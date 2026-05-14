أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأربعاء، أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدما، وذلك عقب رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمقترح الأخير القادم من إيران. وجاءت تصريحات فانس خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، حيث أجاب عن أسئلة الصحافيين المتعلقة بالملف الإيراني.
وأوضح فانس، في تقييمه للوضع الراهن بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني الأخير، أن على إيران تقديم عرض يؤكد أنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا. وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى استمرار المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، معلنا عن محادثات هاتفية أجراها صباح اليوم مع كل من (صهر ترامب) جاريد كوشنر و(المبعوث الخاص لترامب) ستيف ويتكوف، وكذلك مع بعض "الأصدقاء" في العالم العربي.
وأضاف: "أعتقد أننا نحرز تقدما. والسؤال الأساسي هو ما إذا كنا قد أحرزنا تقدما كافيا لتلبية الخط الأحمر الذي حدده الرئيس". وأكد جي دي فانس أن الخطوط الحمراء لبلاده "واضحة للغاية"، مضيفا: "يجب على الرئيس أن يتأكد من أننا اتخذنا سلسلة من التدابير الوقائية التي تضمن ألا تتمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي. وأوضح فانس أنهم أحرزوا بعض التقدم خلال المحادثات التي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وأضاف أن تقدما إضافيا تحقق لاحقا، إلا أن طهران لم تصل بعد إلى النقطة التي تريدها واشنطن في ما يتعلق بملف السلاح النووي، وفق تعبيره.