الحرب في المنطقة | طهران تسلم ردّها وإسلام أباد تنتظر وفداً أميركياً

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
التحديثات الحية
25 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 22:05 (توقيت القدس)
+ الخط -

تشير توقعات إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في باكستان، على الرغم من التباين في موقف البلدين بشأن عقد جولة جديدة، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح اليوم السبت قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، وذلك بعد وصوله إلى إسلام أباد أمس الجمعة في المحطة الأولى من جولته الإقليمية التي تشمل سلطنة عُمان وروسيا. وذكر التلفزيون الإيراني أن عراقجي يسلّم خلال الزيارة الجانب الباكستاني "رداً رسمياً وشاملاً" على المقترحات الأميركية التي نقلها قائد الجيش الباكستاني إلى طهران خلال زيارته الأخيرة، مؤكداً أن جولة الوزير الإقليمية لا تتضمن أي شكل من أشكال التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الولايات المتحدة.

في الأثناء يتوجّه مبعوثا الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اليوم إلى إسلام أباد في مسعى لإطلاق جولة مفاوضات جديدة، وأفاد البيت الأبيض بأن ويتكوف وكوشنر سيجريان "محادثات شخصياً" مع ممثّلين عن الجانب الإيراني، لكن وسائل إعلام إيرانية أشارت إلى أن المفاوضات المباشرة غير مطروحة.

ونقلت شبكة "سي أن أن"، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن نائب الرئيس جي دي فانس لا يعتزم حضور المحادثات في إسلام أباد نظراً لعدم حضور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وبحسب الشبكة، يُعتبر قاليباف، من وجهة نظر مسؤولي البيت الأبيض، نظيراً لفانس في رئاسة الوفد، مضيفة أن أعضاء من مكتب نائب الرئيس الأميركي سيوجدون في باكستان لحضور المفاوضات، على أن يكون فانس "على استعداد" للتوجه إلى إسلام أباد في حال إحراز تقدم في المحادثات.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة رويترز، الجمعة إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية، وذلك في وقت تشير فيه التوقعات إلى استئناف المحادثات في باكستان. وأضاف ترامب في مقابلة عبر الهاتف: "سيقدمون عرضاً، وسنرى ما سيحدث". وذكر ترامب أنه لا يعرف بعد ماهية هذا العرض. ويشدد ترامب على أن أي اتفاق لا بد أن يشمل تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب والسماح بحرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفيما يسود ترقب بشأن مصير المفاوضات والاتفاق مع إيران، قال تقرير لشبكة "سي أن أن" إن المسؤولين العسكريين في الجيش الأميركي بصدد تطوير خطط جديدة لضرب القدرات الإيرانية في مضيق هرمز إن فشل اتفاق وقف إطلاق النار الحالي. وأضاف التقرير أن من بين الخيارات المطروحة شن ضربات تركز بشكل خاص على "الاستهداف الديناميكي" لقدرات إيران حول مضيق هرمز، جنوبي الخليج العربي وخليج عُمان.

10:04 pm

بقائي: زيارة عراقجي إلى عُمان تعكس أولوية علاقات الجوار

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على "إكس"، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موجود في مسقط في إطار زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، وهي أول زيارة له إلى منطقة الخليج عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي الأخير الذي أثّر على المنطقة بأسرها. وأوضح بقائي أن إيران تولي "أهمية بالغة" لعلاقاتها مع دول الجوار، وتلتزم بتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء بما يخدم مصالح جميع أبناء المنطقة ويحافظ على استقرارها. وأضاف أن العلاقات الإيرانية العُمانية "تعد نموذجًا حيًا للنهج الإيراني القائم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة مع دول الجوار في الجنوب".

9:00 PM

صابر غل عنبري

avata
الحرس الثوري: أي هجوم على إيران سيقابل برد يفوق التوقعات

أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا بمناسبة الذكرى السنوية لفشل العملية العسكرية الأميركية المعروفة باسم "مخلب النسر" في طبس عام 1980، اعتبر فيه أن العملية الأميركية الأخيرة في جنوب محافظة أصفهان، في خضم الحرب، "تمثل تكرارًا للإخفاق" بالنسبة لواشنطن و"هزيمة محتومة" لما وصفه بـ"الاستكبار العالمي" أمام إيران. وأكد البيان أن أي اعتداء جديد على إيران "سيقابل برد يفوق توقعات الأعداء وعلى مستوى الردع الاستراتيجي".

ودعا البيان الولايات المتحدة إلى "تقبّل الواقع" وعدم السماح، بحسب تعبيره، بأن تصبح أداة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن القواعد الأميركية في المنطقة تعرضت لضربات القوات المسلحة الإيرانية، ولا يمكن "إعادة بنائها"، حسب ما ورد في النص. وأضاف أن الخيار المتبقي أمام القوات الأميركية هو "سحب ما تبقى من عناصرها وعتادها والخروج السريع وغير المشروط من المنطقة".

3:08 PM

صابر غل عنبري

avata
عراقجي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت حيث بحث الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني عزم قيادتي البلدين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق والتعاون في الأطر متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، معرباً عن ثقته باستمرار هذا المسار بما يخدم مصالح البلدين الجارين.

من جانبه، شدد عراقجي على رغبة طهران في توسيع التعاون مع إسلام أباد في مختلف المجالات.

كما أعرب عن تقدير بلاده لجهود الحكومة الباكستانية في دعم المساعي الرامية إلى وقف الحرب وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، إضافة إلى استضافة المشاورات ذات الصلة.

وتطرق عراقجي كذلك إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية ولبنان، مشيداً بمواقف الحكومة والشعب في باكستان الداعمة للفلسطينيين، وبجهود إسلام أباد في دعم تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان.

03:07 pm

أسوشييتد برس

avata
الرئيس الإيراني يدعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء

دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مواطني بلاده، اليوم السبت، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بعد أن تسببت الغارات الأميركية والإسرائيلية في أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطاقة بالجمهورية الإسلامية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام حكومية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الرئيس بزشكيان أكد أن الحكومة تستهدف "ضبط استهلاك" الكهرباء.

وقال بزشكيان: "بدلاً من إشعال عشرة مصابيح في المنزل، نكتفي باثنين. ما العيب في ذلك؟".

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل "دمّرتا بنيتنا التحتية"، مشيراً إلى الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

02:23 pm

رويترز

avata
مصدر باكستاني لـ"رويترز": إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها

قال مصدر باكستاني مشارك في المحادثات لوكالة "رويترز" اليوم السبت إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ المسؤولين الباكستانيين بمطالب طهران في المفاوضات وكذلك تحفظاتها على المطالب الأميركية، وذلك خلال زيارته إلى إسلام أباد.

02:22 pm

أسوشييتد برس

avata
كردستان العراق: مقتل 20شخصاً بهجمات خلال شهرين

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق اليوم السبت مقتل 20 مواطناً وإصابة 123 آخرين خلال هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ استهدفت محافظات ومناطق متفرقة في الإقليم خلال فترة الحرب في المنطقة من 28 فبراير/شباط وحتى يوم الاثنين الماضي.

وذكرت سلطات إقليم كردستان العراق في إحصائية اليوم "أن إجمالي عدد الهجمات بلغ 809 هجمات، توزعت بواقع 701 بالطائرات المسيّرة و108 بالصواريخ"، مشيرةً إلى أن "عدد الشهداء بلغ 20 شخصاً، موزعين بواقع 10 في محافظة أربيل، وثلاثة في محافظتي السليمانية وحلبجة، وسبعة في منطقة سوران المستقلة".

كما أوضحت الإحصائية أن أكثر محافظة تعرضت للهجمات هي محافظة أربيل بواقع 477 هجوماً، موزعة بواقع 419 بالطائرات المسيّرة و58 بالصواريخ، فيما جاءت محافظتا السليمانية وحلبجة ثانيةً بـ235 هجمة، موزعة بواقع 194 بالطيران المسيّر و41 بالصواريخ.

وجاءت محافظة دهوك ثالثةً بـ29 هجوماً بالطيران المسيّر، وفي المرتبة الأخيرة منطقة سوران بـ68 هجوماً، منها 59 بالطيران المسيّر وتسعة بالصواريخ.

وذكرت الإحصائية أن "الهجمات طالت مواقع مدنية وممتلكات المواطنين والقطاع الخاص تحت ذرائع لا صحة لها، بحيث حلّت مدن كردستان في المرتبة الأولى من حيث حجم الخسائر البشرية والمادية بين الدول غير المشاركة في الحرب، رغم التزامها بموقف الحياد".

وكانت فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق أعلنت بشكل شبه يومي طوال حرب الأربعين يوماً أنها استهدفت قواعد للقوات الأميركية في مطار أربيل وحرير، ومنشآت نفطية وفنادق ومعسكرات للأحزاب الإيرانية في إقليم كردستان العراق بالطيران المسيّر والصواريخ.

01:17 pm

أسوشييتد برس

avata
القيادة المركزية الأميركية: اعتراض سفينة ترفع علم إيران

ذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في موقعها الإلكتروني أن مدمرة صاروخية من طراز "يو.إس.إس رافائيل بيرالتا"، اعترضت سفينة ترفع علم إيران، كانت متجهة إلى ميناء في إيران أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.

وتحركت المدمرة الأميركية لإيقاف السفينة التي ترفع علم إيران، في جزء من عملية إنفاذ الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.

12:43 pm

قنا

avata
مجلس التعاون يدعم المبادرات الرامية إلى ضمان حرية الملاحة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، دعم دول المجلس للمبادرات الدولية الرامية إلى ضمان حرية وسلاسة الملاحة في مضيق هرمز، والتطلع إلى أن تسهم في إبقائه مفتوحاً أمام حركة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع غير الرسمي للقادة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين الرئيسيين، الذي عقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، واستضافه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وترأسه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور عدد من قادة الدول العربية والأوروبية ورؤسائها.

وشدد البديوي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التنسيق وتفعيل الآليات القائمة في إطار هذه الشراكة.

وتطرق إلى أهمية منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز والجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان حرية الملاحة وسلاستها في المضيق، مؤكداً دعم دول المجلس للمبادرات الدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، شدد الأمين العام للمجلس على أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لخفض التصعيد في المنطقة، مشيراً إلى أن أي حل شامل مع إيران يجب أن يشمل ملفها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف أنشطة وكلائها في المنطقة.

ولفت إلى التداعيات المحتملة لإغلاق مضيق هرمز وتأثيره المباشر بأمن الطاقة الأوروبي والقطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الطيران.

ونوه في هذا الإطار بأهمية تعزيز التعاون في مجال أمن إمدادات الطاقة، والعمل على تطوير مسارات بديلة لنقلها، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب والربط السككي والجوي، وفتح قنوات الربط الاستراتيجي بين الجانبين، بما يعزز من تكامل البنية التحتية ويخدم المصالح المشتركة.

12:14 pm

الأناضول

avata
السيسي: هناك مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن هناك "مساعي مدبرة" لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وذلك في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ44 لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، التي توافق 25 إبريل/ نيسان من كل عام.

وخلال الكلمة، أشار السيسي إلى أن "منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية مع مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطتها".

وبشأن القضية الفلسطينية، أضاف: "يجب التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع".

وجدد رفض مصر "القاطع الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمي إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان".

باقي التفاصيل عبر الرابط:
 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 25 إبريل 2026 (الرئاسة المصرية)
أخبار
التحديثات الحية

السيسي يحذّر من "مساع مدبرة" لإعادة رسم خريطة المنطقة

11:46 AM

صابر غل عنبري

avata
الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال "جاسوس مخضرم"

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان رسمي اعتقال شخص وصفته بأنه "جاسوس مخضرم" لإسرائيل في محافظة إيلام غربي إيران، إلى جانب اعتقال 15 شخصاً آخرين في عمليات منفصلة في عدة محافظات.

وذكرت الوزارة أن الشخص الموقوف في إيلام، الذي عُرّف بالأحرف الأولى من اسمه "أميد ـ آ"، متهم بإرسال معلومات وصفتها بـ"الحساسة" إلى جهاز الموساد، إضافة إلى التعاون مع مجموعات معارضة لتنفيذ مخططات قالت إنها ذات طابع أمني.

وفي محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، أعلنت الوزارة توقيف شخص عرّفته باسم "داوود ـ ش"، قالت إنه عضو ميداني في جماعة مسلّحة انفصالية، مشيرة إلى أنه أُوقف في محيط مدينة زاهدان قبل تنفيذ "عملية مخطط لها"، بحسب البيان.

وأفادت الوزارة بتوقيف ثلاثة أشخاص في محافظة غيلان شمالي إيران، قالت إنهم يشكّلون "خلية" بقيادة شخص يُدعى "مهیار ـ س"، وضُبط بحوزتهم قاذف "هاون"، وفق البيان.

وأضافت أن شخصين آخرين أُوقفا في محافظة لرستان غربي إيران للاشتباه في انتمائهما إلى خلية منفصلة، وأعلنت توقيف تسعة أشخاص في محافظة أذربيجان الغربية، وُصفوا بأنهم "انفصاليون"، وذلك قبل تنفيذ عمليات قالت إنها كانت تستهدف مواقع داخل البلاد.

11:42 am

فرانس برس

avata
وزارة الدفاع الإيرانية: الولايات المتحدة تبحث عن مخرج

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية السبت إن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد سبيل "للخروج من مستنقع الحرب".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله: "قوتنا العسكرية مهيمنة اليوم، والعدو يسعى لإيجاد سبيل يحفظ ماء الوجه للخروج من مستنقع الحرب".

11:28 am

قنا

avata
قطر تدين بأشد العبارات استهداف موقعين بالكويت

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرات مسيّرة قادمة من العراق، وعدّته انتهاكاً سافراً لسيادتها وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة اضطلاع جمهورية العراق بمسؤولياتها لمنع تكرار هذه الاعتداءات، وأكدت في هذا السياق تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

11:25 am

رويترز

avata
فيدان: قد نشارك في إزالة الألغام بمضيق هرمز

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده قد تدرس المشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز إن توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق سلام.

وأضاف فيدان، في حديثه للصحفيين في لندن مساء أمس الجمعة، أن من المتوقع أن يباشر فريق فني أعمال إزالة الألغام في المضيق بعد إبرام اتفاق، موضحاً أن تركيا تنظر إلى هذه الجهود بشكل إيجابي من حيث المبدأ باعتبارها واجباً إنسانياً.

وذكر أن أي مهام لإزالة الألغام سينفذها فريق فني من دول مختلفة، مؤكداً أن ليس لدى أنقرة "أي مشكلة" حيال المشاركة في تلك العمليات في ظل هذه الظروف.

وأشار إلى أن تركيا ستعيد تقييم موقفها إذا أصبح أي تحالف فني مستقبلي بين الدول طرفاً في أي صراع متجدد.

وعبّر فيدان أيضاً عن اعتقاده بأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يمكن حلها في الجولة المقبلة من المحادثات في باكستان.

10:49 AM

صابر غل عنبري

avata
الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك شبكات كردية معارضة

أعلنت منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها نفذت سلسلة عمليات أمنية خلال الفترة الأخيرة في محافظتي كردستان وكرمانشاه، أدت إلى تفكيك شبكات كردية معارضة وتوقيف عشرات الأشخاص وضبط كميات من الأسلحة والذخائر.

وذكرت المنظمة الاستخباراتية أن هذه الشبكات كانت تعمل على التحضير لـ"هجوم عسكري للعدو من غرب البلاد"، مؤكدة أن عملياتها في محافظة كردستان أدت إلى تفكيك عدة خلايا مرتبطة بجماعات كردية معارضة، مشيرة إلى توقيف 84 شخصاً ومقتل شخص خلال العملية. كذلك أعلنت ضبط ثماني قاذفات من نوع "آر بي جي" وأكثر من ألفي طلقة متنوعة.

وأضاف البيان أن القوات نفذت عملية أخرى وجهت خلالها ضربة إلى مقر في إيران تابع لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى ضبط 90 صاعق تفجير و18 قنبلة يدوية وخمس قذائف هاون إضافة إلى أكثر من 1250 طلقة لأسلحة مختلفة وست قنابل تُطلق عبر البنادق، إلى جانب أجهزة اتصال لاسلكية.

كذلك أعلنت استخبارات الحرس الثوري تفكيك شبكة تهريب أسلحة في محافظة كردستان الإيرانية، لافتة إلى أنه ضُبط بحوزتها عشر قطع من بنادق كلاشنيكوف و2250 طلقة وسبع قاذفات "آر بي جي" و90 صاعق تفجير، إضافة إلى عدد من أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وفي محافظة كرمانشاه الكردية أيضاً، أعلنت المنظمة أن عملياتها السرية أدت إلى توقيف 155 شخصاً. وأوضحت أن 144 شخصاً منهم اعتُقلوا ضمن عدة مجموعات بتهمة "الاتجار غير القانوني بالأسلحة"، مشيرة إلى مصادرة 17 قطعة سلاح و1200 طلقة خلال هذه العمليات.

وأضاف البيان أن أربعة أشخاص آخرين أوقفوا بتهمة "الارتباط بجهاز الموساد" الإسرائيلي، وقالت المنظمة إن بحوزتهم مواد تُستخدم في تصنيع الذخائر، بما يشمل باروداً وصواعق وتجهيزات مختلفة. وأشار إلى توقيف سبعة أشخاص آخرين في كرمانشاه بسبب المشاركة في تصنيع عبوات ناسفة وشراء أسلحة غير مرخصة بهدف استهداف مواقع حكومية وعسكرية، بحسب البيان.

10:49 AM

صابر غل عنبري

avata
القضاء الإيراني يعدم "مداناً" بالتخريب في الاحتجاجات

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن عرفان كياني، الذي قالت إنه كان من "العناصر الرئيسية المرتبطة بالعدو" خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أصفهان في يناير/كانون الثاني 2026.

وذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن كياني أُدين بتهم بينها التعاون مع الموساد، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وإضرام النار في منشآت، وإثارة الذعر بين السكان، إضافة إلى حمل سلاح أبيض واستخدامه لترهيب المواطنين.

وبحسب بيان القضاء، فإن كياني كان يقود مجموعة من الأشخاص خلال الاحتجاجات، أشعلوا الحرائق في الشوارع وأغلقوا الطرق وهاجموا عناصر الشرطة، كذلك شاركوا حسب البيان في تدمير أحد المصارف في المنطقة. وأضاف البيان أن المتهم أُوقف في أثناء وجوده في أحد الشوارع وهو يحمل سلاحاً أبيض كبيراً.

وأشار القضاء إلى أن التحقيقات أظهرت أن المتهم ومرافقيه أعدوا عدداً من الزجاجات الحارقة واستخدموها في مهاجمة قوات الأمن وإشعال الحرائق في الشوارع، إضافة إلى رشق الحجارة وتخريب إشارات المرور وأكشاك الهاتف وإغلاق الطرق.

ولفت البيان إلى صدور أحكام أخرى بحق 15 شخصاً في قضايا مرتبطة بالأحداث نفسها، حيث حكم على بعضهم بالسجن بعد استكمال الإجراءات القضائية.

ومنذ بداية الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي حتى الآن نفذت السلطة القضائية الإيرانية أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 15 شخصاً، قالت إنهم مدانون بتهم شملت التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة، ومهاجمة مراكز عسكرية، وتنفيذ عمليات تخريب خلال الاحتجاجات التي اندلعت في يناير الماضي.

10:12 am

أسوشييتد برس

avata
ألمانيا تنشر وحدات بحرية في البحر الأبيض المتوسط

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن وحدات بحرية ألمانية ستتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط، في خطوة تمهيدية لاحتمال نشرها في مضيق هرمز.

وأوضح بيستوريوس، في تصريحات لصحيفة "راينيش بوست"، الصادرة اليوم السبت، أن الانتشار سيشمل كاسحة ألغام، وسفينة قيادة وإمدادات، دون الإفصاح عن موعد بدء الانتشار على وجه الدقة.

وتأتي هذه التحركات في ظل إغلاق طهران مضيق هرمز رداً على الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران بداية من 28 فبراير/ شباط الماضي.

وتسبب هذا الإغلاق في اضطراب كبير لحركة الملاحة والتجارة العالمية، ما أدى إلى قفزة واسعة في أسعار الطاقة، ودفع الدول إلى اتخاذ إجراءات مكثفة لتجنب نقص الوقود.

وتظل أزمة إعادة فتح المضيق إحدى أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات إنهاء الحرب.

وشدد الوزير الألماني على أن أي انتشار مستقبلي لن يتم دون توفر شروط مسبقة، أبرزها وقف إطلاق نار مستدام، وإطار قانوني وفقاً للقانون الدولي، بالإضافة إلى تفويض من مجلس النواب الألماني.

من جانبه، جدد المستشار الألماني فريدريش ميرز استعداد بلاده للمشاركة في مهمة دولية لتأمين مضيق هرمز، وفضل أن يكون ذلك بمشاركة أميركية.

10:02 am

أسوشييتد برس

avata
عبد العاطي يبحث ونظيره الباكستاني سبل دفع المسار الدبلوماسي

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، أمس الجمعة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التوتر في المنطقة، وفق بيان للخارجية المصرية اليوم السبت.

وتناول الاتصال سبل الدفع بالمسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى عقد الجولة الثانية من المفاوضات، بما يسهم في التوصل إلى تفاهمات تدعم تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وتهيئة الظروف لإنهاء الصراع القائم، مؤكدين أن الحوار والتفاوض يظلان السبيل الأمثل لتسوية الأزمة.

وشدد الوزيران، في ختام الاتصال، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، بما يضمن دعم المسار الدبلوماسي وخفض حدة التوتر واستئناف المفاوضات وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

09:12 am

عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوزير عباس عراقجي التقى صباح اليوم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وذلك خلال زيارته لإسلام أباد.

08:22 am

أسوشييتد برس

avata
مصر تدين هجوماً بمسيّرتين طاول الكويت

دانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت، باستخدام طائرتين مسيّرتين مفخختين. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية "رفضها القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة، أو أية محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها"، مشددة على أن "أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

وكان الجيش الكويتي قد قال قبيل منتصف الليل، إن طائرتين مسيّرتين انطلقتا من العراق، استهدفتا مركزين حدوديين في الشمال، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات. وأعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الهجوم، ولتحديد الجهة المسؤولة، وأضاف أنه ندد بالهجوم في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي.

03:08 am

أسوشييتد برس

avata
السعودية تؤكد ضرورة تعامل العراق مع التهديدات على دول الخليج

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تعامل حكومة العراق بمسؤولية مع التهديدات على دول الخليج، رافضة رفضاً قاطعاً انتهاك سيادة الدول. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم السبت "عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيَّرة قادمة من جمهورية العراق".

وشددت المملكة "على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها"، مجددة "التأكيد لأهمية أن تتعامل حكومة العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات على دول الخليج". وعبرت المملكة "عن تضامنها مع دولة الكويت حكومة وشعباً"، مجددةً "دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادة الكويت وأمنها واستقرارها".

01:30 am

رويترز

avata
وزير الخزانة الأميركي يستبعد تجديد الإعفاءات للنفط الإيراني

 قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس اليوم الجمعة إن من المستبعد تجديد الإعفاءات الأميركية للنفط الإيراني والروسي.

12:27 am

إيران: من غير المقرر عقد اجتماع بين إيران وأميركا في باكستان

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس، إن وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي المسؤولين الباكستانيين خلال زيارته لإسلام أباد، مشيرًا إلى أن من غير المقرر عقد اجتماع بين إيران وأميركا، وأن ملاحظات طهران ستُنقَل إلى باكستان.

12:23 am

الحرس الثوري: توقيف سفينة يشتبه في تعاونها مع الجيش الأميركي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، توقيف السفينة "EPAMINODES" في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنه يشتبه في تعاونها مع الجيش الأميركي. وقال "الحرس" في بيان: "خلال عمليات الرصد والمتابعة الاستخبارية التي أجرتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري خلال الأشهر الستة الماضية، تبيّن أن السفينة قامت بعدة رحلات إلى الموانئ الأميركية"، مضيفاً أنه قد جرى توقيفها بسبب تجاهلها التحذيرات وارتكابها مخالفات ملاحية متعددة.

12:20 am

رويترز

avata
ترامب: إيران ستقدم عرضاً يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة رويترز، إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية، وذلك في وقت تشير فيه التوقعات إلى استئناف المحادثات في باكستان. وأضاف ترامب في مقابلة عبر الهاتف: "سيقدمون عرضاً وسنرى ما سيحدث". وذكر ترامب أنه لا يعرف بعد ماهية هذا العرض.

11:54 PM
أبرز الأحداث الجمعة | 24 إبريل

  • عراقجي يصل إلى إسلام أباد

  • أمير قطر يبحث مع ترامب مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار

  • البيت الأبيض: لمسنا إحراز بعض التقدم من الجانب الإيراني

  • "سي أن أن": ترامب سيرسل ويتكوف وكوشنر إلى باكستان

  • سويسرا تعيد فتح سفارتها في طهران "تدريجياً"

  • "سنتكوم": 34 سفينة غيرت مسارها حتى الآن ضمن حصار إيران

  • مسؤول إيراني يهدد باستهداف منشآت نفطية سعودية

دلالات
المساهمون
صابر غل عنبري
قنا
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
