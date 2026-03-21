الحرب في المنطقة | غموض بشأن الخطط الأميركية وقصف متواصل على طهران

أخبار
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
21 مارس 2026   |  آخر تحديث: 01:23 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتواصل الغارات في المنطقة بوتيرة متصاعدة وسط اتساع رقعة الاستهدافات وتزايد حدّتها، ما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيداً وتشابكاً، لا تقتصر على العمليات العسكرية المباشرة فحسب، بل تمتد إلى مستويات أوسع تشمل أمن الطاقة والممرات البحرية والتموضع الإقليمي. ويأتي ذلك في ظل تداخل واضح بين المسار العسكري والتصريحات السياسية، حيث تبدو مواقف واشنطن متأرجحة بين الحديث عن اقتراب تحقيق الأهداف والإبقاء على خيارات تصعيدية مفتوحة، ما يعكس غموضاً في استراتيجية إدارة الحرب.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت "قريبة جداً" من تحقيق أهدافها العسكرية في ما يتعلق بإيران، مشيراً إلى إمكانية تقليص العمليات في وقت قريب، مع تأكيده استمرار حماية الحلفاء في المنطقة. غير أن هذه التصريحات تتزامن مع تسريبات عن استعدادات داخل البنتاغون لاحتمال نشر قوات برية أميركية، بما في ذلك نقل وحدات عسكرية وتعزيز الجاهزية اللوجستية، ما يشير إلى وجود مسارين متوازيين، خطاب سياسي يوحي بالتهدئة، وتحركات ميدانية تفتح الباب أمام تصعيد أوسع، رغم نفي ترامب العلني لأي قرار بنشر قوات على الأرض في الوقت الراهن.

في المقابل، تعكس المواقف الإيرانية تصاعداً في مستوى الحذر والشك، إذ حذّرت طهران ممّا وصفته بمحاولات أميركية إسرائيلية لفرض هدنة مؤقتة تستهدف كسب الوقت وإعادة ترتيب الخطط العسكرية تمهيداً لهجوم محتمل في مناطق حساسة، من بينها جنوب البلاد.

01:36 am

بغداد
"المقاومة الإسلامية بالعراق": نفذنا 27 هجوما على قواعد العدو

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ 27 عملية بعشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد "العدو" في العراق والمنطقة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

01:35 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق دفعة صاروخية جديدة من إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر السبت أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض دفعة صواريخ جديدة أطلقت من إيران. وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي نشر على تطبيق تليغرام "قبل فترة قصيرة، رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد".

1:08 AM
"مهر": مقتل أطفال شرق طهران

أكدت وكالة مهر الإيرانية مقتل 7 أطفال، بينهم رضيع، في هجوم أمريكي إسرائيلي على مجمع سكني شرق طهران.

12:27 AM
استهداف منشأة دبلوماسية أميركية في بغداد

نقلت رويترز عن مصادر أمنية تأكيدها استهداف مسيرة منشأة دبلوماسية أميركية بالقرب من مطار بغداد، مع ورود تقارير عن تصاعد دخان ونشوب حريق محدود.

12:27 AM

أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن البحرين تنضم إلى بيان صادر عن دول أوروبية واليابان وكندا بشأن الجهود من أجل مرور آمن في مضيق هرمز.

12:25 AM

كشف وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الجمعة، عن أنه حذر مسؤولين ومديرين تنفيذيين أميركيين من العواقب التي قد تلحق بالدول الأخرى في حال استهداف منشآت النفط والغاز الإيرانية، وذلك في وقت تعاني قطر من تداعيات هجوم إيراني استهدف شركة قطر للطاقة.

سعد بن شريدة الكعبي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، 2 فبراير 2026 (Getty)
طاقة
التحديثات الحية

دوي انفجارين شرقي طهران

أكدت وكالة فارس الإيرانية سماع دوي انفجارين شرقي العاصمة طهران.

11:55 PM
البنتاغون يدرس نشر قوات برية في إيران

قالت مصادر مطلعة، لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن مسؤولين في البنتاغون قاموا باستعدادات تفصيلية لاحتمال نشر قوات برية أميركية داخل إيران. وذكرت المصادر أن قادة عسكريين كباراً قدموا طلبات محددة تهدف إلى التحضير لهذا الخيار، في وقت يدرس الرئيس دونالد ترامب خطواته في إطار الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

التفاصيل عبر الرابط:

11:47 pm

طهران
دفاعات طهران تتصدى لأهداف جوية

أفاد مراسل "العربي الجديد" بنشاط مكثف للدفاعات الجوية في طهران للتصدي لأهداف جوية.

11:41 pm

واشنطن
ترامب: توجد إمكانية لـ"تقليص" الجهود العسكرية قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت "قريبة جداً" من تحقيق أهدافها العسكرية في المنطقة في ما يتعلق بإيران، مشيراً إلى إمكانية "تقليص" الجهود العسكرية قريباً. وأوضح ترامب أن هذه الأهداف تشمل تدمير قدرات إيران الصاروخية ومنصات الإطلاق، والقضاء على قاعدتها الصناعية الدفاعية، إضافة إلى إنهاء قدراتها البحرية والجوية ومنظومات الدفاع الجوي، ومنعها من الاقتراب من امتلاك سلاح نووي.

وأكد أن واشنطن "ستواصل حماية حلفائها" في المنطقة، بمن فيهم إسرائيل والسعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت، مشدداً على ضرورة أن تتولى الدول التي تستخدم مضيق هرمز مسؤولية تأمينه، قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تستخدمه". وأضاف أن بلاده مستعدة لمساعدة هذه الدول في حال طُلب منها ذلك، معتبراً أن تأمين المضيق سيكون "عملية عسكرية سهلة" بعد القضاء على التهديد الإيراني.

11:40 PM
لندن تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها

أذنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لشن غارات على مواقع إيرانية مرتبطة بمضيق هرمز، في خطوة تمثل تحولاً في موقف لندن من الحرب، فيما سارعت طهران إلى الرد مؤكدة أنها ستتمسك بـ"حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، ومنددة بالقرار البريطاني.

التفاصيل عبر الرابط:

أبرز تطورات الحرب في المنطقة الجمعة
  • الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 69 من "الوعد الصادق 4"
  • المرشد الإيراني ينفي شن هجمات على تركيا وسلطنة عُمان
  • ناتو يعلن إتمام نقل أفراد بعثته في العراق
  • قائد فيلق القدس الإيراني يشيد بـ"جبهة المقاومة"
  • مسؤولون: أميركا ستنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط
دلالات
المساهمون
فرانس برس
العربي الجديد
