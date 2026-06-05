الحرب في المنطقة | طهران ترفض ضغوط ترامب وبوتين يعرض الوساطة

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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05 يونيو 2026
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في وقت قالت فيه طهران إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

يضغط لقبول شروطه وإبقاء شروط إيران في حالة غموض، قال ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق للحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب، معرباً عن عدم رغبته في لقاء المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قبل أن يستطرد قائلاً إنه إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق، فمن الممكن أن يلتقي معه.

في غضون ذلك، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريراً إلى الدول الأعضاء الخميس، كررت فيه دعواتها إلى طهران لإبلاغ الوكالة على وجه السرعة بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ قصف مواقعها النووية قبل عام، والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل. وحذّرت من أن تعذّر زيارة المنشآت للتحقّق من المواد النووية في إيران يثير "مخاوف من الانتشار النووي"، داعية الجمهورية الإسلامية للتعاون معها "بشكل بنّاء".

من جانب آخر، قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الخميس، إن إسرائيل لا تقبل بوجود إيران مستقلة ومتقدمة، ولا تتردد في اتخاذ كل الإجراءات لعرقلتها. وحذر خامنئي، في رسالة نشرها بمناسبة الذكرى الـ37 لوفاة مؤسس الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني، من أن "نظام الهيمنة" بقيادة الولايات المتحدة انتقل إلى استراتيجية جديدة تستهدف الشؤون الداخلية الإيرانية. وأضاف: "النظام القمعي الذي أنشئ قبل نحو ثمانين عاماً كيان يُدعى إسرائيل، لا يقبل بوجود إيران مستقلة على الحدود الشرقية للجغرافية الوهمية والمزيفة لما يسمى بإسرائيل الكبرى شرق نهر الفرات، ولا يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعرقلة تقدمها".

تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:18 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها. وأضاف لصحافيين في البيت الأبيض: "يمكننا الحصول عليه الآن. لا أعتقد أنهم (إيران) يستطيعون إيقافنا إذا أردنا، لكن لا داعي لذلك. إنه مدفون". وذكر ترامب أنه لا يرغب في لقاء الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. لكنه أضاف أنه إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق، فمن الممكن أن يلتقي معه، قائلاً "إذا حدث ذلك... فسأبدي احترامي".

12:17 am

رويترز

avata
رويترز
بوتين: روسيا يمكن أن تساعد في حل الأزمة الإيرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن روسيا تربطها علاقة ثقة مع إيران، ما يؤهلها للمساعدة في حل الأزمة الإيرانية.

11:47 PM
أبرز الأحداث يوم الخميس | 14 يونيو

  • مباحثات قطرية كويتية لتنسيق الجهود دعماً للوساطة

  • وزيرا الخارجية القطري والمصري يبحثان جهود الوساطة

  • 4 ناقلات نفط إيرانية تعبر هرمز متحدية الحصار الأميركي

  • فيدان يبحث مع رئيس الوزراء القطري مستجدات عملية التفاوض

  • قاآني: انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان مطلب أساسي للمقاومة

  • ترامب يندد بتصويت مجلس النواب لصالح إنهاء حرب إيران

  • "الطاقة الذرية" تدعو إيران إلى السماح باستئناف عمليات التفتيش

  • ترامب: طهران سمحت لنا بالبحث عن المواد النووية المدفونة

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