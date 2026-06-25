الحرب في المنطقة | عُمان تنفي فرض رسوم على مضيق هرمز

تقارير دولية
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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25 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 16:21 (توقيت القدس)
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رغم أجواء التفاؤل التي أعقبت جولة المفاوضات الأولى بين واشنطن وطهران في سويسرا مطلع الأسبوع الجاري، لا تزال التصريحات العلنية التي يطلقها الطرفان تشير إلى فجوة في المواقف وتباين في تفسير بنود مذكرة التفاهم. وبحسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لم تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز، نافياً في الوقت ذاته الإفراج عن أي جزء من أموال طهران المحتجزة. وحذر ترامب من أنه إذا صحت التقارير المتداولة في إيران بشأن فرض رسوم تأمين على المرور عبر المضيق مستقبلاً، فإن المفاوضات "ستنتهي فوراً".

وفي ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، قال ترامب إن واشنطن "ستفرج عن جزء من أموالها، الخاضعة لسيطرتنا الكاملة، لمزارعينا ومربي الماشية لدينا، لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها. إيران في أمسّ الحاجة إلى الغذاء، وسنشتريه لها حصرياً من الولايات المتحدة". وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، في مقابلة مع قناة "سي أن بي سي"، أن وزارة الخزانة ستشرف على الأموال الإيرانية عند الإفراج عنها بموجب الاتفاق النووي المؤقت الذي أبرمه ترامب، موضحاً أن "جزءاً كبيراً منها سيُخصص لشراء المواد الغذائية والأدوية الأميركية". ويتناقض هذا الموقف مع التصريحات الإيرانية، إذ أكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، علي بحريني، أن "إيران هي الدولة الوحيدة التي تقرر ما ستفعله بأصولها التي سيُفرج عنها، وأرفض أي ادعاء بأن أي دولة أخرى سيكون لها دور أو نفوذ في هذه القرارات أو في هذه العملية".

ودفعت هذه المواقف الأميركية طهران إلى اتهام واشنطن بتقديم تفسيرات تتعارض مع نص مذكرة التفاهم. فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن التصريحات "المتناقضة" للمسؤولين الأميركيين بشأن المذكرة لا تسهم في تبديد حالة انعدام الثقة المتراكمة لدى الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة. ودعا بقائي الإدارة الأميركية إلى إدراك أن مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام" يقتضي تنفيذ التعهدات المتبادلة وتجنب تقديم تفسيرات تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم. وقال، في منشور على منصة "إكس"، إن الإدارة الأميركية "لم تُظهر يوماً الصدق" في تعاملها مع الشعب الإيراني، مضيفاً أن إيران، رغم وجود "أسباب منطقية" لهذا الارتياب، انخرطت في المسار الدبلوماسي "بحسن نية" ووقعت مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. وأضاف أن الإيرانيين يدركون أن "عداء العدو لا ينتهي بمجرد توقيع اتفاق"، مؤكداً أن طهران "ستخطو أي خطوة بحذر ووعي" في ضوء تجارب العقود الخمسة الماضية، ولا سيما الحربين خلال العام الأخير.

وفي سياق التحركات الخليجية المرتبطة بملف الحرب والوساطة، قال مصدر دبلوماسي مطلع إن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زار مسقط، الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن إطلاق مفاوضات حول فتح مضيق هرمز، بمشاركة إيران والعراق ودول الخليج العربية. وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة رويترز، أن هذه المحادثات منفصلة عن المفاوضات الأميركية الإيرانية وترتيبات إزالة الألغام، ومن المتوقع أن تضغط دول الخليج لإلغاء رسوم العبور، بينما قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية. من جانبها، أفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن سلطان عُمان هيثم بن طارق استقبل رئيس الوزراء القطري، وبحث معه مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية الجارية بوساطة باكستانية قطرية، ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة. وأكد السلطان "ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تكامل المساعي التي تبذلها الدول في هذا الشأن".

"العربي الجديد" يتابع تطورات المفاوضات أولاً بأول..

01:43 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مسقط
عُمان تنفي فرض رسوم عبور هرمز وإيران ترفض الممر المؤقت

أكد وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الخميس، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، في تشديد عُماني واضح على أن أي ترتيبات تخص المضيق يجب أن تبقى منسجمة مع قواعد الملاحة الدولية.

12:36 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
روبيو خلال اجتماع خليجي: لا نريد اتفاقاً مع إيران بأي ثمن

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن بلاده تريد أن تضمن أن أي قرار ضمن الاتفاق مع إيران سيراعي مصالح الحلفاء، وذلك في مستهل الاجتماع الخليجي الأميركي في المنامة، آخر محطات جولته في المنطقة. وقال روبيو خلال الاجتماع الذي يضمّ دول مجلس التعاون الخليجي: "نريد اتفاقاً مع إيران لكننا لا نريد اتفاقاً بأي ثمن"، مضيفاً: "نتطلع دوماً إلى سلام دائم وحقيقي لا يقوض أمن أميركا أو حلفائها وازدهارهم".

اجتماع خليجي أميركي بمشاركة روبيو في المنامة، 25 يونيو 2026 (إريك لي/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

روبيو خلال اجتماع خليجي أميركي: لا نريد اتفاقاً مع إيران بأي ثمن

11:56 am

زيد سالم

avata
زيد سالم
بغداد
استعدادات لتشييع خامنئي في العراق

تستعد القوى الأمنية والعسكرية في العراق لجملة من القرارات والإجراءات التي من المفترض أن تصدر يوم الأحد المقبل، بشأن التحضيرات وتأمين تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في بعض المحافظات العراقية، في إطار قبول الطلب الإيراني بذلك، والذي أفادت مصادر قريبة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بأنها جزء من وصية خامنئي.

صورة لخامنئي في بغداد، 28 إبريل 2026 (أحمد الرباعي/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

استعدادات لتشييع خامنئي في العراق

11:55 am

رويترز

avata
رويترز
البحرين ترحب بإعلان عُمان توفير ممر آمن في مضيق هرمز

رحّب وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، بإعلان سلطنة عمان إنشاء ممر آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز. وأدلى الزياني بهذه التصريحات خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى البحرين.

10:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
"بلومبيرغ": ظهور سفن إماراتية في الخليج عبرت هرمز متخفية

بدأت ناقلات إماراتية إعادة تشغيل إشارات التتبّع داخل الخليج، في مؤشر على تحسّن نسبي في أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، فيما وجدت شحنات من الخام الإماراتي طريقها إلى أسواق غرب قناة السويس.

ناقلات النفط والسفن وقوارب الصيد حول ميناء قابوس. 22 يونيو 2026 (Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

"بلومبيرغ": ظهور سفن إماراتية في الخليج عبرت هرمز متخفية

10:10 am

رويترز

avata
رويترز
روبيو في المنامة لحضور اجتماع خليجي أميركي

يجتمع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مع مسؤولين بحرينيين، اليوم الخميس، في المحطة الأخيرة من جولته في المنطقة، حيث يبحث جدوى مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع طهران بوساطة قطرية باكستانية. كما ينضم إلى اجتماع خليجي يعقد اليوم في المنامة.

اجتماع خليجي أميركي بمشاركة روبيو في المنامة، 25 يونيو 2026 (إريك لي/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

روبيو خلال اجتماع خليجي أميركي: لا نريد اتفاقاً مع إيران بأي ثمن

10:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
خطة لإجلاء 11 ألف بحار من 600 سفينة عالقة في مضيق هرمز

تزامناً مع بدء خروج السفن العالقة من مضيق هرمز، تتواصل عمليات إجلاء البحارة العالقين منذ بداية الحرب في المنطقة في 28 فبراير/شباط، في وقت عادت فيه تدفقات النفط تدريجياً وبدأت بعض الدول، بينها كوريا الجنوبية، استعادة سفنها من الممر البحري الحيوي.

ناقلات راسية حول ميناء قابوس في مسقط تنتظر إشارة العبور 22 يونيو 2026 (إلكي شوليرز/Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

خطة لإجلاء 11 ألف بحار من 600 سفينة عالقة في مضيق هرمز

9:30 AM

عدنان عبد الرزاق

عدنان عبد الرزاق
عدنان عبد الرزاق
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في تركيا.
إسطنبول
بدائل مضيق هرمز المحتملة

في ما يبدو أنه اختبار مبكّر لما بعد الحرب بين إيران والولايات المتحدة، عاد مضيق هرمز إلى واجهة الجغرافيا السياسية بوصفه نقطة تقاطع بين التهدئة الهشة وإعادة تشكيل خرائط النقل والطاقة في المنطقة. فمع إعلان اتفاق إنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، برز سؤال مركزي في دوائر القرار الاقتصادي: هل ما زالت مشاريع الطرق البرية والسككية التي طُرحت خلال الأزمة، بدائلَ استراتيجيةً للممرات البحرية، تحتفظ بجدواها، أم أن عودة الملاحة الآمنة تقلّص من ضرورتها وتحوّلها إلى خيارات ثانوية؟

سفن قبالة مسقط قرب مضيق هرمز، 18 يونيو 2026 (إلكي شوليرز/ Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

بدائل مضيق هرمز المحتملة... مصير الطرق البرية والسككية بعد الحرب

09:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
قرقاش: فرض واقع جديد على دول الخليج لن يحقق الاستقرار

قال أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، إن فرض واقع جيوسياسي جديد على دول الخليج نتيجة "العدوان" لن يحقق الاستقرار، وهذا ينطبق على مضيق هرمز.

07:31 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: المسؤول عن ضربة مدرسة ميناب قد لا يُعرف أبداً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه قد لا يُعرف أبداً من المسؤول عن الغارة التي استهدفت مدرسة للبنات في إيران وقتلت عشرات الأطفال يوم 28 فبراير/ شباط، اليوم الأول من الحرب على إيران. 

وقال ترامب للصحافيين: "لا أعرف إن كانوا سيحلون هذه المشكلة من حيث تحديد المسؤول، لأن الصواريخ كانت تتطاير في كل مكان، وما حدث أمر مروع، لكن الصواريخ كانت تحلق في كل مكان". وتابع ترامب قائلاً: "قال أحدهم إنها كانت صواريخنا، وربما لم تكن صواريخنا، لكنني لم أرَ شيئاً يدفعني إلى الاعتقاد بأنها كانت صواريخنا... أعتقد أننا لم نكن السبب في ذلك".

07:30 am

رويترز

avata
رويترز
خمس سفن كورية جنوبية تغادر مضيق هرمز

قالت وزارة المحيطات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن خمس سفن تشغلها الدولة الآسيوية خرجت من مضيق هرمز. وأوضحت الوزارة أن إحدى هذه السفن متجهة إلى كوريا الجنوبية. ولم تفصح الوزارة عن أسماء السفن، استجابة لطلبات شركات الشحن وأفراد الطاقم. ووفقاً للوزارة، لا تزال 13 سفينة كورية جنوبية عالقة في المضيق، وعلى متنها 87 بحاراً.

07:28 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
وزير الخارجية السعودي يهاتف نظيره الإيراني

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية الدفع نحو الحلول الدبلوماسية، خصوصاً بعد التقدم الذي تحقق في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها مع الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء أن بن فرحان أجرى اتصالًا بعراقجي، استعرضا خلاله مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن والتقدم المُحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

وأضافت واس أن الجانبين، السعودي والإيراني، استعرضا خلال الاتصال "مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود والدفع نحو الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة وشعوبها".

07:23 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
ترامب: تعرضنا للخذلان من الحلفاء الأوروبيين

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته يوم الأربعاء، واصفاً إياه بأنه "قائد عظيم"، لكنه جدد انتقاداته لعدد من الحلفاء الأوروبيين، قائلاً إن الولايات المتحدة "خذلها" مستوى الدعم الذي تلقته خلال الحرب على إيران. وخلال حديثه إلى جانب روته في المكتب البيضاوي، قال ترامب إن الأمين العام للحلف يحظى باحترام واسع، وقد أدى عمله في قيادة الحلف بصورة ممتازة.

وقال ترامب: "إنه صديق لي، وشخص رائع، وقائد عظيم، وأمين عام متميز، والجميع يحترمه... أعتقد أنه لو كان أي شخص آخر في هذا المنصب، لما كنا نجتمع اليوم بصراحة، لأننا تعرضنا لخذلان". وعند سؤاله عما إذا كان لا يزال يعتقد أن الحلفاء الأوروبيين عاملوه بشكل غير عادل، كرر ترامب التعبير عن استيائه.

05:42 am

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري: عبور هرمز الآمن يمر عبر الممرات الإيرانية

قال الحرس الثوري الإيراني إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران، مؤكداً أن أي ممر جديد يُعلَن من دون تنسيق معها "غير مقبول" ويشكل خطراً على السلامة العامة. وأضاف الحرس الثوري أنه سيتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم هذه الشروط.

04:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: الاتفاق مع إيران منعها من امتلاك السلاح النووي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حققت ما لم يتمكن أي رئيس أميركي من تحقيقه، مؤكداً أن إيران "لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً". وأضاف أن واشنطن وقعت الأسبوع الماضي "اتفاقاً تاريخياً" لإنهاء الصراع مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام"، معتبراً أن الاتفاق انعكس إيجاباً على الاقتصاد، إذ ارتفعت البورصة وحسابات التقاعد، بينما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد.

01:30 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب يطلب تمويلاً إضافياً للحرب مع إيران

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلاً إضافياً بقيمة 87.6 مليار دولار، يخصص معظمه لتغطية "احتياجات عاجلة" مرتبطة بالحرب مع إيران، إلى جانب تمويل جهود مواجهة تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا. ويتضمن الطلب 67.15 مليار دولار للجيش، منها 21 مليار دولار لشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية الأميركية ودعم القدرات الحيوية.

12:47 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران تتهم واشنطن بتقديم تفسيرات تتعارض مع نص مذكرة التفاهم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن التصريحات "المتناقضة" للمسؤولين الأميركيين بشأن مذكرة التفاهم لا تساهم في تخفيف حالة انعدام الثقة المتراكمة لدى الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة. ودعا بقائي الإدارة الأميركية إلى إدراك أن مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام" يتطلب تنفيذ التعهدات المتبادلة، وتجنب تقديم تفسيرات تتعارض كلياً مع النص الصريح لمذكرة التفاهم.

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط:

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، 21 فبراير 2026 (إكس)
أخبار
التحديثات الحية

طهران تتهم واشنطن بتقديم تفسيرات تتعارض مع نص مذكرة التفاهم

12:44 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
روبيو يطمئن دول الخليج وطهران ترفض حديثه عن "الوكلاء"

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تفعل أي شيء من شأنه أن يضعف أمن حلفائها في منطقة الخليج عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع إيران. وأضاف متحدثاً للصحافيين في الكويت قبل أن يغادر إلى البحرين: "سنقف بالكامل مع شركائنا في الخليج.. لهذا السبب أقوم بتلك الزيارات الآن ولهذا أنا هنا". وتابع: "لن نفعل أي شيء من شأنه أن يضعف أمن حلفائنا.. حلفائنا منذ فترة طويلة في المنطقة". وتشمل جولة روبيو في المنطقة ثلاث دول خليجية، ويسعى فيها لطمأنة حلفاء الخليج الذين يعتبرون أن الاتفاق المقترح مع إيران متساهل للغاية مع قوة في المنطقة هاجمتهم خلال الحرب.

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 

أخبار
التحديثات الحية

روبيو يطمئن دول الخليج بشأن إيران وطهران ترفض حديثه عن الوكلاء

 

12:29 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الأربعاء
  • روبيو يطمئن دول الخليج بشأن إيران
  • ترامب: إيران لن تفرض رسوماً في مضيق هرمز 
  • بيسنت: واشنطن ستشرف على الأموال الإيرانية عند الإفراج عنها 
  • بقائي: على واشنطن تجنب تقديم تفسيرات تتعارض مع نص مذكرة التفاهم
  • سلطان عمان ورئيس وزراء قطر يناقشان جهود الوساطة في حرب إيران
  • خطط لعقد محادثات مصالحة منفصلة بين إيران ودول الخليج
04:01 pm

الأناضول

avata
الأناضول
تركيا: إسرائيل تشكل عقبة أمام التهدئة بالمنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك، إن إسرائيل التي تواصل موقفها العدواني في المنطقة رغم التفاهمات المبرمة، لا تزال تشكل العقبة الأكبر أمام جهود التهدئة. جاء ذلك في إحاطة إعلامية قدمها المتحدث، الأربعاء، في مقر قيادة القوات البرية بالعاصمة أنقرة.

وأعرب أق تورك عن ترحيب تركيا بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، متمنيا الحفاظ على هذا التفاهم وإبداء جميع الأطراف المعنية موقفا عقلانيا ومسؤولا في المفاوضات الفنية المستمرة. ولفت إلى أن إسرائيل، التي أعلنت مواصلة احتلالها لجنوب لبنان، والتي ما زالت مستمرة في موقفها العدواني بالمنطقة رغم التفاهمات الموقعة، لا تزال تشكل العقبة الأكبر أمام جهود التهدئة.

وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر حزما وخطوات ملموسة ضد السياسات الإسرائيلية لمنع محاولات تخريب العملية. وأضاف: "بلادنا ستواصل الحفاظ على نهجها الذي يعطي الأولوية لحفظ السلام والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".

03:33 pm

رويترز

avata
رويترز
قاليباف: أميركا تروّج رواية كاذبة حول أصول إيران

قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم الخميس إن مزاعم الولايات المتحدة بأن طهران ستستخدم الأصول التي يتم رفع التجميد عنها لشراء منتجات زراعية أميركية كاذبة. وذكر قاليباف في منشور على منصة إكس "الولايات المتحدة لا تُصدر سوى فول الصويا المعدل وراثيا ووعودا كاذبة وهراء". وكرر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الأربعاء تصريحات للرئيس دونالد ترامب بأن نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية التي سيتم رفع التجميد عنها ستُستخدم لشراء أغذية وأدوية أميركية، في حين تقول إيران إنها ستحدد بنفسها أوجه إنفاق تلك الأموال.

02:41 pm

رويترز

avata
رويترز
اليابان تخفف تحذيرات السفر لسبع دول في المنطقة

قالت وكالة كيودو للأنباء اليوم الخميس إن اليابان خففت مستويات التحذير من السفر إلى سبع دول في المنطقة، من بينها الإمارات والسعودية، بعدما وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما.

02:40 pm

رويترز

avata
رويترز
عراقجي ونظيره العُماني يؤكدان أهمية التنسيق بشأن هرمز

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تليغرام اليوم الخميس، إنه أكد في اتصال هاتفي مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي أهمية التنسيق في ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

02:39 pm

رويترز

avata
رويترز
ميرسك: خروج سفينتين لنا من الخليج بسلام

قالت مجموعة الشحن الدنماركية ميرسك اليوم الخميس، إن السفينة ميرسك بالتيمور وسفينة أخرى استأجرتها الشركة لفترة محددة عبرتا بنجاح مضيق هرمز وخرجتا من الخليج خلال الليل. وذكرت ميرسك في بيان: "تم العبور بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الأمنيين، وبعد إجراء تقييمات أمنية شاملة". وأوضحت ميرسك أنها ستسعى لإخراج سفينة من ثلاث سفن لها لا تزال في الخليج من مضيق هرمز في وقت لاحق وستُستخدم السفينتان الأخريان في خدمات النقل البحري داخل الخليج. وذكرت الشركة أنه تم تسليم 44 ألف حاوية من أصل 47 ألفا كانت متجهة إلى منطقة الخليج عند اندلاع الحرب، بينما لا تزال ثلاثة آلاف حاوية بانتظار التسليم النهائي.

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عدنان عبد الرزاق
صابر غل عنبري
أسوشييتد برس
رويترز
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