الحرب في المنطقة | ضرب التلفزيون الإيراني وطهران تقصف دولاً عدة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء الاثنين، مقتل ستة جنود وإصابة 18 آخرين "بجروح خطيرة" خلال الحرب على إيران.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تدميره مقر التلفزيون الرسمي في إيران مواصلاً غاراته العنيفة على طهران، حيث تسمع أصوات انفجارات ضخمة في عدة مناطق من العاصمة، وذلك بعد إعلانه بدء موجة جديدة من الهجمات في خضم الحرب المستمرة في المنطقة لليوم الرابع.
في المقابل، تواصل إيران ضرباتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما تستمر في اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة بذريعة استهداف القواعد والمصالح الأميركية.
أميركيا، أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران، بينما أعلن الجيش الأميركي ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء الحرب إلى 6 جنود. إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين مواطنيها إلى مغادرة أكثر من دول في المنطقة على الفور. وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن الوزارة حثت الأميركيين على المغادرة باستخدام وسائل تجارية من البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسورية والإمارات واليمن.
وفي تصعيد إضافي، قرر الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز نهائياً، متوعداً بإحراق أي سفينة تحاول عبوره، علماً بأن المضيق من الشرايين الاقتصادية للتجارة العالمية.
