الحرب في المنطقة | ترقب تشييع ضخم لخامنئي في طهران قبل نقل الجثمان إلى قم

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
06 يوليو 2026
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من المقرر أن تقام مراسم التشييع الرئيسية في طهران اليوم الاثنين، ليكون التشييع الأضخم ربما لموكب المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، قبل نقله يوم غد الثلاثاء إلى قم، ثانية مدن إيران الكبرى ومركز الحوزة الدينية. ومن المتوقع أن ينطلق موكب الجنازة عند الساعة السادسة صباحاً، ويسير لمسافة تقارب 10 كيلومترات، تبدأ من ساحة الإمام الحسين، وصولاً إلى ساحة آزادي في العاصمة طهران.

ومن المقرر بعد مسيرات الوداع في شوارع العاصمة طهران، نقل الجثمان إلى مدينة قم، حيث ستقام مراسم أخرى يوم الثلاثاء. بعد ذلك، تترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق وصول نعش المرشد الإيراني إلى مدينتَي النجف وكربلاء جنوبي البلاد، الأربعاء المقبل، ضمن محطات مراسم التشييع الممتدة لستة أيام، والتي بدأت بالفعل في طهران وستنتهي في مدينة النجف جنوبي العراق.

وتشهد المنطقة هدوءاً ملحوظاً، على وقع استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ومراسم التشييع الممتدة لستة أيام، فيما تصرّ طهران على ربط جبهة لبنان بها، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا عبرها.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، خلال استقباله وفداً من قيادات حزب الله اللبناني، أن تحقيق السلام في لبنان "غير ممكن إلا عبر إيران". وشدد قاليباف، في لقائه مع عضو المجلس المركزي في حزب الله محمد فنيش والوفد المرافق له الذي يزور طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، على أن "نضال حزب الله خلال الحرب الأخيرة شكل منعطفاً تاريخياً"، مضيفاً أن ذلك "أثبت للعالم عمق الروابط الوثيقة بين فصائل المقاومة وإيران".

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
طهران تشيّع جثمان خامنئي

من المقرر أن تقام مراسم التشييع الرئيسية في طهران اليوم الاثنين، ليكون التشييع الأضخم ربما لموكب المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، قبل نقله يوم غد الثلاثاء إلى قم، ثانية مدن إيران الكبرى ومركز الحوزة الدينية ومعقل علمائها في البلاد. 

12:27 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
لقاء سعودي بحريني

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض الأحد، نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال الاستقبال "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والمسار التفاوضي الأميركي - الإيراني، وجهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار والتأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي".

12:26 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف: السلام في لبنان غير ممكن إلا من خلال إيران

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، خلال استقباله وفداً من قيادات حزب الله اللبناني، أن تحقيق السلام في لبنان "غير ممكن إلا عبر إيران". وشدد قاليباف، في لقائه مع عضو المجلس المركزي في حزب الله محمد فنيش والوفد المرافق له الذي يزور طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، على أن "نضال حزب الله خلال الحرب الأخيرة شكل منعطفاً تاريخياً"، مضيفاً أن ذلك "أثبت للعالم عمق الروابط الوثيقة بين فصائل المقاومة وإيران".

قاليباف خلال استقباله وفدا من حزب الله 5/7/2027 (إرنا)
أخبار
التحديثات الحية

قاليباف: السلام في لبنان غير ممكن إلا من خلال إيران

12:21 AM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة الأحد
  • ترامب: المفاوضات تستأنف بعد جنازة خامنئي
  • الحرس الثوري الإيراني يكشف عن هوية قائد سلاحه البحري
  • مئات الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على خامئني
  • مجتبى خامنئي يغيب عن صلاة الجنازة على والده
  • تشييع خامنئي في العراق: سياسيون يتجنبون الاصطفاف
  • استئناف التجارة البحرية بين قطر وإيران
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