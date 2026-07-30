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موجز الأخبار

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الحرب في المنطقة | ضربات على إيران والأردن يتصدى لهجوم صاروخي

أخبار
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
30 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 10:12 (توقيت القدس)
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد بقوة على إيران، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق، قائلاً: "سنرى إمكانية التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما". وأضاف أن واشنطن سترد على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن، مشيراً أيضاً إلى اطلاعه على حادث دمياط الذي أصاب ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية.

في غضون ذلك، رفعت إسرائيل مستوى استعدادها تحسباً لاحتمال اتساع المواجهة مع إيران، وفق ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وذلك وسط تقديرات بإمكانية استئناف الضربات أو انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع قوله إن لقاء ترامب ونتنياهو ركز بصورة أساسية على الملف الإيراني، حيث نوقشت ثلاثة خيارات مطروحة أمام واشنطن: التوصل إلى اتفاق، أو مواصلة الحصار، أو استئناف الضربات وتوسيعها، فيما قدّر نتنياهو أن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران لا تزال منخفضة. 

من جانبها، شددت إيران، على لسان نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية حبيب الله سياري، على أنها تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكدة أن أي حركة ملاحية فيه لن تحصل من دون موافقتها. وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية إعادة توجيه مسار 20 سفينة تجارية، وإيقاف سفينتين، والصعود إلى متن سفينتين أخريين، في إطار تطبيق الحصار المفروض على إيران وتشديد الرقابة على حركة الملاحة البحرية.

دبلوماسياً، تكثفت الاتصالات الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد، إذ بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الألماني يوهان فاديفول جهود خفض التوتر، فيما ناقش وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون. كذلك أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً بإسحاق دار، شددا خلاله على ضرورة وقف العمليات العسكرية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة والجهود الدبلوماسية أولاً بأول..

10:06 am

فرانس برس

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فرانس برس
باكستان: المفاوضات بين واشنطن وطهران جارية

قالت باكستان اليوم الخميس إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خفض التصعيد ومضيق هرمز "جارية".

08:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
هجمات أميركية على 4 مدن في خوزستان

ذكرت السلطات المحلية في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، أن ما لا يقل عن أربع مدن في المحافظة تعرّضت لهجمات خلال الليل، هي: أبادان، والأهواز، وأروندكنار وشادغان.

8:34 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلتي نفط في هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الخميس، استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز الليلة الماضية، مشيراً إلى أنهما كانتا تحاولان الخروج من "المسار غير الآمن" في المضيق بدعم جوي أميركي. وأضاف أنه بعد وقوع حريق ضخم في إحدى الناقلتين، اضطرتا إلى التراجع.
كما توعد الحرس الإيراني دولاً قال إنها تقدم المساعدة للمعتدي، بـ"ردود صعبة" إن لم تصلح سلوكها، مؤكداً أن "مضيق هرمز أرضنا وتحت سيطرة قواتنا البحرية". وشدد البيان على أن المضيق "لن يفتح لطالما استمرت تهديدات المسؤولين الأميركيين وتدخّلاتهم في الملاحة البحرية في المنطقة"، مضيفاً أن هذه التهديدات "ستجعل الظروف أكثر صعوبة وتعقيداً".

08:14 am

رويترز

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رويترز
"رويترز": "قطر للطاقة" اشترت 33 شحنة غاز مسال من أميركا

نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر في قطاعي التجارة والصناعة أن شركة قطر للطاقة اشترت هذا العام 33 شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لتسليمها إلى كوريا الجنوبية وتايوان وبنغلادش والهند واليابان، وذلك في إطار مسعى منها للحد من الاضطرابات التي تواجه عملاءها الرئيسيين بعد توقف صادرات الغاز القطرية عبر مضيق هرمز بسبب حرب إيران. وكانت "قطر للطاقة" قد أعلنت القوة القاهرة بشأن شحناتها من الغاز الطبيعي المسال بعد أن أغلقت إيران الممر المائي أمام حركة الملاحة، والذي أدى إلى احتجاز 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية التي كانت تأتي من كبار المنتجين الذين يصدرون إنتاجهم عبر محطات توجد حول الخليج.

08:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
3 قتلى من أسرة واحدة بضربات أميركية على قشم

أفادت وكالة فارس الإيرانية، الخميس، بأن ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة قُتلوا وأصيب اثنان في ضربات أميركية على جزيرة قشم، بجنوب البلاد. ونقلت وكالة فارس عبر تطبيق تليغرام عن جامعة العلوم الطبية في هرمزغان أن "هجوماً أميركياً على منزل سكني في حي شاه تنو بقشم أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة هم الأب والأم وطفلهما البالغ عامين". وأضافت أن "طفلين آخرين في السابعة والتاسعة أُصيبا في الهجوم ونُقلا إلى المستشفى".

7:53 AM

أنور الزيادات

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أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ إيرانية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، اعتراض وإسقاط 5 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

07:34 am

رويترز

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رويترز
خروج أول ناقلة غاز تابعة لقطر للطاقة من هرمز منذ 11 يوليو

أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس عن شركات تحليلات أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر للطاقة غادرت مضيق هرمز خلال الليل، لتكون أول سفينة من نوعها تُرصَد وهي تخرج من الممر المائي منذ 11 يوليو/ تموز.

ووفقاً لبيانات شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن، فإن الناقلة العريش، التي شحنت حمولتها من محطة رأس لفان في قطر في الفترة ما بين 4 و6 يوليو/ تموز تقريباً، أبحرت خارجةً من المضيق خلال الليل في 29 يوليو/ تموز. وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أنها تتجه حالياً إلى ميناء قاسم في باكستان، مع توقعات بأن تصل في 31 يوليو/ تموز. وهذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لقطر للطاقة من مضيق هرمز منذ تعرّض الناقلة الركيات لهجوم في أوائل يوليو/ تموز.

وكانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال السابقة التي غادرت هي الحمرا، التي أبحرت في 11 يوليو/تموز محملة بشحنة حُمِّلَت في جزيرة داس بالإمارات، حسبما توضح بيانات كبلر. ووفقاً لبيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن، فقد عادت ناقلة الغاز الطبيعي المسال مروح التي رصدت آخر مرة خارج مضيق هرمز في 24 يوليو/ تموز إلى الظهور داخل المضيق اليوم الخميس. وتظهر بيانات كبلر أن 12 سفينة شحن تحمل سلعاً أولية مرت عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء، إذ دخلت ست سفن وخرجت ست سفن أخرى. وارتفع هذا العدد مقارنة باليومين السابقين.

07:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
حرب إيران تستنزف مخزون صواريخ الدفاع الجوي الأميركية

قدّر تقرير صادر هذا الأسبوع عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن مخزونات الولايات المتحدة من نوعين رئيسيين من صواريخ الاعتراض المستخدمة في أنظمة الدفاع الجوي تراجعت بصورة كبيرة منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران في 28 فبراير/شباط. ويحمل التقرير عنوان "تجدد الحرب مع إيران سيختبر مخزونات الاعتراض الأميركية المتراجعة"، ويُعد تحديثاً لتقرير سابق صدر في 8 إبريل/ نيسان، تزامناً مع دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيّز التنفيذ.

رصد
التحديثات الحية

الحرب مع إيران تستنزف مخزون صواريخ الدفاع الجوي الأميركية

07:06 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
إصابتان في قشم وانفجارات بخوزستان والأهواز

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بإصابة شخصين في هجمات استهدفت جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز، وأشارت إلى وقوع انفجارات في محافظة خوزستان شمال غربي الجزيرة. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات قوية في مدينة الأهواز.

05:30 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في قشم وبوشهر

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في جزيرة قشم، الواقعة عند مدخل مضيق هرمز في أقصى جنوب إيران، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه سُمع دوي انفجار أيضاً في مدينة بوشهر، الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

05:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"سنتكوم": استهدفنا عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر اليوم الخميس، أن قواتها نفذت موجة واسعة من الغارات الجوية ضد إيران، رداً على "محاولة الحرس الثوري الإيراني استهداف القوات الأميركية" في المنطقة بصواريخ باليستية. وقالت سنتكوم إن الضربات استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مراكز قيادة عسكرية، ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع للمراقبة والدفاع الساحلي، وقدرات بحرية، مؤكدة أن الهدف منها تقليص التهديدات التي تمثلها إيران وحلفاؤها للقوات الأميركية وحركة الملاحة التجارية ودول الخليج. وأضافت أن جميع الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني، في 28 يوليو/ تموز، باتجاه القوات الأميركية في المنطقة، اعتُرِضَت بنجاح.

03:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
غارات أميركية على إيران فجراً

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية بدأت، فجر اليوم الخميس، تنفيذ غارات على إيران، رداً على ما قالت إنها هجمات إيرانية استهدفت القوات الأميركية المتمركزة في  المنطقة.

12:37 am

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
إسطنبول
أردوغان: إسرائيل هي المصدر الرئيسي للمشاكل في المنطقة

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، على أن إسرائيل هي المصدر الرئيسي للمشاكل في المنطقة، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية "المتعطشة للحرب" تواصل زعزعة الاستقرار فيها. ويواصل أردوغان مهاجمته لدولة الاحتلال، لا سيما منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما يروّج مسؤولون إسرائيليون لما يصفونه بـ"خطر" تركيا وسياسات الرئيس التركي في المنطقة.

12:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: جرى إطلاعي على ما حدث في مصر وسنقصف إيران بشدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم إطلاعه على ما جرى في مصر، في إشارة إلى حادث دمياط الذي أصاب ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية أمس الأربعاء، حسبما أفادت شركة أمبري للأمن البحري.

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أخبار
التحديثات الحية

ترامب: جرى إطلاعي على ما حدث في مصر وسنقصف إيران بشدة

 

12:33 am

رويترز

avata
رويترز
مسؤول إسرائيلي: ترامب ونتنياهو بحثا 3 خيارات بشأن إيران

قال مسؤول إسرائيلي أمس الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استكشفا خلال اجتماعهما جميع السبل الكفيلة بوقف برنامج إيران النووي، بما يشمل الجهود الدبلوماسية والضغط الاقتصادي واستخدام القوة. وأضاف المسؤول، في مؤتمر صحافي، عقده عقب لقاء الزعيمين في البيت الأبيض الثلاثاء، أن نتنياهو لم يبلغ ترامب بأن إسرائيل تفضل شن هجوم على إيران. وذكر المسؤول مشيرا إلى ترامب "في النهاية، القرار له".

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
التحديثات الحية

مسؤول إسرائيلي: ترامب ونتنياهو بحثا 3 خيارات بشأن إيران

12:22 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الأربعاء
  • ترامب: سنرد على استهداف مواقعنا في الأردن
  • قطر وفرنسا تبحثان خفض التصعيد في المنطقة
  • سنتكوم: أعدنا توجيه 20 سفينة ضمن حصار إيران
  • واشنطن تفرض عقوبات على شركتين مرتبطتين بمضيق هرمز
  • هجوم بمسيّرة على منشأة غاز أميركية عائمة في دمياط
  • إيران: لا حركة في مضيق هرمز من دون إذننا
  • هجمات أميركية سعودية على مواقع للحشد الشعبي
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صابر غل عنبري
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