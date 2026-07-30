الحرب في المنطقة | ضربات على إيران والأردن يتصدى لهجوم صاروخي

قالت باكستان اليوم الخميس إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خفض التصعيد ومضيق هرمز "جارية".
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد بقوة على إيران، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق، قائلاً: "سنرى إمكانية التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما". وأضاف أن واشنطن سترد على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن، مشيراً أيضاً إلى اطلاعه على حادث دمياط الذي أصاب ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية.
في غضون ذلك، رفعت إسرائيل مستوى استعدادها تحسباً لاحتمال اتساع المواجهة مع إيران، وفق ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وذلك وسط تقديرات بإمكانية استئناف الضربات أو انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع قوله إن لقاء ترامب ونتنياهو ركز بصورة أساسية على الملف الإيراني، حيث نوقشت ثلاثة خيارات مطروحة أمام واشنطن: التوصل إلى اتفاق، أو مواصلة الحصار، أو استئناف الضربات وتوسيعها، فيما قدّر نتنياهو أن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران لا تزال منخفضة.
من جانبها، شددت إيران، على لسان نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية حبيب الله سياري، على أنها تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكدة أن أي حركة ملاحية فيه لن تحصل من دون موافقتها. وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية إعادة توجيه مسار 20 سفينة تجارية، وإيقاف سفينتين، والصعود إلى متن سفينتين أخريين، في إطار تطبيق الحصار المفروض على إيران وتشديد الرقابة على حركة الملاحة البحرية.
دبلوماسياً، تكثفت الاتصالات الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد، إذ بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الألماني يوهان فاديفول جهود خفض التوتر، فيما ناقش وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون. كذلك أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً بإسحاق دار، شددا خلاله على ضرورة وقف العمليات العسكرية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الخميس، استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز الليلة الماضية، مشيراً إلى أنهما كانتا تحاولان الخروج من "المسار غير الآمن" في المضيق بدعم جوي أميركي. وأضاف أنه بعد وقوع حريق ضخم في إحدى الناقلتين، اضطرتا إلى التراجع.
كما توعد الحرس الإيراني دولاً قال إنها تقدم المساعدة للمعتدي، بـ"ردود صعبة" إن لم تصلح سلوكها، مؤكداً أن "مضيق هرمز أرضنا وتحت سيطرة قواتنا البحرية". وشدد البيان على أن المضيق "لن يفتح لطالما استمرت تهديدات المسؤولين الأميركيين وتدخّلاتهم في الملاحة البحرية في المنطقة"، مضيفاً أن هذه التهديدات "ستجعل الظروف أكثر صعوبة وتعقيداً".
أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، اعتراض وإسقاط 5 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة، دون تسجيل أية إصابات بشرية.