أنه يمكن للسفن "غير المعادية" عبور مضيق هرمز إذا استوفت شروط السلامة والأمن بالتنسيق مع السلطات المختصة. وجاء في البيان "يمكن للسفن غير المعادية... أن تستفيد من مرور آمن عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات المختصة، شرط ألا تكون مشاركة في أعمال عدائية ضد إيران أو تدعمها، وأن تمتثل امتثالاً كاملاً لشروط السلامة والأمن المعلنة".

وأوضحت المنظمة أن البيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية مع طلب أن تعممه المنظمة البحرية الدولية، وأضافت أنها شاركته مع الدول الأعضاء ومنظمات غير حكومية. وشدّد البيان على أن "معدات السفن وأي أصول عائدة إلى الأطراف المعتدية، أي الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي، وكذلك سائر المشاركين في الهجوم، لا تُعدّ مؤهلة للمرور السلمي أو غير العدائي".

ولفت البيان إلى أن المسؤولية عن "أي تعطيل أو انعدام للأمن أو تصعيد للمخاطر في هذا الممر المائي الحيوي" تقع على الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اتهمهما بشن "حرب غير مشروعة ومزعزعة للاستقرار ضد إيران". واعتبر البيان أن كلا البلدين "عرّضا السلم والاستقرار الإقليميين للخطر، ووضعا الملاحة الدولية في مواجهة تهديدات غير مسبوقة".

07:28 am

رويترز

رويترز
مسؤول إيراني: الولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها

نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، قوله إن الولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن طهران تريد إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وسخر ذو الفقاري، من القيادة الأميركية قائلاً: "هل وصل مستوى صراعكم الداخلي إلى مرحلة أنكم تتفاوضون مع أنفسكم؟". وأضاف "أشخاص مثلنا لا يمكنهم أبداً التوافق مع أشخاص مثلكم". وأكد ذو الفقاري أن الاستثمارات الأميركية وأسعار الطاقة لن تعود لمستواها قبل الحرب ما لم تقبل واشنطن بأن استقرار المنطقة تكفله القوات المسلحة الإيرانية.

7:26 AM

امطانس شحادة

C7AF2E0C-3CE0-4DCF-B5AB-8921CF7A562E
امطانس شحادة

كاتب فلسطيني، مدير البرامج البحثية في مركز مدى الكرمل في حيفا، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة العبرية في القدس. متخصص في الاقتصاد السياسي.

حيفا
إسرائيل بين خيار التصعيد أو إنهاء حرب إيران: أسبوع مفصلي

مع دخول الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران ولبنان أسبوعها الرابع، تواصل القيادة الإسرائيلية تأكيد رغبتها في استمرار العمليات العسكرية وتحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف الحرب. وعبّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن ذلك في خطابه قبل أيام (19 مارس/آذار)، كما يكرّر هذا الموقف كلٌّ من وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير بشكل شبه يومي. وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، حول بدء مفاوضات مع إيران، وتأجيل المهلة المرتبطة بمضيق هرمز، وإمكانية إنهاء حرب إيران بعض القلق في إسرائيل تجاه هذا السيناريو. ترى إسرائيل أن وقف الحرب في هذا التوقيت، من دون تحقيق أهداف مركزية أو حسم عسكري واضح، قد يشكّل انتكاسة لما تعتبره إنجازات عسكرية واستراتيجية حققتها خلال العامين الأخيرين.

التفاصيل عبر الرابط:

في تل أبيب بعد قصف إسرائيلي، 24 مارس 2026 (مصطفى الخروف/الأناضول)
تقارير دولية
التحديثات الحية

07:14 am

رويترز

رويترز
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

06:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
واشنطن
واشنطن تنتظر رد طهران بشأن إمكانية عقد لقاء الخميس للتفاوض

أفاد موقع أكسيوس الأميركي، الثلاثاء، بأنّ الولايات المتحدة ووسطاء إقليميين ينتظرون رداً من إيران بشأن إمكانية عقد لقاء معها، الخميس، للتفاوض على وقف الحرب. وقال مصدران مطلعان للموقع إن "الولايات المتحدة ومجموعة من الوسطاء الإقليميين يجرون مناقشات حول إمكانية عقد محادثات سلام رفيعة المستوى مع إيران في أقرب وقت ممكن يوم الخميس، لكنهم ما زالوا ينتظرون رداً من طهران". 

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب في واشنطن، 23 مارس 2026 (الأناضول)
رصد
التحديثات الحية

04:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
القدس المحتلة
اعتراض صاروخ إيراني وسط إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى اعتراض صاروخ أُطلق من إيران باتجاه منطقة وسط إسرائيل.

04:00 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
القدس المحتلة
صفارات الإنذار تدوي في مدن وسط إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في عدد من المدن وسط إسرائيل.

03:59 am

الأناضول

الأناضول
إيران تدعو دول المنطقة لـ"اتحاد عسكري"

دعا المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، إلى تشكيل "اتحاد أمني وعسكري" مع دول المنطقة دون وجود الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال في كلمة مصورة باللغة العربية موجهة إلى العالم العربي والإسلامي، إن "الوقت قد حان لإقامة اتحاد أمني دون جود الولايات المتحدة وإسرائيل". واعتبر أن "العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران يعكس مرحلة جديدة، وأن إيران تقف في طليعة الدفاع عن الأمة الإسلامية".

كما شدّد على وجوب عدم الاعتماد على القوى الخارجية والعودة إلى تعاليم القرآن، قائلاً إن دول المنطقة لا تحتاج إلى دول بعيدة لضمان أمنها، بل عليها إنشاء منظومة أمن جماعي. وقال إن منطق العقلانية يقتضي أن نسعى في ظل النظام الذي يتشكّل في المنطقة إلى إقامة اتحاد أمني شامل، وعلينا أن نتّحد معاً من أجل ضمان أمننا، وأن نمضي إلى ميثاق للأمن الجماعي يقوم على الإسلام والقرآن مرجعاً ومحوراً وأساساً راسخاً".

3:01 AM

محمد البديوي

محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
الجمهوريون في الشيوخ يعرقلون مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يقيّد صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، وذلك بعد تصويت 53 عضواً ضد القرار مقابل 47.

التفاصيل عبر الرابط:

السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي في مبنى الكابيتول 24/3/2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

03:00 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
لندن
السعودية تعلن تدمير صاروخ باليستي في الشرقية

قالت وزارة الدفاع السعودية إنها رصدت ودمّرت صاروخاً باليستياً في المنطقة الشرقية.

02:59 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
القدس المحتلة
صواريخ من إيران باتجاه تل أبيب

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه تل أبيب.

01:06 am

فرانس برس

فرانس برس
حريق في خزان وقود بمطار الكويت بعد تعرّضه لهجوم بمسيّرات

أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، الأربعاء، أن خزان وقود في مطار الكويت الدولي اشتعلت فيه النيران بعد استهدافه بطائرات مسيّرة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبد الله الراجحي أنه "بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط، ولا توجد أي خسائر في الأرواح".

وأوضح أن "الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة، حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق، فيما توجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث". ولاحقاً، قال الجيش الكويتي: "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية" بعدما أعلن الحرس الوطني الكويتي أنه نجح في إسقاط ست طائرات مسيّرة.

12:57 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
طهران
دوي انفجارات غربي العاصمة طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات غربي العاصمة طهران.

12:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
القدس المحتلة
رصد إطلاق 3 دفعات من الصواريخ نحو إيلات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق 3 دفعات من الصواريخ من إيران نحو إيلات خلال ساعة واحدة.

12:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
بغداد
استهداف قاعدة فكتوريا الأميركية قرب مطار بغداد

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة فكتوريا الأميركية قرب مطار بغداد بالمسيّرات.

12:21 am

الأناضول

الأناضول
4692 صاروخا ومسيرة.. حصيلة 25 يوما هجمات إيران على دول عربية

استهدفت إيران 7 دول عربية، أغلبها خليجية، بما لا يقل عن 4 آلاف و692 صاروخاً وطائرة مسيّرة، إضافة إلى هجوم بطائرتَين مقاتلتَين خلال 25 يوماً، وفق رصد أجرته وكالة الأناضول استناداً إلى بيانات رسمية حتّى مساء الثلاثاء.

12:20 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
لندن
واشنطن ترسل خطة من 15 بنداً إلى إيران تبدأ بهدنة مدتها شهر

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 بنداً لإنهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة حول بدء مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية.

التفاصيل عبر الرابط:

ويتكوف وكوشنر في قصر الإليزيه بباريس، 6 يناير 2026 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

12:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
القدس المحتلة
قصف صاروخي إيراني على إيلات وتل أبيب

دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات ومحيطها جنوبي إسرائيل وفي القدس المحتلة وتل أبيب (وسط)، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، إثر إطلاق رشقات صواريخ من إيران.

11:48 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
طهران
أبرز تطورات الحرب أمس الثلاثاء
  • واشنطن ترسل خطة من 15 بنداً إلى إيران لوقف الحرب
  • إيران: هجوم أميركي إسرائيلي جديد في محيط محطة بوشهر النووية
  • سلطات العراق تمنح الحشد الشعبي "حقّ الرد والدفاع عن النفس"
  • سقوط صواريخ إيرانية في منطقة تل أبيب الكبرى
  • البيت الأبيض: العملية ضد إيران مستمرة بموازاة الدبلوماسية
  • "رويترز": واشنطن تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة
  • إيران تعلن استهداف تجمع لقوات أميركية وجماعات معارضة بأربيل
  • "قطر للطاقة" تبلغ 4 دول بإعلان "حالة القوة القاهرة"
  • الصحة الإسرائيلية: 4829 مصاباً منذ بدء الحرب
  • الحرس الثوري يهدد باستهداف قوات إسرائيلية بمحاذاة لبنان وغزة
موقع سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب 24/3/2026 (رويترز)
تقارير دولية
التحديثات الحية

الحرب في المنطقة | إيران تعلن تعرض محطة بوشهر النووية لهجوم جديد

دلالات
المساهمون
محمد البديوي
امطانس شحادة
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
