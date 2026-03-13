الحرب في المنطقة | غارات على مدن إيرانية وعشرات المصابين في الجليل

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

التحديثات الحية
13 مارس 2026   |  آخر تحديث: 12:46 (توقيت القدس)
تتواصل الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مع تصاعد القصف المتبادل واتساع رقعة المواجهة سياسياً وعسكرياً، في وقت تشهد الساحة الإقليمية تطورات متسارعة عقب تعيين المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. وترافق ذلك مع تصعيد واضح في الخطاب الإيراني، في مقابل تصريحات إسرائيلية تعكس تحولات في أهداف الحرب، ما يشير إلى مرحلة أكثر تعقيداً في مسار الصراع وتداعياته الإقليمية.

وفي أول رسالة له بعد توليه منصبه، شدد خامنئي على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مغلقاً، داعياً إلى التحرك في مختلف "الميادين الرخوة للأعداء" والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة في المواجهة. كما أكد أن إيران تؤمن بالصداقة مع دول الجوار، لكنها ستواصل استهداف القواعد الأميركية باعتبارها منطلقاً للهجمات عليها، مشدداً على أن بلاده "مضطرة" للاستمرار في هذا المسار في ظل الحرب الدائرة.

في المقابل، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يستطيع الجزم بسقوط النظام الإيراني، مشيراً إلى أن إسقاطه ليس من أهداف الحرب، رغم أن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كانوا قد تحدثوا في بدايتها عن تغيير النظام في طهران. وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى "تهيئة الظروف" التي تمكّن الشعب الإيراني من "نيل حريته"، مؤكداً في الوقت نفسه أن العمليات العسكرية مستمرة وأن إسرائيل حققت، بحسب قوله، "إنجازات كبيرة" قد تغيّر موازين القوى في المنطقة.

وتكشف المعطيات السياسية عن تباينات بين واشنطن وتل أبيب بشأن مسار الحرب وأهدافها، إذ نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي رفيع أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل مهلة أسبوع واحد فقط لإنهاء العمليات العسكرية. ويأتي ذلك في ظل مخاوف أميركية متزايدة من تداعيات الحرب على أسعار النفط والاقتصاد العالمي، في حين تشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن نحو 3.2 ملايين شخص نزحوا داخل إيران منذ بدء الهجمات، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار القتال.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

12:45 pm

رويترز

مساعدو ترامب يتنافسون للتأثير على نتيجة الحرب

تدفع صراعات معقدة داخل البيت الأبيض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تغيير تصريحاته العلنية بشأن مسار الحرب على إيران، في الوقت الذي يناقش فيه مساعدوه متى وكيف يعلنون النصر رغم اتساع نطاق الحرب في المنطقة. وبحسب مقابلات مع مستشار لترامب وآخرين مقربين من المناقشات، يحذر بعض المسؤولين ومستشاري ترامب من أن ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الحرب قد يلحق به خسائر سياسية، في حين يضغط بعض المتشددين على الرئيس لمواصلة الهجمات على إيران.

ترامب خلال إشرافه على بدء الضربات على إيران، 28 فبراير 2026 (Getty)
مساعدو ترامب يتنافسون للتأثير على نتيجة الحرب على إيران

12:43 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
"يديعوت أحرنوت": الأميركيون يستعدون لتوسيع الحرب على إيران

تتبلور في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، قناعة واضحة من خلال المحادثات مع مسؤولين في الجيش الأميركي، أن واشنطن، لا تستعدّ في هذه المرحلة لإنهاء العدوان على إيران، بل إن الأميركيين وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الجمعة، يستعدّون لتوسيعه، في وقت يدفعون فيه بالمزيد من القوات إلى المنطقة، وسيكثّفون هجماتهم أكثر في المرحلة المقبلة. يأتي ذلك فيما يسود اعتقاد داخل الجيش الإسرائيلي، بأن الحرب، بدأت تدخل مراحل أعمق من حيث حجم الهجمات، حسب الصحيفة.
"يديعوت أحرنوت": الأميركيون يستعدون لتوسيع الحرب على إيران

12:40 pm

زيد سالم

بغداد
قادة فصائل عراقية يلجؤون إلى المنطقة الخضراء ببغداد

لجأ عدد من قادة الفصائل العراقية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، تحسبا من استهدافهم في الهجمات الأميركية على مقارهم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وتضم المنطقة الدولية مقرات الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، والوزارات العراقية السيادية إلى جانب البعثات الدبلوماسية، وهو ما يُعتبر بمثابة مكان آمن وغير معرّض للاستهداف.

قوات عراقية تحرس أحد مداخل المنطقة الخضراء 30 أغسطس 2022 (فرانس برس)
قادة فصائل عراقية يلجؤون إلى المنطقة الخضراء ببغداد خشية الاستهداف

12:35 pm

رويترز

وزير: السماح لسفينة ذات ملكية تركية بعبور مضيق هرمز

قال وزير النقل التركي والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن سفينة ذات ملكية تركية كانت تنتظر قرب إيران سُمح لها بالمرور عبر مضيق هرمز بعدما حصلت السلطات على إذن من طهران.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام التركية أمس الخميس ونُشرت اليوم الجمعة، قال أورال أوغلو إن أنقرة أعلنت أعلى مستوى من التحذير الأمني في المضيق، وتواصل الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن وضع السفن التركية البالغ عددها 14 المتبقية هناك. وأضاف "كانت هناك 15 سفينة (مملوكة لشركات تركية) وحصلنا على إذن من السلطات الإيرانية لإحدى هذه السفن التي كانت قد استخدمت ميناء إيرانيا ومرت". وذكرت وزارة النقل أن السفينة (روزانا) هي التي عبرت المضيق، مضيفة أنه كان على متنها 171 فردا.

12:11 pm

العربي الجديد

إسطنبول
تركيا تعلن اعتراض صاروخ إيراني

أعلنت وزارة الدفاع التركية اعتراض صاروخ باليستي ثالث أطلق من ايران منذ بدء الحرب.  وأوضحت الوزارة في بيان قولها "تمكنت قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو، والمنتشرة في شرق البحر المتوسط، من تحييد صاروخ باليستي أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي". وأضافت "تُتخذ جميع التدابير اللازمة بحزم ودون تردد لمواجهة جميع التهديدات الموجهة إلى أراضي تركيا ومجالها الجوي، وتجري مباحثات مع الدولة المعنية لتوضيح جميع جوانب الحادث".

12:08 PM

محمد البديوي

محمد البديوي
واشنطن
خبير عسكري: نقص الأسلحة الدفاعية الأميركية قد يوقف الحرب

در الخبير العسكري ريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون بالعاصمة الأميركية واشنطن، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توقف الحرب على إيران خلال أسابيع على أقصى تقدير.
خبير عسكري: نقص الأسلحة الدفاعية الأميركية قد يوقف الحرب ضد إيران

11:39 am

رويترز

الجيش الأميركي يؤكد مقتل 4 طيارين بعد تحطم طائرة فوق العراق

أكد الجيش الأميركي اليوم الجمعة مقتل أربعة أفراد في حادث تحطم طائرة التزويد بالوقود كيه.سي-135 الأميركية فوق العراق، نافيا تعرض الطائرة لنيران "معادية" أو "صديقة". وقال إن التحقيقات في الحادث مستمرة.

11:07 am

العربي الجديد

طهران
قادة إيرانيون يتقدمون مسيرات "يوم القدس العالمي" في طهران

عمت مسيرات حاشدة المدن الإيرانية في "يوم القدس العالمي" وسط تنديد بالعدوان وهتافات داعمة للقيادة الجديدة والقوات المسلحة.

علي لاريحاني يتقدم مسيرة في طهران بيوم القدس، 13 مارس 2026 (إكس)
قادة إيرانيون بينهم الرئيس يتقدمون مسيرات يوم القدس العالمي في طهران

11:04 am

فرانس برس

سقوط مسيّرتَين قرب حقل ضخم للنفط في جنوب العراق

سقطت طائرتان مسيّرتان فجر الجمعة قرب حقل نفطي ضخم في جنوب العراق حيث توقفت عملية الإنتاج منذ بدء الحرب في المنطقة، حسب ما أفاد مسؤولان في قطاع النفط وكالة فرانس برس.

ويُعدّ حقل مجنون النفطي الذي يقع في محافظة البصرة بجنوب البلاد، أحد أكبر الحقول النفطية في العراق الذي تشكّل مبيعاته من النفط الخام 90 في المائة من إيراداته وهو عضو مؤسس في منظمة "أوبك". وقال مسؤول في قطاع النفط لوكالة فرانس برس إن "مسيّرتَين استهدفتا أبراج اتصالات قرب حقل مجنون... الذي كان الإنتاج متوقفا فيه"، مؤكدا عدم تسجيل أضرار مادية ولا ضحايا.

من جانبه، أكّد المتحدث باسم وزارة النفط صاحب بزون وقوع الهجوم، مشيرا إلى أن "إحدى المسيّرتَين سقطت وانفجرت، فيما لم تنفجر الثانية". وأشار إلى أن الحقل "قد تأثر"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل أو أن يوضح ما إذا كانت المسيّرتَين قد أُسقطتا أم سقطتا.

10:51 am

العربي الجديد

طهران
انفجار شديد وسط طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار شديد في ساحة فردوسي وسط طهران وتصاعد أعمدة الدخان من المكان.

10:43 am

رويترز

الاتحاد الأوروبي: ستتم إعادة تقييم أمن إمدادات النفط والغاز

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيعيد تقييم أمن إمدادات النفط والغاز في التكتل إذا ما استمر إغلاق مضيق هرمز لمدة أطول أو حدثت المزيد من الاضطرابات.

10:05 am

فرانس برس

سريلانكا تعيد جثامين 84 بحارا إيرانيا

أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية إعادة جثامين 84 بحارا من الفرقاطة الإيرانية التي أغرقتها الولايات المتحدة.

10:04 am

رويترز

هجوم بطائرات مسيرة على مصفاة لاناز غربي أربيل

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن هجوم بطائرات مسيرة استهدف مصفاة لاناز غرب أربيل بالعراق.

10:03 am

رويترز

إنذارات إخلاء إسرائيلية في طهران وقزوين

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات لإخلاء مناطق من طهران وقزوين، بما يعني ضربة وشيكة.

10:02 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
جيش الاحتلال: سلسلة من الضربات في طهران وشيراز والأهواز

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ سلسلة من الضربات على "بنية النظام الإيراني" في طهران وشيراز والأهواز.

09:19 am

العربي الجديد

طهران
الشرطة الإيرانية تعتقل 4 أشخاص بتهمة التعاون مع قناة معارضة

أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال 4 أشخاص في طهران بتهمة التعاون مع قناة "إيران إينترنشنال" المعارضة في الخارج وإرسال معلومات لها. وقالت الشرطة إن المعتقلين أرسلوا معلومات سرية حول أماكن إصابات الصواريخ والقصف.

08:58 am

رويترز

دوي انفجارات في كرج غرب طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات وأصوات طائرات مقاتلة في كرج غرب طهران.

08:47 am

فرانس برس

الحرس الثوري يتوعد برد "أكثر حدّة" على أي تظاهرات جديدة

أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة أنّ أي احتجاجات جديدة ضدّ السلطة ستواجَه برد "أكثر حدّة" من ذلك الذي قوبلت به التظاهرات التي شهدتها البلاد في يناير/كانون الثاني والتي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص. وقال الحرس الثوري في بيان بثّه التلفزيون "اليوم، يسعى العدو الذي فشل في تحقيق أهدافه العسكرية في الميدان إلى بث الرعب وإثارة أعمال الشغب مجددا"، متوعّدا بـ"رد أكثر حدة من رد الثامن من يناير" في حال حدوث المزيد من الاضطرابات.

08:37 am

العربي الجديد

طهران
دوي انفجارات ضخمة في طهران

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات ضخمة في طهران.

08:32 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
جيش الاحتلال: رصد إطلاق صواريخ من إيران

أعلن جيش الاحتلال عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

08:30 am

العربي الجديد

لندن
قتيلان ومصابون باعتداء بمسيّرتين على عُمان

أفادت وكالة الأنباء العُمانية بمقتل شخصين من جراء سقوط طائرتيْن مسيّرتين في ولاية صُحار. وقالت الوكالة إن إحدى المسيّرتين سقطت في منطقة صناعية العوهي، ونتجت عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، والأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات.

07:39 am

أسوشييتد برس

فصائل عراقية تعلن استهداف طائرة أميركية ثانية

ذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الجمعة أنها تمكنت من استهداف طائرة أميركية ثانية من نوع "كي سي – 135" وتمت إصابتها لكنها تمكنت من الفرار وهبطت اضطراريا "في أحد مطارات العدو".

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أنه "دفاعاً عن سيادة بلدنا وأجوائه المُستباحة من طيران قوات الاحتلال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالسلاح المناسب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، طائرة ثانية من نوع كي سي – 135 تابعةً للاحتلال الأميركي غرب العراق". وذكر البيان: "استطاع طاقمها الهرب بها بعد إصابتها، وهبطت اضطراريا في أحد مطارات العدو".

07:21 am

العربلى الجديد

القدس المحتلة
جيش الاحتلال: قصفنا 200 هدف في إيران أمس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف أكثر من 200 هدف غرب ووسط إيران أمس، عبر 20 غارة جوية "واسعة النطاق"، زاعما أن المواقع المستهدفة هي منصات إطلاق صواريخ باليستية، وأنظمة دفاعية، ومواقع إنتاج أسلحة.

07:12 am

العربي الجديد

الدوحة
إسقاط مسيّرة أثناء محاولة الاقتراب من حي السفارات بالرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية إسقاط مسيّرة أثناء محاولة الاقتراب من حي السفارات في الرياض، مشيرة كذلك إلى اعتراض وتدمير مسيّرتين في محافظة الخرج.

06:48 am

فرانس برس

صافرات الإنذار تدوي في قاعدة جوية تابعة لناتو جنوبي تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية أن صافرات الإنذار دوت في قاعدة إنجرليك الجوية التابعة لناتو جنوب تركيا.

06:41 am

الأناضول

السعودية تعلن اعتراض 45 مسيّرة اخترقت أجواء البلاد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الجمعة، اعتراض 45 طائرة مسيّرة اخترقت أجواء البلاد. وقالت الوزارة، في سلسلة تدوينات عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأميركية، إنها اعترضت 28 مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، دون تفاصيل عن موقع اعتراضها.

وأضافت أنها اعترضت 10 مسيّرات في المنطقة الشرقية. وذكرت الوزارة أنها اعترضت 7 طائرات مسيّرة استهدفت المنطقتين الشرقية والوسطى للبلاد. ومساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض 53 طائرة مسيّرة وتدمير 5 صواريخ باليستية خلال 24 ساعة.

06:28 am

الأناضول

59 إصابة جراء سقوط صاروخ إيراني في منطقة الجليل بإسرائيل

أُصيب 59 شخصا، فجر الجمعة، إثر سقوط صاروخ إيراني على قرية في منطقة الجليل شمالي إسرائيل، بعد 3 موجات متتالية من الصواريخ خلال ساعة واحدة. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "59 شخصا أصيبوا بجروح بين المتوسطة والطفيفة جراء هجوم صاروخي إيراني على بلدة الزرازير في منطقة الجليل".

التفاصيل في الرابط:
59 مصاباً في الجليل بعد إطلاق إيران 3 رشقات صاروخية خلال ساعة واحدة

05:56 am

فرانس برس

جماعة "أصحاب الكهف" تهدد باستهداف المصالح الفرنسية في العراق

قالت جماعة "أصحاب الكهف" الموالية لإيران في العراق الجمعة، إن المصالح الفرنسية "في العراق والمنطقة" ستكون "تحت نيران الاستهداف"، وذلك بعد وصول حاملة الطائرات "شارل ديغول" الفرنسية إلى المنطقة. وجاء بيان "أصحاب الكهف" على تليغرام فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل جندي فرنسي وإصابة آخرين في هجوم بكردستان العراق.

 

05:13 am

فرانس برس

"فرانس برس": دوي انفجارات وتصاعد دخان في دبي

أفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات وتصاعد دخان في دبي.

04:37 am

فرانس برس

وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في طهران.

05:50 am

العربي الجديد

واشنطن
ترامب لـ"فوكس نيوز": مجتبى خامنئي لا يزال حياً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة "بشكل أو بآخر"، رغم عدم ظهوره علنًا منذ توليه منصبه عقب شن الحرب الإسرائيلية على إيران. 

ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، 20 فبراير 2026 (رويترز)
ترامب: مجتبى خامنئي مصاب وعلى السفن الشجاعة لعبور مضيق هرمز

4:19 AM
ماكرون: مقتل جندي فرنسي بكردستان العراق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الخميس-الجمعة مقتل الجندي الفرنسي أرنو فريون "في هجوم" في منطقة أربيل في كردستان العراق. وكتب ماكرون على إكس: "مات الجندي برتبة مساعد أرنو فريون (...) من أجل فرنسا خلال هجوم في منطقة أربيل في العراق".

التفاصيل في الرابط: 

ماكرون خلال كلمة أمام القوات الفرنسية في الإمارات، 21 سبتمبر 2025(Getty)
ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي بهجوم في أربيل

04:33 am

العربي الجديد

حيفا
ارتفاع عدد المصابين في الجليل إثر سقوط صاروخ إيراني إلى 58

أُصيب 58 شخصاً على الأقل، في قرية الزرازير العربية في الجليل، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، عقب سقوط صاروخ إيراني في القرية.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة شخصين بجراح متوسطة، بينما وُصفت بقية الحالات بأنها طفيفة أو ناجمة عن حالات هلع. ونُقل المصابون إلى مشافٍ في حيفا والناصرة والعفولة. وتسبب الصاروخ بأضرار متفاوتة لعدد كبير من منازل ومباني القرية، وسيارات السكان.

03:38 am

العربي الجديد

حيفا
الإسعاف الإسرائيلي: 30 مصاباً في الزرازير قرب الناصرة

أفادت فرق الإسعاف الإسرائيلية بإصابة 30 شخصا في الزرازير قرب الناصرة، مشيرة إلى أن جراح معظمهم طفيفة.

3:30 AM
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض 6 مسيّرات بالمنطقة الشرقية

أفادت وزارة الدفاع السعودية باعتراض 6 طائرات مسيّرة بالمنطقة الشرقية ليرتفع إجمالي المسيّرات المعترضة فجر الجمعة إلى 35.

03:27 am

العربي الجديد

حيفا
13 مصابا شمالي إسرائيل إثر سقوط صاروخ إيراني

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 13 إسرائيليا في الجليل شمالي إسرائيل إثر سقوط صاروخ إيراني. 

03:23 am

الأناضول

فصائل عراقية: تنفيذ 31 عملية ضد قواعد أميركية في يوم واحد

أعلنت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الجمعة، تنفيذ 31 عملية عسكرية استهدفت قواعد أميركية في العراق والمنطقة خلال يوم واحد. وقالت الجماعة، في بيان، إن فصائلها المسلحة نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية "31 عملية استخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ ضد قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة".

02:52 am

العربي الجديد

حيفا

تحدثت فرق الإسعاف الإسرائيلية عن وقوع إصابات في قرية الزرازير في الجليل بعد رشقة صاروخية من إيران.

3:19 AM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: تحطم طائرة تزويد بالوقود أميركية بصواريخ المقاومة

أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، ليل الخميس-الجمعة أن طائرة تزويد بالوقود أميركية أصيبت بصواريخ قوى المقاومة غرب العراق، ما أدى إلى سقوطها ومقتل جميع أفراد طاقمها.

التفاصيل في الرابط: 
واشنط

02:33 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
دمشق
​​إسقاط مسيّرة إيرانية بريف القنيطرة

قالت مصادر محلية لـ "العربي الجديد" إن طائرة مسيّرة إيرانية سقطت فجر اليوم الجمعة، بعدما اعترضتها طائرات حربية إسرائيلية بين مدينة السلام وقرية الحميدية، بالقرب من مبنى محافظة القنيطرة القديم في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سورية.
سقوط مسيّرة إيرانية اعترضتها إسرائيل قرب مبنى محافظة القنيطرة

02:16 am

العربي الجديد

حيفا
دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل

دوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل، تزامنا مع محاولات اعتراض دفعة من الصواريخ الإيرانية.

01:56 am

العربي الجديد

لندن
فايننشال تايمز: أميركا استهلكت مخزون سنوات من الذخائر

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن أميركا استهلكت مخزون سنوات من الذخائر منذ بداية الحرب على إيران. وأضافت: "الاستنزاف السريع للمخزون يزيد الضغط على ترامب بشأن تكلفة الصراع". 

01:53 am

العربي الجديد

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
جيش الاحتلال: رصد إطلاق صواريخ من إيران صوب إسرائيل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران صوب إسرائيل. 

12:50 am

العربي الجديد

طهران
إيران: إسقاط طائرة أميركية غربي العراق ومقتل طاقمها

أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، أن طائرة أميركية للتزود بالوقود أصيبت بصواريخ أطلقتها ما وصفها بـ"قوى المقاومة" غرب العراق، ما أدى إلى سقوطها ومقتل جميع أفراد طاقمها، وفق قوله.

12:18 AM
الجيش الأميركي يعلن فقدان طائرة تزويد بالوقود فوق العراق

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها على علم بفقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135، مشيرة إلى أن الحادث وقع في أجواء صديقة وليس نتيجة نيران. وأوضحت القيادة أن الحادث شمل طائرتين، حيث سقطت إحداهما غرب العراق، فيما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بسلام. وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

11:58 pm

فرانس برس

إصابة 6 جنود فرنسيين من جراء هجوم بمسيرات في كردستان العراق

أصيب ستة جنود فرنسيين، الخميس، في "هجوم بمسيّرات في منطقة أربيل" في كردستان العراق، وفق ما أفادت به هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية. وكان هؤلاء الجنود "يشاركون في تدريبات لمكافحة الإرهاب مع شركاء عراقيين"، بحسب هيئة الأركان العامة التي أشارت إلى أنه "تم نقلهم فوراً إلى أقرب مركز طبي".

11:40 PM
إيران تهدد بحرق نفط المنطقة إذا استُهدفت بنيتها التحتية

في تصعيد للتهديدات الإيرانية في ظل حديث أميركي عن احتمال استهداف البنى التحتية الإيرانية، توعدت العمليات الحربية الإيرانية، الخميس، بحرق منشآت النفط والغاز في المنطقة إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة أو الموانئ الإيرانية لأي هجوم.

التفاصيل عبر الرابط:

إيران تهدد بحرق نفط المنطقة وغازها إذا استهدفت بنيتها التحتية للطاقة

11:38 PM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تعلن حصاد هجماتها الخميس على أهداف إسرائيلية وأميركية

استعرض المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العقيد إبراهيم ذو الفقاري، الخميس، حصاد عمليات القوات المسلحة الإيرانية ضد الأهداف الأميركية والإسرائيلية، قائلاً إن ما تشهده المنطقة من حالة عدم استقرار هو نتيجة "العدوان الظالم" على بلاده. 

التفاصيل عبر الرابط:

مسيّرة "شاهد 136" الإيرانية خلال عرض عسكري في طهران، 10 يناير 2025 (حسين بيريس/فرانس برس)
إيران تعلن حصاد هجماتها الخميس على أهداف إسرائيلية وأميركية

11:37 pm

العربي الجديد

القدس المحتلة
نتنياهو: إسقاط النظام الإيراني ليس من أهداف الحرب

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان النظام الإيراني سيسقط أم لا، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك مرتبط بالإيرانيين أنفسهم، وأن إسقاط النظام ليس من ضمن أهداف الحرب، بعد أن كان مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد تحدثوا في بداية الحرب عن أن الهدف هو تغيير النظام في إيران.

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو في القدس المحتلة، 28 يناير 2026 (عمير ليفي/Getty)
نتنياهو: إسقاط النظام الإيراني ليس من أهداف الحرب

11:33 pm

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري يعلن إطلاق الموجة 43 من عملية "الوعد الصادق 4"

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة الثالثة والأربعين من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا شديد العقاب". ووفق بيان للحرس الثوري، استهدفت الهجمات القاعدة الخامسة للبحرية الأميركية وقواعد أخرى للجيش الأميركي في المنطقة، إضافة إلى أهداف في قلب تل أبيب شمالي الأراضي المحتلة ومدينة إيلات، باستخدام صواريخ قال إنها "دقيقة وثقيلة" من طراز "خرمشهر" برأس حربي يزن طنين، وصواريخ "قدر" متعددة الرؤوس الحربية، وصواريخ "عماد" برأس حربي يزن طناً واحداً، وصواريخ "كاسر خيبر" برأس حربي يزن طناً واحداً، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية.

11:00 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الخميس
  • الحرس الثوري يهدد بضرب حقلي "ليفياثان" و"كاريش"
  • إيران تعلن إبقاء مضيق هرمز مغلقاً مع السماح بمرور بعض السفن
  • الحرس الثوري: استهدفنا مقر الأسطول الخامس الأميركي
  • لاريجاني لترامب: بدء الحرب سهل وإنهاؤها لا يتم عبر تغريدات
  • استهداف مطارات في الخليج مع استمرار الاعتداءات الإيرانية
  • مليشيا عراقية تتبنى قصف مواقع داخل الكويت بالمسيّرات
  • إنقاذ أكثر من 50 فرداً من طاقم ناقلتَي النفط قبالة العراق
  • الحرس الثوري: نفذنا هجمات ضد أهداف إسرائيلية وأميركية
05:31 am

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
"هآرتس": ارتفاع عدد الجرحى في الجليل إلى 59

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن عدد الجرحى إثر سقوط صاروخ على فناء منزل في قرية بمنطقة الجليل شمالي إسرائيل ارتفع إلى 59.

02:55 am

ماكرون: مقتل ضابط خلال هجوم في منطقة أربيل بالعراق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مقتل ضابط فرنسي خلال هجوم في منطقة أربيل بالعراق، مشيرا إلى إصابة عدد من الجنود أيضا. 

