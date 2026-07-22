قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار بشأن الصراع في المنطقة، ومستعدة للتفاوض وتسوية الخلافات مع إيران، لكنه اعتبر أن طهران "غير جادة" في المفاوضات. وأضاف روبيو، خلال اجتماع مع نظرائه من دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، أن واشنطن مستعدة للمضي في المفاوضات إذا أبدت إيران الجدية اللازمة. وقال: "إذا كانوا جادين، فنحن جادون. وإذا لم يكونوا كذلك، فسنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا، ومصالح حلفائنا أيضاً".
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