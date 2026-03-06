الحرب في المنطقة | غارات واسعة على طهران ودول الخليج تتصدى لاعتداءات

دوت سلسلة انفجارات في إسرائيل بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما العنيف على إيران في اليوم السابع من الحرب، فيما ترد طهران، من جهتها، باستهداف إسرائيل، حيث استخدمت في الساعات الماضية صواريخ أكثر تطوراً لقصف "قلب تل أبيب". وفي الوقت نفسه، تواصل طهران اعتداءاتها على دول الخليج، حيث تصدت قطر والإمارات والسعودية والكويت لهجمات جديدة الليلة الماضية.
وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، أنه استخدم صواريخ "كاسر خيبر" في تنفيذ موجته الـ21 من القصف التي قال إنها استهدفت "قلب تل أبيب". ويأتي ذلك بعد استخدامه فجر الخميس، صواريخ "خرمشهر 4" المتطورة لأول مرة في هذه الحرب، الأمر الذي يؤشر إلى بدء الحرس الثوري الإيراني استخدام صواريخه الأكثر تطوراً.
من جهته، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن بلاده تواصل مع إسرائيل "تدمير قدرات إيران بوتيرة أسرع من الجدول الزمني"، معلناً أن "الأسطول البحري الإيراني انتهى ودمرنا 24 سفينة في 3 أيام". وفي حين قال ترامب إن الإيرانيين "يتصلون ويسألون كيف نبرم صفقة وقلت لهم أنتم متأخرون قليلاً"، أبدى إصراراً على مواصلة الحرب بالقول: "نحن الآن نريد القتال أكثر مما يريد الإيرانيون"، داعياً الحرس الثوري والشرطة والجيش لإلقاء أسلحتهم، وحث الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم على طلب اللجوء.
وبشأن التفاوض مع واشنطن، كان "مسؤول إيراني" قد نفى في تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء، "إرسال أي رسالة من جانب إيران إلى أميركا، ولن يتم أي رد على رسائل أميركية"، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "قد أعدت نفسها لحرب طويلة".
في الأثناء، قال الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية، إن الهجمات بالصواريخ الباليستية الإيرانية انخفضت بنسبة 90% منذ يوم السبت، فيما انخفضت الهجمات بالطائرات المسيرة بنسبة 83%، مشيرا إلى أن واشنطن ستقوم مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الحرب بتفكيك قدرة إيران على إنتاج الصواريخ.
كما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن اجتماع عربي طارئ يوم الأحد المقبل لمناقشة الهجمات التي تشنها إيران على بلدان المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب أن الاجتماع دعت إليه السعودية وسيجري عن بعد.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، أنه استخدم صواريخ "كاسر خيبر" في تنفيذ موجته الـ21 من القصف التي قال إنها استهدفت "قلب تل أبيب". يأتي ذلك بعد استخدامه فجر الخميس، صواريخ "خرمشهر 4" المتطورة لأول مرة في هذه الحرب، الأمر الذي يؤشر إلى بدء الحرس الثوري الإيراني استخدام صواريخه الأكثر تطوراً.
وكانت القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، قد استخدمت صواريخ "كاسر خيبر" أو ما يعرف بالتسمية الإيرانية "خيبرشكن"، لأول مرة، في آخر أيام حرب يونيو/حزيران الماضي ضد إسرائيل.
صاروخ "خيبر شكن" (كاسر خيبر) الإيراني يتمتع بمدى 1450 كيلومتراً وطول 5.10 أمتار وقطر 800 ملم ووزن 4500 كيلوغرام. ويحمل الصاروخ رأساً حربياً بوزن 500 كيلوغرام، فضلاً عن أن سرعته تصل إلى أكثر من 5 آلاف كيلومتر في الساعة. وأنتجت صناعات الجوفضاء للحرس الثوري الإيراني هذا الصاروخ، وأزاحت الستار عنه في 11 فبراير/ شباط 2022.
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم إلى التخلي عن النظام، وتقديم طلبات لجوء، من أجل "المساعدة في بناء إيران ومستقبل أفضل لها"، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها على إيران لليوم الخامس على التوالي. كما كرر ترامب دعواته للجيش الإيراني والحرس الثوري والشرطة إلى الاستسلام وإلقاء السلاح.
وقال ترامب في فعالية لتكريم فريق إنتر ميامي اليوم بالبيت الأبيض: "ألقوا أسلحتكم وستكونون في أمان تام بفضل الحصانة، وإلا فستواجهون الموت المؤكد"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستضمن أنه أيا كان من سيقود إيران لاحقاً لن يهدد أميركا أو إسرائيل أو أي جهة أخرى".
وزعم أن القوات الأميركية تقضي على القدرات الإيرانية وقال إنها دمرت 24 سفينة بحرية في 3 أيام وأن أسطولهم البحري "دُمر تماماً".
وذكر ترامب أنه بمجرد إطلاق إيران صواريخها يتم تدمير منصة الإطلاق خلال دقائق، مضيفا أن "الصواريخ الإيرانية اختفت بنسبة 60% وأيضا منصات الإطلاق بنسبة 64%". وقال كذلك إن أسلحتها المضادة للطائرات دُمرت ولم يعد لديها دفاع جوي.
قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يوم الخميس إن إيران ترتكب خطأ فادحاً إذا اعتقدت أن الولايات المتحدة لن تستطيع مواصلة الحرب الدائرة، مضيفاً أن ما يحدث هو مجرد البداية، وأن الولايات المتحدة لا تعاني أي نقص في الذخائر في حربها مع إيران، مضيفا أن "المخزونات من الأسلحة الدفاعية والهجومية يسمح بمواصلة هذه الحملة مهما طالت مدة الاحتياج لذلك".
وقال "إيران تأمل أننا لن نستمر في الحرب لمدة طويلة وهذه حسابات خاطئة من قبل الحرس الثوري الإيراني"، كما ذكر أن الرئيس دونالد ترامب سيكون له دور بشأن من سيقود إيران في المرحلة المقبلة، دون أن يوضح أي تفاصيل.
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، قائلاً إن خطة تحقيق "نصر عسكري سريع" ضد إيران قد فشلت.
وكتب عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" مخاطباً ترامب: "السيد الرئيس، الخطة (أ) لتحقيق نصر عسكري سريع وبدون مشكلة قد فشلت"، مضيفاً أن "الخطة (ب) الخاصة بك ستلقى هزيمة أكبر".
وأضاف عراقجي أن الفرصة للتوصل إلى "اتفاق حصري" قد ضاعت، بعد أن أخفت ما وصفها بـ"عصابة أميركا أخيراً" التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات. وختم منشوره بالقول إن شعار "إسرائيل أولاً" يعني دائماً "أميركا أخيراً".
التفاصيل عبر الرابط: