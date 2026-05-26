الحرب في المنطقة | قتلى بهجوم على جزيرة لارك وانفجارات في بندر عباس

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
26 مايو 2026   |  آخر تحديث: 01:37 (توقيت القدس)
تحدثت وسائل إعلام إيرانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، عن إحراز تقدم خلال زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة حول موضوع الإفراج عن أرصدة إيرانية، فيما أفادت وكالة "دانشجو" الإيرانية بأن هجوم أميركي إسرائيلي فجر الاثنين على جزيرة لارك خلف عددا من القتلى من الحرس الثوري تم الإعلان عن ثلاثة منهم. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم استهدف زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. إلى ذلك، أفادت وكالة تسنيم بسماع دوي ثلاثة انفجارات في بندر عباس، جنوبي إيران.

وفي مسار المفاوضات، وصل الاثنين وفد إيراني يضم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت وكالة "إرنا" أن الوفد الإيراني سيبحث خلال الزيارة بعض جوانب المفاوضات مع كبار المسؤولين القطريين.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إنّ المناقشات في الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أنّ محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي انضم إلى الوفد، لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن. وقال التلفزيون الإيراني الاثنين إنّ محافظ البنك المركزي توجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الملف ذاته.

"تسنيم": تقدم بمفاوضات الدوحة بشأن الأرصدة الإيرانية

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية إحراز تقدم خلال زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة حول موضوع الإفراج عن أرصدة إيرانية.

مسؤول إيراني: لن يكون هناك أي تراجع مقابل الأعداء

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، الاثنين، في أول رسالة له للشعب الإيراني، قائلاً: "لن يكون هناك أي تراجع مقابل الأعداء"، مضيفاً: "لقد أثبت ذلك الميدانُ العسكري، والميدانُ الدبلوماسي، والشعب الصامد في الساحات بمقاومتهم الباسلة التي أدت إلى شل العدو".

وأضاف ذو القدر، في تصريحات أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن البلاد اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، "بحاجة إلى الوحدة والانسجام، لكي ييأس الأميركيون والصهاينة في هذا المضمار أيضاً". وتابع أن الوحدة "ستقود إيران العزيزة نحو النصر النهائي".

"مهر": الوضع في بندر عباس تحت السيطرة

أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الوضع في بندر عباس جنوبي إيران تحت السيطرة ولا داعي للقلق بعد انفجارات وقعت شرقي المدينة.

"تسنيم": لا صحة لاستعداد طهران نقل احتياطيات اليورانيوم

نفت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، صحة تقارير إعلامية إقليمية عن استعداد طهران لنقل احتياطيات اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج.

أبرز تطورات أمس الاثنين 25 مايو 2026
  • أمير قطر وسلطان عُمان يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب
  • مسؤول إيراني: لن يكون هناك أي تراجع مقابل الأعداء
  • ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيماً أو لن يكون
  • بزشكيان: مستعدون لطمأنة العالم بشأن النووي
  • طهران: إسقاط مسيرات فوق الخليج بواسطة نظام دفاع جوي جديد
  • ترامب يطالب السعودية وقطر بالتطبيع مع إسرائيل
  • نتنياهو يقر بصعوبة التأثير على قرارات ترامب
  • "رويترز": الإمارات رحّلت آلاف الباكستانيين الشيعة
ترامب: من الأفضل تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بالتنسيق مع إيران

لبنان | شهداء بغارات مستمرة على وقع تهديد بتوسيع القصف

