الحرب في المنطقة | غارات أميركية وانفجارات في مواقع عدة جنوبي إيران

تتسارع وتيرة التطورات بين الولايات المتحدة وإيران، مع دخول المواجهة مرحلةً أكثر حدة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء جولة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، في وقت توعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بردّات "أضعاف مضاعفة" على أي هجوم يستهدف الجنود الأميركيين. ويأتي ذلك وسط استمرار العمليات العسكرية الأميركية.
ويتزامن التصعيد مع معطيات جديدة كشفتها صحيفة نيويورك تايمز، أفادت بأن ثلاث هجمات إيرانية سابقة على الأردن، لم يعلن عنها البنتاغون، أسفرت عن إصابة عشرات الجنود الأميركيين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات، قبل الهجوم الأخير الذي أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث. كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها حوّلت مسار سبع سفن تجارية وعطّلت سفينة أخرى في إطار الحصار البحري المفروض على إيران.
وفي موازاة التصعيد العسكري، تتواصل المساعي الدبلوماسية لمنع انزلاق المواجهة إلى حرب أوسع، إذ كشفت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن باكستان وقطر قدّمتا مقترحاً مشتركاً يدعو طهران وواشنطن إلى العودة إلى موقفيهما السابقين قبل التاسع من يوليو/ تموز الحالي، باعتبار ذلك خطوةً أولى لاستئناف المفاوضات، في وقت تبدو فيه فرص التهدئة مرهونةً بمآلات التطورات الميدانية.
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