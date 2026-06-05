الحرب في المنطقة | طهران ترفض ضغوط ترامب وبوتين يعرض الوساطة

في وقت قالت فيه طهران إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

يضغط لقبول شروطه وإبقاء شروط إيران في حالة غموض، قال ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق للحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب، معرباً عن عدم رغبته في لقاء المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قبل أن يستطرد قائلاً إنه إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق، فمن الممكن أن يلتقي معه.

في غضون ذلك، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريراً إلى الدول الأعضاء الخميس، كررت فيه دعواتها إلى طهران لإبلاغ الوكالة على وجه السرعة بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ قصف مواقعها النووية قبل عام، والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل. وحذّرت من أن تعذّر زيارة المنشآت للتحقّق من المواد النووية في إيران يثير "مخاوف من الانتشار النووي"، داعية الجمهورية الإسلامية للتعاون معها "بشكل بنّاء".

من جانب آخر، قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الخميس، إن إسرائيل لا تقبل بوجود إيران مستقلة ومتقدمة، ولا تتردد في اتخاذ كل الإجراءات لعرقلتها. وحذر خامنئي، في رسالة نشرها بمناسبة الذكرى الـ37 لوفاة مؤسس الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني، من أن "نظام الهيمنة" بقيادة الولايات المتحدة انتقل إلى استراتيجية جديدة تستهدف الشؤون الداخلية الإيرانية. وأضاف: "النظام القمعي الذي أنشئ قبل نحو ثمانين عاماً كيان يُدعى إسرائيل، لا يقبل بوجود إيران مستقلة على الحدود الشرقية للجغرافية الوهمية والمزيفة لما يسمى بإسرائيل الكبرى شرق نهر الفرات، ولا يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعرقلة تقدمها".

تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..