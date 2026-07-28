تواصل الهدوء الميداني في المنطقة لليوم الثالث على التوالي مع غياب الضربات العسكرية المباشرة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات متباينة بين الانفتاح على التفاوض والتلويح بالتصعيد. وبينما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "محادثات معمقة للغاية" مع طهران، واصل المسؤولون الإيرانيون التأكيد على تمسّكهم بمواقفهم، خصوصاً فيما يتعلق بمضيق هرمز، ما يعكس استمرار التوتر السياسي رغم انحسار المواجهة العسكرية.
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وقال ترامب، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة منحت المفاوضات مع إيران فرصة جديدة استجابة لطلبات وسطاء إقليميين، مؤكداً أن نافذة الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة طويلاً. وأضاف أن واشنطن ستعود إلى "العمل العسكري الحازم" إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج سريعة. في المقابل، كشفت إيران عن رفضها مقترحاً أميركياً يقضي بالإبقاء على المسار العُماني في مضيق هرمز مفتوحاً مؤقتاً خلال المفاوضات، مؤكدة أن سياستها بشأن المضيق لن تتغير مهما كانت نتائج المحادثات. كما حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن ما وصفه بـ"الحصار البحري الأميركي" وتهديد السفن وناقلات النفط الإيرانية يمثل توسعاً للحرب في المنطقة، متوعداً بالرد على أي تحرك يستهدف إيران أو مصالحها.
"العربي الجديد" يتابع توترات الحرب في المنطقة أولاً بأول:
قالت وزيرة الخارجية اليمنية المعيّنة حديثاً، أفراح الزوبة، إن الحوثيين يريدون تكرار ما فعله الإيرانيون للسيطرة على مضيق هرمز، عقب إعلان المتمرّدين حصاراً بحرياً على السعودية. وصرّحت الوزيرة، خلال إيجاز صحافي، بأن "الحوثيين يريدون استنساخ التجربة الإيرانية في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن الجماعة المدعومة من طهران "تتحرك بتوافق تام" مع التصعيد الإيراني في المنطقة.
أدانت باكستان الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية بطائرات مسيرة. وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان، إن هذه "الهجمات الاستفزازية تشكل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها"، مؤكدة تضامن باكستان مع السعودية. كما شددت الوزارة على دعمها القوي والثابت لسيادة السعودية وأمنها وسلامة أراضيها.
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