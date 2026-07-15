الحرب في المنطقة | غارات أميركية جديدة على إيران قبيل بدء حصار هرمز

تقارير عربية
طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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15 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 02:26 (توقيت القدس)
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لليلة الرابعة على التوالي، تجددت الضربات الأميركية على إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها بدأت ليل الثلاثاء - الأربعاء، شنّ جولة إضافية من الضربات ضد إيران بهدف "مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز". وذكرت أن الضربات تستبق استعداد القوات الأميركية لاستئناف الحصار البحري المفروض على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، على أن يدخل الحصار حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجمات استهدفت منطقتي بنبور وتشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان وعدة مناطق في محافظة هرمزغان، إضافة إلى سماع دوي انفجار في جزيرة هنغام في محافظة هرمزغان، فيما أفادت وكالة "مهر" بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم تعويض بنسبة 20% على السفن المارة من مضيق هرمز، مؤكداً أن الحصار البحري سيقتصر على السفن المتجهة من الموانئ الإيرانية وإليها، أو التي تحمل شحنات مرتبطة بإيران. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "النفط يتدفق كما لم يحدث من قبل بفضل قوة الجيش الأميركي"، مضيفاً أن "مضيق هرمز أصبح مفتوحاً أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران، وذلك بسبب قيادتها الكاذبة التي تقود بلادها على طريق الدمار الشامل". وقال: "لذلك سنفرض حصاراً كاملاً، لكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمتجهة إليها، أو تلك التي تحمل بضائع مرتبطة بإيران".

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، تنفيذ "الموجة الثالثة" من عملية "نصر 2"، مؤكداً أنه "لن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط والغاز" ما دامت الأعمال العدائية الأميركية مستمرة، معتبراً أن هذه الاعتداءات لن تؤدي إلا إلى عرقلة وتأخير أي جهود محتملة لإعادة فتح مضيق هرمز. وأوضح أن عملياته، التي نفذت قبل ساعات، شملت هجوماً متزامناً بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف مواقع أميركية في البحرين والكويت.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

02:11 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
قائد "سنتكوم": إيران استهدفت سبعة سفن تجارية

قال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال برادلي كوبر، في بيان "على مدى الأيام السبعة الماضية، تعمّدت إيران استهداف المدنيين في مختلف أنحاء المنطقة من خلال مهاجمة سبع سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أو فقدان أو إصابة نحو 12 من أفراد الطواقم المدنية".

وأضاف في بيانه "كما أطلقت القوات الإيرانية عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه دول الخليج المجاورة"، مشيراً إلى أن القوات الأميركية تعمل "على محاسبة إيران على عدوانها غير المبرر الذي لا يزال يعرّض أرواح الأبرياء للخطر".

01:42 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
الكويت تعلن السيطرة على حريق بعد هجمات إيرانية

قال المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت، العميد محمد الغريب، إن ست فرق إطفاء بمساندة من فرق إطفاء الجيش والحرس الوطني تمكنت من السيطرة على حريق في أحد المواقع بالكويت دون تسجيل إصابات.

وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أن الموقع "تعرض للاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني الآثم".

01:37 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: ممثلون عن أميركا عقدوا محادثات مع إيران يوم الثلاثاء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ممثلين عن الولايات المتحدة أجروا محادثات مع إيران يوم الثلاثاء.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة بُثت في برنامج تقرير خاص على قناة "فوكس نيوز".

ترامب خلال مقابلته مع فوكس نيوز، 15 يوليو 2026 (لقطة شاشة)
رصد
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ترامب: الضربات ستتصاعد على إيران ولا خيار أمامها سوى إبرام اتفاق

01:37 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة الإيرانية الأسبوع المقبل

قال الرئيس دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء إنه سيوسع نطاق الضربات الأميركية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقاً.

وصرح ترامب في المقابلة "الأسبوع المقبل سيكون سيئاً للغاية بالنسبة إليهم لأن الأسبوع المقبل ستُستهدف محطات الطاقة. الأسبوع المقبل ستستهدف الجسور". وأضاف "سندمر كل محطاتهم للطاقة. سندمر كل جسورهم ما لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات".

01:00 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الجيش الإيراني: استهداف مواقع أميركية في قاعدة الأزرق الأردن

أعلن الجيش الإيراني عن تنفيذ المرحلة السابعة مما سماه "عمليات الصاعقة"، مستهدفا عبر هجوم بطائرات مسيّرة قاعدة الأزرق في الأردن، والتي قال إنه تتمركز فيها مقاتلات من طراز "إف 18" تابعة للجيش الأميركي، بالإضافة إلى مبان سكنية ومستودعات ضخمة للمعدات.

وأكد الجيش الإيراني في بيان له أن هذه الهجمات تأتي في سياق الرد على الانتهاكات الأميركية للعهود ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذه العملية هي السابعة من نوعها ضد قواعد ومراكز تابعة للقوات الأميركية في المنطقة منذ بدء التصعيد.

وشدد البيان على أن أي اعتداء على أراضي البلاد أو أجوائها أو مياهها لن يمر دون رد أو تكلفة مناسبة، مؤكداً استمرار هذه العمليات حتى تحقيق "النصر النهائي".

12:52 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الإيراني يستهدف مواقع أميركية بقاعدة الأزرق الأردنية

استهدف الجيش الإيراني مواقع أميركية في قاعدة الأزرق الأردنية بطائرات مسيرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. وأكد الجيش أن عمليات الطائرات المسيرة ضد القواعد الأميركية في المنطقة ستستمر حتى "النصر النهائي".

12:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
انفجار في بندر عباس وتفعيل الدفاعات الجوية في بوشهر

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هجمات جديدة استهدفت منطقتي بنبور وتشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان وعدة مناطق في محافظة هرمزغان.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أن دوي انفجار سُمع في جزيرة هنغام في محافظة هرمزغان. كما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية.

وأفادت وكالة "تسنيم" بسماع دوي انفجار في بندر عباس، جنوبي إيران.

12:33 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
الجيش الأميركي يبدأ جولة جديدة من الضربات

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها بدأت عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، شنّ جولة إضافية من الضربات ضد إيران بهدف "مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

وذكرت في بيان أن الضربات تستبق استعداد القوات الأميركية لاستئناف الحصار البحري المفروض على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، على أن يدخل الحصار حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

12:20 am

رويترز

avata
رويترز
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت عدداً من الأفراد والكيانات والسفن، في إطار مواصلة واشنطن سياسة الضغط على طهران، لكنها أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح بإنهاء بعض الأنشطة وإجراء معاملات محددة تتعلق بالسلامة وحماية البيئة وتفريغ الشحنات المرتبطة بأشخاص أو سفن خاضعة للعقوبات، على أن يسري اعتباراً من 14 يوليو/ تموز.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، 30 سبتمبر 2025 (سلوان جورج/ Getty)
أخبار
التحديثات الحية

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

12:19 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز الأحداث يوم الثلاثاء | 14 يوليو 2026
  • الكويت: إصابة 4 عسكريين في استهداف إيراني لقطعة بحرية
  • استهداف ناقلة نفط خارج المياه الإقليمية العُمانية
  • جهود عُمانية لاستعادة حرية الملاحة في هرمز
  • 3 قتلى بهجوم أميركي على هرمزغان
  • البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية
  • الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة في الأردن بصواريخ باليستية
  • الحرس الثوري: الغارات الأميركية استهدفت مواقع جنوبي إيران
  • "سنتكوم": أتممنا موجة ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية
  • وزارة الدفاع الإماراتية: تعرّض ناقلتين للاستهداف بصاروخين
  • ترامب: الاتفاق مع إيران ما زال ممكناً
12:17 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: لن نسمح بتصدير قطرة نفط واحدة طالما استمر العدوان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، تنفيذ "الموجة الثالثة" من عملية "نصر 2"، مؤكداً أنه "لن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط والغاز" ما دامت الأعمال العدائية الأميركية مستمرة، معتبراً أن هذه الاعتداءات لن تؤدي إلا إلى عرقلة وتأخير أي جهود محتملة لإعادة فتح مضيق هرمز. وأوضح أن عملياته، التي نفذت قبل ساعات، شملت هجوماً متزامناً بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف مواقع أميركية في البحرين والكويت.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

مضيق هرمز من الجانب الإيراني عند جزيرة لارك، 16 مايو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

طهران: لن نسمح بتصدير قطرة نفط واحدة من المنطقة طالما استمر العدوان

12:11 am

رويترز

avata
رويترز
مسؤول أميركي: الضربات على إيران استهدفت تهديدات ناشئة

قال مسؤول أميركي، مساء الثلاثاء، إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على إيران جاءت بهدف القضاء على ما وصفه بـ"التهديدات الناشئة".

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صابر غل عنبري
رويترز
فرانس برس
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