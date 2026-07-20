أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران فجر اليوم الاثنين، فيما بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفياً مع نظرائه القطري والأردني والمصري التنسيق لاحتواء التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضافت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "ستستمر الضربات في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يمرّون عبر مضيق هرمز". وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت، أمس الأحد، في بيان، مقتل جندي في شمال العراق خلال عملية تفجير السبت لذخائر غير منفجرة ناتجة عن مسيّرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق. وبذلك ترتفع الحصيلة المؤكدة للعسكريين الأميركيين الذين قتلوا منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط إلى 17.
وفي سياق الحديث عن نيات أميركية للتصعيد ضد إيران، ادعت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التوتر في المنطقة. ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين، إسرائيلي وأميركي، لم تسمهما، قولهما إن واشنطن أبلغت تل أبيب بنيتها تصعيد هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المصدران أن "واشنطن تفضّل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية، رغم مناقشة سيناريوهات قد تشمل رداً إيرانياً يستهدف إسرائيل". وأفادت هيئة البث بأن التقديرات، التي جرى تداولها في إطار المشاورات الاستراتيجية بين الجانبين (الأميركي والإسرائيلي)، تشير إلى أن احتمال قيام إيران بإطلاق هجمات باتجاه إسرائيل قائم، وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، الأمر الذي لا ترغب به الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
فتحت الرسالة المنسوبة إلى الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، والتي تضمنت توجيه الشكر إلى "مواطنين أردنيين" بزعم تزويده بمعلومات أسهمت في استهداف مواقع تضم قوات أميركية في منطقة الأزرق، باباً جديداً من التوتر بين عمّان وطهران، بعدما وصل الخطاب الإيراني إلى مخاطبة الداخل الأردني بصورة مباشرة، في تحريض لم يحدث مع دول أخرى، وهي خطوة اعتبرها متحدث رسمي جزءاً من حرب إعلامية ونفسية تستهدف التأثير في الرأي العام وإثارة الشكوك حول تماسك الجبهة الداخلية.
كشفت وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الوسيطين؛ باكستان وقطر، قدّما اليوم مقترحاً مشتركاً، طلبا فيه من إيران والولايات المتحدة العودة إلى موقفيهما قبل 9 يوليو/تموز الحالي كخطوة أولى لاستئناف المفاوضات.
قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أكرمي نيا، خلال لقاء مع الناشطين الثقافيين في القوات البرية للجيش، إن الدول التي "تواطأت في الأعمال العدوانية الأميركية" ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. واتهم أكرمي نيا بعض دول الخليج بالتعاون مع الولايات المتحدة في هجماتها ضد إيران، قائلاً إنها استفادت لسنوات من قدرات مضيق هرمز في تصدير النفط واستيراد البضائع بمليارات الدولارات.
وفيما تستمر اعتداءات إيران على هذه الدول، قال أكرمي نيا إن تعاون هذه الدول التي لم يسمها مع واشنطن "غير مقبول ولا يمكن أن يستمر". وشدد المتحدث الإيراني على أن مضيق هرمز خاضع لسيطرة القوات المسلحة الإيرانية، مضيفاً أن الدول التي ساهمت في مسار الإجراءات العدوانية وغير القانونية للجيش الأميركي "ستواجه حتماً مشاكل في عبور المضيق". وتابع "لا يمكن السماح بمرور معدات عبر مضيق هرمز تُستخدم ضد الشعب الإيراني".
ردّت على طهران على التهديدات الأميركية المتصاعدة بشأن هجوم بري محتمل على جزيرة خارج الإيرانية وجزر ساحلية أخرى، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، بلهجة ساخرة، إن "الكثير من الأشخاص في جزيرة خارج ينتظرون بفارغ الصبر للترحيب بالقوات الأميركية".
قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري نقاشاً أمنياً الليلة بشأن الوضع في إيران.
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران "تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين". وأوضحت في بيان أنها تصدّت واعترضت عدداً من الاعتداءات الجوية "الغادرة" اليوم.
وشددت القيادة العامة على أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.https://t.co/wYqDmaBD3K pic.twitter.com/Hf4o6zLgHn— قوة دفاع البحرين (@BDF_Bahrain) July 20, 2026
قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إنها عطَّلت سفينة وغيَّرت مسار 6 سفن تجارية أخرى في إطار الحصار البحري المفروض على إيران. وذكرت "سنتكوم" في تدوينة على إكس أن طاقم المدمرة الصاروخية "يو إس إس جون فين" يواصل تنفيذ مهامه ضمن عمليات تطبيق الحصار البحري على إيران.
وأضافت أن القوات الأميركية تواصل عملياتها بحذر، مرفقة التدوينة بصور عدد من أفراد الجيش الأميركي أثناء تنفيذ مهامهم خلال العملية.
يواصل بحارة البحرية الأمريكية الحفاظ على تركيزهم ويقظتهم على متن المدمرة ذات الصواريخ الموجهة يو إس إس جون فين (DDG 113)، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمريكية تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران.— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) July 19, 2026
حتى 19 يوليو/تموز، قامت القيادة المركزية الأمريكية #سنتكوم بتغيير مسار 6 سفن… pic.twitter.com/jfcjpcBc8Q
تعرضت مناطق داخل إيران، ليل الأحد-الاثنين، لهجمات أميركية لليلة التاسعة على التوالي، في إطار التصعيد الراهن، استمرت بشكل متقطع لنحو ثلاث ساعات، قبل أن تعلن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) انتهاء الجولة. وفي حين بدأت الهجمات الأميركية تقتصر على ساعات الليل، فإن الهجمات الإيرانية في المنطقة، التي دأب الجيش والحرس الثوري الإيراني على التأكيد أنها تستهدف القواعد الأميركية، لا تكاد تتوقف، إذ أصبحت تُشن على مدار الساعة. وقد اتسمت الهجمات الأخيرة التي طاولت إيران بحجم ونطاق أكبر مقارنة بالليلة الثامنة، لكنها أقل قياساً بالليالي التي سبقتها.
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، اشتعال النيران في سفينة قرب سواحل سلطنة عُمان.
أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدّى لطائرات مسيّرة "معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم". ونبهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان، إلى أن "أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 20, 2026
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/xDoiin4fIt
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأحد الاثنين إن الضربات الأخيرة على أهداف في إيران نُفذت ردا على مقتل أفراد من الخدمة العسكرية الأميركية في المنطقة. وأضاف ترامب للصحافيين بعد عودته من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم: "أولئك الأشخاص العظماء، أولئك الوطنيون العظماء، كانوا هناك يقاتلون حتى لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. لقد ضربناهم بقوة كبيرة مرة أخرى الليلة".
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قالت سفارة واشنطن في البحرين إن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة.
ندد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بالهجوم الأميركي على المنشآت قيد الإنشاء في محطة دارخوين للطاقة، واصفاً إياه بأنه "اعتداء خطير على البنى التحتية السلمية الإيرانية".
وقال غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس" باللغة الإنكليزية، إن هذا الهجوم "يحمّل الحكومة الأميركية المسؤولية الكاملة عن التبعات الناجمة عن تفاقم انعدام الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن إيران، إذ تدين "بحزم" هذا العدوان، "ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها".
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجيش الأميركي قصف إيران بقوة شديدة مجددا الليلة.