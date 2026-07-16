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الحرب في المنطقة | غارات تهز طهران وإيران تهدد بفتح جبهات جديدة

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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16 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 11:26 (توقيت القدس)
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صعّدت الولايات المتحدة من هجماتها على إيران فجر اليوم الخميس باستهداف العاصمة طهران في آخر موجة من الضربات، فيما سُمع دويّ انفجارات متزامنة في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية، بينها الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، وبندر عباس في محافظة هرمزغان، وكنارك المطلة على بحر عُمان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وأفاد التلفزيون الإيراني بإخلاء مستشفى الشهيد بقائي للأطفال المصابين بالسرطان في الأهواز، بعد تعرّض محيطه لعدة صواريخ، بينما تحدثت سلطات محلية عن أربعة انفجارات في محيط المدينة، من دون صدور حصيلة رسمية للخسائر أو توضيحات كاملة بشأن طبيعة المواقع المستهدفة.

سياسياً، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته التصعيدية تجاه طهران، قائلاً إن الإيرانيين "سيُهزمون قريباً جداً"، قبل أن يضيف أنهم "يريدون التوصل إلى تسوية"، وأنه سيرى ما إذا كان ممكناً التوصل إلى اتفاق معهم. وقال إن إيران ترغب في التفاوض، في وقت تعكس فيه تصريحاته مزيجاً من التهديد العسكري والإبقاء على باب التسوية مفتوحاً، بالتوازي مع استمرار الغارات واتساع رقعة الاستهدافات داخل الأراضي الإيرانية.

وفي طهران، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن أولوية بلاده في المرحلة الحالية هي الدفاع والرد على الهجمات الأميركية، مؤكداً أن المفاوضات ليست مطروحة في الوقت الراهن. بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تخوض "حرباً جوهرية ووجودية" مع الولايات المتحدة، معتبراً أن أي تفاهم مع واشنطن لا قيمة له ما لم تكن بنوده نافذة وقيد التنفيذ، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التنسيق بين الخيارين، العسكري والدبلوماسي، مؤكداً أن التفاوض لا يعني الاستسلام، بل يمكن أن يشكل، إلى جانب الحرب، جزءاً من استراتيجية حماية المصالح الوطنية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

11:22 am

فرانس برس

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فرانس برس
إسلام آباد تحضّ واشنطن وطهران على استئناف المحادثات

دعت باكستان الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء القتال واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بوساطة إسلام آباد. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي للصحافة "على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية وفقا لأحكام المذكرة". وأضاف "نعرب عن أملنا في عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعا في مضيق هرمز، ونؤكد أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وأمنها وحريتها في كل الأوقات".

وأقرت باكستان بوجود "حاجة ملحة" لمعالجة الوضع الذي يؤثر سلبا على "إمدادات الطاقة العالمية" فضلا عن "التجارة والأمن الغذائي"، بحسب ما أفاد أندرابي. وقال "تعاني دول عديدة، وخصوصا دول الجنوب، من التداعيات السلبية للوضع في مضيق هرمز".

10:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
البحرين تتصدى لاعتدءات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع البحرينية عن اعتراض عدد من الصورايخ والمسيرات الإيرانية اليوم الخميس.

09:57 am

رويترز

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رويترز
الجيش الإيراني يهدد بتوسيع الحرب

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني قوله إنه "إذا استمرت الهجمات الأميركية فإن الحرب ستمتد إلى ساحات جديدة". ومع ذلك، أضاف المتحدث: "ليس هناك أي مواجهات بين طهران والدول المجاورة".

09:18 am

رويترز

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رويترز
إيران تهدد باستهداف جميع البنى التحتية في المنطقة

هدد المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية باستهداف جميع البنى التحتية في المنطقة إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية.

07:32 am

رويترز

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رويترز
ترامب يحثّ قطاع الدفاع على زيادة إنتاج الأسلحة

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار المسؤولين في قطاع الدفاع أمس الأربعاء على تسريع صنع الأسلحة وزيادة القدرة الإنتاجية، في ظل ما تسببه الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط من ضغوط على مخزونات الولايات المتحدة. وفي كلمة ألقاها خلال قمة الدفاع والابتكار بولاية بنسلفانيا، حثّ ترامب شركات تصنيع الأسلحة، قائلاً: "لدينا أفضل جودة في العالم، لكننا بحاجة لمزيد من السرعة".

07:29 am

فرانس برس

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فرانس برس
إيران: استهدفنا أنظمة اتصالات أميركية وخزانات وقود في الأردن

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن الجيش الإيراني استهدف أنظمة الاتصالات العسكرية الأميركية وخزانات الوقود في قاعدة الأزرق بالأردن.

07:27 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
غارات أميركية تهز طهران

 أفادت وسائل إعلام رسمية بأن غارات جوية أميركية هزت العاصمة الإيرانية طهران، بالتزامن مع تصاعد الحرب بسبب مضيق هرمز. وفي أعقاب ذلك أعلن الجيش الأميركي انتهاء موجة من الغارات الجوية الليلية التي هزت أجزاءً من شمال إيران للمرة الأولى.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن القوات الأميركية "استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية ومسيّرات ومنشآت للمراقبة الساحلية"، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضافت سنتكوم أنها استخدمت "ذخائر دقيقة" لضرب أهداف في مواقع متعددة، من بينها مدينة بندر عباس. كذلك استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي، إضافة إلى منشآت تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وقالت "سنتكوم": "يحاسب الجيش الأميركي إيران، تنفيذاً لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة".

6:47 AM

أنور الزيادات

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أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
الأردن يعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، إسقاط ثمانية صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، مؤكداً أن الحوادث لم توقع أيّ إصابات أو أضرار مادية. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم ثمانية صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة.

وأكد المصدر أن عملية الاعتراض "نُفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة، صوناً لسيادة المملكة، وحمايةً لأجوائها، وضماناً لسلامة المواطنين".

وأضاف أن الحوادث لم توقع أيّ إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وأمّنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، مؤكداً أنها ستتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. ودعا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

06:38 am

فرانس برس

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فرانس برس
الزيدي يدين الهجوم بالمسيّرات على أربيل

دان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هجوماً بطائرات مسيّرة انتهك المجال الجوي لمدينة أربيل في إقليم كردستان في شمال البلاد، وفق ما أعلن مكتبه الخميس، عقب إسقاط التحالف الدولي العديد من المسيّرات.

وقال الزيدي، من دون تحديد مصدر المسيّرات: "ندين بشدة الاعتداء من خلال الطيران المسيّر، الذي اخترق أجواء مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وجهنا الأجهزة والتشكيلات الأمنية المختصة ببذل كل الجهود، مع القوات الأمنية في الإقليم، لاتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار هذه الاعتداءات، وقطع دابر كل من يحاول الإساءة إلى أمن مجتمعنا العراقي الكريم، في كل مكان".

06:21 am

رويترز

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رويترز
7 سفن عبرت مضيق هرمز الأربعاء

أظهرت بيانات شحن أن عدداً أقل من السفن عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء، وهو اليوم الأول بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، في ظل تصعيد البلدين لهجماتهما عبر الخليج.

وأظهرت بيانات منصة كبلر أن سبع سفن عبرت المضيق أمس الأربعاء، معظمها عبر المسار الإيراني، انخفاضاً من 13 سفينة في اليوم السابق.

وأظهرت البيانات أن أربع سفن فارغة دخلت الخليج أمس الأربعاء، هي ثلاث ناقلات نفط صغيرة وسفينة لشحن الحبوب. وكانت السفن الثلاث التي خرجت من المضيق أمس الأربعاء تحمل غاز البترول المسال وفحماً وزيت الوقود.

وتفيد بيانات كبلر بأن ناقلة من طراز سويزمكس تحمل مليون برميل من النفط الخام السعودي خرجت يوم الثلاثاء من المضيق مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال لديها.

ولم تمرّ أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال عبر المضيق أمس الأربعاء.

05:58 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
اعتداءات إيرانية على البحرين والكويت والأردن

طاولت اعتداءات إيرانية البحرين والكويت والأردن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع شنّ الولايات المتحدة المزيد من الغارات الجوية على إيران. ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية من جراء هذه الاعتداءات.

04:46 am

فرانس برس

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فرانس برس
تفعيل الدفاعات الجوية في طهران

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بتفعيل الدفاعات الجوية في طهران وسط انفجارات في شمال إيران وغربها.

04:41 am

رويترز

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رويترز
الجيش الأميركي: إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران

قالت القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش أكمل أحدث موجة من الضربات على إيران، التي نفذها بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت القيادة في بيان: "قصفت القوات الأميركية مراكز قيادة إيرانية، ومواقع دفاعات جوية، وقدرات صواريخ وطائرات مسيّرة، ومنشآت مراقبة ساحلية". وتابعت أن القوات قصفت أيضاً أهدافاً في بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.

2:15 AM
إيران تستدعي السفير البريطاني بشأن حظر الحرس الثوري

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء، السفير البريطاني لدى طهران، احتجاجاً على مشروع قانون يصنّف الحرس الثوري على أنه تهديد للأمن القومي ويحظر دعمه أو التعامل معه.

ونقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا) عن الوزارة قولها إنه "عقب الإجراء غير المبرر الذي اتخذته الحكومة البريطانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قانون التصدي لتهديدات الدول، استُدعي اليوم الأربعاء هوغو شورتر، السفير البريطاني لدى طهران". وشدّدت الوزارة على أن القرار سيواجه "برد إيراني مماثل وحاسم".

التفاصيل عبر الرابط:

قادة من الحرس الثوري والجيش في استعراض عسكري، طهران 18 أبريل 2025 (مرتضى نيكوبازل/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

إيران تستدعي السفير البريطاني حول حظر الحرس الثوري وتتوعد برد "حاسم"

02:11 am

رويترز

avata
رويترز
إيران تطلق سراح أميركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، إن إيران سمحت لأميركية كانت قد "احتُجزت ظلماً" في عام 2024 في عهد سلفه جو بايدن بمغادرة البلاد.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "إنها الآن بأمان خارج إيران، وبحالة جيدة. تقدر الولايات المتحدة الأميركية بادرة حسن النية تلك من جانب إيران".

02:08 am

قنا

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قنا
الكويت تتصدى لهجمات بمسيّرات

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية "تتصدى حالياً لهجمات بطائرات مسيّرة معادية". وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن أصوات الانفجارات التي سُمعت في أنحاء البلاد "ناتجة من اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهجمات معادية إثر عدوان إيراني آثم"، داعية الجميع إلى التقيّد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

11:57 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
الجيش الأميركي: تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى ميناء إيراني

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها عطّلت ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه أحد الموانئ الإيرانية.

11:48 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
4 انفجارات في محيط الأهواز الإيرانية

أفادت السلطات المحلية في محافظة خوزستان بسماع دوي 4 انفجارات في محيط مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران.

11:47 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي انفجارين في كنارك جنوب شرقي إيران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بسماع دوي انفجارين في مدينة كنارك المطلة على بحر عُمان، بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.

11:43 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إخلاء مستشفى أطفال في الأهواز بعد سقوط صواريخ قربه

أفاد التلفزيون الإيراني بإخلاء مستشفى الشهيد بقائي للأطفال المصابين بالسرطان في مدينة الأهواز، بعد تعرض محيطه لعدة صواريخ.

11:42 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأربعاء
  • الجيش الأميركي ينفي قصف منشأة مدنية لتخزين القمح في إيران
  • سنتكوم: إعادة توجيه سفينتين حاولتا خرق الحصار على إيران
  • عراقجي يتوجه إلى قطر للتعزية بوفاة أميرها السابق
  • الجيش الأميركي يعلن انتهاء جولة من الضربات على إيران
  • التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز ما زال مغلقاً
  • "أكسيوس": ترمب يناقش شن هجوم واسع النطاق على إيران
  • البحرين تعلن إحباط هجمات إيرانية
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