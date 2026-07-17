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الحرب في المنطقة | قتلى وجرحى بضربات أميركية تستهدف مطاراً وجسوراً في إيران

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
17 يوليو 2026
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سقط عدد من القتلى والجرحى، ليل الخميس - الجمعة، إثر ضربات أميركية استهدفت مطاراً وجسوراً وبنى تحتية في إيران، في تصعيد أميركي متواصل. يأتي ذلك بعدما جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، لهجته التصعيدية تجاه طهران، قائلاً إن الإيرانيين "سيُهزمون قريباً جداً"، قبل أن يضيف أنهم "يريدون التوصل إلى تسوية"، وأنه سيرى ما إذا كان ممكناً التوصل إلى اتفاق معهم. وأضاف أن إيران ترغب في التفاوض، فيما تعكس تصريحاته مزيجاً من التهديد العسكري والإبقاء على باب التسوية مفتوحاً، بالتوازي مع استمرار الغارات، واتساع رقعة الاستهدافات داخل الأراضي الإيرانية.

في المقابل، صعّدت إيران، الخميس، من تهديداتها، مع استمرار الضربات الجوية الأميركية على البلاد، محذرة من توسيع رقعة اعتداءاتها في المنطقة، التي قالت إنها ستطاول "البنى التحتية كافّة"، مشدّدة على أهمية مضيق هرمز، باعتباره "خطّاً أحمر" بالنسبة إلى إيران.

وأشار مقر خاتم الأنبياء المركزي، وفق ما نقلت وكالة مهر الإيرانية، إلى تحذير الرئيس الأميركي المتكرر بإمكانية قصف محطات الطاقة والجسور في إيران. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، إنه "سوف تُسحق البنية التحتية كافة في المنطقة بالضربات الفولاذية للقوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في حال نفّذ ترامب تهديده.

وتابع ذو الفقاري: "لن نسمح لأميركا تحت أي ظرف من الظروف أو بأي طريقة، بصفتها دولة أجنبية ومن خارج المنطقة، أن تتدخل في مضيق هرمز"، مشدداً على أن "هذا هو الخط الأحمر الذي لا يُقهر بالنسبة لإيران". وفي إطار تهديده، قال: "كل البنى التحتية في المنطقة التي كانت قد بقيت سليمة بفضل الحكمة والرأفة الإيرانيتين، ستُدمَّر عن بكرة أبيها بحيث لا يبقى لها أثر، وكأنها لم تكن موجودة من الأساس"، وفق تعبيره، معتبراً أن الولايات المتحدة "المجرمة"، على حدّ تعبيره، "ما زالت تواصل تمردها وزعزعة أمن المنطقة".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

12:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إصابة شخصين بقصف محطة تحويل سكك حديدية في بندر عباس

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بإصابة شخصين، إثر قصف محطة تحويل سكك حديدية في مدينة بندر عباس.

12:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
قصف موقع في محيط مدينة بستان

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بتعرّض موقع للقصف الأميركي في محيط مدينة بستان، جنوب غربي إيران.

12:24 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
مقتل شخصين وإصابة أربعة في قصف 3 جسور

أفادت سلطات محافظة هرمزغان، جنوبي إيران، بمقتل شخصين وإصابة أربعة في قصف ثلاثة جسور بقضاء خمير.

12:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إعلام إيراني: إصابة شخصين في هجوم على محطة قطار

أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية بإصابة شخصين في هجوم أميركي على محطة سكك حديدية في بندر عباس، جنوبي البلاد.

12:20 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الخميس
  • إخلاء مستشفى أطفال في الأهواز بعد سقوط صواريخ قربه
  • الجيش الأميركي: تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى ميناء إيراني
  • إيران تطلق سراح أميركية
  • إيران تستدعي السفير البريطاني بشأن حظر الحرس الثوري
  • الجيش الأميركي: إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران
  • اعتداءات إيرانية على البحرين والكويت والأردن
  • الجيش الإيراني يهدد بتوسيع الحرب
  • البيت الأبيض: إيران تواصل المحادثات مع واشنطن
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