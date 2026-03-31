الحرب في المنطقة | غارات على إيران وواشنطن ترسل حاملة طائرات ثالثة

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
31 مارس 2026   |  آخر تحديث: 22:28 (توقيت القدس)
فيما تتصاعد الأحداث بوتيرة متسارعة في المنطقة مع زيادة الاحتمالات بتوجه الولايات المتحدة نحو تنفيذ عملية برية في إيران، تحيط ضبابية بالجهود الرامية إلى وقف الحرب في ظل التفاوت بالتصريحات بين واشنطن وطهران، إذ أعلنت الولايات المتحدة أنها تلقت رسائل إيجابية، مشيرة إلى أن ما تقوله طهران علناً يختلف عما تقوله للمسؤولين الأميركيين في الاجتماعات الخاصة، على الرغم من تأكيد إيران أنّها تلقت فقط "رسائل عبر وسطاء تتضمّن رغبة أميركا في التفاوض".

في غضون ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أي قرار بشأن إنهاء الحرب لن يُتخذ إلا "بعد تحقيق جميع الشروط" التي طرحتها إيران، وبما يضمن "كرامة البلاد وأمنها ومصالح الشعب الإيراني". وقالت إيران أمس الاثنين إنها تلقت مقترحات سلام أميركية عبر وسطاء، عقب محادثات جرت يوم الأحد بين وزراء خارجية باكستان ومصر والسعودية وتركيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن المقترحات الأميركية إنها "غير واقعية وغير منطقية ومبالغ فيها".

واليوم الثلاثاء، دوّت انفجارات في طهران وانقطع التيار الكهربائي عن بعض أجزاء العاصمة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وأفادت وكالة أنباء فارس بحصول "انقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من طهران بعد سماع انفجارات عدة"، فيما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أيضاً أن بعض السكان في شرق طهران وغربها انقطعت عنهم الكهرباء وأن السلطات تعمل على استعادتها، قبل تأكيد إصابة محطة فرعية تابعة لمحطة للطاقة.

يأتي هذا بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستدمر منشآت الطاقة وآبار النفط الإيرانية وبـ"محو" جزيرة خارج التي تحظى بأهمية استراتيجية كبرى لإيران إن لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز ولم تُفضِ المحادثات التي وصفها بأنها "جادة"، إلى نتيجة "سريعة". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت لاحق إن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل الموعد النهائي المحدد في السادس من إبريل/ نيسان الذي حدده الأسبوع الماضي بعد تمديد المهلة السابقة التي حددها لإيران لفتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق ينقل عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. 

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال لاحقاً بأن ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل المضيق مغلقاً إلى حد بعيد، وترك عملية معقدة لمعاودة فتحه إلى وقت لاحق. وقال البيت الأبيض إن ترامب يفكر في مطالبة الدول العربية بتحمل تكاليف الحرب. وقالت ليفيت رداً على سؤال أحد الصحافيين عن هذه الفكرة: "إنها فكرة أعلم أنه يفكر فيها، وأعتقد أنكم ستسمعون المزيد منه بشأنها". وطلبت إدارته تمويلاً إضافياً حجمه 200 مليار دولار للحرب. ويواجه الطلب معارضة شديدة في الكونغرس الذي يجب أن يوافق على الإنفاق الجديد.

وفي وقت تتواصل فيه اعتداءات إيران على دول الخليج، أكّد وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان وملك الأردن عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقاء قمة ثلاثي جمعهم في مدينة جدة السعودية، أن استمرار هجمات إيران على الخليج والأردن واستهدافها المنشآت الحيوية والمدنية تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة، وشدد القادة الثلاثة على ضرورة "تنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها".

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى المنطقة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤلين أميركيين قولهم إن حاملة الطائرات "جورج إتش دبليو بوش" والسفن الحربية المرافقة لها تتجه إلى المنطقة، لتنضم إلى مجموعتي حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جيرالد آر فورد". وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة قد يكون لديها ثلاث حاملات طائرات في المنطقة في المستقبل المنظور. ورفضت البحرية التعليق على العمليات المستقبلية.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي انفجار في قزوين شمالي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في محافظة قزوين، شمالي البلاد، دون ورود تفاصيل إضافية.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري: استهداف قاعدة الخرج السعودية بمسيّرات وصواريخ

قال قائد السلاح الجوي في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، إن إيران "استهدفت بطائرات مسيّرة وصواريخ مقر إقامة الطيارين وأطقم الطيران الأميركية في قاعدة الخرج بالسعودية"، مضيفاً أنها أصابت تجمعاً يضم نحو 200 شخص.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
نتنياهو: المعركة مع إيران لم تنته بعد

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المعركة مع إيران لم تنته بعد، لكنها حققت "إنجازات كبيرة"، مؤكداً أن إيران "أصبحت أضعف من أي وقت مضى"، رغم وجود "أثمان باهظة". وأضاف أن جيش الاحتلال أوجد مناطق أمنية في كل من غزة وسورية ولبنان.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بغداد
اختطاف صحافية أميركية في بغداد

أكدت وزارة الداخلية العراقية اختطاف صحافية أميركية في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعقب الخاطفين وكشف ملابسات الحادث.

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
سفير إيران في الرياض: إغلاق القواعد الأميركية لم يعد مستبعدا

قال السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، في منشور على منصة "إكس"، إن النقاش حول انسحاب القوات الأميركية وإغلاق قواعدها في المنطقة "لم يعد من الفواكه الممنوعة بعد أن أصبح معضلة أمنية"، في إشارة إلى أن هذا الخيار بات مطروحاً.

7:46 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بزشكيان: واشنطن لا تؤمن بالدبلوماسية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن "واشنطن لا تؤمن بالدبلوماسية وتسعى فقط إلى فرض مطالبها"، مؤكداً أن بلاده دخلت المفاوضات مع الولايات المتحدة "بصدق وبنهج بنّاء"، لكنها تعرضت للعدوان للمرة الثانية أثناء سير تلك المفاوضات.

وأضاف، وفق الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية، أن العدوان العسكري الأميركي الإسرائيلي على إيران "لا يُعد فقط جريمة غير مسبوقة بحق الشعب الإيراني، بل يمثل أيضاً انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون وتعدياً على المبادئ التي يدّعي الاتحاد الأوروبي الدفاع عنها". وأكد بزشكيان أن الطريق إلى عودة الأوضاع الطبيعية يتمثل في وقف العدوان، مشدداً على أن إيران "لم تكن تسعى إلى التوتر أو الحرب"، لكنها مستعدة لإنهاء الحرب شريطة توفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار الهجمات.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
بريطانيا تقرر إرسال منظومة دفاع جوي متطورة إلى السعودية

أعلنت بريطانيا إرسال منظومة دفاع جوي متطورة لدعم أنظمة الدفاع في السعودية. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، الثلاثاء، إن لندن سوف ترسل منظومة "سكاي سيبر" إلى المملكة "في جزء من خطتها لتعزيز الدفاعات الجوية في الخليج"، وتوقعت أن تصل المنظومة الدفاعية وطواقم تشغيلها إلى السعودية هذا الأسبوع، على أن يتم دمجها في دفاعات المملكة.

وكشفت الوزارة أن المنظومة الجوية تتألف من رادارات ووحدة تحكم وقاذفات صواريخ قادرة على اعتراض الذخائر والطائرات. وتزامن الإعلان عن زيادة الدعم العسكري لدول الخليج مع جولة بالمنطقة يقوم بها وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، تشمل السعودية وقطر والبحرين. ووفق البيان، فإنه سيتم أيضاً تمديد نشر طائرات "تايفون" البريطانية في قطر، بعد أن تم نشر فرق دفاع جوي في البحرين والكويت.

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
دوي أصوات دفاعات جوية في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي متواصل للدفاعات الجوية في شمال طهران وشمال شرقها.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري يهدد باستهداف شركات أميركية بينها "غوغل" و"آبل"

هدد الحرس الثوري باستهداف شركات أميركية مثل غوغل وآبل ردّاً على اغتيال مسؤولين إيرانيين. وقال الحرس في بيان: "نوصي بإخلاء شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الصناعي الأميركية فوراً"، مضيفاً "الشركات التي تشارك بالتخطيط لأعمال إرهابية ستتعرض لإجراءات مضادة مقابل كل عملية اغتيال".

رويترز

رويترز
مبعوث روسي: مجتبى خامنئي موجود في إيران ويمتنع عن الظهور

ذكرت منصة "آر تي في آي" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن السفير الروسي لدى إيران أن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي موجود داخل البلاد، لكنه يحجم عن الظهور العلني "لأسباب مفهومة".

فرانس برس

فرانس برس
عراقجي ينفي استهداف تركيا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن التقارير التي تحدثت عن إطلاق صواريخ على تركيا "عارية تماماً من الصحة"، عارضاً إجراء تحقيق مشترك في المسألة.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، حذّر عراقجي من "عمليات مضللة ينفذها الأعداء"، مؤكداً أن إيران "مستعدة للتعاون الفني المشترك للتحقق من أي ادعاء محتمل"، وفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.

فرانس برس

فرانس برس
انفجارات في الرياض

دوّت انفجارات عدة في الرياض، الثلاثاء، في أحدث موجة قصف تستهدف العاصمة السعودية في ظل تصعيد إيران هجماتها.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
"تسنيم": هجوم سيبراني على شركة نفطية في السعودية

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن مجموعة "نصير" للقرصنة شنت هجوماً سيبرانياً على شركة "الصافي" النفطية في السعودية، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى معلومات سرية تتعلق بعقود نفطية ومراسلات، إضافةً إلى تفاصيل خاصة بمحطات الوقود في مختلف أنحاء المملكة. وقالت المجموعة، وفق "تسنيم": "لقد وضعنا هذه المعلومات بيد الجهات المعنية في المقاومة ليجري استخدامها بالشكل المناسب".

فرانس برس

فرانس برس
وزير الحرب الأميركي: الأيام المقبلة حاسمة

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن الأيام المقبلة من الحرب التي تشّنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ستكون "حاسمة". وأضاف في مؤتمر صحافي في البنتاغون أن "إيران تدرك ذلك، ولا يمكنها فعل شيء عسكرياً إزاءه"، مشيراً إلى أنه تفقد في الآونة الأخيرة وحدات عسكرية أميركية منتشرة بالشرق الأوسط في إطار هذه الحرب.

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
كيف تستغل إسرائيل الذكاء الاصطناعي في العدوان على إيران؟

يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها خلال حرب الإبادة على قطاع غزة أصبحت الآن فعّالة بالكامل، وتُستخدم أيضاً في إطار العدوان على لبنان وإيران. وتُعرف هذه البنية داخل الجيش باسم "مصنع المعلومات والذكاء الاصطناعي العملياتي"، وهي منظومة تتيح دمج أنواع مختلفة من المعلومات وإتاحتها لكامل سلسلة القيادة والقتال في الجيش.
رصد
التحديثات الحية

كيف تستغل إسرائيل الذكاء الاصطناعي في العدوان على إيران ولبنان؟

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري: تدمير مسيرتين جنوبي إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاعات الجوية الإيرانية دمرت طائرتين مسيرتين من طراز "لوكاس" في سماء بندر عباس وميناب، جنوبي البلاد.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
غارات على مبنى لشركة نقل المياه في كرمانشاه

قال حاكم مدينة قصرشيرين في محافظة كرمانشاه غربي إيران محمد شفيعي إن هجوماً أميركياً إسرائيلياً استهدف اليوم مبنىً تقنياً وإدارياً لشركة نقل المياه، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين فيها وإصابة 8 أشخاص.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بغداد
قصف موقع للحشد الشعبي في الموصل

أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن قصفاً جوياً استهدف موقعاً لـ"الحشد الشعبي" في منطقة النمرود ضواحي الموصل.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران: اعتقال 54 عميلاً

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية "اعتقال 54 عميلاً لأميركا وإسرائيل في 4 محافظات".

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
قصف رصيف بحري في جزيرة قشم

أفادت سلطات محافظة هرمزجان الإيرانية بتعرض رصيف "بهمن" البحري في جزيرة قشم لهجوم أميركي إسرائيلي، من دون خسائر في الأرواح.

رويترز

رويترز
4 إصابات وتضرر منازل من جراء سقوط شظايا في دبي

أفاد مكتب دبي الإعلامي بسقوط شظايا على عدد من المنازل السكنية، ما تسبب في أضرار و4 إصابات بسيطة لأشخاص من الجنسية الآسيوية.

رويترز

رويترز
جيش الاحتلال: مستعدون لمواصلة العمليات لأسابيع

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته على استعداد لمواصلة العمليات ضد إيران لأسابيع مقبلة.

فرانس برس

فرانس برس
خروج محطة تحلية عن الخدمة في جزيرة قشم

طاولت ضربات أميركية إسرائيلية محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية الواقعة في مضيق هرمز، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" الثلاثاء. ونقلت الوكالة عن المسؤول في وزارة الصحة محسن فرهادي قوله إن "إحدى محطات تحلية المياه في جزيرة قشم تعرّضت للاستهداف (...) وهي خارج الخدمة بالكامل، إذ لا يمكن إصلاحها على المدى القصير"، من دون أن يحدّد تاريخ الهجوم.

فرانس برس

فرانس برس
غارات على شركة تنتج أدوية لعلاج السرطان في إيران

استهدفت ضربات أميركية-إسرائيلية شركة تُنتج أدوية لعلاج السرطان في إيران.

فرانس برس

فرانس برس
دوي انفجار قرب مطار أربيل في كردستان العراق

دوّى انفجار صباح الثلاثاء قرب مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، وفق وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت السلطات في محافظة السليمانية في إقليم كردستان إن "مقرّ قيادة القوات 70" من البشمركة "استُهدِف فجراً بصاروخَين وطائرتَين مسيّرتَين"، دون أن يحدّد الأضرار.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة أميركية في جزيرة قشم

أعلن الجيش الإيراني إسقاط مسيرة أميركية جديدة من طراز "لوكاس" في جزيرة قشم المطلة على الخليج، ما يرفع عدد المسيرات التي أُسقطت خلال الحرب إلى 147.

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
سقوط مسيرة داخل حقل نفطي في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة داخل حقل نفطي وصاروخ على منزل سكني. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس الخلية الفريق سعد معن قوله، في بيان صحافي، إن "طائرة مسيرة سقطت داخل حقل غرب القرنة 1 النفطي في موقع مفتوح صحراوي دون أن تنفجر"، مضيفاً أنه "لم تسجل أية أضرار أو إصابات بشرية". وأوضح أن "صاروخاً سقط على أحد المنازل في منطقة الثرثار حيث اخترق السقف واستقر في الصالة ولم ينفجر"، مؤكداً "توجه المفارز المختصة للمعالجة ولا توجد إصابات بشرية".

الأناضول

الأناضول
11 قتيلاً بهجمات على محافظة مركزي غربي إيران

قُتل 11 شخصاً وأصيب 15 آخرون، الثلاثاء، جراء هجمات أميركية إسرائيلية على محافظة مركزي، غربي إيران. وقال حسن كمري، نائب محافظ مركزي، في تصريحات صحافية، إن الهجمات استهدفت ثلاث مناطق سكنية بشكل مباشر. وأضاف أن الهجمات أسفرت عن انهيار أربعة مبانٍ بالكامل، وألحقت أضراراً بليغة بأربعة مبانٍ أخرى. وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية تركزت على منطقة "محلات" في محافظة مركزي، طوال الليلة الماضية.

الأناضول

الأناضول
إصابة 121 إسرائيلياً خلال يوم ترفع الإجمالي لـ6131

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، إصابة 121 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد المصابين منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي إلى 6131. وقالت الوزارة، في بيان، إنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران "جرى إجلاء 6131 شخصاً إلى المستشفيات، منهم 118 شخصاً يتلقون العلاج حالياً، بينهم إصابة حرجة، و17 في حالة خطيرة، و27 في حالة متوسطة، و72 في حالة طفيفة، وحالة هلع واحدة".

وأضافت أنه "في الساعات الـ24 الماضية، جرى إدخال 121 مصاباً إلى المستشفيات، منهم حالة خطيرة، و8 متوسطة و106 حالات طفيفة، و6 حالات هلع". ويقول معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن 25 شخصاً قُتلوا منذ بداية الحرب، وسط رقابة مشددة وتعتيم كبير تفرضه تل أبيب على خسائرها الحقيقية جراء سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تطلقها إيران وحزب الله.

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 في هجوم على موقع ديني غربي إيران

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 12 آخرون وجرى نقلهم إلى المستشفى في مدينة زنجان شمال غربي إيران، بعد هجوم جوي على موقع ديني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا". وقالت "إرنا" إن الهجوم ألحق ضرراً بمبنى إداري ودار ضيافة ومكتبة ومبانٍ مجاورة. وأظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة مبنى مدمراً تماماً وأنقاضاً ودخاناً. ووفقاً للصورة فإن المسجد نفسه لم يتضرر.

الأناضول

الأناضول
ترامب ينشر فيديو بعد غارات أعلى أصفهان

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مقاطع مصورة قال إنها للحظات تنفيذ غارات جوية على مدينة أصفهان الإيرانية، قال مسؤول أميركي لصحيفة وول ستريت جورنال إنها ضربة كبيرة استهدفت مستودع ذخيرة ضخماً. وعلّق ترامب على منصته "تروث سوشال"، على المقاطع التي نشرها بالقول إنها تعود لغارات جوية هذا الصباح، على مدينة أصفهان. وتضمنت المقاطع المنشورة مشاهد انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان واللهب عقب الغارات.

ترامب ينشر فيديو بعد غارات بقنابل خارقة للتحصينات على أصفهان

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
لندن
إصابتان بسقوط شظايا في محافظة الخرج قرب الرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي، الثلاثاء، إصابة شخصين، إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض طائرة مسيّرة في محافظة الخرج قرب الرياض، حيث قاعدة الأمير سلطان الجوية التي تضم عسكريين أميركيين. وذكر الدفاع المدني على منصة إكس أنّ "سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات".

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل.

الأناضول

الأناضول
الإمارات: نتعامل مع اعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأنها تتعامل مع اعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. وقالت الوزارة في بيان: "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأكدت أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة (كروز)، والطائرات المسيّرة". ولم تذكر الوزارة أرقاماً بشأن الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، كما لم تحدد أماكن سقوطها أو اعتراضها، وما إذا كان قد نجم عن ذلك خسائر بشرية أو مادية.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 10 إسرائيليين بصاروخٍ إيراني

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة عشرة إسرائيليين جراء هجوم صاروخي إيراني، صباح اليوم الثلاثاء، طاول بني براك، وبيتح تكفا في منطقة تل أبيب الكُبرى. ولفت إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات "بيلينسون" و"شيبا-تل هشومي"ر، و"معيانوت هيشوعاه".

رويترز

رويترز
إسقاط مسيرة قرب مطار أربيل

نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق قولها إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة قرب مطار أربيل.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية على الإمارات

أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات على الإمارات، حسبما أفاد التلفزيون الإيراني.

 

فرانس برس

فرانس برس
"فرانس برس": دوي انفجارات في دبي

أفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في دبي.

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
الإسعاف الإسرائيلي: مصابون في منطقة تل أبيب الكبرى

تحدث الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط مصابين في منطقة تل أبيب الكبرى، عقب رشقة صاروخية من إيران.

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
إذاعة جيش الاحتلال: حرائق وسط إسرائيل بعد سقوط صاروخ إيراني

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باندلاع حرائق ووقوع أضرار في مركبات ومبان، إثر سقوط شظايا على وسط إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من إيران.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري: نفذنا عمليات خاطفة ضد أهداف أميركية وإسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية نفّذت فجر اليوم أربع عمليات وُصفت بـ"الناجحة والخاطفة" ضد أهداف أميركية وإسرائيلية، وذلك ضمن الموجة الـ88 من عملية "الوعد الصادق 4". وقال الحرس الإيراني، في بيان، إنه جرى استهداف "سفينة حاويات تابعة للكيان الصهيوني تحمل اسم Express Halfong" في المياه الوسطى للخليج، حيث أصابتها صواريخ باليستية أطلقتها القوة البحرية للحرس الثوري.

وأضاف البيان أن عملية مركبة ثانية استهدفت موقع تجمع لجنود من مشاة البحرية الأميركية على سواحل دولة الإمارات، قال إنهم كانوا موجودين في موقع خارج قاعدة عسكرية، حيث تعرّض الموقع لضربات وصفها بأنها "دقيقة" بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية.

كما أعلن الحرس الثوري أن طائرات مسيّرة هجومية "دمرت" منظومة مضادة للطائرات المسيّرة من طراز "هوك" تابعة للأسطول الخامس الأميركي، قال إنها كانت منتشرة خارج القاعدة العسكرية قرب مطار المنامة في البحرين. وأشار البيان كذلك إلى استهداف رادارين متقدمين للإنذار المبكر في قاعدة "جابر الأحمد" التابعة للقوات الأميركية بواسطة طائرات مسيّرة تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري.

وأكدت القوة البحرية للحرس الثوري، في ختام البيان، أن مضيق هرمز يقع "تحت السيطرة الكاملة" لقواتها بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، محذرة من أن أي تحرك معادٍ سيواجه بضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة، ومؤكدة أن العمليات لا تزال مستمرة.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة أميركية من طراز MQ9 في أصفهان

أفاد الجيش الإيراني بأنه أسقط مسيرة أميركية من طراز "MQ9" في أصفهان، ما يرفع عدد المسيرات التي أسقطت خلال الحرب إلى 146.

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
طهران: السيطرة على مضيق هرمز وهمٌ لن يتحقق

قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الإيرانية "ستقطع قدم كل من يعتدي على إيران". وأضاف أن ما وصفه بـ"التقديرات الخاطئة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة إسرائيل أدّت إلى تقييم الشعب الإيراني وقواته المسلحة وفق "معايير مادية ودنيوية"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن هذه الحسابات الخاطئة جعلت "الحضور غير المسبوق للشعب في الشوارع" وكذلك "صمود القوات المسلحة في ميدان القتال" أمراً غير متوقع بالنسبة للأعداء. وقال إن "الخطأ الاستراتيجي للأعداء تسبب في إذلالهم"، مضيفاً أنهم يعتقدون أن "الحرب الدعائية واستعراض الأسلحة والمعدات العسكرية المتقدمة ظاهرياً واغتيال الأطفال والنساء والرجال والعلماء وقادة القوات المسلحة يمكن أن يجبر إيران على الاستسلام". وأضاف أن الحديث عن السيطرة على مضيق هرمز "وهم لن يتحقق".

فرانس برس

فرانس برس
سفينتا حاويات صينيتان عبرتا مضيق هرمز الاثنين

عبرت سفينتا حاويات تتبعان لشركة "كوسكو" الصينية العملاقة للشحن البحري مضيق هرمز أثناء مغادرتهما الخليج، وفق ما أظهرت بيانات لتعقّب السفن الثلاثاء. وعبرت "سي إس سي إل إنديان أوشن" المضيق عند حوالي الساعة 9:14 (بتوقيت غرينتش) الاثنين، أعقبتها "سي إس سي إل أركتك أوشن" بعد 27 دقيقة، بحسب بيانات خدمة المراقبة البحرية "مارين ترافيك".

فرانس برس

فرانس برس
وكالة فارس: استهداف مواقع عسكرية وسط إيران

أظهرت تحقيقات أولية أن غارات جوية في وسط إيران أصابت بعض "المواقع العسكرية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، من دون تحديد موقعها. ونقلت وكالة أنباء فارس عن أكبر صالحي، المسؤول الأمني في مكتب محافظ أصفهان، قوله إن "التحقيقات الأولية تشير إلى استهداف بعض المواقع العسكرية في أصفهان". وأشار إلى أن حجم الأضرار والخسائر البشرية لم يتضح بعد.

فرانس برس

فرانس برس
عراقجي: حان وقت إخراج السعودية القوات الأميركية من أراضيها

دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السعودية، الاثنين، إلى إخراج القوات الأميركية من أراضيها، مؤكداً أن هجمات إيران في المنطقة تستهدف أعداءها فقط. وقال عراقجي على منصة إكس: "إيران تحترم المملكة العربية السعودية وتعتبرها دولة شقيقة". وأضاف "عملياتنا تستهدف المعتدين الذين لا يحترمون العرب ولا الإيرانيين، والذين لا يستطيعون توفير أي أمن... لقد حان الوقت لإخراج القوات الأميركية".

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب مستعد لإنهاء حرب إيران حتى مع إغلاق مضيق هرمز

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة فتحه المعقدة إلى وقت لاحق. وقالت الصحيفة إن ترامب ومساعديه خلصوا في الأيام الأخيرة إلى أن مهمة فتح مضيق هرمز ستؤدي إلى تصعيد في الحرب بما يتجاوز المدة الزمنية التي حددتها الإدارة الأميركية، والتي تتراوح بين أربعة أشهر وسبعة.

ترامب يبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء حرب إيران حتى مع إغلاق مضيق هرمز

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
سفن تمرّ تحت خط النار... مضيق هرمز رهن التسعير الإيراني

يواصل التوتر تصاعده حول مضيق هرمز، شريان الطاقة العالمي، بعد شهر من اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وسط تعزيز المؤشرات على قدرة إيران على تعطيل المرور فيه.

ويأتي ذلك في ظلّ تصريحات لمسؤولين إيرانيين بشأن "تسعير المرور والتحكم في شروطه"، ما سلط الضوء على مستقبل المضيق وتأثيره الاقتصادي؛ بخاصة بعد السماح بمرور عدد من ناقلات النفط الباكستانية بالتنسيق مع طهران، وإعلان تايلاند عن اتفاق مشابه مع طهران لضمان عبور ناقلاتها النفطية، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنّ إيران منحت الولايات المتحدة 20 ناقلة نفط سيبدأ شحنها اليوم، وتشير أحدث التقارير إلى أنّ أغلب الناقلات لم تعد تسلك المسار المعتاد للمضيق، بل تعبر عبر مسار اعتمدته طهران مسبقاً.

سفن تمرّ تحت خط النار... مضيق هرمز رهن التسعير الإيراني

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف يُكذب ترامب: العدو يطرح أمنياته أخباراً

كذّب رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف، مساء الاثنين، التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أكد فيها أن إدارته تجري مفاوضات مع "السلطة الجديدة" في إيران. وقال قاليباف إن "العدو يطرح أمنياته على أنها أخبار، وفي الوقت نفسه يهدد شعبنا"، مضيفاً في تصريح: "من يوجّه ضربة سيتلقى عدة ضربات. إن الشعب الإيراني (...) وتحت قيادة القائد (مجبتى خامنئي)، سيجعل العدو يندم وسيصل إلى حقوقه".

رئيس البرلمان الإيراني يُكذب ترامب: العدو يطرح أمنياته أخباراً

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
"إيلنت"... في خدمة صناعة الحرب الإسرائيلية في أوروبا

في ظل موجة إعادة التسلّح الشاملة التي تشهدها أوروبا وفرنسا، تفرض الصناعات العسكرية الإسرائيلية نفسها شريكا مفضَّلا، بفضل وسيطٍ أساسي: منظمة "إيلنت" Elnet. تشكّل المنظمة جماعة ضغطٍ تحشد شبكتها من المسؤولين المنتخَبين وصنّاع القرار من أجل التقريب بين الدول الأوروبية وروّاد الصناعة الإسرائيلية، بل وتستخدم حرب الإبادة التي تُشنّ على غزة حجّةً تسويقية.

"إيلنت"... في خدمة صناعة الحرب الإسرائيلية في أوروبا

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
إسطنبول
حصار في مياه الخليج... 20 ألف بحار عالقون وسط الحرب

تشهد منطقة الخليج العربي منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير/شباط 2026 تصعيداً متسارعاً في المخاطر البحرية، أدى إلى تعطل واسع في حركة الملاحة، واحتجاز آلاف البحارة على متن سفنهم داخل واحدة من أكثر المناطق حساسية في التجارة العالمية، حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، فإن نحو 20 ألف بحار ما زالوا عالقين في الخليج على متن ما يقارب ألف سفينة، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية، وتراجع القدرة على الإجلاء أو تأمين ممرات آمنة للخروج. وأعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان رسمي بتاريخ 9 مارس/آذار 2026، عن قلقه البالغ إزاء الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الحوادث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن سبعة بحارة وإصابة آخرين، بعضهم في حالات خطيرة.

حصار في مياه الخليج... 20 ألف بحار عالقون وسط الحرب

صفاء الكبيسي

سيف الخزاعي
صفاء الكبيسي
صحافي عراقي
بغداد
ضربات جوية تستهدف مواقع تابعة للفصائل المسلحة في العراق

استهدفت غارات جوية مواقع تابعة للفصائل المسلحة في العراق، تزامناً مع هجمات نفذتها تلك الفصائل ضد أهداف مدنية وعسكرية في عدد من المناطق منها بغداد وإقليم كردستان. وفي هذا السياق، قالت هيئة "الحشد الشعبي"، في بيان فجر اليوم الثلاثاء، إنّ "مواقع تابعة لها، تعرّضت عند منتصف الليل، لاستهداف جوي بعدة ضربات صهيوأميركية في قاطعين مختلفين".

ضربات جوية تستهدف مواقع تابعة للفصائل المسلحة في العراق

الأناضول

الأناضول
إصابات في دبي وحريق بناقلة نفط كويتية

تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، إذ أعلنت الإمارات إصابة 4 أشخاص، فجر الثلاثاء، جراء حريق اندلع في منزل بإمارة دبي نتيجة سقوط شظية ناجمة عن اعتراض جوي، فيما تعرضت ناقلة نفط كويتية قبالة سواحل دبي لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق وأضرار مادية بها. كما تعرضت السعودية والكويت لعدة هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة منذ فجر اليوم، ودوت صفارات الإنذار في البحرين تحذيرا من هجوم محتمل.

اعتداءات إيران على دول الخليج: إصابات في دبي وحريق بناقلة نفط كويتية

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
الجيش الإسرائيلي: أكملنا موجة غارات في قلب طهران

قال الجيش الإسرائيلي إنه أنجز قبل قليل، موجة غارات أخرى استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران.

فرانس برس

فرانس برس
دوي انفجارات وانقطاع للتيار الكهربائي في طهران

دوّت انفجارات في طهران وانقطع التيار الكهربائي في بعض أجزاء العاصمة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وأفادت وكالة أنباء فارس بحصول "انقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من طهران بعد سماع انفجارات عدة"، فيما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أيضاً أن بعض السكان في شرق طهران وغربها انقطعت عنهم الكهرباء وأن السلطات تعمل على استعادتها، قبل تأكيد إصابة محطة فرعية تابعة لمحطة للطاقة.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
السعودية: سقوط شظايا اعتراض على 6 منازل في محافظة الخرج

أفاد الدفاع المدني السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، بسقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة بمحافظة الخرج نجمت عنه أضرار مادية محدودة. وبحسب الدفاع المدني السعودي، فقد سقطت شظايا اعتراض طائرة مسيرة على ستة منازل، وذلك في حي سكني بمحافظة الخرج، نجمت عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات.
 

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
سماع دوي انفجارات في القدس بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

سمع دوي انفجارات ضخمة في القدس بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران. وقالت وكالة فرانس برس إن 10 انفجارات سمع دويها في القدس تزامناً مع تصدي الجيش الإسرائيلي لصواريخ أطلقت من إيران.

 

قنا

قنا
الإمارات: إخماد حريق اندلع في ناقلة نفط كويتية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي إخماد الحريق الذي اندلع في ناقلة نفط كويتية بعد استهدافها بمسيرة إيرانية. وأوضح المكتب، في بيان له عبر منصة إكس، أن السلطات المختصة في دبي أكدت نجاح الفرق في إخماد الحريق الذي تعرضت له ناقلة النفط الكويتية. وأشار إلى أن الفرق المعنية تواصل تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الهجوم، فيما تم تأمين سلامة جميع أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 24 شخصاً.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
واشنطن تستهدف مستودع ذخيرة ضخما بأصفهان بقنابل خارقة للدروع

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة الأميركية قصفت مستودع ذخيرة ضخما في مدينة أصفهان الإيرانية بقنابل خارقة للتحصينات مساء الاثنين.

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب يبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحرب حتى مع إغلاق هرمز

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة فتحه المعقدة إلى وقت لاحق.

ترامب يبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء حرب إيران حتى مع إغلاق مضيق هرمز

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
نتنياهو: لن أضع إطاراً زمنياً لإنهاء الحرب على إيران

قال رئيس ‌الوزراء ​الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو  ​الاثنين ​في مقابلة مع ​قناة (نيوز ماكس) ​الأميركية إنه ‌لا ⁠يريد "وضع جدول ​زمني" ​لإنهاء ⁠الحرب ​مع ​إيران.

نتنياهو: لن أضع إطاراً زمنياً لإنهاء الحرب على إيران

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
السعودية: اعتراض 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه منطقة الرياض وتدميرها، بعد أن كانت قد أعلنت اعتراض 4 صواريخ باليستية في ذات المنطقة وتدميرها، ليصل مجمل الصواريخ التي اعترضتها الرياض في المنطقة في أقل من ساعة إلى سبعة.

فرانس برس

فرانس برس
إصابة أربعة أشخاص في دبي إثر سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض

أصيب أربعة أشخاص في دبي جراء سقوط "شظية" ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في وقت مبكر الثلاثاء. وقال المكتب على منصة إكس "تعاملت الجهات المختصة في دبي مع حادث حريق في منزل مهجور بمنطقة البدع نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية، وتم تسجيل 4 إصابات بسيطة لأشخاص كانوا بالقرب من المنزل" من تحديد مصدرها.

رويترز

رويترز
الكويت تعلن تعرض ناقلة نفط تابعة لها لهجوم إيراني بميناء دبي

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية، أن ناقلة النفط الكويتية العملاقة (السالمي) تعرضت لاستهداف مباشر في هجوم وصفته المؤسسة بأنه إيراني، وذلك في أثناء رسوها في ميناء دبي، مما ألحق أضرارا بالسفينة وأدى إلى نشوب حريق على متنها.

ونقلت الوكالة عن المؤسسة القول إن الناقلة كانت محملة بالكامل وقت وقوع الحادث، وحذرت من احتمال حدوث تسرب نفطي في المياه المحيطة، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأن تقييم الأضرار جار في الوقت الحالي.

العربي الجديد

موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
قاآني يوجه رسالة إلى الحوثيين في اليمن

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إن انخراط "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، في المعركة يمثل "صفحة جديدة وسيفاً حاداً" في مسار المقاومة، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت ما اعتبره "تشخيصاً صحيحاً وفي توقيت مناسب".

جاء ذلك في رسالة وجهها قاآني إلى الحوثيين، قال فيها إن جبهة المقاومة في المنطقة تواصل بحسب تعبيره "صناعة الملاحم في مواجهة أميركا والكيان الصهيوني القاتل للأطفال والدفاع عن الأمة والقيم الإسلامية"، حسب قوله. وتطرق قاآني إلى حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" قائلاً إنها أمضت أكثر من أسبوعين في حالة تردد بين ينبع وجدة قبل أن تعود، معتبراً أن سبب ذلك "يعود إلى قدرات اليمن وموقعه الجغرافي".

كما أعرب عن شكره لقيادة أنصار الله وقادتها ومقاتليها، مشيداً بما وصفه بـ"حسن تقديرهم للتطورات" وبـ"التفكير الاستراتيجي لعلماء هذا البلد وقادته". وتابع أن "استمرار دعم اليمن للأمة الإسلامية، ولا سيما للشعب في غزة، يعكس فهماً عميقاً للتطورات في المنطق"، مضيفاً أن ذلك "قد يشكل مقدمة لفك الحصار عن اليمن" أي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكد قاآني في ختام رسالته أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل، وفق تعبيره، دعمها ومساندتها لما وصفهم بـ"أصدقاء وجبهات المقاومة" في المنطقة.

رويترز

رويترز
مقذوف يصيب ناقلة قبالة دبي

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، بإصابة ناقلة بقذيفة مجهولة على بعد 31 ميلاً بحرياً شمال غرب دبي في الإمارات. وأضافت أن مسؤول الأمن في الشركة المشغلة للناقلة أفاد بأن القذيفة أصابت الجانب الأيمن للسفينة، ما تسبب في اندلاع حريق. وأكدت أن جميع أفراد الطاقم موجودون وبخير.

رويترز

رويترز
سقوط مقذوفين قرب سفينة تديرها شركة يونانية في الخليج

قال خبراء في قطاع الأمن البحري إن سفينة حاويات مملوكة لشركة يونانية راسية قبالة سواحل رأس تنورة في السعودية أبلغت عن حادثتين منفصلتين سقطت فيهما مقذوفات في المياه قرب السفينة.

وأفاد ممثل عن سفينة "إكسبرس روم" التي ترفع علم ليبيريا بسقوط مقذوفين مجهولين في المياه قرب سفينة الحاويات على بعد حوالي 22 ميلاً بحرياً (40.7 كيلومتراً) شمال شرق رأس تنورة، في الساعة 13:52 بالتوقيت العالمي المنسق. وذكرت مجموعة فانغارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية أن الحادثتين وقعتا في غضون ساعة واحدة، وأن طاقم السفينة بخير. وقالت إن الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم على السفينة "إكسبرس روم" في 11 مارس/ آذار.

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
لجنة برلمانية إيرانية توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

أعلن النائب في البرلمان الإيراني مجتبى زارعي، مساء الاثنين، عن إقرار مشروع قانون يتعلق بإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم العبور منه في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.

لجنة برلمانية إيرانية تقر فرض رسوم على العبور من مضيق هرمز

رويترز

رويترز
سلطات الشارقة: استهداف مبنى لشركة الثريا للاتصالات بمُسيرة

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالإمارات، في منشور على منصة إكس، أن السلطات في الإمارة أعلنت أن مبنى إدارياً تابعاً لشركة الثريا للاتصالات تعرض لهجوم بطائرة مسيرة قادمة من إيران. وأضاف المكتب: "تتعامل الجهات المختصة في إمارة الشارقة الاثنين الموافق 30 مارس مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى". ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

أبرز الأحداث يوم الاثنين | 30 مارس

  • عراقجي يدعو إلى خروج القوات الأميركية من المنطقة

  • وصول آلاف من قوات المظلات الأميركية إلى المنطقة

  • إيران تعلن احتراق 4 قوارب صيد بعد غارة جوية

  • الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة أميركية

  • الجيش الإيراني يعلن استهداف شركتين للسلاح في إسرائيل

  • إيران توجه رسالة إلى الأمم المتحدة بخصوص استهداف البنى التحتية

  • الدفاع التركية تعلن اعتراض صاروخ باليستي رابع

  • طهران: لم نجر مفاوضات مع واشنطن

المزيد في سياسة
صورة للصحافية شيلي كتلسون على حسابها بفيسبوك، 24 مارس 2026 (فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

اختطاف صحافية أميركية ببغداد والشرطة تعتقل أحد المنفذين

عناصر من "قسد" في الحسكة، 22 يناير 2026 (دليل سليمان/ فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تبادل أسرى بين "قسد" والسلطات في ريف الحسكة

جان بيير لاكروا خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، 27 يونيو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الأمم المتحدة: تدهور خطير في لبنان مع توسع العمليات الإسرائيلية