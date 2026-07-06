من المقرر أن تقام مراسم التشييع الرئيسية في طهران اليوم الاثنين، ليكون التشييع الأضخم ربما لموكب المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، قبل نقله يوم غد الثلاثاء إلى قم، ثانية مدن إيران الكبرى ومركز الحوزة الدينية. ومن المتوقع أن ينطلق موكب الجنازة عند الساعة السادسة صباحاً، ويسير لمسافة تقارب 10 كيلومترات، تبدأ من ساحة الإمام الحسين، وصولاً إلى ساحة آزادي في العاصمة طهران.
ومن المقرر بعد مسيرات الوداع في شوارع العاصمة طهران، نقل الجثمان إلى مدينة قم، حيث ستقام مراسم أخرى يوم الثلاثاء. بعد ذلك، تترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق وصول نعش المرشد الإيراني إلى مدينتَي النجف وكربلاء جنوبي البلاد، الأربعاء المقبل، ضمن محطات مراسم التشييع الممتدة لستة أيام، والتي بدأت بالفعل في طهران وستنتهي في مدينة النجف جنوبي العراق.
وتشهد المنطقة هدوءاً ملحوظاً، على وقع استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ومراسم التشييع الممتدة لستة أيام، فيما تصرّ طهران على ربط جبهة لبنان بها، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا عبرها.
وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، خلال استقباله وفداً من قيادات حزب الله اللبناني، أن تحقيق السلام في لبنان "غير ممكن إلا عبر إيران". وشدد قاليباف، في لقائه مع عضو المجلس المركزي في حزب الله محمد فنيش والوفد المرافق له الذي يزور طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، على أن "نضال حزب الله خلال الحرب الأخيرة شكل منعطفاً تاريخياً"، مضيفاً أن ذلك "أثبت للعالم عمق الروابط الوثيقة بين فصائل المقاومة وإيران".
تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..