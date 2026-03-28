الحرب في المنطقة | إصابات وأضرار جراء قصف إيراني على دول الخليج

أفادت وزارة الداخلية العراقية بسقوط قتيلين من الشرطة في استهداف موقعهما في الموصل بشمال العراق.
قتل إسرائيلي من جرّاء سقوط صواريخ إيرانية على مواقع عدّة في تل أبيب ومحيطها ليل الجمعة-السبت، وذلك بعد ساعات من تصعيد الهجمات الإسرائيلية الأميركية باستهداف منشآت نووية وصناعية في إيران. ورداً على ذلك، هدّدت طهران الجمعة باستهداف شركات صناعية في المنطقة إضافة إلى مواقع صناعية إسرائيلية.
يأتي هذا في ظل تصاعد الحرب في المنطقة، رغم التصريحات الأميركية الأخيرة عن وجود مفاوضات مع طهران، وتمديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة استهداف منشآت الطاقة في إيران حتى 6 إبريل/ نيسان المقبل. من جانبها، أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعرض محيط محطة بوشهر النووية لاستهداف جديد، دون وقوع أضرار.
في غضون ذلك، تستعد إيران لهجوم بري محتمل قد تشنه الولايات المتحدة على جزرها في الخليج، إذ أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، زيارة وفد من اللجنة لمحافظة بوشهر المطلة على الخليج وجزيرة خارج، في ظل أنباء عن احتمال هجوم بري أميركي وشيك.
أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنّ الدفاعات الجوية التابعة له تمكّنت من إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "MQ‑9" في أجواء مدينة شيراز وإصابة مقاتلة أميركية من طراز F‑16 جنوب محافظة فارس، قبل أن تُدمَّر أثناء محاولتها الهبوط في أحد مطارات السعودية، وأضاف البيان أن القيادة المركزية الأميركية أقرت في بيان لها بتعرض الطائرة لإصابة وأضرار.
قال الجيش الأردني، اليوم السبت، إن 22 صاروخاً ومسيّرة أطلقت باتجاه أراضي المملكة في الأسبوع الرابع من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وذكرت مديرية الإعلام العسكري في بيان مشترك مع مديرية الأمن العام، اليوم، أن "سلاح الجو الملكي تصدى لتلك الصواريخ بكفاءة عالية وقام بتدميرها، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخين، وسقطا شرقي البلاد". وبينت أن أراضي المملكة "تعرضت للاعتداءات الإيرانية بشكل مباشر منذ بدء الحرب بالإقليم، إذ وصل عدد الصواريخ التي وجهت لأراضي المملكة 262 صاروخاً ومسيرة وكانت تستهدف مواقع حيوية".
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن عدد البلاغات الناتجة عن المتساقطات من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تعاملت معها مديرية سلاح الهندسة في القوات المسلحة وكوادر الدفاع المدني والشرطة خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 64 بلاغاً، وكانت تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات.
وأكد أنه نتجت عن تلك الحوادث خلال الأسبوع الرابع من الحرب إصابة لأحد الكوادر التي تتعامل مع الأجسام المتساقطة، وحالته العامة متوسطة وهو يخضع للعلاج اللازم، في حين وقعت بعض الأضرار المادية في مناطق مختلفة من المملكة. وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى أن مجموع المتساقطات منذ بدء الحرب قد بلغ 478 من الشظايا والمقذوفات، فيما ارتفع مجموع الإصابات إلى 25 إصابة، غادرت جميعها المستشفى باستثناء الإصابة الأخيرة.
ترصد إسرائيل عدّة قنوات للتفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لا ترى اختراقاً حقيقياً، مقدّرة، وفق ما أوردته "القناة 12" مساء أمس الجمعة، أن "الإيرانيين لن يستسلموا"، وفي المقابل، لن يتخلّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن القضية الجوهرية المتمثلة في حل مسألة اليورانيوم المخصب. وتلفت القناة، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي، إلى أنه في ضوء ما تقدّم، وحال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الحرب قد تستمر أسابيع طويلة، ومع ذلك، "لن تحقق إسرائيل ضربة قاضية، وإنما الهدف تقليص القدرات الإيرانية".
أعلن الجيش الإيراني في بيان يحمل رقم 46 أن هجماته بالمسيّرات فجر اليوم السبت استهدفت مركز الحرب الإلكترونية والرادار "إلتا" التابع لمنظومة الصناعات الجوية للكيان الإسرائيلي في ميناء حيفا، إضافة إلى مرافق تخزين الوقود في قاعدة بن غوريون الجوية. وأوضح البيان أن شركة "إلتا" للصناعات العسكرية، التابعة لمجموعة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، تُعد من أبرز المراكز المتقدمة في مجالات الحرب الإلكترونية، وإنتاج رادارات المصفوفة الطورية، وأنظمة الإنذار المبكر المحمولة جواً، إضافة إلى تقنيات توجيه ومراقبة الأقمار الاصطناعية.
وأشار البيان إلى أن استهداف هذا المركز من شأنه أن "يؤثر مباشرة على قدرات تتبع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وكذلك على عمليات الدعم في مجال الحرب الإلكترونية" لدى إسرائيل، ما يعزز، وفق البيان، قدرة القوات المسلحة الإيرانية على "تنفيذ عمليات بعيدة المدى داخل عمق الأراضي المعادية". وأضاف أن مرافق تخزين الوقود في مطار بن غوريون، جنوب شرق تل أبيب، والتي قال إنها تعرضت خلال الأيام الأخيرة لعدة هجمات بطائرات مسيّرة، تُعد من أهم مراكز دعم العمليات الجوية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن الضربات الإيرانية سبَّبت مشكلات جدية تتعلق بتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود. وأكد البيان في ختامه أن الجيش الإيراني سيواصل هجماته.
ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن أربع نقاط شماليّ العاصمة طهران تعرضت لهجمات ظهر اليوم، هي حديقة ياس فاطمي، وشارع سهروردي وبلدة "الشهيد محلاتي" وطريق "إرتش".
قالت سلطات محافظة زنجان غربيّ إيران، إن هجوماً على مبنى سكني فجر اليوم أودى بحياة 5 أشخاص منهم طفلة وامرأتان.
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في منشور على منصة "إكس" عقب استهدافات أمس الجمعة لبنى تحتية اقتصادية إيرانية إنه "كما أعلنا مراراً، إيران لا تنفذ هجمات استباقية، لكننا إزاء الهجوم على البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية سنوجه رداً قوياً على العدو المجرم". وخاطب بزشكيان دول المنطقة قائلاً: "إذا كنتم تسعون إلى التنمية والأمن فلا تسمحوا لأعدائنا بإدارة الحرب من بلادكم"، على حد تعبيره.
أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العقيد إبراهيم ذو الفقاري عن استهداف سفينة عسكرية أميركية كانت على مسافة بعيدة من ميناء صلالة العماني فجر اليوم. وأضاف ذو الفقاري: "كما أعلنا سابقاً فإن السيادة الوطنية للبلد الشقيق عُمان محل احترام إيران".
أعلنت شركة فولاذ خوزستان جنوب غربيّ إيران أن الهجمات أمس الجمعة على المصنع أدت إلى توقّف خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن الخبراء باشروا في إعادة تثبيت الأوضاع وتقييم حجم الأضرار.
قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العقيد إبراهيم ذو الفقاري إن هجمات الحرس الثوري الليلة الماضية على قاعدة الخرج الأميركية في السعودية "كانت ناجحة"، متحدثاً عن "تدمير طائرة عسكرية أخرى للتزود بالوقود". وأضاف أن عدد طائرات التزود بالوقود الأميركية التي "دمرت خلال الحرب وصل إلى اثنتين مع إلحاق أضرار بثلاث طائرات أخرى من هذا النوع وإخراجها من الخدمة".