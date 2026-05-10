الحرب في المنطقة | طهران تسلم باكستان ردها على المقترح الأميركي

ردّت إيران اليوم الأحد على النص الأميركي المقترح لإنهاء الحرب. وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن رد طهران على النص الأميركي المقترح الأخير لإنهاء الحرب، قد أُرسل اليوم إلى الوسيط الباكستاني. يأتي ذلك فيما دعت قطر إلى ضرورة التجاوب مع جهود الوساطة الباكستانية، بعد لقاء قطري أميركي في ميامي، السبت.
وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، التقيا في ميامي، السبت، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على إيران. وفي السياق، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان. وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، بحسب بيان للخارجية القطرية، على "ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".
وذكر تقرير "أكسيوس" أنّ قطر تلعب دوراً محورياً في التوسط بين الطرفين، مشيراً إلى أنّ الوسيط القطري ظل يشتغل خلف الكواليس بينما كانت باكستان الوسيط الرسمي بين واشنطن وطهران منذ بداية الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي. وأضاف نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ البيت الأبيض يرى أنهما فعّالان بشكل خاص في المفاوضات مع إيران. وبخصوص الخطوة التالية، قال "أكسيوس" نقلاً عن مصادره إنّ اجتماع ميامي ركّز على المسار الذي من شأنه أن يفضي إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وأضاف عن أحد مصادره أنّ قطر وباكستان ومصر وتركيا والسعودية تعمل بتنسيق من أجل التوصل إلى اتفاق، مشدداً على أنّ "الوسطاء يحثّون الطرفين على خفض التصعيد والتركيز على إبرام اتفاق".
والخميس الماضي، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مقابلة مع "العربي الجديد"، إنّ هناك إمكانية عالية لوصول الولايات المتحدة وإيران إلى حلّ دبلوماسي، على الرغم من المواقف المُباعدة بينهما والمعلنة منهما، وشدّد على أنّ أي اتفاقٍ أميركي إيراني يجب أن يراعي مصالح دول المنطقة والعالم بأسره، وجدّد رفض بلاده استخدام مضيق هرمز ورقةَ ضغطٍ في أي صراع. وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بأنه يتوقع رداً على أحدث المقترحات الأميركية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في المنطقة. من جهتها، قالت طهران الجمعة إنّ ردها على أحدث اقتراح قدمه الرئيس الأميركي لا يزال "قيد المراجعة"، دون أن تقدم أي جدول زمني محدد.
