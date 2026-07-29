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الحرب في المنطقة | طهران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز والسعودية تعترض مسيّرات

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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29 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 02:01 (توقيت القدس)
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قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الثلاثاء، إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيباً مؤقتاً لمعاودة فتح مضيق هرمز، فيما ذكرت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة أُطلقت من الأراضي العراقية مستهدفة منشآت نفطية في المنطقة الشرقية.

وأوضح غريب آبادي للتلفزيون الرسمي أن المقترح الإيراني يقضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضاً داخل المياه الإيرانية. ولفت إلى أن طهران رفضت مقترحاً عمانياً بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، معتبراً أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد.

من جهتها، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلة النفط السعودية "NCC GHAZAL" في البحر الأحمر، قائلة إن السفينة خالفت قرار الحظر البحري الذي تفرضه الجماعة على الملاحة المرتبطة بالسعودية. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان، إن العملية نُفذت "بعدد من الصواريخ الباليستية"، مضيفاً أن السفينة رفضت الاستجابة للنداءات التحذيرية، قبل أن تُجبر على التراجع والعودة.

إلى ذلك، بحث اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تساهم في خفض التوتر بالمنطقة. كما ناقش الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. وأكد الوزراء "أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف".

"العربي الجديد" يتابع توترات الحرب في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول:

02:00 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
الدول الأوروبية تشترط وقف الحرب قبل المشاركة بأي مهمة بهرمز

قال موقع "بوليتيكو" الإخباري إن الحلفاء الأوروبيين لواشنطن يرفضون دعم مبادرة أميركية لإنشاء دورية بحرية مشتركة في مضيق هرمز قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم للحرب مع إيران، معتبراً ذلك مؤشراً جديداً على أن الانتقادات المتكررة التي وجهتها إدارة دونالد ترامب لحلفائها الأوروبيين لم تمر من دون أن تترك تداعيات.

وأضاف أن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، يحث كل من المملكة المتحدة وفرنسا على المساهمة في قيادة هذا التحالف البحري، لكنه يواجه، حتى مع دعم وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتينغ، تشكيكاً واسعاً في أوروبا، وفق معلومات حصلت عليها من أربعة مسؤولين بريطانيين ومسؤول أميركي.

ناقلة نافط في مضيق هرمز قبالة بندر عباس جنوب إيران، 2 مايو 2026 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

بوليتيكو: الدول الأوروبية تشترط وقف الحرب قبل أي مهمة مشتركة في هرمز

01:38 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
سنتكوم: اعتراض صواريخ إيرانية باليستية استهدفت قوات أميركية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها قوات الحرس الثوري من داخل إيران، موضحة في بيان أنها كانت "محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط، وذلك في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم (21:45 بتوقيت غرينيتش)".

وأشارت إلى أنه جرى اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح، فيما أكدت "سنتكوم" أن قواتها لا تزال في حالة تأهب قصوى ويقظة تامة.

12:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
السعودية: اعترضنا مسيرات أُطلقت من العراق

قالت وزارة الدفاع السعودية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة أُطلقت من الأراضي العراقية مستهدفةً منشآت نفطية في المنطقة الشرقية.

12:02 am

رويترز

avata
رويترز
مسؤول أميركي: إيران تبالغ بمطالبها فيما يتعلق بهرمز

قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن إيران تبالغ بمطالب ترفضها سلطنة عمان وأميركا والمجتمع الدولي فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأوضح المسؤول الأميركي أن الاتفاق الجاري بحثه بخصوص مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق، ولا توجد رسوم مرور ولا رسوم أخرى.

12:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
عراقجي يجري اتصالاً بنظيره الأوكراني

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على "إكس" إن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، وخلال اتصال هاتفي معه، أكد أن الهجوم على السفينة الإيرانية "كان غير مقصود، وأن أوكرانيا لا ترغب في التصعيد". وأضاف عراقجي أن إيران أيضاً لا تسعى إلى التصعيد، لكنه شدّد على أن أي اعتداء على المواطنين الإيرانيين أو مصالحهم "أمر غير مقبول، كما يجب تعويض الأضرار والخسائر التي لحقت بها بالكامل".

11:58 PM

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلة النفط السعودية "NCC GHAZAL" في البحر الأحمر، قائلة إن السفينة خالفت قرار الحظر البحري الذي تفرضه الجماعة على الملاحة المرتبطة بالسعودية. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة إن العملية نُفذت "بعدد من الصواريخ الباليستية"، مضيفاً أن السفينة رفضت الاستجابة للنداءات التحذيرية، قبل أن تُجبر على التراجع والعودة.

التفاصيل في الرابط: 

مقاتلون حوثيون قرب صنعاء، 2 يوليو 2026(محمد حويس/فرانس برس)
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الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة سعودية والرياض تدمر مسيرات "من العراق"

11:48 PM
أبرز تطورات يوم أمس الثلاثاء/28 يوليو
  • طهران: لن نتخلى عن مضيق هرمز حتى لو استؤنفت الحرب
  • اجتماع خليجي يبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة
  • إيران تحذر أي دولة أو شركة تتلقى تعويضات من الأصول المجمدة
  • ترامب: أريد تجنب مهاجمة محطات الكهرباء والجسور
  • نتنياهو "يحمل" جبل الفأس إلى واشنطن
  • أرامكو السعودية تغلق مصفاة جازان للنفط بعد تعرّضها لهجوم
  • كاتس: نرغب بمهاجمة أهداف الطاقة الإيرانية وأميركا لا توافق
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