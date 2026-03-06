الحرب في المنطقة | غارات واسعة على طهران ودول الخليج تتصدى لاعتداءات

تقارير دولية
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

التحديثات الحية
06 مارس 2026   |  آخر تحديث: 10:26 (توقيت القدس)
+ الخط -

تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما العنيف على إيران في اليوم السابع من الحرب، فيما ترد طهران، من جهتها، باستهداف إسرائيل، حيث استخدمت في الساعات الماضية صواريخ أكثر تطوراً لقصف "قلب تل أبيب". وفي الوقت نفسه، تواصل طهران اعتداءاتها على دول الخليج، حيث تصدت قطر والإمارات والسعودية والكويت لهجمات جديدة الليلة الماضية.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، أنه استخدم صواريخ "كاسر خيبر" في تنفيذ موجته الـ21 من القصف التي قال إنها استهدفت "قلب تل أبيب". ويأتي ذلك بعد استخدامه فجر الخميس، صواريخ "خرمشهر 4" المتطورة لأول مرة في هذه الحرب، الأمر الذي يؤشر إلى بدء الحرس الثوري الإيراني استخدام صواريخه الأكثر تطوراً.

من جهته، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن بلاده تواصل مع إسرائيل "تدمير قدرات إيران بوتيرة أسرع من الجدول الزمني"، معلناً أن "الأسطول البحري الإيراني انتهى ودمرنا 24 سفينة في 3 أيام". وفي حين قال ترامب إن الإيرانيين "يتصلون ويسألون كيف نبرم صفقة وقلت لهم أنتم متأخرون قليلاً"، أبدى إصراراً على مواصلة الحرب بالقول: "نحن الآن نريد القتال أكثر مما يريد الإيرانيون"، داعياً الحرس الثوري والشرطة والجيش لإلقاء أسلحتهم، وحث الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم على طلب اللجوء.

وبشأن التفاوض مع واشنطن، كان "مسؤول إيراني" قد نفى في تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء، "إرسال أي رسالة من جانب إيران إلى أميركا، ولن يتم أي رد على رسائل أميركية"، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "قد أعدت نفسها لحرب طويلة".

في الأثناء، قال الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية، إن الهجمات بالصواريخ الباليستية الإيرانية انخفضت بنسبة 90% منذ يوم السبت، فيما انخفضت الهجمات بالطائرات المسيرة بنسبة 83%، مشيرا إلى أن واشنطن ستقوم مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الحرب بتفكيك قدرة إيران على إنتاج الصواريخ.

كما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن اجتماع عربي طارئ يوم الأحد المقبل لمناقشة الهجمات التي تشنها إيران على بلدان المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب أن الاجتماع دعت إليه السعودية وسيجري عن بعد.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

10:12 am

القدس المحتلة
دوي سلسلة انفجارات في إسرائيل

دوت سلسلة انفجارات في إسرائيل بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

10:09 am

الأناضول

avata
الأناضول
يونيسف: 180 طفلا قتلوا في الحرب على إيران

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بأن نحو 180 طفلا لقوا حتفهم في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، معربة عن قلقها من الآثار الفتاكة للحرب على الأطفال. وأشارت المنظمة في بيان إلى أن 168 طفلًا من بين الأطفال الذين لقوا حتفهم في إيران تراوحت أعمارهم بين 7 و12 عاما، وقتلوا في 28 فبراير/شباط عندما تعرضت مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوب البلاد للقصف أثناء الدوام الدراسي. كما شدد البيان على أن 12 طفلًا آخرين لقوا حتفهم في مدارس أخرى تقع في خمس مناطق مختلفة من إيران.

10:08 am

رويترز

avata
رويترز
إنذار في دبي من تهديد صاروخي محتمل

أفادت وكالة رويترز بأن سكان دبي تلقوا تنبيهات على هواتفهم المحمولة بشأن تهديدات صاروخية محتملة.

09:41 am

طهران
الجيش الإيراني يسقط مسيرتين أميركية وإسرائيلية

أعلن الجيش الإيراني عن إسقاط مسيرة أميركية متطورة من طراز MQ 9 في أجواء لرستان غربي إيران وأخرى من طراز هيرمز 900 إسرائيلية في أجواء طهران.

09:33 am

رويترز

avata
رويترز
وزير النقل الفرنسي: 50 سفينة عالقة بسبب الأزمة الإيرانية

قال وزير النقل الفرنسي إن نحو 50 سفينة فرنسية عالقة بسبب الأزمة الإيرانية.

08:39 am

قنا

avata
قنا
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الجمعة استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي للدولة. وأكدت الشركة في بيان لها أنها ستباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، وذلك بناء على موافقة الجهات المختصة. وأشارت إلى أنها تواصل على مدار الساعة جهودها لتنظيم رحلات إغاثة إضافية متى سمحت الظروف التشغيلية بذلك، مؤكدة أنها ستقوم بإبلاغ المسافرين بأي تحديثات إضافية فور تأكيدها.

08:03 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
التلفزيون الإيراني: انعقاد اجتماع لمجلس القيادة

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة بأن مجلس القيادة في البلاد اجتمع وناقش كيفية عقد اجتماع لمجلس خبراء القيادة، الذي سيتولى اختيار المرشد الأعلى الجديد للأمة. ويضم مجلس القيادة كلا من الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، ورجل الدين آية الله علي رضا أعرافي. ولم يقدم البيان أي جدول زمني بشأن اختيار المرشد الأعلى، ولا معلومات عما إذا كان مجلس خبراء القيادة سيجتمع شخصيا أو عن بعد من أجل التصويت. وكانت المباني المرتبطة بمجلس خبراء القيادة، وهو هيئة دينية مؤلفة من 88 عضوا، قد تعرضت لهجمات خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية.

07:31 am

تدمير 3 مسيرات شرق الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 3 مسيّرات وتدميرها شرق منطقة الرياض.

07:16 am

إيران تتوعد بهجمات "أشد وأوسع" في الأيام المقبلة

قال المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء" إن وتيرة هجمات إيران على "مواقع الأعداء ستصبح أشد وأوسع خلال الأيام المقبلة".

06:38 am

انفجارات في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات مع تحليق طائرات حربية فوق بعض مناطق طهران.

05:15 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الحرس الثوري يعلن إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب

أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه تل أبيب. وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري نقلته وكالة الأنباء الرسمية إرنا "تتضمن العملية هجوما بصواريخ ومسيّرات، بالإضافة إلى إطلاق وابل من صواريخ خيبر، مستهدفة مواقع في قلب تل أبيب".

04:59 am

الدفاع السعودية: اعتراض صاروخ كروز وتدميره شرق محافظة الخرج

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض صاروخ من نوع كروز وتدميره شرق محافظة الخرج.

04:55 am

رويترز

avata
رويترز
"رويترز": تحقيق يرجح مسؤولية أميركا عن مهاجمة مدرسة بإيران

قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز، إن محققين عسكريين أميركيين يرجحون أن تكون القوات الأميركية هي المسؤولة عن هجوم استهدف مدرسة للبنات في إيران وأسفر عن مقتل عشرات الأطفال يوم السبت، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية ولم يُكملوا تحقيقهم. ولم يتسن معرفة المزيد من التفاصيل بشأن التحقيق، بما في ذلك الأدلة التي استند إليها هذا التقييم الأولي أو نوع الذخيرة المستخدمة أو الجهة المسؤولة أو سبب احتمال أن تكون الولايات المتحدة قد استهدفت المدرسة.

04:20 am

التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات في طهران

أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في طهران.

04:18 am

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة واسعة من الضربات في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة من الضربات واسعة النطاق ضد البنية التحتية الإيرانية في طهران.

03:40 am

القيادة الوسطى الأميركية: استهداف حاملة طائرات مسيرة إيرانية

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية استهداف حاملة طائرات مسيرة إيرانية واشتعال النيران فيها.

03:37 am

الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتعامل مع هجمات صاروخية

قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء الدولة.

03:09 am

الدفاع السعودية: اعتراض مسيّرة شرق محافظة الخرج وتدميرها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيّرة شرق محافظة الخرج وتدميرها.

02:59 am

الداخلية القطرية: زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع لطبيعتها

أعلنت وزارة الداخلية القطرية زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع لطبيعتها، وذلك بعد وقت وجيز من إعلانها عن "مستوى تهديد أمني مرتفع" ومطالبتها الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

 

 

02:58 am

الدفاع السعودية: اعتراض مسيّرة بالمنطقة الشرقية وتدميرها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية وتدميرها.
 

02:57 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ألبانيزي: أستراليون كانوا بغواصة أميركية أغرقت سفينة إيرانية

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن ثلاثة جنود أستراليين كانوا في الغواصة الأميركية التي أغرقت سفينة تابعة للبحرية الإيرانية قبالة سواحل سريلانكا هذا الأسبوع. وفي حديث لقناة "سكاي نيوز"، قال ألبانيزي "أستطيع تأكيد وجود ثلاثة أفراد أستراليين في تلك الغواصة" مضيفا "لكنني أستطيع التأكيد أيضا أن أي فرد أسترالي لم يشارك في أي عمل هجومي ضد إيران".

01:46 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
السعودية: اعتراض ثلاثة صواريخ كانت تستهدف قاعدة جوية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية على إكس "اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية وتدميرها".

01:43 am

رويترز

avata
رويترز
البحرين: هجوم إيراني يستهدف فندقين ومبنى سكنياً في المنامة

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن هجوما إيرانيا استهدف فندقين ومبنى سكنيا في المنامة وتسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.

12:59 am

"سنتكوم": إسقاط طائرة أميركية فوق البصرة شائعة

قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن ما يتداول عن إسقاط طائرة مقاتلة أميركية فوق البصرة شائعة لا أساس لها من الصحة.

12:37 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تدخل صواريخ أكثر تطوراً

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، أنه استخدم صواريخ "كاسر خيبر" في تنفيذ موجته الـ21 من القصف التي قال إنها استهدفت "قلب تل أبيب". يأتي ذلك بعد استخدامه فجر الخميس، صواريخ "خرمشهر 4" المتطورة لأول مرة في هذه الحرب، الأمر الذي يؤشر إلى بدء الحرس الثوري الإيراني استخدام صواريخه الأكثر تطوراً.

وكانت القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، قد استخدمت صواريخ "كاسر خيبر" أو ما يعرف بالتسمية الإيرانية "خيبرشكن"، لأول مرة، في آخر أيام حرب يونيو/حزيران الماضي ضد إسرائيل.

صاروخ "خيبر شكن" (كاسر خيبر) الإيراني يتمتع بمدى 1450 كيلومتراً وطول 5.10 أمتار وقطر 800 ملم ووزن 4500 كيلوغرام. ويحمل الصاروخ رأساً حربياً بوزن 500 كيلوغرام، فضلاً عن أن سرعته تصل إلى أكثر من 5 آلاف كيلومتر في الساعة. وأنتجت صناعات الجوفضاء للحرس الثوري الإيراني هذا الصاروخ، وأزاحت الستار عنه في 11 فبراير/ شباط 2022.

12:31 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
ترامب يدعو دبلوماسيي إيران لطلب اللجوء والحرس لإلقاء السلاح

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم إلى التخلي عن النظام، وتقديم طلبات لجوء، من أجل "المساعدة في بناء إيران ومستقبل أفضل لها"، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها على إيران لليوم الخامس على التوالي. كما كرر ترامب دعواته للجيش الإيراني والحرس الثوري والشرطة إلى الاستسلام وإلقاء السلاح.

وقال ترامب في فعالية لتكريم فريق إنتر ميامي اليوم بالبيت الأبيض: "ألقوا أسلحتكم وستكونون في أمان تام بفضل الحصانة، وإلا فستواجهون الموت المؤكد"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستضمن أنه أيا كان من سيقود إيران لاحقاً لن يهدد أميركا أو إسرائيل أو أي جهة أخرى".

وزعم أن القوات الأميركية تقضي على القدرات الإيرانية وقال إنها دمرت 24 سفينة بحرية في 3 أيام وأن أسطولهم البحري "دُمر تماماً".

وذكر ترامب أنه بمجرد إطلاق إيران صواريخها يتم تدمير منصة الإطلاق خلال دقائق، مضيفا أن "الصواريخ الإيرانية اختفت بنسبة 60% وأيضا منصات الإطلاق بنسبة 64%". وقال كذلك إن أسلحتها المضادة للطائرات دُمرت ولم يعد لديها دفاع جوي.

12:31 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
هيغسيث: ما يحدث هو مجرد بداية

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يوم الخميس إن إيران ترتكب خطأ فادحاً إذا اعتقدت أن الولايات المتحدة لن تستطيع مواصلة الحرب الدائرة، مضيفاً أن ما يحدث هو مجرد البداية، وأن الولايات المتحدة لا تعاني أي نقص في الذخائر في حربها مع إيران، مضيفا أن "المخزونات من الأسلحة الدفاعية والهجومية يسمح بمواصلة هذه الحملة مهما طالت مدة الاحتياج لذلك".

وقال "إيران تأمل أننا لن نستمر في الحرب لمدة طويلة وهذه حسابات خاطئة من قبل الحرس الثوري الإيراني"، كما ذكر أن الرئيس دونالد ترامب سيكون له دور بشأن من سيقود إيران في المرحلة المقبلة، دون أن يوضح أي تفاصيل.

11:47 pm

ترامب: يجب أن أشارك شخصياً في اختيار المرشد الأعلى الإيراني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح هاتفي لموقع أكسيوس الإخباري، الخميس، إنه يرى وجوب مشاركته شخصياً في اختيار القائد الجديد لإيران، تماماً كما حدث قبل نحو شهرين في فنزويلا، وذلك في الوقت الذي تراقب فيه أجهزة المخابرات الأميركية التقارير التي تفيد بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، برز ضمن أهم المرشحين لخلافته.

باقي التفاصيل عبر الرابط:

ترامب خلال زيارته ولاية ميشغن، 13 يناير 2026 (آنا مانيمايكر/ Getty)
رصد
التحديثات الحية

ترامب: يجب أن أشارك شخصياً باختيار خليفة خامنئي

11:45 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تتوعد ترامب بـ"فشل" الخطة "ب" وتستعد لصد "أي هجوم بري"

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، قائلاً إن خطة تحقيق "نصر عسكري سريع" ضد إيران قد فشلت.

وكتب عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" مخاطباً ترامب: "السيد الرئيس، الخطة (أ) لتحقيق نصر عسكري سريع وبدون مشكلة قد فشلت"، مضيفاً أن "الخطة (ب) الخاصة بك ستلقى هزيمة أكبر".

وأضاف عراقجي أن الفرصة للتوصل إلى "اتفاق حصري" قد ضاعت، بعد أن أخفت ما وصفها بـ"عصابة أميركا أخيراً" التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات. وختم منشوره بالقول إن شعار "إسرائيل أولاً" يعني دائماً "أميركا أخيراً".

التفاصيل عبر الرابط:

عراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، 22 يونيو 2025 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

إيران تتوعد ترامب بـ"فشل" الخطة "ب" وتستعد لصد "أي هجوم بري"

11:17 pm

أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الخميس
  • دوي انفجار قوي وسط تل أبيب
  • بحث التحضيرات لعقد اجتماع مجلس الخبراء لانتخاب مرشد جديد
  • إسرائيل تعلن "مرحلة جديدة" في حربها على إيران
  • إيران تطلق صواريخ "خرمشهر 4" الثقيلة
  • لاريجاني يحذر واشنطن من توغّل بري داخل إيران
  • الإمارات: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع صواريخ ومسيّرات من إيران
  • استهداف ناقلة نفط في المياه العراقية والحرس الثوري يتبنى
  •  فرنسا تسمح للطائرات الأميركية باستخدام قواعدها
  • قناة عبرية: تحطم مقاتلة أميركية غربي إيران
  • إيران تشن هجوماً استباقياً على جماعات كردية في كردستان
  • الحرس الثوري: لن نسمح لسفن أميركا وأوروبا بعبور هرمز
  • البنتاغون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران
  • البيت الأبيض ينفي لنتنياهو إجراء محادثات سرية مع إيران
دلالات
المساهمون
محمد البديوي
صابر غل عنبري
قنا
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
