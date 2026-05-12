الحرب في المنطقة | طهران تضع شروطها وتتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

13 مايو 2026
تتواصل التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالحرب على إيران وسط تصاعد التوتر الإقليمي وتعثر مسار المفاوضات، في وقت أكدت فيه طهران أن "المطالب الزائدة" الأميركية والخطابات التهديدية تمثل العقبة الأساسية أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى أي اتفاق محتمل. وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتسفلت كراويك في طهران، إذ بحث الجانبان الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران، وتداعياتها الإقليمية، إلى جانب آخر تطورات مفاوضات إسلام أباد.

وفي موازاة ذلك، رفعت طهران سقف شروطها قبل العودة إلى طاولة التفاوض مع واشنطن، إذ كشفت وكالة "فارس" الإيرانية أن إيران اشترطت تنفيذ خمسة شروط رئيسية باعتبارها "الحد الأدنى من ضمانات بناء الثقة"، رافضةً مقترحاً أميركياً من 14 بنداً وصفته بأنه محاولة لـ"فرض الاستسلام"، كما شدد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي على أن "السلام الحقيقي لا يُبنى بلغة الإهانة والتهديد وانتزاع الامتيازات قسراً"، معتبراً أن رفض واشنطن الرد الإيراني يعود إلى أنه "ليس وثيقة استسلام".

في الأثناء، تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بالحرب، بعدما أعلن البنتاغون ارتفاع كلفة العمليات العسكرية ضد إيران إلى نحو 29 مليار دولار، بزيادة أربعة مليارات عن التقديرات السابقة، وسط تدقيق متصاعد يواجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكونغرس، كما قال ترامب قبيل توجهه إلى الصين إنه سيبحث الحرب مع إيران مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكنه أشار إلى أنه "لا يحتاج إلى مساعدة" من بكين بشأنها.

12:14 AM
طهران تحدّد 5 شروط لبناء الثقة مع واشنطن قبل التفاوض

اشترطت طهران تنفيذ واشنطن خمسة شروط رئيسية بوصفها "ضمانات للحد الأدنى من الثقة" قبل الدخول في أي جولة مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، رافضةً مقترحاً أميركياً مكوناً من 14 بنداً اعتبرته السلطات الإيرانية مسعىً لـ"فرض الاستسلام" واستمراراً لسياسة الإكراه والتهديد. وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، نقلاً عن "مصدر مطلع"، أن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة من دون تنفيذ خمسة شروط لبناء الثقة.

العراق وباكستان تؤمّنان عبور ناقلاتهما عبر هرمز

نقلت رويترز عن خمسة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن العراق وباكستان توصّلا إلى اتفاقات مع إيران تتعلق بنقل النفط والغاز الطبيعي المُسال من الخليج، في خطوة تعكس قدرة طهران على التحكم في تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك بعدما سبّبت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تراجعاً حاداً بصادرات الطاقة من المنطقة التي توفر عادة نحو 20% من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال عالمياً، فيما فرضت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية حصاراً على الموانئ الإيرانية.

وزير الحرب الأميركي يواجه أسئلة صعبة بشأن إيران

واجه وزير الحرب الأميركي بيث هيغسيث أسئلة صعبة، اليوم الثلاثاء، من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن سبل إنهاء الحرب على إيران بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب في ظل ارتفاع كلفتها إلى 29 مليار دولار وأثر ذلك على تراجع مخزونات الأسلحة الأميركية.

رويترز: السعودية نفذت ضربات غير معلنة داخل إيران خلال الحرب

كشفت مصادر غربية وإيرانية لوكالة "رويترز" عن تنفيذ السعودية غارات ضربات داخل الأراضي الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، رداً على اعتداءات صاروخية ومسيّرات استهدفت المملكة، في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في سياسة الرياض الدفاعية تجاه إيران. ونقلت الوكالة عن مسؤولين غربيين وآخرين إيرانيين قولهم إنّ الغارات السعودية نُفذت أواخر مارس/آذار الماضي بواسطة سلاح الجو السعودي، في أول عملية عسكرية مباشرة تنفذها الرياض داخل إيران، رغم أن تفاصيل الأهداف التي تعرضت للقصف لا تزال غير معروفة، فيما امتنعت الرياض وطهران عن تأكيد أو نفي هذه المعلومات مباشرةً.

طهران
عراقجي: واشنطن تعرقل إنهاء الحرب

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتسفلت كراويك في طهران، أن "المطالب الزائدة" الأميركية والخطابات التهديدية وغياب حسن النية تمثل العائق الأساسي أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية، والحرب التي تشنّها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران وتداعياتها، إلى جانب آخر تطورات مفاوضات إسلام أباد، كما اعتبر عراقجي أن الوضع الحالي في مضيق هرمز ناتج عن "العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي" وما تبعه من خروق لوقف إطلاق النار واستمرار حصار الموانئ الإيرانية.

أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الثلاثاء
  • ترامب: لا أحتاج مساعدة شي بشأن إيران
  • مسؤول إيراني: السلام الحقيقي لا يُبنى بلغة الإهانة
  • بريطانيا تعتزم إرسال مسيّرات ومقاتلات وسفينة حربية
  • كلفة الحرب الأميركية على إيران تناهز 29 مليار دولار
  • ترامب: إيران ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%
  • إيران تعلن تفكيك 5 شبكات لتهريب الأسلحة والذخيرة
  • الحرس الثوري يعلن إجراء مناورة في طهران
