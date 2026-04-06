الحرب في المنطقة | قتيلان ودمار واسع بتركيز القصف الإيراني على حيفا

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
06 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 08:04 (توقيت القدس)
تتواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لليوم الـ38 على التوالي مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فيما تستمر طهران في تنفيذ اعتداءاتها على دول الخليج مستهدفة منشآت اقتصادية ومرافق طاقة. وفي التطورات أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن هناك فرصة وصفها بـ"الجيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم الاثنين، متحدثاً عن مفاوضات جادة مع طهران.

وكان لافتاً أن هذا التفاؤل أعقب تهديدات ترامب لإيران بـ"الجحيم" إذا لم تعد فتح مضيق هرمز قبل انتهاء مهلته في الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء، متوعداً بتدمير منشآت الطاقة والجسور في آن واحد. وبالتزامن مع وعيده بتفجير البلد بأكمله، لوح ترامب بالاستيلاء على النفط الإيراني بالقول إن "من الأفضل أن نأخذ النفط الإيراني إذا لم تكن طهران مستعدة لإبرام اتفاق".

في المقابل، حذر إيران ترامب من تنفيذ تهديداته، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى اشتعال المنطقة بأسرها. وبخصوص مضيق هرمز، عُقدت، الأحد، في طهران جلسة ثنائية بين إيران وسلطنة عُمان، على مستوى نائبي وزيري الخارجية للبلدين الساحليَّين المطلَّين على مضيق هرمز لبحث القضايا المتصلة بالمضيق وأمن العبور فيه، بينما شددت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني على أن المضيق لن يعود أبداً إلى وضعه السابق. دبلوماسياً، شهدت الساعات الأخيرة سلسلة اتصالات مكثفة بهدف إيجاد حل للأزمة في المنطقة قبل انتهاء مهلة ترامب.

ميدانياً، تواصل إيران اعتداءاتها على دول الخليج مع توسيع دائرة القصف لتشمل مصانع بتروكيماوية. وقد طاولت الاعتداءات في الساعات الماضية كلاً من قطر والإمارات والسعودية والبحرين والكويت.

07:54 am

رويترز

رويترز
مكتب أبوظبي الإعلامي: إصابة شخص بشظية في عملية اعتراض ناجحة

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، بأن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع "حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبوظبي الصناعية مصفح". وأضاف المكتب أن الشظاية سقطت "إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية، ما أسفر عن تعرض شخص من الجنسية الغانية إلى إصابة متوسطة".

07:19 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
3 إصابات إحداها خطيرة في تل أبيب عقب رشقة صاروخية إيرانية

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بوقوع ثلاث إصابات إحداها خطيرة في منطقة تل أبيب جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة.

06:34 am

الأناضول

الأناضول
دمار في حيفا إثر قصف صاروخي إيراني جديد

أفادت القناة 12 بوقوع دمار كبير في عدد من المركبات وأضرار في مبانٍ بمدينة حيفا شمالي إسرائيل إثر الهجوم الصاروخي الإيراني. من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رؤوسا متفجرة سقطت في عدد من مناطق مدينة حيفا إثر الهجوم الجديد.

6:32 AM
انتشال جثتين إثر قصف استهدف مبنى في حيفا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق الإنقاذ انتشلت جثتين بعد قصف صاروخي إيراني استهدف مبنى سكنيا الأحد في حيفا.

05:31 am

فرانس برس

فرانس برس
نقص في الغاز بعد الهجوم على جامعة شريف للتكنولوجيا

شهدت مناطق في طهران نقصا في الغاز المنزلي بعد غارة استهدفت محطة تابعة لجامعة شريف للتكنولوجيا، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية الاثنين. ونقلت الهيئة عن رئيس المنطقة التاسعة في طهران قوله إن الهجوم "ضرب محطة الغاز في جامعة شريف ونحن نواجه انقطاعا مؤقتا للغاز في حي شريف".

5:15 AM
مقتل 13 إيرانياً بهجوم جنوب شرقيّ طهران

أفادت وكالة فارس بمقتل ما لا يقل عن 13 في هجوم على منطقة سكنية جنوب شرقي طهران.

 

4:47 AM
الدفاعات الكويتية تتصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة

أعلن الجيش الكويتي الاثنين، أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقت باتجاه أراضي الدولة الخليجية. وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان على منصة اكس أن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لتهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة المعادية".

04:30 am

رويترز

رويترز
العراق يطلب خططاً لتحميل النفط

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) طلبت من عملائها تقديم جداول لتحميل النفط خلال 24 ساعة، وذلك عقب تقارير إعلامية أفادت بأن إيران أعفت العراق من أي قيود على عبور النفط عبر مضيق هرمز.

وجاء في الوثيقة الصادرة بتاريخ الخامس من إبريل/ نيسان "في ضوء ما سبق، ولضمان استمرارية عمليات تصدير النفط الخام واستقرارها، نحث شركتكم الموقرة على تقديم جداول التحميل خلال 24 ساعة لتمكيننا من معالجة برامج الشحن الخاصة بكم في الوقت المناسب، بما في ذلك تحديد السفن والكميات في التعاقد، بما يتوافق تماما مع الشروط والأحكام المتفق عليها". 

2:11 AM
الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعامل الدفاعات الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران. وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان لها، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة "هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة، والطائرات المسيرة".

02:08 am

العربي الجديد

لندن
ثلاثة سيناريوهات لفتح مضيق هرمز

تحوّلت أزمة مضيق هرمز، شريان الطاقة العالمي، إلى اختبار عالمي يضع القوى الكبرى بين التهديد العسكري والحماية البحرية والدبلوماسية لتفادي صدمة جديدة في النفط والتجارة. وفي مواجهة هذا المشهد، تتقدم ثلاثة سيناريوهات مطروحة للتعامل مع الإغلاق الإيراني للممر البحري، في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط في الأسواق العالمية مستوى 100 دولار للبرميل مع اتساع المخاوف من نقص الإمدادات.

زوارق الباسيج في عرض عسكري بمحاذاة مضيق هرمز. 29 إبريل 2024 (مرتضى نيكوبازل/Getty)
ثلاثة سيناريوهات لفتح مضيق هرمز.. ما أنجعها اقتصادياً؟

01:59 am

فرانس برس

فرانس برس
صاروخ إيراني يدمر مبنى في حيفا

واصل عشرات المسعفين وعناصر الإطفاء البحث مساء الأحد بين أنقاض مبنى في حيفا بشمال إسرائيل، سعياً للعثور على ثلاثة مفقودين إثر قصف صاروخي إيراني خلّف أربعة جرحى. 

وأكد الإسعاف الإسرائيلي جرح أربعة اشخاص اصابة أحدهم (82 عاماً) بالغة. كذلك، أُصيب طفل في شهره العاشر. ودُمر المبنى المؤلف من سبعة طوابق في شكل شبه كامل، وفق ما أظهرت صور لـ"فرانس برس". وصرح مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"فرانس برس" بأن المبنى تعرض لـ"ضربة مباشرة بصاروخ إيراني".

فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين في حيفا، 5 إبريل 2026 (Getty)
صاروخ إيراني يدمر مبنى في حيفا: 4 مصابين و3 مفقودين تحت الأنقاض

1:42 AM
الكويت: نتصدّى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة

أكدت وزارة الدفاع الكويتية، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية. وذكرت الوزارة أن أصوات الانفجارات "إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

12:39 am

قنا

قنا
البحرين تدعو إلى تحرك دولي عاجل بشأن أزمة مضيق هرمز

دعت البحرين، الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي طرحته أمام المجلس بشأن الأزمة المتصاعدة في مضيق هرمز وتداعياتها على الاستقرار والأمن الغذائي العالمي، محذرة من التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة.

وأكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية، أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وشدد الزياني، على أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع بلاده إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة.
 

12:42 am

فرانس برس

فرانس برس
3 مفقودين عقب تدمير صاروخ إيراني لمبنى في حيفا

يواصل عشرات المسعفين وعناصر الإطفاء بحثهم بين أنقاض مبنى في حيفا بشمال إسرائيل، سعياً للعثور على ثلاثة أشخاص فقدوا إثر قصف صاروخي إيراني خلف أربعة جرحى.

وبعد ساعات عدة من الضربة التي وقعت قرابة الساعة 18,00 (15,00 بتوقيت غرينتش)، تواصلت عمليات البحث على ضوء المصابيح بين أنقاض المبنى الواقع في حي سكني بحيفا.

وتحدثت خدمة الإسعاف الإسرائيلية عن جرح أربعة اشخاص، إصابة أحدهم (82 عاماً) بالغة. كذلك، أُصيب طفل في شهره العاشر. ودمر المبنى المؤلف من سبعة طوابق في شكل شبه كامل، وفق ما أظهرت صور لفرانس برس.

12:41 am

العربي الجديد

طهران
سماع دوي انفجارات في مدينة قم جنوبي طهران

سمع دوي انفجارات في مدينة قم، جنوبي طهران. 

12:47 am

العربي الجديد

طهران
إيران: 6 قتلى و17 مصاباً إثر استهداف منطقة ميناء بندرلنغه

أعلن نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية، أحمد نفیسي، أن الهجوم الذي استهدف منطقة ميناء بندرلنغه أسفر عن مقتل 6 من المواطنين وإصابة 17 آخرين.

وقال في بيان إن "العدو الصهيوني والأميركي استهدف عدداً من النقاط في قضاء لنغه بطائراته، في محاولة لضرب البنى التحتية المدنية".

12:46 am

العربي الجديد

طهران
طهران: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق

أكدت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني، في منشور على "إكس"، أن "مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق ولا سيما لأميركا وإسرائيل". 

12:10 AM
أبرز تطورات الحرب أمس الأحد
  • "الحرس الثوري" يعلن العثور على جمجمة قرب حطام طائرة
  • ترامب يلمّح في منشور غامض إلى تمديد المهلة الممنوحة لإيران
  • سنتكوم: أنقذنا الطيارين بسلام خلال عمليتي بحث وإنقاذ
  • طهران: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق
  • صحيفة: 200 مليون دولار خسائر واشنطن بتدمير طائرتين في إيران
  • الخارجية الإيرانية: لم يعد أحد يثق بالدبلوماسية الأميركية
  • الإمارات: إصابة 4 أشخاص إثر سقوط شظايا خلال استهداف ميناء
  • أبو عبيدة: نقف مع إيران وحزب الله ونحيي خامنئي ونصر الله
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

الرئيس الجزائري يحدد الثاني من يوليو موعداً للانتخابات البرلمانية

التحديثات الحية
رصد
مباشر

واشنطن وطهران ووسطاء يضغطون للتوصل إلى هدنة لمدة 45 يوماً

التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

مفاوضات باكستان وأفغانستان تراوح مكانها.. والصين تدفع نحو هدنة