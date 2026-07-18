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الحرب في المنطقة | ضربات أميركية وإيران تعلن وقف سريان الاتفاق

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
18 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 15:42 (توقيت القدس)
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صعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافاً عسكرية، في وقت يحتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز. ومنذ أيام، تشنّ الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تنفذ طهران اعتداءاتها على عدد من دول المنطقة.

والجمعة، وسّعت الولايات المتحدة نطاق هجماتها على إيران، إذ استهدفت مزيداً من الجسور ومنشآت الطاقة، وأسقطت برجاً في ميناء إيراني رئيسي، في تنفيذ لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجمعة، أنها أطلقت موجة جديدة من الهجمات على إيران. وجاء في بيان نشرته القيادة المركزية الأميركية على  "إكس"، أن الهجمات الجوية على إيران بدأت عند الساعة 19:00 (بتوقيت غرينتش)، وذلك لليلة السابعة على التوالي، وأضاف البيان أن هذه الهجمات "تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".

من جانبه، أعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة السابعة عشرة من "عملية نصر 2" الجمعة، وقال إنه دمر مستودعاً للزوارق المسيّرة الأميركية في البحرين، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها، وأعلن الحرس الثوري تدمير المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين، الذي قال إنه كان يُستخدم في تحديد الأهداف للعمليات العسكرية، وذلك عبر استخدام عدة صواريخ باليستية وعشرات الطائرات المسيّرة.

والجمعة أيضاً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن قواته شنت، الليلة الماضية، "هجوماً ثقيلاً ومباغتاً" على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، وتعرضت مقارّ تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، للقصف في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

"العربي الجديد" يتابع تطوّرات الحرب في المنطقة أولاً بأول...

3:37 PM
إطلاق صفارات الإنذار في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار، مشيرة إلى أنه على المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.

02:44 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران: لا تفاوض مع واشنطن والرد الحازم هو السبيل الوحيد

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، اليوم، إن السبيل المتاح أمام بلاده في الوقت الراهن هو "الدفاع الحازم" في مواجهة الهجمات الأميركية، وليس الدخول في مفاوضات، مؤكداً أن الاعتداءات الأميركية "لن تؤدي إلى أي نتيجة"، وأن على واشنطن سلوك طريق آخر. وأضاف غريب أبادي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن الولايات المتحدة نقضت جميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن طهران أوقفت، في المقابل، جميع تعهداتها بموجب المذكرة.

02:42 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الكويت
الكويت وباكستان تبحثان تطورات المنطقة وجهود خفض التوتر

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم السبت، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، في ظل التصعيد الراهن. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن الجانبين ناقشا، خلال اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد والجهود المبذولة لخفض التوتر واحتواء الأزمة، إضافة إلى سبل تعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

1:55 PM
الكويت تدين العدوان الإيراني وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها "بأشد العبارات" للعدوان الإيراني الذي استهدف أراضيها صباح اليوم، وأصاب محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه. وقالت الوزارة إن تكرار استهداف هذه المنشآت الحيوية يكشف عن "نهج عدواني ممنهج" يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية، ويعرّض حياة المدنيين للخطر، معتبرةً أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وحمّلت الوزارة إيران كامل المسؤولية عن الهجوم وتداعياته، مطالبةً إياها بالكف الفوري عن اعتداءاتها. وأكدت الخارجية الكويتية أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

01:54 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بغداد
الرئيس العراقي نزار آميدي يدين استهداف أربيل والسليمانية

أدان الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم السبت، الهجمات التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية، مؤكداً أن أي استهداف للأراضي العراقية، تحت أي ذريعة، يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة العراق ويهدد أمن مواطنيه واستقراره. وأكد آميدي أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميداناً لتصفية الحسابات الإقليمية، مجدداً تمسك بلاده بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، بما يصون سيادة الدول ويجنب شعوب المنطقة مزيداً من التصعيد وعدم الاستقرار.

1:10 PM

أنور الزيادات

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أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
الأردن: إسقاط أربع مسيّرات إيرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة. وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبيّن المصدر أنه لم تقع أية إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيّرات. وأكد جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد قد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، سواء كان طائرات مسيّرة أم صواريخ، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لاعتراضه وإحباطه.

12:02 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الكويت
الكويت: إصابة رجال إطفاء خلال إخماد حريقين إثر هجوم إيراني

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، في بيان أولي، أن فرقها تتعامل مع حريقَين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد، عقب استهدافهما ضمن الهجمات الإيرانية الأخيرة على الكويت. وأوضحت أن خمسة فرق إطفاء، بمساندة فرق من القطاع النفطي، شاركت في إخماد الحريق بالموقع الأول، فيما شاركت ثلاثة فرق في التعامل مع الحريق بالموقع الثاني. وأضافت أن الحريق الأول أسفر، أثناء عمليات المكافحة، عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين، وقد جرى إخلاء الموقع ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

11:28 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري: دمرنا مقاتلات أميركية في الأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم السبت، أنه نفذ هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف ملاجئ الطائرات المقاتلة ومنحدراً كبيراً للتوقف في قاعدة الأزرق الأميركية بالأردن، زاعماً أنه أدى إلى "تدمير" ما لا يقل عن مقاتلتَين وثلاث طائرات أميركية بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد آخر منها. وأضاف البيان أن الردود العسكرية الإيرانية حققت، بحسب وصفه، "نجاحاً حاسماً" أدخل الولايات المتحدة في "حال من الذهول والانكسار"، ودفعها إلى "الفرار من ساحة الحرب واللجوء إلى جرائم حرب وعمليات غير شريفة ضد المراكز والمنشآت المدنية".

واتهم الحرس الثوري الجيش الأميركي بمحاولة إخفاء فشله في المواجهة المباشرة عبر استهداف المستشفيات والجسور والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وقتل المدنيين، كما وجّه البيان خطاباً إلى الشعب الأردني والجيش الأردني، داعياً ما وصفهم بـ"العسكريين الغيورين" إلى التحرك، وزعم، نقلاً عما قال إنها فتوى صادرة عن علماء من مختلف المذاهب الإسلامية، أن "العسكريين الكفار المعتدين على أراضي المسلمين مهدورو الدم".

10:13 am

رويترز

avata
رويترز
الخطوط الكويتية تعيد جدولة معظم رحلاتها

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، إعادة جدولة معظم رحلاتها بعد وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتاً في مطار الكويت الدولي عقب اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وكانت الشركة قد ذكرت سابقاً أن إعادة جدولة الرحلات جاءت نتيجة إغلاق المجال الجوي الكويتي. ودعت الشركة جميع الركاب إلى متابعة مستجدات رحلاتهم، إذ ستُرسَل إشعارات ورسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات لإبلاغهم بأي تحديثات، مؤكدة حرصها على سلامة المسافرين. 

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 

الخطوط الجوية الكويتية تستعد للهبوط في مطار الكويت ، 26 إبريل 2026(فرانس برس)
سياحة وسفر
التحديثات الحية

الخطوط الكويتية تعيد جدولة معظم رحلاتها بسبب الاعتداءات الإيرانية

10:08 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
استئناف الرحلات الجوية بين دبي وشيراز بعد توقفها 5 أشهر

أعلن المدير العام لمطارات محافظة فارس، فخر الدين كشاورز، اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية المنتظمة على خط دبي–شيراز–دبي، بعد توقف استمر خمسة أشهر، في إطار توسيع شبكة الرحلات وزيادة عدد الوجهات الدولية. وأوضح كشاورز، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الرحلات ستُسيَّر وفق جدول منتظم، بحيث تصل إلى مطار شيراز الدولي يومَي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، قبل أن تغادر في اليوم نفسه عائدة إلى دبي.

سياحة وسفر
التحديثات الحية

إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية بين شيراز ودبي بعد توقفها 5 أشهر

09:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت مدنيين في المملكة. وقالت القيادة إن قواتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية البحرين، محذرة المواطنين والمقيمين من الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناجمة عن مخلفات الهجمات، داعية إلى الإبلاغ عنها فوراً. وشددت على أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

09:32 am

رويترز

avata
رويترز
الكويت: حريق في محطة كهرباء وتقطير المياه إثر هجوم إيراني

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة الكويتية، اليوم السبت، اندلاع حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، عقب هجوم إيراني استهدف البلاد.

8:22 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تؤكد استمرار سيطرتها على مضيق هرمز

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، استمرار فرض سيطرته على مضيق هرمز.

8:17 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع أميركية في الكويت والبحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، استهداف تجمعات للقوات الأميركية في مركز الدعم البري بمنطقة عريفجان، ورادار قاعدة علي السالم في الكويت. وأكد أن الدول التي تستضيف القوات الأميركية وتتيح استخدام أراضيها لشن هجمات على إيران "يجب أن تستعد لتلقي ردّ مماثل"، داعياً إياها إلى تفعيل وحدات الدفاع المدني لحماية مواطنيها وإبعادهم عن الأهداف المحتملة.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية نفذت سلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، في إطار ما سمّاه "الموجة التاسعة عشرة من عملية نصر 2"، رداً على هجمات الجيش الأميركي. وقال إن الهجمات استهدفت رصيف إمدادات الوقود الخاص بالأسطول الأميركي في ميناء الأحمدي بالكويت، ومواقع تمركز الطائرات الحربية في قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين، إضافة إلى "تدمير" مركز بيانات تابع لشركة "بتلكو" في البحرين، ومركز الإشارات والاتصالات الأميركي في الكويت.

07:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
الكويت تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الآثم". وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في عدد من المناطق هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

06:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الجيش الإيراني: استهدفنا أصولاً عسكرية أميركية في البحرين

أعلن الجيش الإيراني، صباح اليوم السبت، أنه استهدف قبل ساعات، في إطار المرحلة الخامسة عشرة من عملية "الصاعقة"، حظائر المقاتلات ومواقفها وخزانات الوقود التابعة للجيش الأميركي في قاعدة الشيخ عيسى، إضافة إلى عدد من الجسور في البحرين، باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية.

05:48 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
الأردن يعترض 10 صواريخ إيرانية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت، فجر اليوم السبت، لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني، وكانت تستهدف أراضي المملكة، واعتُرِضَت وأُسقِطَت.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية، فإن التعامل مع الصواريخ جاء وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها. وأضاف البيان أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج منها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. 

5:44 AM
صواريخ تصيب منشآت كهرباء في جاسك الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عدة صواريخ أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في جاسك.

5:22 AM
صفارات الإنذار تدوي في البحرين للمرة الثالثة

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بأن صفارات الإنذار دوّت للمرة الثالثة في البلد فجر اليوم السبت.

05:16 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الدوحة
الكويت تعترض صواريخ ومسيّرات

أفاد الجيش الكويتي بأن الدفاعات الجوية تصدت صباح اليوم لـ"هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم".

وجاء في بيان للجيش الكويتي أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

04:58 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في خرم أباد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في خرم أباد.

02:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"سي بي إس نيوز": إصابة عسكريين أميركيين بهجوم على الأردن

أفادت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، ليل الجمعة - السبت، بإصابة عدد من العسكريين الأميركيين في هجوم إيراني استهدف قواعد أردنية هذا الأسبوع. وصرّح مسؤولون أميركيون للشبكة، شرط عدم الكشف عن هويتهم، بأن إيران اعتدت على قاعدتين أردنيتين على الأقل هذا الأسبوع، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين الأميركيين. ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات بين الأميركيين أو الأردنيين حتى الآن. ولم تتضح بعد مدى خطورة الإصابات.

رصد
التحديثات الحية

"سي بي إس نيوز": إصابة عسكريين أميركيين بهجوم على قاعدتين في الأردن

02:57 am

رويترز

avata
رويترز
طهران: استهدفنا معسكرات وقواعد أميركية في الكويت والأردن

أعلن الجيش الإيراني أنه استهداف معسكرات وقواعد أميركية في الكويت والأردن.

04:57 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي: أكملنا ضربات على إيران لسابع ليلة توالياً

أعلن الجيش الأميركي انتهاء الضربات لسابع ليلة على التوالي على إيران.

02:52 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
صفارات الإنذار تدوّي في البحرين

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد تحسباً لهجوم جوي.

03:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الكويت
الكويت تصدّ اعتداءً إيرانياً بالمسيّرات

أفاد الجيش الكويتي بأنه يتصدى لهجوم إيراني بطائرات مسيّرة. 

02:28 am

رويترز

avata
رويترز
3 قتلى و8 مصابين في ضربات أميركية على هرمزغان

أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مسؤول محلي بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في هجمات أميركية على هرمزغان.

02:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"أكسيوس": إيران أطلقت صاروخاً باتجاه قاعدة أميركية بالسعودية

أطلقت إيران صاروخاً باليستياً باتجاه قاعدة أميركية في السعودية، حسبما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي رفيع. وقال المسؤول الأميركي إن هذا أول استهداف إيراني مباشر للسعودية منذ نحو أربعة أشهر.

01:58 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
السعودية: تفعيل الإنذار المبكر في ينبع تحسباً لخطر محتمل

أفاد الدفاع المدني السعودي بتفعيل الإنذار المبكر في ينبع تحسباً لخطر محتمل.

01:50 am

رويترز

avata
رويترز
إيران تعلن إيقاف 4 ناقلات "مخالفة" في هرمز

أفاد الحرس الثوري الإيراني بإيقاف أربع ناقلات "مخالفة" حاولت المرور عبر مضيق هرمز.

01:27 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
إصابة 13 جندياً أميركياً منذ الاثنين الماضي

ارتفع عدد أفراد القوات الأميركية الذين أُصيبوا في الحرب على إيران إلى 13 جندياً منذ يوم الاثنين الماضي، وفقاً للإحصاء الرسمي للضحايا الصادر عن وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون".

01:21 am

رويترز

avata
رويترز
5 انفجارات في مدينة يزد الإيرانية

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دويّ 5 انفجارات في مدينة يزد وسط البلاد.

01:19 am

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري يعلن انفجار سفينتين في الممر العماني بمضيق هرمز

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن الحرس الثوري قوله إن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجار وحريق بعد مرورهما عبر "مسار ملغوم جنوبي مضيق هرمز"، في إشارة إلى الممر العماني الذي يقع جنوبي المضيق دون تسميته بالاسم.

1:02 AM
الحرس الثوري: تعرض ناقلتَي نفط لانفجار جنوب هرمز

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري، بتعرض ناقلتَي نفط لانفجار وحريق بعد مرورهما عبر مسار ملغوم جنوب مضيق هرمز.

بالمقابل، قالت القيادة المركزية الأميركية إن زعم الحرس الثوري الإيراني بشأن انفجار ناقلتي نفط بعد الاصطدام بألغام غير صحيح.

12:26 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
قصف يستهدف مقار أحزاب إيرانية معارضة في السليمانية

تعرضت مقار تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، الجمعة، للقصف في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن مخازن أسلحة ومقارّ أحزاب إيرانية معارضة في مدينة السليمانية شهدت اندلاع حرائق وتصاعداً كثيفاً للدخان، إلى جانب انفجار صواريخ وذخائر كانت مخزنة فيها.

12:25 am

رويترز

avata
رويترز
رضائي: قد ننتقل من حرب دفاعية إلى هجومية

قال مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، إنّ إيران قد تنتقل من حرب دفاعية إلى حرب هجومية، في حال سيطرت القوات الأميركية على أي نقطة داخل الأراضي الإيرانية.

12:25 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي: تحويل مسار 4 سفن في إطار حصار الموانئ

قال الجيش الأميركي، الجمعة، إنه حول مسار أربع سفن تجارية، وعطل واحدة منها وصعد على متن أخرى "لضمان الامتثال الكامل" لحصار الموانئ الإيرانية.

12:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي 3 انفجارات في مدينة سيريك

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة سيريك، جنوبي إيران.

12:21 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
غارات أميركية على مناطق في مدينة الأهواز

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن مناطق في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد تعرضت لهجمات بصواريخ أميركية.

12:10 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الجمعة
  • الكويت: السيطرة على حريقَين بعد استهدافهما بهجوم إيراني
  • الأمم المتحدة تحذر من التصعيد بين واشنطن وطهران
  • أميركا ترسل عشرات طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل
  • القيادة المركزية الأميركية تنفي مقتل أو أسر جنود في سورية
  • إصابة عسكريين كويتيين في هجوم بمسيّرات إيرانية
  • الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الدفاع عن سيادته
  • الحرس الثوري: سنواصل الإطلاقات حتى عودة الهدوء إلى هرمز
  • 38 قتيلاً في إيران منذ 22 يونيو
08:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
الخطوط الجوية الكويتية تجدول أغلب رحلاتها

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، إعادة جدولة أغلب رحلاتها الجوية بسبب إغلاق المجال الجوي. ودعت الشركة، في بيان، جميع الركاب إلى متابعة مستجدات رحلاتهم، مؤكدة أنها سترسل إشعارات ورسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات لإبلاغهم بأي تحديثات.

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