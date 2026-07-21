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الحرب في المنطقة | غارات أميركية وانفجارات في مواقع جنوبي إيران

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
21 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 08:19 (توقيت القدس)
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تتسارع وتيرة التطورات بين الولايات المتحدة وإيران، مع دخول المواجهة مرحلةً أكثر حدة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء جولة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، في وقت توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بردّات "أضعاف مضاعفة" على أي هجوم يستهدف الجنود الأميركيين. ويأتي ذلك وسط استمرار العمليات العسكرية الأميركية.

ويتزامن التصعيد مع معطيات جديدة كشفتها صحيفة نيويورك تايمز، أفادت بأن ثلاث هجمات إيرانية سابقة على الأردن، لم يعلن عنها البنتاغون، أسفرت عن إصابة عشرات الجنود الأميركيين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات، قبل الهجوم الأخير الذي أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث. كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها حوّلت مسار سبع سفن تجارية وعطّلت سفينة أخرى في إطار الحصار البحري المفروض على إيران.

وفي موازاة التصعيد العسكري، تتواصل المساعي الدبلوماسية لمنع انزلاق المواجهة إلى حرب أوسع، إذ كشفت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن باكستان وقطر قدّمتا مقترحاً مشتركاً يدعو طهران وواشنطن إلى العودة إلى موقفيهما السابقين قبل التاسع من يوليو/ تموز الحالي، باعتبار ذلك خطوةً أولى لاستئناف المفاوضات، في وقت تبدو فرص التهدئة مرهونةً بمآلات التطورات الميدانية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

07:37 am

رويترز

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رويترز
الفلبين: رابطة "آسيان" ستصدر بياناً بشأن تطورات الشرق الأوسط

أعلنت وزيرة الخارجية الفلبينية ماريا تيريزا لازارو، الثلاثاء، أن وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) سيصدرون بيانًا بشأن أزمة الشرق الأوسط، بعد أن أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة.

وجاءت تصريحات لازارو للصحفيين عقب ترؤسها اجتماعًا مغلقًا في مانيلا مع نظرائها من دول

07:36 am

رويترز

avata
رويترز
"جولدمان ساكس": برنت قد يتجاوز 120 دولاراً

جولدمان ساكس: برنت قد يتجاوز 120 دولارًا إذا استمر تعطل الإمدادات عبر هرمز

توقع بنك "جولدمان ساكس" أن يتجاوز سعر خام برنت 120 دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يبلغ متوسطه 100 دولار للبرميل في عام 2027، إذا استمر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز، ولم يتعافَ إنتاج دول الخليج بالكامل قبل نهاية عام 2027.

07:34 am

رويترز

avata
رويترز
تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تصاعد التوتر

أظهرت بيانات شحن تراجع عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز في بداية الأسبوع، وسط تزايد الحذر بعد تجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب بيانات شركة "كبلر"، عبرت أربع سفن شحن سلع أساسية المضيق، أمس الاثنين، مقارنة بسبع سفن في اليوم السابق، وشملت ناقلتين خرجتا من المضيق وأخريين دخلتا إليه.

وأظهرت البيانات أن إحدى الناقلتين المغادرتين كانت تحمل بتروكيماويات، بينما كانت الأخرى فارغة، في حين حملت إحدى الناقلتين الداخلتين مادة البيتومين، والأخرى النفط.

ولم تُسجل، أمس، أي حركة لعبور ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال عبر المضيق، في مؤشر على استمرار الحذر في حركة الملاحة البحرية.

05:32 am

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري: استهدفنا قواعد ومنظومات أميركية في الكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، استهداف منشآت ومعدات عسكرية أميركية في قاعدتي أحمد الجابر وعلي السالم الجويتين في الكويت، بهجوم صاروخي وبالطائرات المسيّرة. وقال الحرس الثوري إن القوات الجوفضائية التابعة له استهدفت في قاعدة أحمد الجابر رادار إنذار مبكر، ومنظومة رادار للدفاع الصاروخي، وراداراً من طراز FPS-117، ومنظومة دفاع جوي من طراز باتريوت، إضافة إلى منظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية تابعة للدفاع الجوي الأميركي. وأضاف أن الهجوم طاول أيضاً حظيرة لطائرات MQ-9 المسيّرة في قاعدة علي السالم الجوية.

04:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
سنتكوم تعلن استكمال جولة ضربات جديدة ضد مواقع عسكرية إيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر اليوم الثلاثاء، استكمال جولة جديدة من الضربات على إيران. وقالت سنتكوم، في بيان، إن "القوات الأميركية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية، وقدرات بحرية، ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى منظومات دفاع جوي، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

04:17 am

رويترز

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رويترز
الحرس الثوري الإيراني: احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الثلاثاء، احتراق ناقلتي نفط قال إنهما حاولتا عبور "مسار غير آمن" جنوب مضيق هرمز، مؤكداً استمرار إغلاق المضيق إلى حين توقف ما وصفه بـ"الاعتداءات الأميركية" في المنطقة. وقال الحرس الثوري إن ناقلتي النفط "تعرضتا لانفجار أدى إلى اندلاع حريق واسع وتوقفهما"، متهماً الجيش الأميركي بـ"تضليل" السفينتين ودفعهما إلى سلوك المسار الجنوبي للمضيق. 


 

04:15 am

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري يعلن استهداف منظومات دفاع أميركية في البحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الثلاثاء، تدمير منظومة دفاع جوي ورادار أميركيين في البحرين، واستهداف منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في منطقة الرفاع بهجوم صاروخي وبالطائرات المسيّرة، وذلك ضمن ما وصفه بـ"الموجة الرابعة والعشرين من عملية نصر 2"، مؤكداً أن الهجمات تأتي "رداً على ما سماه العدوان الأميركي على إيران وتهديد أمن مضيق هرمز".

02:18 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الإيراني: استهدفنا أنظمة صواريخ أميركية في الكويت

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلاً عن الجيش الإيراني، بأنه استهدف أنظمة صواريخ أميركية في قاعدة عريفجان الكويتية بصواريخ أرض-أرض.

01:40 am

رويترز

avata
رويترز
بلاغ عن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تلقيها بلاغاً عن واقعة بحرية على بعد ثمانية أميال بحرية شمال شرقي ميناء ليما العُماني، مشيرة إلى أن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

12:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الكويت
الكويت: الدفاعات الجوية تعترض صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية

قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية التابعة له تعترض حالياً صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية.

12:14 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
انفجارات في منطقة بماني بجزيرة سيريك قرب مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات جديدة في منطقة بماني بجزيرة سيريك، بالقرب من مضيق هرمز.

12:14 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
سماع دوي 14 انفجاراً في ميناءَي تشابهار وكنارك

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بسماع دوي ما لا يقل عن 14 انفجاراً خلال الساعة الأخيرة في ميناءَي تشابهار وكنارك، جنوب شرقي إيران.

11:38 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
انفجارات في ميناء كنارك الإيراني على بحر عُمان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في ميناء كنارك الإيراني المطلّ على بحر عُمان.

11:33 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
انفجارات جنوب شرقي جزيرة قشم الإيرانية

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بسماع أصوات انفجارات جنوب شرقي جزيرة قشم، من دون ورود معلومات فورية عن الأضرار الناجمة عنها.

11:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن تبدأ جولة جديدة من الضربات على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية بدأت جولة جديدة من الضربات على إيران.

11:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
انفجارات في بندر عباس جنوبي إيران

أفاد مراسل التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

11:31 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي انفجارات في هرمزغان جنوبي إيران

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

11:30 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الاثنين
  • دوي انفجارات في هرمزغان جنوبي إيران
  • ترامب يهدد بردّ قاسٍ ضد إيران في حال استهداف القوات الأميركية
  • الجيش الأردني يعلن اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية
  • رسالة من الحرس الثوري إلى الأردنيين تثير توتراً
  • إيران تتوقع استعادة 100 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز يومياً
  • مقتل عنصر أمن في تبريز
  • الجيش الأميركي: حوّلنا مسار سبع سفن وعطّلنا واحدة ضمن حصار إيران
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