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الحرب في المنطقة | ضربات أميركية لليلة الـ11 وإيران تهدد بتوسيع دائرة القصف

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
22 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 07:47 (توقيت القدس)
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حذرت إيران الولايات المتحدة من أنها ستعتبر استهداف منشآت نووية حساسة "توسيعا لنطاق الحرب في المنطقة، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات قوية على جبل الفأس في أصفهان. وقال مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للعمليات العسكرية الإيرانية في بيان ليل الثلاثاء- الأربعاء إنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على قصف المنشآت الإيرانية النووية والحساسة، فإن "إيران ستعتبر ذلك توسيعا لنطاق الحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها هدفا لهجمات قوية من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

وقال ترامب الثلاثاء إن بلاده ستشن قريبا "وبقوة كبيرة" هجمات جديدة تستهدف منطقة جبل الفأس في إيران، مضيفا أن العمليات ضد طهران لم تنتهِ بعد. وقال: "سنضرب منطقة جبل الفأس في إيران قريبا جدا وبقوة كبيرة". وتابع: "لم ننتهِ بعد من التعامل مع إيران، ولسنا بصدد المغادرة الآن"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستهدف "أي مكان تفكر إيران في استخدامه للعمليات النووية".

ميدانياً، تواصل الولايات المتحدة شن غارات على عدة مواقع في إيران، فيما ترد الأخيرة بهجمات على ما تقول إنها مواقع وقواعد أميركية في دول المنطقة. وتتركز الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، من بين دول أخرى في المنطقة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولًا بأول..

07:36 am

رويترز

avata
رويترز
روبيو: إيران غير جادة في التفاوض ومنفتحون على الحوار معها

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار بشأن الصراع في المنطقة، ومستعدة للتفاوض وتسوية الخلافات مع إيران، لكنه اعتبر أن طهران "غير جادة" في المفاوضات. وأضاف روبيو، خلال اجتماع مع نظرائه من دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، أن واشنطن مستعدة للمضي في المفاوضات إذا أبدت إيران الجدية اللازمة. وقال: "إذا كانوا جادين، فنحن جادون. وإذا لم يكونوا كذلك، فسنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا، ومصالح حلفائنا أيضاً".

06:43 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الإيراني يعلن استهداف معسكر في الكويت

قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الجيش الإيراني أعلن ضرب أهداف أميركية في معسكر الدوحة بالكويت بطائرات مسيرة قبل ساعات قليلة.

04:06 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي يعلن إكمال أحدث ضرباته الليلية

 أعلن الجيش الأميركي اليوم الأربعاء الانتهاء من أحدث غاراته على إيران، وذلك لليلة الحادية عشرة على التوالي. وقالت القيادة المركزية إن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية.

وأضافت القيادة في بيان "تهدف هذه الغارات إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز". وأفادت بأن إيران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للمضيق. وأضافت القيادة المركزية "عرضت هذه الهجمات غير المبررة حياة مئات البحارة الأبرياء للخطر، وقوضت حرية الملاحة".

03:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
تفعيل الدفاعات الجوية في طهران وانفجارات في بوشهر

أفاد التلفزيون الإيراني بتفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمالها الشرقي، فيما أفادت وكالة تسنيم بسماع دوي انفجار قوي في أجزاء من مدينة بوشهر، مضيفة أن التقييمات الأولية تشير إلى هجوم أميركي على موقعين.

02:48 am

رويترز

avata
رويترز
تحديد هوية الجندي الأميركي الثالث المقتول في الأردن

أكد الجيش الأميركي أن جنديا ثالثا يُعتقد أنه لقي حتفه في الهجوم الذي استهدف قاعدة في الأردن يوم الجمعة، وحدد هويته بأنه السيرجنت أنجل إس. رامبارساد (28 عاما) من منطقة أوزون بارك في نيويورك. ويرفع تأكيد الوفاة عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب إلى 18 شخصا.

02:46 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في سيريك وتبريز

أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في أنحاء مدينة سيريك بجنوب إيران، فيما ذكرت وكالة "تسنيم" أن انفجارات سمع دويها في مدينة تبريز شمال غرب البلاد. ونقلت وكالة فارس عن مسؤولين في محافظة أذربيجان الشرق أن موقع عسكري قرب تبريز تعرض لغارة جوية أميركية.

02:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
ضربات أميركية لليلة الـ11

أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء "قصف أهداف عسكرية" في إيران لليلة الـ11 على التوالي، فيما أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية بتفعيل الدفاع الجوي في طهران لمواجهة أهداف "معادية".

12:38 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
إيران ترد على تهديدات ترامب بقصف جبل الفأس

قال مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للعمليات العسكرية الإيرانية إنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على قصف المنشآت الإيرانية النووية والحساسة، فإن إيران ستعتبر ذلك توسيعا لنطاق الحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها "هدفا لهجمات قوية من قبل القوات المسلحة الإيرانية"، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف جبل "الفأس" في أصفهان.

12:37 am

الأناضول

avata
الأناضول
بن فرحان: لا بديل عن الدبلوماسية في المنطقة

شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على أنه لا بديل عن الدبلوماسية للمنطقة، وأن القوة العسكرية وحدها لا تضمن استقرارا دائما، داعيا إلى معالجة جذور الأزمات وإرساء نظام إقليمي مستقر. جاء ذلك في كلمة عن بعد، مساء الثلاثاء، ألقاها فيصل بن فرحان، خلال انطلاق ملتقى الخليج للأبحاث، وفق قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وقال فيصل بن فرحان إن "التطورات الأخيرة في المنطقة أظهرت سرعة امتداد التوترات إلى خارج الإقليم وتأثيرها في الأمن العالمي وأسواق الطاقة والنمو الاقتصادي". وشدد على أنه "لا بديل عن الدبلوماسية، وأن القوة العسكرية وحدها لا تضمن استقرارا دائما".

وأضاف: "لا ينبغي أن يقتصر الهدف على احتواء التوترات، بل يجب معالجة جذورها وبناء الثقة وإرساء نظام إقليمي مستقر يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار وحرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي". وأشار إلى أن "انتهاك مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل يجب أن يقابل بالمحاسبة". وأكد أن "سياسات العدوان والهيمنة لا تقود إلا إلى انعدام الأمن، وتتعارض مع استقرار المنطقة وازدهارها".

12:33 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
الإمارات ومصر تبحثان تطورات المنطقة

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال لقاء في أبوظبي التطورات في المنطقة. وأكد الوزيران "أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والتوقف الفوري عن أية ممارسات من شأنها تأجيج التوتر وتوسيع دائرة التصعيد بالمنطقة أو تهديد أمن الدول العربية".

وتوافق الوزيران على أهمية "صون حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن، ورفض أي محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية".

12:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عمّان
رئيس الأركان الأردني يبحث في واشنطن التعاون العسكري

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، يوسف أحمد الحنيطي، خلال زيارته الرسمية التي يجريها إلى الولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية، وذلك خلال سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الكونغرس.

وبحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، التقى الحنيطي الثلاثاء، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روجر ويكر، والعضو الأبرز في اللجنة، السيناتور جاك ريد، حيث "تناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون العسكري، ولا سيما في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، والتنسيق المشترك، بما يعزز جاهزية القوات المسلحة في البلدين". وأكد الحنيطي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وضرورة استمرار التنسيق وتوسيع مجالات التعاون العسكري والدفاعي.

12:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
أبرز تطورات أمس الثلاثاء

  • ترامب: لا مصلحة لنا في اجتماع بلا معنى مع إيران

  • هيغسيث: 37.5 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران

  • هيغسيث: إيران لا تزال قادرة على مهاجمة السفن بهرمز

  • ترامب: سنشن هجمات بقوة كبيرة على جبل الفأس في إيران

  • تقديرات إسرائيلية: ارتفاع احتمال وقوع مواجهة مباشرة مع إيران

  • بيرنهام يسمح لأميركا باستخدام قواعد بريطانيا لشن هجمات

  • الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير رادارات بالكويت

  • إيران تحذر بلغاريا من تقديم الدعم للعمليات الأميركية

  • ترامب: سنتولى أمر الحوثيين في حال فرضوا حظراً

  • ناقلتان محملتان بالنفط السعودي تعودان أدراجهما

  • هيئة: استهداف سفينة قبالة سواحل الإمارات

طاول القصف معامل ومختبرات، طهران، إبريل 2026 (كافح كاظمي/Getty)
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