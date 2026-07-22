الحرب في المنطقة | ضربات أميركية لليلة الـ11 وإيران تستهدف العقبة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت ستة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة، وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وقال مصدر عسكري مسؤول إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وأضاف المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض، وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد أن أجواء المملكة تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة، مشدداً على أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، بما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها.