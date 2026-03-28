الحرب في المنطقة | إصابات وأضرار جراء قصف إيراني على دول الخليج

لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
28 مارس 2026   |  آخر تحديث: 21:51 (توقيت القدس)
قتل إسرائيلي من جرّاء سقوط صواريخ إيرانية على مواقع عدّة في تل أبيب ومحيطها ليل الجمعة-السبت، وذلك بعد ساعات من تصعيد الهجمات الإسرائيلية الأميركية باستهداف منشآت نووية وصناعية في إيران. ورداً على ذلك، هدّدت طهران الجمعة باستهداف شركات صناعية في المنطقة إضافة إلى مواقع صناعية إسرائيلية.

يأتي هذا في ظل تصاعد الحرب في المنطقة، رغم التصريحات الأميركية الأخيرة عن وجود مفاوضات مع طهران، وتمديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة استهداف منشآت الطاقة في إيران حتى 6 إبريل/ نيسان المقبل. من جانبها، أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعرض محيط محطة بوشهر النووية لاستهداف جديد، دون وقوع أضرار.

في غضون ذلك، تستعد إيران لهجوم بري محتمل قد تشنه الولايات المتحدة على جزرها في الخليج، إذ أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، زيارة وفد من اللجنة لمحافظة بوشهر المطلة على الخليج وجزيرة خارج، في ظل أنباء عن احتمال هجوم بري أميركي وشيك.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

09:48 pm

فرانس برس

فرانس برس
قتيلان من الشرطة العراقية بقصف موقعهما في الموصل

أفادت وزارة الداخلية العراقية بسقوط قتيلين من الشرطة في استهداف موقعهما في الموصل بشمال العراق.

09:30 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
قصف مخزن مياه في خوزستان

أفاد وسائل إعلام إيرانية بتعرض مخزن مياه الشرب في مدينة هفتغل في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، لقصف أميركي إسرائيلي.

09:24 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
غارات على محطة غاز في أصفهان وانفجارات في طهران

قالت وسائل إعلام إيرانية إن غارات استهدفت عدة نقاط في أصفهان، بينها محطة غازية في شارع كاوه، فيما سمع دوي انفجارات في طهران.

09:13 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
إطلاق دفعة صاروخية جديدة من إيران على إسرائيل

أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق دفعة صاروخية جديدة صوب إسرائيل، فيما أفاد الحرس الثوري بإسقاط مسيرة أميركية من طراز "لوكاس" في بندر عباس جنوبي البلاد.

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربي الجديد"، بأن غارات أميركية إسرائيلية استهدفت قبل دقائق منطقتين جنوب شرقي طهران وغربها.

08:50 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
9 قتلى بغارات على منطقة سكنية غربي إيران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بمقتل تسعة إيرانيين في هجمات على منطقة سكنية في مدينة بروجرد غربي إيران.

08:44 pm

رويترز

رويترز
غارات على مواقع للحشد الشعبي في الموصل

قالت مصادر أمنية عراقية إنّ غارات جوية استهدفت موقعاً لقوات الحشد الشعبي في الموصل، مشيرة إلى تصاعد الدخان في المكان.

08:33 pm

فرانس برس

فرانس برس
جيش الاحتلال يعلن قصف مجمع أسلحة بحرية في إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، السبت، أنه قصف في إيران مقرّ مجمع صناعي ينتج أسلحة للقوات البحرية، إضافة إلى مواقع أخرى تصنّع خصوصاً منظومات للدفاع الجوي.

وجاء في بيان عسكري عبر منصة إكس أنه "في طلعة جوية هجومية واسعة نُفذت خلال الليلة الماضية"، استهدف الجيش "مقر منظمة الصناعات البحرية الإيراني" في طهران، إضافة إلى "العديد من المواقع التي استُخدمت لإنتاج وتطوير وسائل قتالية متنوعة وأنظمة دفاع جوي".

08:32 pm

الأناضول

الأناضول
رصد دفعتَي صواريخ إيرانية نحو جنوبي إسرائيل بأقل من ساعة

انطلقت صفارات الإنذار على نطاق واسع، فيما سمع دوي انفجارات في مناطق إيلات والنقب والبحر الميت ووادي عربة جنوبي إسرائيل، مساء السبت، إثر رصد إطلاق دفعتَي صواريخ من إيران في أقل من ساعة، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 الخاصة، إن دفعتَين من الصواريخ أُطلقتا من إيران باتجاه جنوبي إسرائيل خلال أقل من ساعة، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق إيلات ووادي عربة والنقب والبحر الميت. وبالتزامن، سمعت أصوات انفجارات بالمناطق سالفة الذكر عقب رصد إطلاق صواريخ إيرانية، وسط حالة استنفار أمني، دون تسجيل إصابات، وفق القناة ذاتها. من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إفادة بحسب القناة، إنه جرى رصد عمليات الإطلاق وتعامل معها، فيما تواصل قوات الأمن عمليات التمشيط في مواقع السقوط.

07:54 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الحرس الثوري: استهداف منزل رئيس إقليم كردستان عمل إرهابي

دان الحرس الثوري الإيراني استهداف منزل رئيس إقليم كردستان بطائرة مسيّرة، قائلاً إنّ "هذا الاستهداف عمل إرهابي للأعداء لضرب التعاون بين الإقليم والدول المجاورة".

07:53 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
10 قتلى بقصف موقع شمال شرقي طهران

أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية بمقتل عشرة مواطنين في قصف استهدف حارة "الشهيد محلاتي" شمال شرقي طهران.

07:49 pm

رويترز

رويترز
حاملة الطائرات الأميركية فورد تصل إلى كرواتيا لإجراء إصلاحات

رست حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد، التي شاركت في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ميناء سبليت الكرواتي المطل على البحر الأدرياتيكي اليوم السبت لإجراء إصلاحات وصيانة.

وكانت فورد، أحدث حاملة طائرات أميركية والأكبر في العالم، تعمل في البحر الأحمر لدعم الحرب على إيران، عندما اندلع حريق في غرفة الغسيل الرئيسية بها في 12 مارس/آذار، ما أدى إلى إصابة ثلاثة بحارة. وقال مسؤول أميركي في ذلك الوقت إن ما يقرب من 200 بحار تلقوا العلاج من مشكلات مرتبطة باستنشاق الدخان. واستغرق إخماد الحريق ساعات عدة، وأثر ​كذلك على ما يقرب من 100 من أسرة النوم.

وتوقفت الحاملة فورد مؤقتاً في خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية. ووافقت حكومة كرواتيا، عضو حلف شمال الأطلسي وحليف الولايات المتحدة، على استقبالها قبل أيام.

وقالت السفارة الأميركية في كرواتيا في بيان "ستستضيف حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد خلال فترة وجودها مسؤولين محليين وقادة بارزين بهدف إعادة تأكيد التحالف القوي والدائم بين الولايات المتحدة وكرواتيا".

06:43 pm

فرانس برس

فرانس برس
3 قتلى بهجوم على الحشد الشعبي شمالي العراق

قُتل 3 عناصر في هيئة الحشد الشعبي وأُصيب آخرون بجروح، مساء السبت، في قصف على مقرّ لهم في محافظة كركوك بشمال العراق. وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن "مقرّ قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة (في الحشد الشعبي)... تعرّض لقصف جوي بصاروخَين". ويقع المقرّ على مقربة من مطار كركوك الدولي ومقر قيادة قاعدة كركوك الجوية وقاعدة تضمّ قوات خاصة، بحسب المسؤول نفسه.

06:41 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
3 قتلى بهجوم على منطقة سكنية في مدينة خمين

أعلنت المحافظة الوسطى الإيرانية أنّ هجوماً استهدف بعد ظهر السبت منطقة سكنية في مدينة خمين ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين. وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ والإغاثة تواصل عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مصابين محتملين في موقع الحادث. وأعلنت محافظة أصفهان أنّ مواطناً إيرانياً مسيحياً قُتل في مدينة بهارستان نتيجة هجوم أميركي إسرائيلي اليوم السبت، وفق وكالة "مهر" الإيرانية.

06:18 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة
الدفاع القطرية: التصدي لعدد من الطائرات المسيّرة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من إيران، اليوم السبت، مضيفة أنّ "قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة".

06:16 pm

فرانس برس

فرانس برس
تضرر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وإصابة عدد من موظفيها

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، السبت، إصابة عدد من موظفيها وتضرّر موقع تابع لها عقب هجوم إيراني استهدف منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي، بعد ساعات من إعلان السلطات اندلاع حرائق وإصابة ستة أشخاص بجروح جراء سقوط شظايا في المنطقة ذاتها.

وأفادت الشركة، التي تعد من بين الأهم عالمياً، في بيان على موقعها "تضرّر موقع الطويلة التابع لها ضمن الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على منطقة خليفة الاقتصادية، ويجري حالياً تقييم حجم الأضرار"، وأكدت "إصابة عدد من موظفي الشركة بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة بدون وقوع أي إصابات خطيرة".

06:10 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
لندن
حريق بخزانات وقود في مطار الكويت جرّاء هجوم بمسيّرات

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بإخماد حريق اندلع في خزانات وقود مطار الكويت الدولي جرّاء استهدافه بطائرات مسيّرة.

04:58 pm

طهران

طهران
العربي الجديد
هجمات جديدة قرب مدرسة جنوب إيران قصفت بداية العدوان

أعلنت سلطات محافظة هرمزجان المطلة على الخليج أن هجمات جديدة شنّت على مستوصف بالقرب من مدرسة البنات التي قصفت بداية العدوان.

4:51 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة أميركية في شيراز

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنّ الدفاعات الجوية التابعة له تمكّنت من إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "MQ‑9" في أجواء مدينة شيراز وإصابة مقاتلة أميركية من طراز F‑16 جنوب محافظة فارس، قبل أن تُدمَّر أثناء محاولتها الهبوط في أحد مطارات السعودية، وأضاف البيان أن القيادة المركزية الأميركية أقرت في بيان لها بتعرض الطائرة لإصابة وأضرار.

03:59 pm

رويترز

رويترز
"روس آتوم": الوضع عند محطة بوشهر الإيرانية يتدهور

قال رئيس شركة روس آتوم الحكومية للطاقة النووية في روسيا، اليوم السبت، إن الوضع في محطة بوشهر النووية الإيرانية لا يزال يتدهور، وإن الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية، وذلك عقب هجوم آخر وقع بالقرب من المحطة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة، إنّ إيران أبلغتها بوقوع هجوم آخر في محيط بوشهر، في ثالث واقعة من نوعها خلال 10 أيام، من دون وقوع أضرار في المفاعل أو حدوث تسرب إشعاعي.

3:40 PM

أنور الزيادات

أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
الأردن: 22 صاروخاً ومسيّرة أطلقت باتجاه البلاد

قال الجيش الأردني، اليوم السبت، إن 22 صاروخاً ومسيّرة أطلقت باتجاه أراضي المملكة في الأسبوع الرابع من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وذكرت مديرية الإعلام العسكري في بيان مشترك مع مديرية الأمن العام، اليوم، أن "سلاح الجو الملكي تصدى لتلك الصواريخ بكفاءة عالية وقام بتدميرها، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخين، وسقطا شرقي البلاد". وبينت أن أراضي المملكة "تعرضت للاعتداءات الإيرانية بشكل مباشر منذ بدء الحرب بالإقليم، إذ وصل عدد الصواريخ التي وجهت لأراضي المملكة 262 صاروخاً ومسيرة وكانت تستهدف مواقع حيوية".

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن عدد البلاغات الناتجة عن المتساقطات من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تعاملت معها مديرية سلاح الهندسة في القوات المسلحة وكوادر الدفاع المدني والشرطة خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 64 بلاغاً، وكانت تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات.

وأكد أنه نتجت عن تلك الحوادث خلال الأسبوع الرابع من الحرب إصابة لأحد الكوادر التي تتعامل مع الأجسام المتساقطة، وحالته العامة متوسطة وهو يخضع للعلاج اللازم، في حين وقعت بعض الأضرار المادية في مناطق مختلفة من المملكة. وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى أن مجموع المتساقطات منذ بدء الحرب قد بلغ 478 من الشظايا والمقذوفات، فيما ارتفع مجموع الإصابات إلى 25 إصابة، غادرت جميعها المستشفى باستثناء الإصابة الأخيرة.

03:35 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
نقل 7 جرحى إسرائيليين إلى مستشفى في القدس

أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن نقل سبعة جرحى إسرائيليين إلى مستشفى في القدس إثر سقوط صاروخ إيراني على بيت شيمش.

02:57 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
إصابة 3 إسرائيليين بسقوط صاروخ في بيت شيمش

أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة ثلاثة إسرائيليين بجروح من جراء سقوط صاروخ إيراني في بيت شيمش غرب القدس. من جانبه، أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي بتضرر كنيس في بيت شيمش من جراء سقوط الصاروخ.

02:52 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
لندن
الإمارات: تعاملنا مع 20 صاروخاً و37 مسيّرة قادمة من إيران

أعلنت زارة الدفاع الإماراتية عن تعاملها اليوم مع 20 صاروخاً باليستياً و37 طائرة مسيرة قادمة من إيران. وأضافت الوزارة أنها تعاملت منذ "بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة مع 398 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و 1872 طائرة مسيرة.

2:42 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
عدم اليقين في المفاوضات يدفع إسرائيل إلى تكثيف هجماتها

ترصد إسرائيل عدّة قنوات للتفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لا ترى اختراقاً حقيقياً، مقدّرة، وفق ما أوردته "القناة 12" مساء أمس الجمعة، أن "الإيرانيين لن يستسلموا"، وفي المقابل، لن يتخلّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن القضية الجوهرية المتمثلة في حل مسألة اليورانيوم المخصب. وتلفت القناة، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي، إلى أنه في ضوء ما تقدّم، وحال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الحرب قد تستمر أسابيع طويلة، ومع ذلك، "لن تحقق إسرائيل ضربة قاضية، وإنما الهدف تقليص القدرات الإيرانية".

02:40 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
لندن
السعودية: اعتراض مسيّرتين وتدميرهما

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيّرتين وتدميرهما خلال الساعات الماضية، من دون أن تشير إلى مكانهما. وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي.

02:38 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
إطلاق موجة صاروخية من إيران باتجاه إسرائيل

أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة صاروخية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2:03 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الجيش الإيراني يعلن استهداف مركز "إلتا" وموقع في بن غوريون

أعلن الجيش الإيراني في بيان يحمل رقم 46 أن هجماته بالمسيّرات فجر اليوم السبت استهدفت مركز الحرب الإلكترونية والرادار "إلتا" التابع لمنظومة الصناعات الجوية للكيان الإسرائيلي في ميناء حيفا، إضافة إلى مرافق تخزين الوقود في قاعدة بن غوريون الجوية. وأوضح البيان أن شركة "إلتا" للصناعات العسكرية، التابعة لمجموعة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، تُعد من أبرز المراكز المتقدمة في مجالات الحرب الإلكترونية، وإنتاج رادارات المصفوفة الطورية، وأنظمة الإنذار المبكر المحمولة جواً، إضافة إلى تقنيات توجيه ومراقبة الأقمار الاصطناعية.

وأشار البيان إلى أن استهداف هذا المركز من شأنه أن "يؤثر مباشرة على قدرات تتبع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وكذلك على عمليات الدعم في مجال الحرب الإلكترونية" لدى إسرائيل، ما يعزز، وفق البيان، قدرة القوات المسلحة الإيرانية على "تنفيذ عمليات بعيدة المدى داخل عمق الأراضي المعادية". وأضاف أن مرافق تخزين الوقود في مطار بن غوريون، جنوب شرق تل أبيب، والتي قال إنها تعرضت خلال الأيام الأخيرة لعدة هجمات بطائرات مسيّرة، تُعد من أهم مراكز دعم العمليات الجوية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن الضربات الإيرانية سبَّبت مشكلات جدية تتعلق بتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود. وأكد البيان في ختامه أن الجيش الإيراني سيواصل هجماته.

01:59 pm

رويترز

رويترز
ميرسك تعلق عملياتها في ميناء صلالة

قالت مجموعة ميرسك لشحن الحاويات إنها أوقفت عملياتها في ميناء صلالة بسلطنة عمان لمدة 48 ساعة تقريباً، وذلك بعد واقعة أمنية حدثت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت. وذكرت شركة الشحن العملاقة في بيان أن جميع أفراد طاقمها بخير وأن شحنات الشركة وسفنها لم تتأثر. وجرى إخلاء الميناء بعد أن ألحقت واقعة أضراراً بإحدى الرافعات مما أدى إلى تعليق مؤقت للعمليات فيه. وتقدر ميرسك حالياً أن العمليات ستتوقف لمدة 48 ساعة تقريباً.

01:41 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
برلمان إيران يعتزم مناقشة مقترح للانسحاب من "حظر النووي"

يعتزم البرلمان الإيراني مناقشة مقترح قانون يتضمن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأفادت وكالتا أنباء الطلبة وتسنيم أن النائب عن مدينة طهران مالك شريعتي أعلن أن مشروع القانون المطروح للنقاش في البرلمان يتضمن 3 بنود فورية هي إعلان الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وإلغاء قانون المبادرة المتبادلة الخاص بتنفيذ الاتفاق النووي ودعم إبرام اتفاق دولي جديد مع الدول ذات الاتجاه المشترك (ومنها منظمتا بريكس وشنغهاي) في تطوير التكنولوجيا النووية السلمية.

وأضاف النائب أن مشروع القانون هذا أدرج على جدول الأعمال بصفة فورية، موضحاً أن الاقتراح يهدف إلى "دعم الحقوق النووية للشعب الإيراني".

1:36 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
"فارس": تعرَض 4 نقاط شماليّ طهران لهجمات اليوم

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن أربع نقاط شماليّ العاصمة طهران تعرضت لهجمات ظهر اليوم، هي حديقة ياس فاطمي، وشارع سهروردي وبلدة "الشهيد محلاتي" وطريق "إرتش".

1:33 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مقتل 5 باستهداف مبنى في محافظة زنجان

قالت سلطات محافظة زنجان غربيّ إيران، إن هجوماً على مبنى سكني فجر اليوم أودى بحياة 5 أشخاص منهم طفلة وامرأتان.

01:32 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
الحرس الثوري يعلن تدمير صاروخ كروز أميركي وسط البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير الدفاعات الجوية لصاروخ كروز أميركي الليلة الماضية وسط البلاد. وأضاف: "دمرنا خلال الأسابيع الثلاث الأولى من الحرب أكثر من 200 مسيرة وصاروخ كروز وطائرات تزود بالوقود".

1:28 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بزشكيان لدول المنطقة: لا تسمحوا بإدارة الحرب من بلادكم

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في منشور على منصة "إكس" عقب استهدافات أمس الجمعة لبنى تحتية اقتصادية إيرانية إنه "كما أعلنا مراراً، إيران لا تنفذ هجمات استباقية، لكننا إزاء الهجوم على البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية سنوجه رداً قوياً على العدو المجرم". وخاطب بزشكيان دول المنطقة قائلاً: "إذا كنتم تسعون إلى التنمية والأمن فلا تسمحوا لأعدائنا بإدارة الحرب من بلادكم"، على حد تعبيره.

12:40 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بغداد
وزارة الدفاع العراقية: سقوط طائرة مسّيرة في حقل مجنون

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن سقوط طائرة مسيّرة في حقل مجنون النفطي، من دون أن تنفجر، مشيرة إلى أنه "لم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية".

12:36 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
"خاتم الأنبياء": استهداف سفينة أميركية بعيدة عن ميناء صلالة

أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العقيد إبراهيم ذو الفقاري عن استهداف سفينة عسكرية أميركية كانت على مسافة بعيدة من ميناء صلالة العماني فجر اليوم. وأضاف ذو الفقاري: "كما أعلنا سابقاً فإن السيادة الوطنية للبلد الشقيق عُمان محل احترام إيران".

12:34 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
توقف خطوط الإنتاج في شركة فولاذ خوزستان

أعلنت شركة فولاذ خوزستان جنوب غربيّ إيران أن الهجمات أمس الجمعة على المصنع أدت إلى توقّف خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن الخبراء باشروا في إعادة تثبيت الأوضاع وتقييم حجم الأضرار.

11:49 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
هجمات إيرانية على قاعدة الخرج في السعودية

قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العقيد إبراهيم ذو الفقاري إن هجمات الحرس الثوري الليلة الماضية على قاعدة الخرج الأميركية في السعودية "كانت ناجحة"، متحدثاً عن "تدمير طائرة عسكرية أخرى للتزود بالوقود". وأضاف أن عدد طائرات التزود بالوقود الأميركية التي "دمرت خلال الحرب وصل إلى اثنتين مع إلحاق أضرار بثلاث طائرات أخرى من هذا النوع وإخراجها من الخدمة".

11:47 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
إصابة نحو 20 جندياً أميركياً باستهداف قاعدة الأمير سلطان

أصيب أكثر من 20 عسكرياً أميركياً، جراء هجوم إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في منطقة الرياض وسط السعودية الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت مصادر لوكالة أسوشييتد برس اليوم السبت. ولم يصدر إعلان رسمي بالخصوص سواء من الرياض أو واشنطن.

11:20 am

فرانس برس

فرانس برس
دوي انفجار قرب مطار أربيل الدولي

أفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجار قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق.

 

11:19 am

فرانس برس

فرانس برس
الحوثيون ينضمون إلى الحرب

دخلت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم السبت، الحرب بإعلانها تنفيذ "أول عملية عسكرية" ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي.

09:11 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مسقط
جريح جراء استهداف ميناء صلالة العُماني بمسيّرتين

أفادت وكالة الأنباء العُمانية، نقلاً عن مصدر أمني، بأنه استُهدف ميناء صلالة بطائرتين مسيّرتين، وأسفر الحادث عن إصابة متوسّطة لأحد الوافدين العاملين بالميناء، وتعرّض إحدى الرّافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة. وأكدت سلطنة عُمان "إدانتها لهذه الاستهدافات الغاشمة، واتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها".

07:30 am

فرانس برس

فرانس برس
تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور مضيق هرمز

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفير أكول توصل بلاده إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز.

06:59 am

رويترز

رويترز
جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه النقب جنوبي إسرائيل.

06:54 am

رويترز

رويترز
5 إصابات في أبوظبي من جراء صاروخ إيراني

أعلن المكتب الإعلامي لأمارة أبوظبي إصابة 5 أشخاص بعد سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ في محيط مناطق خليفة الاقتصادية. وقالت السلطات في إمارة أبوظبي في وقت مبكر اليوم السبت إنه يجري التعامل مع حريقين في محيط مناطق خليفة الاقتصادية، نتجا من سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلق من إيران.

06:13 am

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
إطلاق صواريخ من إيران على تل أبيب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل، أي منطقة تل أبيب ومحيطها.

06:09 am

العربي الجديد

العربي الجديد
لندن
الدفاع السعودية: اعتراض 3 مسيَّرات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 3 مسيَّرات وتدميرها خلال الساعات الماضية.

06:03 am

رويترز

رويترز
انفجارات في سماء دمشق جراء عمليات اعتراض

قالت وسائل إعلام سورية إن أصوات انفجارات سمعت في دمشق وريفها ناجمة عن اعتراض الدفاعات الإسرائيلية لصواريخ إيرانية في الأجواء السورية.

05:09 am

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
جيش الاحتلال: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه شمال إسرائيل.

04:01 am

رويترز

رويترز
الداخلية البحرينية: السيطرة على حريق بمنشأة استهدفتها إيران

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الدفاع المدني سيطر على حريق اندلع في منشأة استهدفتها إيران.

03:12 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
جيش الاحتلال: نشن موجة هجمات على جميع أنحاء طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "يشن الآن موجة هجمات على جميع أنحاء طهران".

02:51 am

فرانس برس

فرانس برس
إصابة 12 جندياً أميركياً بهجوم إيراني على قاعدة في السعودية

أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن هجوماً إيرانياً استهدف قاعدة عسكرية في السعودية أسفر عن إصابة 12 جندياً أميركياً بجروح على الأقل، اثنان منهم في حالة خطيرة. ونقلت صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم، قولهم إن الهجوم على قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج جنوب شرق الرياض، نُفذ باستخدام صاروخ واحد على الأقل وعدة طائرات مسيّرة.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الهجوم وقع الجمعة فيما كان الجنود داخل مبنى في القاعدة. وقالت الصحيفتان إن عدة طائرات للتزود بالوقود جواً تضررت جراء الهجوم. ولم تجب وزارة الحرب الأميركية والقيادة المركزية على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق بعد.

02:32 am

رويترز

رويترز
الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية

قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية والمقاتلات الإماراتية "تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيَّرة قادمة من إيران".

02:21 am

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
هجمات إيران تدمّر معدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة، بأن معدات عسكرية وأنظمة رادار وطائرات بقيمة مليارات الدولارات تضرّرت أو دُمّرت نتيجة "هجمات إيرانية أو حوادث"، وذلك في إطار تحليل للخسائر التي تكبدها الجيش الأميركي منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي. وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من الأضرار على الأرض "نجم عن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية".

02:19 am

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
الطائرات الأميركية تنثر ألغاماً جنوبي إيران

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن صوراً نُشرت الخميس الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر ما وصفه خبراء بأنها "ألغام أميركية" نُشرَت في جنوب إيران، في ما يبدو أنه أول استخدام من نوعه لهذا السلاح من الجيش الأميركي منذ أكثر من 20 عاماً. وبحسب التقرير، التُقطت الصور قرب قرية تقع خارج مدينة شيراز، على بُعد نحو 5 كيلومترات من أحد مواقع الصواريخ الباليستية الإيرانية في المنطقة.

وقال أربعة خبراء في مجال الذخائر، فحصوا التوثيقات بطلب من "واشنطن بوست"، إنّ الصور تُظهر ألغاماً أميركية مضادة للدبابات من طراز BLU-91/B، نُثرَت بواسطة طائرات باستخدام نظام توزيع الألغام "Gator". وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة هي الطرف المشارك الوحيد في الحرب الجارية بالمنطقة المعروف بامتلاكه هذا النظام. وبحسب التقرير، تقع عدة مواقع لصواريخ باليستية إيرانية في الجبال إلى الغرب من النقطة التي التُقطت فيها صور الألغام. ووفقاً لـ"واشنطن بوست"، فقد تعرّض اثنان على الأقل من هذه المواقع لأضرار منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران.

وقالت نيكول غرايفسكي، الأستاذة المساعدة في جامعة "ساينس بو" بباريس، والمتخصّصة في دراسة الجيش الإيراني، إنّ "نثر الألغام قد يعقّد الحركة في محيط منشآت الصواريخ الجبلية"، وأضافت أن منصات إطلاق صواريخ متنقلة كانت تعمل قرب تلك المواقع طوال فترة الحرب، مشيرة إلى أن وجود الألغام قد يعوق القوات الإيرانية عن نقل الصواريخ من هذه المواقع إلى منصات الإطلاق المتحركة. وأوضح التقرير أن هذه الألغام تُنثر جوّاً باستخدام نظام "Gator"، بما يتيح توزيع عشرات الألغام دفعة واحدة. ووفقاً لتقرير صادر عن الجيش الأميركي بشأن عمليات زرع الألغام وإزالتها، فإنّ هذه الأنظمة غالباً ما تشمل ألغاماً مضادة للدبابات وأخرى مضادة للأفراد، غير أن الصور المتداولة لا تُظهر سوى ألغام مضادة للدبابات.

02:15 am

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي انفجارات في طهران

سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الإيرانية طهران من جراء غارات أميركية إسرائيلية.

02:10 am

الدوحة - العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة - العربي الجديد
الدوحة/ العربي الجديد
واشنطن
إشراك حاملة الطائرات "يو إس إس جورج بوش" بالحرب

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، نقلاً عن مصادر، بأن واشنطن سترسل حاملة الطائرات "يو إس إس جورج بوش" إلى منطقة العمليات العسكرية ضد إيران.

01:35 am

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
صواريخ إيرانية على جنوب إسرائيل

دوت انفجارات في منطقة النقب وغلاف غزة بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق جنوب إسرائيل.

01:34 am

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
مقتل إسرائيلي قرب تل أبيب

أفاد الإسعاف الإسرائيلي، مساء الجمعة، بمقتل إسرائيلي في رمات غان قرب تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ إيراني.

01:33 am

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
إصابة 10 جنود أميركيين

أُصيب عشرة من أفراد الخدمة الأميركيين في هجوم إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، الجمعة، وفقاً لعدة مسؤولين أميركيين وعرب صرحوا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية. وأفاد المسؤولون بأن اثنين من المصابين في حالة خطيرة، كما ألحق الهجوم أضراراً بعدة طائرات تزويد بالوقود أميركية. وذكر اثنان من المسؤولين أن القاعدة تعرضت لإصابة بصاروخ واحد على الأقل، إضافة إلى عدة طائرات مسيّرة.

01:17 am

العربي الجديد

العربي الجديد
لندن
أبرز تطورات الحرب أمس الجمعة
  • استهداف مجمع المياه الثقيلة النووي في إيران

  • إيران تهدّد باستهداف منشآت صناعية مرتبطة بإسرائيل وواشنطن

  • استهداف مجمع "خنداب" النووي للمياه الثقيلة

  • قصف مصنع "الكعكة الصفراء" في أردكان

  • الحرس الثوري: تدمير طائرات حاملة للوقود في قاعدة الخرج

  • رويترز نقلاً عن استخبارات أميركا: تدمير نحو ثلث صواريخ إيران

  • السعودية: رصد 6 صواريخ باليستية واعتراض 20 مسيّرة وتدميرها

