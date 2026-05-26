الحرب في المنطقة | قتلى بهجوم على جزيرة لارك وانفجارات في بندر عباس

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية إحراز تقدم خلال زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة حول موضوع الإفراج عن أرصدة إيرانية.
تحدثت وسائل إعلام إيرانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، عن إحراز تقدم خلال زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة حول موضوع الإفراج عن أرصدة إيرانية، فيما أفادت وكالة "دانشجو" الإيرانية بأن هجوم أميركي إسرائيلي فجر الاثنين على جزيرة لارك خلف عددا من القتلى من الحرس الثوري تم الإعلان عن ثلاثة منهم. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم استهدف زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. إلى ذلك، أفادت وكالة تسنيم بسماع دوي ثلاثة انفجارات في بندر عباس، جنوبي إيران.
وفي مسار المفاوضات، وصل الاثنين وفد إيراني يضم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت وكالة "إرنا" أن الوفد الإيراني سيبحث خلال الزيارة بعض جوانب المفاوضات مع كبار المسؤولين القطريين.
وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إنّ المناقشات في الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أنّ محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي انضم إلى الوفد، لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن. وقال التلفزيون الإيراني الاثنين إنّ محافظ البنك المركزي توجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الملف ذاته.