الحرب في المنطقة | ضربات أميركية وإيران تعلن وقف سريان الاتفاق

صعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافاً عسكرية، في وقت يحتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز. ومنذ أيام، تشنّ الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تنفذ طهران اعتداءاتها على عدد من دول المنطقة.
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والجمعة، وسّعت الولايات المتحدة نطاق هجماتها على إيران، إذ استهدفت مزيداً من الجسور ومنشآت الطاقة، وأسقطت برجاً في ميناء إيراني رئيسي، في تنفيذ لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجمعة، أنها أطلقت موجة جديدة من الهجمات على إيران. وجاء في بيان نشرته القيادة المركزية الأميركية على "إكس"، أن الهجمات الجوية على إيران بدأت عند الساعة 19:00 (بتوقيت غرينتش)، وذلك لليلة السابعة على التوالي، وأضاف البيان أن هذه الهجمات "تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".
من جانبه، أعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة السابعة عشرة من "عملية نصر 2" الجمعة، وقال إنه دمر مستودعاً للزوارق المسيّرة الأميركية في البحرين، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها، وأعلن الحرس الثوري تدمير المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين، الذي قال إنه كان يُستخدم في تحديد الأهداف للعمليات العسكرية، وذلك عبر استخدام عدة صواريخ باليستية وعشرات الطائرات المسيّرة.
والجمعة أيضاً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن قواته شنت، الليلة الماضية، "هجوماً ثقيلاً ومباغتاً" على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، وتعرضت مقارّ تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، للقصف في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
"العربي الجديد" يتابع تطوّرات الحرب في المنطقة أولاً بأول...
إيران: لا تفاوض مع واشنطن والرد الحازم هو السبيل الوحيد
قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، اليوم، إن السبيل المتاح أمام بلاده في الوقت الراهن هو "الدفاع الحازم" في مواجهة الهجمات الأميركية، وليس الدخول في مفاوضات، مؤكداً أن الاعتداءات الأميركية "لن تؤدي إلى أي نتيجة"، وأن على واشنطن سلوك طريق آخر. وأضاف غريب أبادي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن الولايات المتحدة نقضت جميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن طهران أوقفت، في المقابل، جميع تعهداتها بموجب المذكرة.
الكويت وباكستان تبحثان تطورات المنطقة وجهود خفض التوتر
بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم السبت، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، في ظل التصعيد الراهن. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن الجانبين ناقشا، خلال اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد والجهود المبذولة لخفض التوتر واحتواء الأزمة، إضافة إلى سبل تعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
أجرى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، اليوم السبت الموافق 18 يوليو 2026، اتصالاً هاتفياً بمعالي السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.
الكويت تدين العدوان الإيراني وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها "بأشد العبارات" للعدوان الإيراني الذي استهدف أراضيها صباح اليوم، وأصاب محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه. وقالت الوزارة إن تكرار استهداف هذه المنشآت الحيوية يكشف عن "نهج عدواني ممنهج" يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية، ويعرّض حياة المدنيين للخطر، معتبرةً أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وحمّلت الوزارة إيران كامل المسؤولية عن الهجوم وتداعياته، مطالبةً إياها بالكف الفوري عن اعتداءاتها. وأكدت الخارجية الكويتية أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
بيان صادر عن وزارة الخارجية
السبت 18 يوليو 2026
تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات، للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف أراضي البلاد صباح اليوم، وطال محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في دولة الكويت.
الرئيس العراقي نزار آميدي يدين استهداف أربيل والسليمانية
أدان الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم السبت، الهجمات التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية، مؤكداً أن أي استهداف للأراضي العراقية، تحت أي ذريعة، يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة العراق ويهدد أمن مواطنيه واستقراره. وأكد آميدي أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميداناً لتصفية الحسابات الإقليمية، مجدداً تمسك بلاده بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، بما يصون سيادة الدول ويجنب شعوب المنطقة مزيداً من التصعيد وعدم الاستقرار.
ندين الاعتداءات التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية، ونؤكد أن أي استهداف للأراضي العراقية، تحت أي ذريعة، يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة العراق، ويهدد أمن مواطنيه واستقراره.
إن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميداناً لتصفية الحسابات الإقليمية، ويجدد تمسكه بعلاقات تقوم على…
الأردن: إسقاط أربع مسيّرات إيرانية خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة. وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبيّن المصدر أنه لم تقع أية إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيّرات. وأكد جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد قد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، سواء كان طائرات مسيّرة أم صواريخ، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لاعتراضه وإحباطه.
الكويت: إصابة رجال إطفاء خلال إخماد حريقين إثر هجوم إيراني
أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، في بيان أولي، أن فرقها تتعامل مع حريقَين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد، عقب استهدافهما ضمن الهجمات الإيرانية الأخيرة على الكويت. وأوضحت أن خمسة فرق إطفاء، بمساندة فرق من القطاع النفطي، شاركت في إخماد الحريق بالموقع الأول، فيما شاركت ثلاثة فرق في التعامل مع الحريق بالموقع الثاني. وأضافت أن الحريق الأول أسفر، أثناء عمليات المكافحة، عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين، وقد جرى إخلاء الموقع ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.
بيان أولي صادر عن قوة الإطفاء العام
تتعامل فرق قوة الإطفاء العام مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد وذلك بعد إستهداف الموقعين ضمن الهجمات المعادية الأخيرة من قبل العدوان الإيراني الآثم الذي إستهدف البلاد حيث شارك في الموقع الأول 5 فرق إطفاء وبمساندة من فرق إطفاء… pic.twitter.com/o6aygDufKA
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم السبت، أنه نفذ هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف ملاجئ الطائرات المقاتلة ومنحدراً كبيراً للتوقف في قاعدة الأزرق الأميركية بالأردن، زاعماً أنه أدى إلى "تدمير" ما لا يقل عن مقاتلتَين وثلاث طائرات أميركية بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد آخر منها. وأضاف البيان أن الردود العسكرية الإيرانية حققت، بحسب وصفه، "نجاحاً حاسماً" أدخل الولايات المتحدة في "حال من الذهول والانكسار"، ودفعها إلى "الفرار من ساحة الحرب واللجوء إلى جرائم حرب وعمليات غير شريفة ضد المراكز والمنشآت المدنية".
واتهم الحرس الثوري الجيش الأميركي بمحاولة إخفاء فشله في المواجهة المباشرة عبر استهداف المستشفيات والجسور والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وقتل المدنيين، كما وجّه البيان خطاباً إلى الشعب الأردني والجيش الأردني، داعياً ما وصفهم بـ"العسكريين الغيورين" إلى التحرك، وزعم، نقلاً عما قال إنها فتوى صادرة عن علماء من مختلف المذاهب الإسلامية، أن "العسكريين الكفار المعتدين على أراضي المسلمين مهدورو الدم".
أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، إعادة جدولة معظم رحلاتها بعد وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتاً في مطار الكويت الدولي عقب اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وكانت الشركة قد ذكرت سابقاً أن إعادة جدولة الرحلات جاءت نتيجة إغلاق المجال الجوي الكويتي. ودعت الشركة جميع الركاب إلى متابعة مستجدات رحلاتهم، إذ ستُرسَل إشعارات ورسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات لإبلاغهم بأي تحديثات، مؤكدة حرصها على سلامة المسافرين.
استئناف الرحلات الجوية بين دبي وشيراز بعد توقفها 5 أشهر
أعلن المدير العام لمطارات محافظة فارس، فخر الدين كشاورز، اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية المنتظمة على خط دبي–شيراز–دبي، بعد توقف استمر خمسة أشهر، في إطار توسيع شبكة الرحلات وزيادة عدد الوجهات الدولية. وأوضح كشاورز، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الرحلات ستُسيَّر وفق جدول منتظم، بحيث تصل إلى مطار شيراز الدولي يومَي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، قبل أن تغادر في اليوم نفسه عائدة إلى دبي.
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت مدنيين في المملكة. وقالت القيادة إن قواتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية البحرين، محذرة المواطنين والمقيمين من الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناجمة عن مخلفات الهجمات، داعية إلى الإبلاغ عنها فوراً. وشددت على أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع أميركية في الكويت والبحرين
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، استهداف تجمعات للقوات الأميركية في مركز الدعم البري بمنطقة عريفجان، ورادار قاعدة علي السالم في الكويت. وأكد أن الدول التي تستضيف القوات الأميركية وتتيح استخدام أراضيها لشن هجمات على إيران "يجب أن تستعد لتلقي ردّ مماثل"، داعياً إياها إلى تفعيل وحدات الدفاع المدني لحماية مواطنيها وإبعادهم عن الأهداف المحتملة.
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية نفذت سلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، في إطار ما سمّاه "الموجة التاسعة عشرة من عملية نصر 2"، رداً على هجمات الجيش الأميركي. وقال إن الهجمات استهدفت رصيف إمدادات الوقود الخاص بالأسطول الأميركي في ميناء الأحمدي بالكويت، ومواقع تمركز الطائرات الحربية في قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين، إضافة إلى "تدمير" مركز بيانات تابع لشركة "بتلكو" في البحرين، ومركز الإشارات والاتصالات الأميركي في الكويت.
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الآثم". وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في عدد من المناطق هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
الجيش الإيراني: استهدفنا أصولاً عسكرية أميركية في البحرين
أعلن الجيش الإيراني، صباح اليوم السبت، أنه استهدف قبل ساعات، في إطار المرحلة الخامسة عشرة من عملية "الصاعقة"، حظائر المقاتلات ومواقفها وخزانات الوقود التابعة للجيش الأميركي في قاعدة الشيخ عيسى، إضافة إلى عدد من الجسور في البحرين، باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية.
أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت، فجر اليوم السبت، لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني، وكانت تستهدف أراضي المملكة، واعتُرِضَت وأُسقِطَت.
وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية، فإن التعامل مع الصواريخ جاء وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها. وأضاف البيان أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج منها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.
"سي بي إس نيوز": إصابة عسكريين أميركيين بهجوم على الأردن
أفادت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، ليل الجمعة - السبت، بإصابة عدد من العسكريين الأميركيين في هجوم إيراني استهدف قواعد أردنية هذا الأسبوع. وصرّح مسؤولون أميركيون للشبكة، شرط عدم الكشف عن هويتهم، بأن إيران اعتدت على قاعدتين أردنيتين على الأقل هذا الأسبوع، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين الأميركيين. ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات بين الأميركيين أو الأردنيين حتى الآن. ولم تتضح بعد مدى خطورة الإصابات.
قصف يستهدف مقار أحزاب إيرانية معارضة في السليمانية
تعرضت مقار تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، الجمعة، للقصف في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن مخازن أسلحة ومقارّ أحزاب إيرانية معارضة في مدينة السليمانية شهدت اندلاع حرائق وتصاعداً كثيفاً للدخان، إلى جانب انفجار صواريخ وذخائر كانت مخزنة فيها.
أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، إعادة جدولة أغلب رحلاتها الجوية بسبب إغلاق المجال الجوي. ودعت الشركة، في بيان، جميع الركاب إلى متابعة مستجدات رحلاتهم، مؤكدة أنها سترسل إشعارات ورسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات لإبلاغهم بأي تحديثات.
تعلن #الخطوط_الجوية_الكويتية لعملائها الكرام عن إعادة جدولة أغلب الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي اليوم السبت 18 يوليو 2026.
وتدعو الشركة جميع الركاب الكرام متابعة مستجدات رحلاتهم، حيث سيتم إرسال إشعارات ورسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات لإبلاغهم بأي تحديثات.…