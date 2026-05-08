الحرب في المنطقة | ضربات متبادلة في هرمز وترامب يؤكد استمرار الهدنة

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
08 مايو 2026   |  آخر تحديث: 08:47 (توقيت القدس)
أفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت متأخر مساء الخميس - الجمعة، بوقوع عدة انفجارات على طول ساحل إيران المطل على الخليج، فيما قال الجيش الأميركي إن قواته تصدت لهجمات إيرانية، وردّت بضربات دفاعية، بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأميركية تعبر مضيق هرمز إلى خليج عُمان في السابع من مايو/أيار. 

من جانبها، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع، أن بعض المدمرات الأميركية قرب هرمز تضررت نتيجة هجوم البحرية الإيرانية. كما أفادت وكالة فارس بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإيرانية و"عدو" لم تحدده. 

إلى ذلك، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن الجيش الأميركي نفذ ضربات على ميناء قشم وبندر عباس في إيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد. وذكرت وكالة تسنيم، نقلاً عن مصادر محلية، أن دوي انفجارات متتالية سُمع في جزيرة قشم وبندر عباس. وأوضحت أن جزءاً من هذه الأصوات ناجم عن عمليات نفذتها القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، لتوجيه تحذيرات إلى سفن حاولت العبور غير المصرح به من مضيق هرمز. بدوره، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الانفجار في جزيرة قشم وقع في رصيف "بهمن".

وفي مسار المفاوضات، أعربت باكستان عن تفاؤلها بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق خلال وقت قريب، مؤكدة دعمها حل التوتر بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية. وقال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، خلال مؤتمر صحافي الخميس، إن إسلام أباد تتابع من كثب المسار القائم بين الطرفين.

وأوضح أندرابي أنّ بلاده "متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتتوقع حدوث ذلك في القريب العاجل"، مضيفاً أنه لا يمكنه التعليق على ما إذا ستكون مسودة الاتفاق في صفحة واحدة أم أكثر. وأكد أن باكستان تدعم حل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف أعرب عن أمله في أن يتحول "الزخم الحالي" إلى اتفاق دائم يحقق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة وخارجها.

07:49 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
تحقيق أميركي في صفقات نفط تجاوزت أرباحها 2.6 مليار دولار

ذكرت وسائل إعلام أميركية، يوم الخميس، أن وزارة العدل الأميركية تحقق في سلسلة معاملات مشبوهة التوقيت في سوق النفط، جرت قبل وقت قصير من إعلانات سياسية كبرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين إيرانيين كبار بشأن الحرب الإيرانية. وبحسب شبكتي "إيه بي سي نيوز" و"إن بي سي نيوز" عن مصادر مطلعة، يشمل التحقيق أربع صفقات على الأقل حقق فيها متداولون أرباحاً تتجاوز 2.6 مليار دولار، عبر المراهنة على انخفاض أسعار النفط قبل حدوثه.

وأفادت المصادر نفسها بأن تلك الرهانات وُضعت قبل وقت قصير من صدور إعلانات جديدة من ترامب أو مسؤولين في الحكومة الإيرانية، فيما تشارك في التحقيق أيضاً هيئة تداول السلع الآجلة، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم تداول السلع. ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مصدر قوله إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، مؤكداً عدم وجود أدلة حتى الآن على سلوك إجرامي.

كما يعتزم المحققون، إلى جانب التحقيق الحالي، فحص نشاطات مشبوهة على منصات تداول، ضمن إجراء منفصل مرتبط أيضاً بالصراع الإيراني.

05:49 am

رويترز

رويترز
رئيس الفيليبين: حرب الشرق الأوسط تشكل تحدياً لدول آسيان

قال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الجمعة إن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تقف صفا واحدا لتأكيد قدرتها على التعامل بتكاتف وإصرار مع تداعيات حالة عدم اليقين والتقلبات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وقال ماركوس، بصفته الرئيس الحالي للرابطة، خلال قمة لقادة دولها إن الحرب على إيران تشكل تحديا للتكتل المكون من 11 دولة وتفرض عليه مواصلة التحلي بالمرونة.

05:47 am

رويترز

رويترز
الإمارات: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة

قالت وزارة الدفاع الإماراتية فجر اليوم الجمعة إن "الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".

03:47 am

قنا

قنا
المنظمة البحرية الدولية: 1500 سفينة عالقة في الخليج

كشفت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 1500 سفينة عالقة في مياه الخليج بسبب استمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز منذ 28 فبراير/شباط الماضي. وقال أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، خلال كلمة له في بنما: "في الوقت الراهن، لدينا حوالى 20 ألف شخص من الطواقم ونحو 1500 سفينة محاصرين"، موضحا أن الشحن البحري ينقل أكثر من 80% من إجمالي المنتجات المستهلكة في العالم. وأضاف دومينغيز، أمام مجموعة من قادة الصناعة وممثلي المنظمة البحرية: "أفراد الأطقم العالقين هم أناس أبرياء يؤدون وظائفهم كل يوم لمصلحة دول أخرى، لكنهم محاصرون بسبب أوضاع جيوسياسية خارجة عن سيطرتهم".

01:32 am

رويترز

رويترز
إعلام إيراني: الوضع في الجزر الإيرانية عاد إلى طبيعته

قالت وسائل إعلام إيرانية إن الوضع في الجزر الإيرانية والمدن الساحلية على مضيق هرمز عاد إلى طبيعته، بعد موجة هجمات أميركية.

01:31 am

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
ترامب: وقف إطلاق النار لا يزال قائماً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على إيران مساء الخميس ليست سوى "ضربة خفيفة"، وذلك في أعقاب دوي انفجارات في مواقع ساحلية إيرانية، وعدد من المناطق في الجمهورية الإسلامية.

وأكد ترامب في تصريحات لشبكة "أيه بي سي نيوز" أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً. ولاحقا، أعلن ترامب على موقعه "تروث سوشال" أن "3 مدمرات أميركية خرجت للتو وبنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف، ولم يلحق أي ضرر بها لكن ضررا كبيرا لحق بالمهاجمين الإيرانيين".

وقال: "عبرت ثلاث مدمرات أميركية مضيق هرمز بنجاح باهر، تحت وابل من النيران. لم تُصب المدمرات الثلاث بأذى، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن الإيرانية المهاجمة. فقد دُمرت بالكامل، إلى جانب العديد من الزوارق الصغيرة التي تُستخدم بديلاً عن أسطولها البحري المُدمر. غرقت هذه الزوارق في قاع البحر بسرعة وكفاءة".

وأضاف: "أُطلقت صواريخ على مدمراتنا، وتم إسقاطها بسهولة. كذلك، حلّقت طائرات مُسيّرة، فاحترقت في الجو. دولة طبيعية كانت ستسمح لهذه المدمرات بالمرور، لكن إيران ليست دولة طبيعية. يقودهم مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي، لفعلوا ذلك دون تردد. لكن هذه الفرصة لن تتاح لهم أبدًا، وكما هزمناهم اليوم، سنهزمهم بقوة أكبر وعنف أشد في المستقبل، إن لم يوقعوا اتفاقهم بسرعة!". وأشار إلى أن المدمرات الثلاث ستنضم مع طواقمها إلى الحصار البحري على إيران.

01:11 am

رويترز

رويترز
دوي انفجار في إقليم هرمزجان جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار جديد في سيريك بإقليم هرمزجان جنوبي البلاد.

12:45 AM
انفجارات بإيران وطهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار

أفادت وكالات أنباء إيرانية في وقت متأخر من مساء الخميس - الجمعة بأن انفجارات سمعت بالقرب من ميناء قشم وبندر عباس، في وقت ذكرت شبكة "فوكس نيوز" في منشور على منصة إكس، نقلاً عن مسؤول أميركي كبير، أن الجيش الأميركي نفذ هجمات.

الدخان يتصاعد في طهران جراء هجمات أميركية إسرائيلية، 6 إبريل 2026 (تولغا أكبابا/الأناضول)
انفجارات في عدة مناطق إيرانية وطهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار

12:37 am

رويترز

رويترز
الجيش الأميركي: قواتنا تصدت لهجمات إيرانية

قال الجيش الأميركي إن قواته تصدت لهجمات إيرانية وردت بضربات دفاعية، بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأميركية تعبر مضيق هرمز إلى خليج عمان في السابع من مايو/أيار. وأضاف في بيان "إيران شنت هجمات غير مبررة أثناء عبور مدمرات تابعة للبحرية الأميركية مضيق هرمز". وأكد الجيش الأميركي أن "القيادة المركزية قضت على التهديدات واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمة القوات الأميركية"، لافتاً إلى أن "الأصول الأميركية" لم تتعرض لأي أذى.

12:22 am

رويترز

رويترز
طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار

اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف سفينتين في مضيق هرمز ومهاجمة مناطق مدنية، حسبما أفاد مقر خاتم الأنبياء الإيراني فجر الجمعة.

وقال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إن الولايات المتحدة استهدفت "ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر من السواحل الإيرانية قرب جاسك باتجاه مضيق هرمز، بالإضافة إلى سفينة أخرى لدى دخولها مضيق هرمز قرب ميناء الفجيرة الإماراتي". وأضاف: "وفي الوقت نفسه، وبالتعاون مع بعض دول المنطقة، شنت الولايات المتحدة هجمات جوية على مناطق مدنية على سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم".

12:20 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
"تسنيم": تضرر بعض المدمرات الأميركية قرب هرمز

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن بعض المدمرات الأميركية قرب هرمز تضررت نتيجة هجوم البحرية الإيرانية.

12:18 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
سماع دوي انفجار في مدينة ميناب جنوبي إيران

أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة ميناب جنوبي إيران.

11:59 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
استهداف 3 مدمرات أميركية بالقرب من مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر بأن البحرية الإيرانية استهدفت ثلاث مدمرات أميركية بالقرب من مضيق هرمز.

11:53 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
"تسنيم": انفجارات بندر عباس ناتجة عن تصدي الدفاعات لمسيّرتين

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أن الانفجارات التي سُمعت في "بندر عباس" ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية لطائرتين مسيّرتين صغيرتين.

11:52 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ على وحدات معادية في هرمز

نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري أن "وحدات معادية" في مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية عقب هجوم شنه الجيش الأميركي على ناقلة نفط إيرانية.

11:52 pm

رويترز

رويترز
إعلام إيراني: دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد. وذكرت وكالة تسنيم، نقلاً عن مصادر محلية، أن دوي انفجارات متتالية سمع في جزيرة قشم وبندر عباس.

وأوضحت أن جزءاً من هذه الأصوات ناجم عن عمليات نفذتها القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني لتوجيه تحذيرات إلى سفن حاولت العبور غير المصرح به من مضيق هرمز. بدوره، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الانفجار في جزيرة قشم وقع في رصيف "بهمن". ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الساعة تفاصيل بشأن حجم الانفجار أو أسبابه.

11:23 PM
أبرز تطورات يوم أمس الخميس
  • التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ على وحدات معادية في هرمز
  • "رويترز": الفجوات بين طهران وواشنطن لا تزال قائمة
  • ما هي نقاط الخلاف الكبرى في المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
  • باكستان "متفائلة" بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران
  • باريس تستبعد رفع العقوبات عن إيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز
  • ما وراء القلق الإسرائيلي من اتفاق أميركي إيراني
11:52 PM

ذكر مراسل فوكس نيوز، نقلاً عن مسؤول أميركي، كبير أن الهجمات لا تعني نهاية وقف إطلاق النار مع إيران.

