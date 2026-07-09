الحرب في المنطقة | قصف أميركي عنيف على إيران وطهران تتوعد برد حاسم

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طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
09 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 02:51 (توقيت القدس)
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شنّت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء وفجر اليوم الخميس، موجة جديدة وواسعة من الغارات على مناطق عدة في جنوب إيران وجنوبها الشرقي، وصفتها وسائل إعلام بأنها الأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء شن ضربات إضافية ضد إيران، قالت إنها تهدف إلى تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول أميركي قوله إن وقف إطلاق النار مع إيران "توقف مؤقتاً على الأقل". وأضاف المسؤول أن الضربات استهدفت صواريخ يمكن استخدامها ضد أصول أميركية، مثل حاملات الطائرات، إلى جانب طائرات مسيّرة، بينما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن قائمة الأهداف شملت أيضاً رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري، ومواقع صواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عشرات الانفجارات في مناطق متفرقة، بينها بندر عباس وسيريك وجابهار وكنارك وجاسك وبوشهر وبندر لنغة وجزيرتا قشم وبوموسى، فيما أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي لأهداف معادية في عدد من المناطق. ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن السلطات المحلية في بوشهر أن القوات الأميركية استهدفت قاعدة عسكرية جنوبي المدينة بمقذوفين، فيما تحدثت تقارير عن استهداف قاعدة "الإمام علي" التابعة لبحرية الحرس الثوري في منطقة جابهار. كما أفادت "إرنا" بتحليق مقاتلات معادية في أجواء جزيرة كيش، في حين أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة سيستان وبلوشستان انقطاع 3 خطوط للكهرباء في جابهار جراء الهجمات، قبل إعادة خطين منها إلى الخدمة.

وفي المقابل، توعدت إيران بالرد على الهجمات الأميركية، إذ نقلت وكالة "نور نيوز" عن مصدر عسكري مطلع قوله إن القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجمات واسعة بالصواريخ والمسيّرات على القواعد الأميركية في المنطقة، فيما أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أن "العدو المعتدي وشركاءه سيعاقبون بكل قوة". وفي ظل ترقب الرد الإيراني، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال أعلن استعداده لكل السيناريوهات، فيما نقل موقع "والاه" عن مصدر عسكري أن إسرائيل تستعد لاحتمال رد عسكري من إيران ولبنان. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجدداً، رغم تلويحه، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، بإمكان توجيه ضربات جديدة إلى إيران.

تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بين طهران وواشنطن يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

02:50 am

رويترز

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رويترز
هجوم على جسر سكك حديدية في شمال شرق إيران

أفادت وسائل إعلام حكومية إيرانية بتعرض جسر سكك حديدية في شمال شرق إيران لهجوم أميركي.

01:48 am

رويترز

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رويترز
مقتل رجل إطفاء بغارة على مطار إيرانشهر

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل رجل إطفاء إثر هجوم على مطار إيرانشهر جنوب شرق إيران.

1:00 AM
غارات أميركية تستهدف منشآت في تشابهار

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن المدير التنفيذي لمنظمة منطقة تشابهار التجارية الحرة، محمد سعيد أربابي، قوله إن الغارات الأميركية استهدفت برج مراقبة الحركة البحرية في المنطقة، مضيفاً أن أحد المستودعات في المنطقة التجارية الحرة تعرض لهجوم أيضاً.

12:51 AM
انفجارات في إيرانشهر جنوب شرقي إيران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

12:50 AM
انفجار في ميناء كنغان بمحافظة بوشهر

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار في ميناء كنغان بمحافظة بوشهر جنوبي إيران.

12:41 AM
"سي أن أن": الضربات الأميركية استهدفت صواريخ ومسيّرات

نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول أميركي قوله إن الأهداف التي استهدفت الليلة في إيران كانت صواريخ يمكن استخدامها ضد أصول أميركية، مثل حاملات الطائرات، إضافة إلى الطائرات المسيّرة.

12:40 AM
مسؤول أميركي: وقف إطلاق النار مع إيران توقف مؤقتاً

نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول أميركي قوله إن وقف إطلاق النار مع إيران توقف مؤقتاً.

12:35 AM
الجيش الإسرائيلي يعلن استعداده لكل السيناريوهات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال أعلن استعداده لكل السيناريوهات، مشيرة إلى أن أي قصف سيمنحه حرية كاملة للرد.

12:29 AM
10 انفجارات في جزيرة بوموسى

أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع 10 انفجارات في جزيرة بوموسى، بعد تسجيل انفجارين جديدين.

12:27 AM
استهداف قاعدة عسكرية جنوبي بوشهر

نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن السلطات المحلية في بوشهر قولها إن "العدو الأميركي" استهدف قاعدة عسكرية جنوبي المدينة بمقذوفين.

12:26 AM
رضائي: العدو وشركاؤه سيعاقبون بكل قوة

قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني اللواء محسن رضائي، في منشور على منصة "إكس"، إن "العدو المعتدي وشركاءه سيعاقبون بكل قوة".

12:25 AM
انفجار في ميناء بندر لنغة جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في ميناء بندر لنغة غربي محافظة هرمزغان جنوبي إيران.

12:25 AM
إسرائيل تستعد لرد محتمل من إيران ولبنان

نقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل تستعد لاحتمال رد عسكري من إيران ولبنان.

12:18 AM
ثلاثة انفجارات في منطقة جغادك ببوشهر

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة جغادك بمحافظة بوشهر جنوبي إيران.

12:17 AM
مقذوفان يصيبان مدينة بوشهر

نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري قوله إن مقذوفين أصابا مدينة بوشهر جنوبي إيران قبل قليل.

12:17 AM
تقارير عن استهداف قاعدة بحرية للحرس في تشابهار

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن تقارير تشير إلى استهداف قاعدة "الإمام علي" التابعة لبحرية الحرس الثوري في منطقة تشابهار جنوب شرقي إيران.

12:09 AM
انفجار ضخم في ميناء جاسك الإيراني

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجار ضخم في ميناء جاسك جنوب شرقي إيران.

12:08 AM
هجمات أميركية جديدة على محافظة بوشهر

أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية بشن القوات الأميركية هجمات جديدة على مناطق في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

12:04 AM
انقطاع 3 خطوط كهرباء في تشابهار جراء الهجمات

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية انقطاع 3 خطوط للكهرباء في مدينة تشابهار قبل نحو ساعة جراء الهجمات، مشيرة إلى إعادة خطين إلى الخدمة، والعمل على إصلاح الخط الثالث قريباً.

12:01 AM
انفجاران في جزيرة أبو موسى

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بسماع دوي انفجارين في جزيرة أبو موسى في الخليج.

12:00 AM
انفجاران في جزيرة أبو موسى

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارين في جزيرة أبو موسى في الخليج.

12:00 AM
إيران تتوعد بهجمات واسعة على قواعد أميركية

نقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع قوله إن القوات المسلحة الإيرانية ستنفذ، بعد قليل، هجمات واسعة بالصواريخ والمسيّرات على القواعد الأميركية في المنطقة.

12:00 AM
تحليق مقاتلات معادية في أجواء جزيرة كيش الإيرانية

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بتحليق مقاتلات معادية في أجواء جزيرة كيش.

11:59 PM
انفجارات في بوشهر والدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية

أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في بوشهر جنوبي إيران، فيما تصدت الدفاعات الجوية لأهداف معادية.

11:58 PM
10 انفجارات في كنارك وجابهار وانقطاع الكهرباء

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بسماع دوي 10 انفجارات في مدينتي كنارك وجابهار جنوب شرقي إيران، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المنطقة.

11:22 PM
الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف في بندر عباس وقشم

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء بأن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لأهداف جوية في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي إيران.

11:18 PM
واشنطن تعلن شن ضربات إضافية على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء شن ضربات إضافية ضد إيران، قالت إنها تهدف إلى تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

11:12 PM
انفجارات في منطقتين جنوب شرقي إيران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بسماع أصوات انفجارات في منطقتي منارة وجابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

11:12 PM
تقارير عن غارات على ميناء جابهار الإيراني

أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية بورود تقارير عن غارات استهدفت ميناء جابهار الإيراني المطل على بحر عُمان.

11:11 PM
الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية قرب بندر عباس

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية في محيط مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

11:11 PM
انفجار في منطقة سيريك الساحلية جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في منطقة سيريك الساحلية جنوبي البلاد، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

11:10 PM
دوي انفجار في بندر عباس جنوبي إيران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجار في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، من دون ورود تفاصيل فورية عن أسبابه أو الخسائر الناجمة عنه.

11:06 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأربعاء
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11:22 PM
انفجارات في كنارك وجابهار جنوب شرقي إيران

أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة كنارك، إلى جانب انفجار آخر في مدينة جابهار جنوب شرقي إيران.

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