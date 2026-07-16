الحرب في المنطقة | غارات تهز طهران وإيران تهدد بفتح جبهات جديدة

دعت باكستان الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء القتال واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بوساطة إسلام آباد. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي للصحافة "على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية وفقا لأحكام المذكرة". وأضاف "نعرب عن أملنا في عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعا في مضيق هرمز، ونؤكد أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وأمنها وحريتها في كل الأوقات".
وأقرت باكستان بوجود "حاجة ملحة" لمعالجة الوضع الذي يؤثر سلبا على "إمدادات الطاقة العالمية" فضلا عن "التجارة والأمن الغذائي"، بحسب ما أفاد أندرابي. وقال "تعاني دول عديدة، وخصوصا دول الجنوب، من التداعيات السلبية للوضع في مضيق هرمز".