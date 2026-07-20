قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إنها عطَّلت سفينة وغيَّرت مسار 6 سفن تجارية أخرى في إطار الحصار البحري المفروض على إيران. وذكرت "سنتكوم" في تدوينة على إكس، أن طاقم المدمرة الصاروخية "يو إس إس جون فين" يواصل تنفيذ مهامه ضمن عمليات تطبيق الحصار البحري على إيران.
وأضافت أن القوات الأميركية تواصل عملياتها بحذر، مرفقة التدوينة بعدد من أفراد الجيش الأميركي أثناء تنفيذ مهامهم خلال العملية.
يواصل بحارة البحرية الأمريكية الحفاظ على تركيزهم ويقظتهم على متن المدمرة ذات الصواريخ الموجهة يو إس إس جون فين (DDG 113)، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمريكية تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران.— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) July 19, 2026
حتى 19 يوليو/تموز، قامت القيادة المركزية الأمريكية #سنتكوم بتغيير مسار 6 سفن… pic.twitter.com/jfcjpcBc8Q