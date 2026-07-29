قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الثلاثاء، إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيباً مؤقتاً لمعاودة فتح مضيق هرمز، فيما ذكرت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة أُطلقت من الأراضي العراقية مستهدفة منشآت نفطية في المنطقة الشرقية.
وأوضح غريب آبادي للتلفزيون الرسمي أن المقترح الإيراني يقضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضاً داخل المياه الإيرانية. ولفت إلى أن طهران رفضت مقترحاً عمانياً بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، معتبراً أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد.
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من جهتها، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلة النفط السعودية "NCC GHAZAL" في البحر الأحمر، قائلة إن السفينة خالفت قرار الحظر البحري الذي تفرضه الجماعة على الملاحة المرتبطة بالسعودية. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان، إن العملية نُفذت "بعدد من الصواريخ الباليستية"، مضيفاً أن السفينة رفضت الاستجابة للنداءات التحذيرية، قبل أن تُجبر على التراجع والعودة.
إلى ذلك، بحث اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تساهم في خفض التوتر بالمنطقة. كما ناقش الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. وأكد الوزراء "أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف".
"العربي الجديد" يتابع توترات الحرب في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول:
الدول الأوروبية تشترط وقف الحرب قبل المشاركة بأي مهمة بهرمز
قال موقع "بوليتيكو" الإخباري إن الحلفاء الأوروبيين لواشنطن يرفضون دعم مبادرة أميركية لإنشاء دورية بحرية مشتركة في مضيق هرمز قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم للحرب مع إيران، معتبراً ذلك مؤشراً جديداً على أن الانتقادات المتكررة التي وجهتها إدارة دونالد ترامب لحلفائها الأوروبيين لم تمر من دون أن تترك تداعيات.
وأضاف أن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، يحث كل من المملكة المتحدة وفرنسا على المساهمة في قيادة هذا التحالف البحري، لكنه يواجه، حتى مع دعم وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتينغ، تشكيكاً واسعاً في أوروبا، وفق معلومات حصلت عليها من أربعة مسؤولين بريطانيين ومسؤول أميركي.
سنتكوم: اعتراض صواريخ إيرانية باليستية استهدفت قوات أميركية
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها قوات الحرس الثوري من داخل إيران، موضحة في بيان أنها كانت "محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط، وذلك في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم (21:45 بتوقيت غرينيتش)".
وأشارت إلى أنه جرى اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح، فيما أكدت "سنتكوم" أن قواتها لا تزال في حالة تأهب قصوى ويقظة تامة.
قالت وزارة الدفاع السعودية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة أُطلقت من الأراضي العراقية مستهدفةً منشآت نفطية في المنطقة الشرقية.
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.
وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية… pic.twitter.com/7PxHv8UXED
مسؤول أميركي: إيران تبالغ بمطالبها فيما يتعلق بهرمز
قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن إيران تبالغ بمطالب ترفضها سلطنة عمان وأميركا والمجتمع الدولي فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأوضح المسؤول الأميركي أن الاتفاق الجاري بحثه بخصوص مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق، ولا توجد رسوم مرور ولا رسوم أخرى.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على "إكس" إن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، وخلال اتصال هاتفي معه، أكد أن الهجوم على السفينة الإيرانية "كان غير مقصود، وأن أوكرانيا لا ترغب في التصعيد". وأضاف عراقجي أن إيران أيضاً لا تسعى إلى التصعيد، لكنه شدّد على أن أي اعتداء على المواطنين الإيرانيين أو مصالحهم "أمر غير مقبول، كما يجب تعويض الأضرار والخسائر التي لحقت بها بالكامل".
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلة النفط السعودية "NCC GHAZAL" في البحر الأحمر، قائلة إن السفينة خالفت قرار الحظر البحري الذي تفرضه الجماعة على الملاحة المرتبطة بالسعودية. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة إن العملية نُفذت "بعدد من الصواريخ الباليستية"، مضيفاً أن السفينة رفضت الاستجابة للنداءات التحذيرية، قبل أن تُجبر على التراجع والعودة.