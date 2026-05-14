الحرب في المنطقة | فانس يتحدث عن تقدم بالمفاوضات وطهران تتمسك بشروطها

طهران

14 مايو 2026   |  آخر تحديث: 08:45 (توقيت القدس)
أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدماً، وذلك عقب رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمقترح الأخير من إيران، فيما تتمسك طهران بشروطها بشأن مضيق هرمز والملف النووي. وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى استمرار المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، معلنا عن محادثات هاتفية أجراها صباح اليوم مع كل من (صهر ترامب) جاريد كوشنر و(المبعوث الخاص لترامب) ستيف ويتكوف، وكذلك مع بعض "الأصدقاء" في العالم العربي. وأضاف: "أعتقد أننا نحرز تقدما. والسؤال الأساسي هو ما إذا كنا قد أحرزنا تقدما كافيا لتلبية الخط الأحمر الذي حدده الرئيس".

إيرانياً، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أمس الأربعاء، أن "إيران لن تفرط أبداً في مكتسب مضيق هرمز، ولن تدخل بأي حال من الأحوال في نقاش حول مفاوضات بشأن التخصيب النووي". وفي حوار مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، أضاف بروجردي أن "وقف إطلاق النار المعلن هش وغير موثوق به"، مؤكداً أن "إيران لن تقبل بأقل من تحقيق مطالبها". وشدد على أن طهران "ليست مستعدة بأي حال من الأحوال للانصياع لوجهات النظر الأميركية"، موضحاً أن "هناك احتمالا لاستئناف الاشتباكات". لمزيد من التفاصيل:

على الصعيد الميداني، تعرض معسكر تابع لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" المناهض لطهران، لهجوم بطائرتين مسيرتين انتحاريتين في مدينة أربيل شمالي العراق. وذكر الحزب في بيان أن معسكر "جيجنيكان" الواقع قرب أربيل، تعرض لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين. وأوضح البيان أن الهجوم وقع الأربعاء عند الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، دون تقديم معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

07:48 am

كوريا الجنوبية تحقق في حادث سفينة بمضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إرسال فريق تحليل تقني إلى دبي في دولة الإمارات، للتحقيق في الهجوم الأخير الذي تعرضت له سفينة شحن تديرها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة إن الفريق غادر إلى دبي مساء الأربعاء، لإجراء تحقيق علمي يهدف إلى تحديد ملابسات الحادث الذي تعرضت له سفينة الشحن "إتش إم إم نامو"، وفق ما نقلته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وتجري السلطات الكورية الجنوبية تحقيقاً بشأن انفجار وحريق اندلعا على متن السفينة في الرابع من مايو/أيار الجاري، وسط اعتقاد بأن الحادث نجم عن اصطدام جسمين طائرين مجهولين بالسفينة.

12:17 AM

تفاصيل إيرانية عن لقاءات باكستان: هكذا تفاوض قاليباف وفانس

كشف عضو في فريق إيران المفاوض تفاصيل عن مسار المفاوضات الإيرانية الأميركية في باكستان في العاشر من إبريل/نيسان. وقال محمد نبويان إن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قدم في الجلسة الأولى مطلبين أميركيين رئيسيين من إيران؛ يتمثل الأول في إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، والثاني في إخراج كافة المواد المخصبة بنسبة 60% من الأراضي الإيرانية.

تفاصيل إيرانية عن لقاءات إسلام أباد: هكذا تفاوض قاليباف وفانس

12:15 am

إيران تعدم رجلين أحدهما بتهمة التجسس لحساب إسرائيل

أعدمت إيران الأربعاء رجلين شنقا، الأول بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، والثاني بتهمة بقتل شرطي خلال تظاهرات مناهضة للنظام، بحسب السلطات ومجموعات حقوقية. وأفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بإعدام إحسان أفريشته البالغ 32 عاما "وهو جاسوس درّبه الموساد في النيبال وكان يبيع معلومات حساسة لإسرائيل". وأُعدم إيراني آخر هو محمد عباسي شنقا أيضا الأربعاء، وفقا لوكالة ميزان، بتهمة قتل شرطي خلال احتجاجات مناهضة للنظام في يناير/كانون الثاني.

12:13 am

ضربات على معسكر في أربيل

ضربات على معسكر في أربيل

تعرض معسكر تابع لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" المناهض لطهران، لهجوم بطائرتين مسيرتين انتحاريتين في مدينة أربيل شمالي العراق. وذكر الحزب في بيان أن معسكر "جيجنيكان" الواقع قرب أربيل، تعرض لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين. وأوضح البيان أن الهجوم وقع الأربعاء عند الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، دون تقديم معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

12:12 am

نائب ترامب: تقدم في محادثات إيران

نائب ترامب: تقدم في محادثات إيران

أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأربعاء، أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدما، وذلك عقب رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمقترح الأخير القادم من إيران. وجاءت تصريحات فانس خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، حيث أجاب عن أسئلة الصحافيين المتعلقة بالملف الإيراني.

وأوضح فانس، في تقييمه للوضع الراهن بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني الأخير، أن على إيران تقديم عرض يؤكد أنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا. وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى استمرار المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، معلنا عن محادثات هاتفية أجراها صباح اليوم مع كل من (صهر ترامب) جاريد كوشنر و(المبعوث الخاص لترامب) ستيف ويتكوف، وكذلك مع بعض "الأصدقاء" في العالم العربي.

وأضاف: "أعتقد أننا نحرز تقدما. والسؤال الأساسي هو ما إذا كنا قد أحرزنا تقدما كافيا لتلبية الخط الأحمر الذي حدده الرئيس". وأكد جي دي فانس أن الخطوط الحمراء لبلاده "واضحة للغاية"، مضيفا: "يجب على الرئيس أن يتأكد من أننا اتخذنا سلسلة من التدابير الوقائية التي تضمن ألا تتمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي. وأوضح فانس أنهم أحرزوا بعض التقدم خلال المحادثات التي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وأضاف أن تقدما إضافيا تحقق لاحقا، إلا أن طهران لم تصل بعد إلى النقطة التي تريدها واشنطن في ما يتعلق بملف السلاح النووي، وفق تعبيره.

11:56 pm

أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • مجلس الشيوخ الأميركي يفشل للمرة السابعة بوقف الحرب على إيران

  • عراقجي: الكويت هاجمت دون سند قانوني زورقا إيرانيا

  • طهران: نتمسك بمضيق هرمز ولن ندخل في نقاش حول التخصيب النووي

  • إيطاليا سترسل سفينتين حربيتين ضمن إطار مهمّة محتملة في هرمز

  • وكالة الطاقة: حرب إيران تستنزف احتياطات النفط العالمية

  • إيران تتوعد: لن نفرط أبداً في مكتسب مضيق هرمز

  • ترامب ورئيس الإمارات يبحثان هاتفياً تطورات المنطقة

  • أستراليا تعتزم الانضمام للبعثة الفرنسية البريطانية في هرمز

في طهران، 12 إبريل 2026 (عطا كناري/فرانس برس)
الحرب في المنطقة | إيران تضع شروطها وتتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات

