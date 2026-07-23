دوّت انفجارات في مدينة سيريك جنوبي إيران ليل الأربعاء-الخميس، فيما أفادت سلطات محافظة خوزستان الإيرانية بتعرّض موقع في محيط مدينة الأهواز لهجوم أميركي، مع تواصل تبادل الضربات بين طهران وواشنطن، في ظل تصاعد التوتر وتراجع المسار الدبلوماسي، خصوصاً بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بتوسيع نطاق القصف ليشمل مرافق حيوية إيرانية مثل الجسور ومحطات الطاقة في طهران ومحيطها، رداً على أي تحرك إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز.
وحذّر قادة إيرانيون الأربعاء من تداعيات أي استهداف لبلادهم، مؤكدين أن رد طهران لن يقتصر على الميدان العسكري، وقد يمتد إلى البنية التحتية وأسواق الطاقة ومضيق هرمز. وأكدوا أن أمن الملاحة في المضيق وصادرات النفط الإقليمية مرتبطان بما وصفوه بضمان أمن إيران وغياب القوات الأميركية.
وفي تطور آخر، رفعت إسرائيل حالة التأهّب تحسباً لحدوث مواجهة مباشرة مع إيران في الأيام القريبة، على خلفية تهديد الرئيس الأميركي بضرب بنى تحتية وطنية إيرانية. وبحسب وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنّ تهديدات ترامب تزيد احتمالات انخراط إسرائيل في القتال، وكذلك احتمالات إطلاق نار باتجاهها.
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