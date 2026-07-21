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الحرب في المنطقة | غارات أميركية وانفجارات في مواقع عدة جنوبي إيران

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طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
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21 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 00:33 (توقيت القدس)
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تتسارع وتيرة التطورات بين الولايات المتحدة وإيران، مع دخول المواجهة مرحلةً أكثر حدة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء جولة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، في وقت توعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بردّات "أضعاف مضاعفة" على أي هجوم يستهدف الجنود الأميركيين. ويأتي ذلك وسط استمرار العمليات العسكرية الأميركية.

ويتزامن التصعيد مع معطيات جديدة كشفتها صحيفة نيويورك تايمز، أفادت بأن ثلاث هجمات إيرانية سابقة على الأردن، لم يعلن عنها البنتاغون، أسفرت عن إصابة عشرات الجنود الأميركيين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات، قبل الهجوم الأخير الذي أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث. كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها حوّلت مسار سبع سفن تجارية وعطّلت سفينة أخرى في إطار الحصار البحري المفروض على إيران.

وفي موازاة التصعيد العسكري، تتواصل المساعي الدبلوماسية لمنع انزلاق المواجهة إلى حرب أوسع، إذ كشفت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن باكستان وقطر قدّمتا مقترحاً مشتركاً يدعو طهران وواشنطن إلى العودة إلى موقفيهما السابقين قبل التاسع من يوليو/ تموز الحالي، باعتبار ذلك خطوةً أولى لاستئناف المفاوضات، في وقت تبدو فيه فرص التهدئة مرهونةً بمآلات التطورات الميدانية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

12:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الكويت
الكويت: الدفاعات الجوية تعترض صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية

قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية التابعة له تعترض حالياً صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية.

12:14 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
انفجارات في منطقة بماني بجزيرة سيريك قرب مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات جديدة في منطقة بماني بجزيرة سيريك، بالقرب من مضيق هرمز.

12:14 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
سماع دوي 14 انفجاراً في ميناءَي تشابهار وكنارك

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بسماع دوي ما لا يقل عن 14 انفجاراً خلال الساعة الأخيرة في ميناءَي تشابهار وكنارك، جنوب شرقي إيران.

11:38 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
انفجارات في ميناء كنارك الإيراني على بحر عُمان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في ميناء كنارك الإيراني المطلّ على بحر عُمان.

11:33 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
انفجارات جنوب شرقي جزيرة قشم الإيرانية

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بسماع أصوات انفجارات جنوب شرقي جزيرة قشم، من دون ورود معلومات فورية عن الأضرار الناجمة عنها.

11:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن تبدأ جولة جديدة من الضربات على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية بدأت جولة جديدة من الضربات على إيران.

11:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
انفجارات في بندر عباس جنوبي إيران

أفاد مراسل التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

11:31 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي انفجارات في هرمزغان جنوبي إيران

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

11:30 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الاثنين
  • دوي انفجارات في هرمزغان جنوبي إيران
  • ترامب يهدد بردّ قاسٍ ضد إيران في حال استهداف القوات الأميركية
  • الجيش الأردني يعلن اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية
  • رسالة من الحرس الثوري إلى الأردنيين تثير توتراً
  • إيران تتوقع استعادة 100 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز يومياً
  • مقتل عنصر أمن في تبريز
  • الجيش الأميركي: حوّلنا مسار سبع سفن وعطّلنا واحدة ضمن حصار إيران
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