الحرب في المنطقة | قصف أميركي على بندر عباس وترامب يهدّد عُمان

لندن

العربي الجديد

28 مايو 2026   |  آخر تحديث: 14:13 (توقيت القدس)
بين تفاؤل حذر وتمسك لحد التشدد بالشروط، تراوح المفاوضات مكانها بينما تتواصل الجهود لوضع آخر اللمسات على اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة. أعلن الرئيس الأميركي

 دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، ولكنه غير راضٍ حتى الآن عن التفاصيل، قائلاً إنه لا يعتقد أن إيران لديها خيار، فإما نحصل على اتفاق، وإما نعود لإنهاء المهمة، في إشارة إلى استعداده لاستئناف الحرب في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب للصحافيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض: "إيران عازمة للغاية، وترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. لم نصل إلى ذلك بعد.. نحن غير راضين عن الاتفاق، لكننا سنكون راضين". وقبل ذلك، قال نائبه جي دي فانس، الذي يشارك في محادثات التوصل إلى اتفاق مع إيران، في مقابلة مع شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية إنه "متفائل للغاية" بإمكانية موافقة طهران، ضمن أي اتفاق محتمل، على عدم تطوير أسلحة نووية، لكنه اعتبر أن التحدي الأكبر يتمثل بالتوصل إلى "آلية رقابة وتفتيش" تمنح واشنطن الثقة بأن إيران لن تنتهك الاتفاق مستقبلاً.

وخلال الساعات الماضية، أعلن التلفزيون الإيراني أنه تمكن من الوصول إلى النص غير الرسمي والأولي لمذكرة التفاهم المكونة من 14 بنداً بين إيران والولايات المتحدة، التي جرى التوصل إليها أخيراً، بوساطة باكستانية. وأكد التلفزيون الإيراني أن واشنطن تعهدت في هذه الوثيقة برفع الحصار البحري عن إيران، والكف عن مضايقة السفن العابرة من  إيران وإليها. وفي المقابل، تعهدت إيران بأن يصل عدد السفن التجارية العابرة من مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد. رداً على ذلك، قالت الرئاسة الأميركية عبر أحد حساباتها الرسمية على منصة "إكس"، إن "هذا التقرير من وسيلة إعلامية إيرانية رسمية ليس حقيقياً، ومذكرة التفاهم التي نشرها مفبركة بالكامل. ينبغي ألا يصدق أحد كلمة واحدة مما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية".

تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

02:12 pm

العربي الجديد

الدوحة
قطر تدين بشدة استهداف الكويت بصواريخ وطائرات مسيّرة

دانت دولة قطر بشدة استهداف الكويت بصواريخ وطائرات مسيّرة، معتبرةً ذلك انتهاكاً سافراً لسيادتها وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات "غير المبررة"، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. كما جددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

02:03 pm

العربي الجديد

واشنطن
الجيش الأميركي يعلن اعتراض صواريخ قرب الكويت ومضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن القوات الكويتية اعترضت بنجاح صاروخاً باليستياً أطلقته إيران باتجاه الكويت، فيما تمكنت القوات الأميركية من اعتراض خمس طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه قالت إنها شكلت تهديداً واضحاً في مضيق هرمز ومحيطه. وأضافت "سنتكوم" أن القوات الأميركية منعت أيضاً إطلاق طائرة مسيّرة سادسة من موقع تتحكم به إيران في بندر عباس، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكاً جسيماً" لوقف إطلاق النار، ومؤكدة استمرارها في الدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة.

01:48 pm

قنا

قنا
رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير خارجية اليابان ملف الوساطة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها. وأكد رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصال، أهمية تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، والتوصل إلى اتفاق مستدام يمنع تجدد التصعيد.

01:46 pm

رويترز

رويترز
البنتاغون: استهداف قواتنا عبر بيانات تحديد المواقع

كشفت تقارير تلقاها مسؤولون عسكريون، عن أنه تم استهداف قوات أميركية المنتشرة في مناطق حروب، باستخدام بيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية، في مؤشر على كيف يشكل اقتصاد المراقبة العالمي ساحات القتال. وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في رسالة شاركها السناتور الديمقراطي رون وايدن عن ولاية أوريغون مع "رويترز"، أنها "تلقت العديد من التقارير عن تهديدات تتعلق باستغلال الخصوم لبيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية، لاستهداف أو مراقبة أفراد القوات الأميركية في مناطق العمليات".

11:14 am

رويترز

رويترز
إيران تندد بالهجوم الأميركي على بندر عباس

نددت إيران بالهجوم الأميركي على مدينة بندر عباس، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

11:14 am

رويترز

رويترز
الصين: الحوار والتفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة الشرق الأوسط

أكدت وزارة الدفاع الصينية أن بكين تعتقد أن الحوار والتفاوض يشكلان "السبيل الوحيد" لحل الأزمة في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتواصل المواجهات العسكرية في المنطقة.

10:18 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
إيران تطالب بالإفراج عن أموالها المجمدة كلها دون شروط

قال نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، إن بلاده تسعى للإفراج عن جميع أصولها التي جمدتها الولايات المتحدة، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية. وأضاف أن الأصول الإيرانية المجمدة يجب أن تعاد "بشكل كامل وغير مشروط" إلى البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

07:56 am

العربي الجديد

ترامب يهدد بنسف عُمان بسبب هرمز

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، بمهاجمة عُمان، إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن على عُمان أن "تحسن التصرف"، وإلا فإنه "سينسفهم"، وذلك رداً على سؤال عما إذا سيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لطهران ومسقط بالتحكم بالممر المائي.

ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، 27 مايو 2026 (Getty)
ترامب يهدد بنسف عُمان إذا اصطفت مع إيران بشأن مضيق هرمز

7:54 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
خريطة الإعدامات في إيران

في تطور أمني وقضائي لافت لم تشهده إيران منذ عقود، تحولت أخبار الإعدامات إلى حدث شبه يومي في المشهد الداخلي الإيراني. وتنفذ هذه الأحكام بناءً على اتهامات أمنية مختلفة، يجمعها قاسم مشترك هو "التعاون مع العدو". وتجري عمليات التنفيذ شنقاً في ساعات الفجر الأولى، وتشمل معتقلين خلال احتجاجات يناير/ كانون الثاني الماضي والحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة وموقوفين آخرين قبل سنوات.

طهران في 25 مايو 2026 (مجيد أصغري بور/رويترز)
07:53 am

العربي الجديد

غارات أميركية على بندر عباس.. وإيران ترد

نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أميركيين، اليوم الخميس، أن الجيش الأميركي أسقط أربع طائرات مسيّرة وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد على الحادثة باستهداف قاعدة جوية أميركية، دون أن يحدد موقعها. غير أن الجيش الكويتي أكد في بيان، التصدي لاعتداءات بصواريخ ومسيّرات.

أضرار كبيرة جراء انفجار في مدينة بندر عباس 26 إبريل 2025 (Getty)
07:41 am

فرانس برس

فرانس برس
عقوبات أميركية على هيئة هرمز الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على "هيئة مضيق الخليج الفارسي" التي أنشأتها طهران حديثاً لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم المرور. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان، إن "محاولة القوات الإيرانية الأخيرة ابتزاز التجارة البحرية العالمية دليل على أن الضغوط الاقتصادية تركت النظام في حاجة ماسة إلى السيولة".

على شاطئ بندر عباس قبالة مضيق هرمز، 15 مايو 2026 (Getty)
06:46 am

رويترز

رويترز
الحرس الثوري: استهداف قاعدة جوية أميركية

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله، إنه استهدف قاعدة جوية أميركية في الساعة 04:50 بالتوقيت المحلي، في أعقاب هجوم أميركي في بندر عباس. ولم يحدد الحرس الثوري موقع القاعدة. وحذر من أن أي تكرار لما وصفه بالعدوان سيستدعي ردا "أكثر حسما"، قائلا إن مسؤولية العواقب تقع على عاتق "المعتدي"، على حد وصفه.

 

06:05 am

فرانس برس

فرانس برس
الجيش الكويتي: نتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيّرات

أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، وذلك في أعقاب شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران وإعلان طهران أنها أطلقت النار على سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز وأجبرتها على العودة. وقال الجيش الكويتي في بيان على منصة إكس إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

04:17 am

رويترز

رويترز
"تسنيم": إطلاق نار أميركي عقب اعتراض ناقلة نفط بمضيق هرمز

قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري، إن القوات الأميركية أطلقت النار في بندر عباس بعد أن واجه الحرس الثوري ناقلة نفط أميركية حاولت عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

02:34 am

رويترز

رويترز
ضربات أميركية جديدة في إيران

قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز، إن الجيش الأميركي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديدا للقوات وحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش الأميركي اعترض وأسقط أيضا عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية التي شكلت تهديدا.

01:45 am

العربي الجديد

طهران
سماع دوي 3 انفجارات شرقي مدينة بندر عباس

أفادت وكالة فارس الإيرانية، بسماع دوي ثلاثة انفجارات شرقي مدينة بندر عباس الساحلية الإيرانية حوالي الساعة 1:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لعدة دقائق وأن السلطات تتابع الأمر لتحديد مصدر الأصوات.

01:37 am

العربي الجديد

طهران
ناشط إيراني: محادثات قطر بشأن الأموال المجمدة كانت ناجحة

قال الناشط الإعلامي سعيد آجورلو، عضو الفريق الإعلامي المقرّب من الوفد الإيراني المفاوض، مساء الأربعاء، عن نجاح الزيارة التي أجراها رئيس الوفد محمد باقر قاليباف إلى دولة قطر، والتي ركزت على ملف الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وقال آجورلو في حديث للتلفزيون الإيراني، "بناء على التقدّم الفني الذي تحقق في قطر، من المقرر أن يصبح جزء من الأصول الإيرانية المجمدة متاحا للبنك المركزي بصورة غير قابلة للتراجع"، وذلك فور إقرار التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف أن التفاهم المؤلف من 14 بندًا يتضمن عددا من الخطوات العملية والملموسة، من بينها إتاحة الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب إعفاءات من العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيميائيات ومشتقاتهما طوال مدة التفاهم، فضلًا عن رفع الحصار البحري. وأوضح أنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على تنفيذ هذه الإجراءات، فإن طهران ستنتقل إلى المرحلة الثانية، أما إذا لم يحدث ذلك، فلن تكون هناك، من الأساس، ثقة كافية للانتقال إلى الخطوات اللاحقة.

11:54 pm

العربي الجديد

طهران
مسؤول إيراني: خطاب ترامب لن يثنينا عن خطوطنا الحمراء

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن خطاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "لن يثني إيران عن خطوطها الحمراء".

وحدد تلك الخطوط، وفق وكالة رويترز، في "الحق في تخصيب اليورانيوم وحيازته والسلطة على مضيق هرمز ورفع العقوبات".

11:49 pm

العربي الجديد

طهران
أبرز تطورات أمس الأربعاء 27 مايو 2026
  • ترامب: إيران تريد التوصل لاتفاق لكنني غير راضٍ عن تفاصيله
  • الحرس الثوري: عبور 23 سفينة مضيق هرمز
  • التلفزيون الإيراني يكشف جزءا من بنود مذكرة التفاهم مع واشنطن
  • فانس "متفائل" باتفاق مع إيران
  • اتصالات عربية وإيرانية مكثفة لدعم الوساطة بين واشنطن وطهران
  • الهند تعلن أن إيران أطلقت سراح عشرة بحارة من مواطنيها
  • مجلس الأمن يندد بالهجوم على محطة براكة النووية في الإمارات
11:45 PM

محمد البديوي

محمد البديوي
واشنطن
