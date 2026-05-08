الحرب في المنطقة | ضربات متبادلة في هرمز وترامب يؤكد استمرار الهدنة

ذكرت وسائل إعلام أميركية، يوم الخميس، أن وزارة العدل الأميركية تحقق في سلسلة معاملات مشبوهة التوقيت في سوق النفط، جرت قبل وقت قصير من إعلانات سياسية كبرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين إيرانيين كبار بشأن الحرب الإيرانية. وبحسب شبكتي "إيه بي سي نيوز" و"إن بي سي نيوز" عن مصادر مطلعة، يشمل التحقيق أربع صفقات على الأقل حقق فيها متداولون أرباحاً تتجاوز 2.6 مليار دولار، عبر المراهنة على انخفاض أسعار النفط قبل حدوثه.
وأفادت المصادر نفسها بأن تلك الرهانات وُضعت قبل وقت قصير من صدور إعلانات جديدة من ترامب أو مسؤولين في الحكومة الإيرانية، فيما تشارك في التحقيق أيضاً هيئة تداول السلع الآجلة، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم تداول السلع. ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مصدر قوله إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، مؤكداً عدم وجود أدلة حتى الآن على سلوك إجرامي.
كما يعتزم المحققون، إلى جانب التحقيق الحالي، فحص نشاطات مشبوهة على منصات تداول، ضمن إجراء منفصل مرتبط أيضاً بالصراع الإيراني.