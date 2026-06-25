الحرب في المنطقة | عُمان تنفي فرض رسوم على مضيق هرمز

رغم أجواء التفاؤل التي أعقبت جولة المفاوضات الأولى بين واشنطن وطهران في سويسرا مطلع الأسبوع الجاري، لا تزال التصريحات العلنية التي يطلقها الطرفان تشير إلى فجوة في المواقف وتباين في تفسير بنود مذكرة التفاهم. وبحسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لم تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز، نافياً في الوقت ذاته الإفراج عن أي جزء من أموال طهران المحتجزة. وحذر ترامب من أنه إذا صحت التقارير المتداولة في إيران بشأن فرض رسوم تأمين على المرور عبر المضيق مستقبلاً، فإن المفاوضات "ستنتهي فوراً".
وفي ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، قال ترامب إن واشنطن "ستفرج عن جزء من أموالها، الخاضعة لسيطرتنا الكاملة، لمزارعينا ومربي الماشية لدينا، لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها. إيران في أمسّ الحاجة إلى الغذاء، وسنشتريه لها حصرياً من الولايات المتحدة". وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، في مقابلة مع قناة "سي أن بي سي"، أن وزارة الخزانة ستشرف على الأموال الإيرانية عند الإفراج عنها بموجب الاتفاق النووي المؤقت الذي أبرمه ترامب، موضحاً أن "جزءاً كبيراً منها سيُخصص لشراء المواد الغذائية والأدوية الأميركية". ويتناقض هذا الموقف مع التصريحات الإيرانية، إذ أكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، علي بحريني، أن "إيران هي الدولة الوحيدة التي تقرر ما ستفعله بأصولها التي سيُفرج عنها، وأرفض أي ادعاء بأن أي دولة أخرى سيكون لها دور أو نفوذ في هذه القرارات أو في هذه العملية".
ودفعت هذه المواقف الأميركية طهران إلى اتهام واشنطن بتقديم تفسيرات تتعارض مع نص مذكرة التفاهم. فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن التصريحات "المتناقضة" للمسؤولين الأميركيين بشأن المذكرة لا تسهم في تبديد حالة انعدام الثقة المتراكمة لدى الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة. ودعا بقائي الإدارة الأميركية إلى إدراك أن مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام" يقتضي تنفيذ التعهدات المتبادلة وتجنب تقديم تفسيرات تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم. وقال، في منشور على منصة "إكس"، إن الإدارة الأميركية "لم تُظهر يوماً الصدق" في تعاملها مع الشعب الإيراني، مضيفاً أن إيران، رغم وجود "أسباب منطقية" لهذا الارتياب، انخرطت في المسار الدبلوماسي "بحسن نية" ووقعت مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. وأضاف أن الإيرانيين يدركون أن "عداء العدو لا ينتهي بمجرد توقيع اتفاق"، مؤكداً أن طهران "ستخطو أي خطوة بحذر ووعي" في ضوء تجارب العقود الخمسة الماضية، ولا سيما الحربين خلال العام الأخير.
وفي سياق التحركات الخليجية المرتبطة بملف الحرب والوساطة، قال مصدر دبلوماسي مطلع إن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زار مسقط، الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن إطلاق مفاوضات حول فتح مضيق هرمز، بمشاركة إيران والعراق ودول الخليج العربية. وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة رويترز، أن هذه المحادثات منفصلة عن المفاوضات الأميركية الإيرانية وترتيبات إزالة الألغام، ومن المتوقع أن تضغط دول الخليج لإلغاء رسوم العبور، بينما قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية. من جانبها، أفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن سلطان عُمان هيثم بن طارق استقبل رئيس الوزراء القطري، وبحث معه مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية الجارية بوساطة باكستانية قطرية، ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة. وأكد السلطان "ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تكامل المساعي التي تبذلها الدول في هذا الشأن".
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