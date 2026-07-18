صعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافاً عسكرية، في وقت يحتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز. ومنذ أيام، تشنّ الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تنفذ طهران اعتداءاتها على عدد من دول المنطقة.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
والجمعة، وسّعت الولايات المتحدة نطاق هجماتها على إيران، إذ استهدفت مزيداً من الجسور ومنشآت الطاقة، وأسقطت برجاً في ميناء إيراني رئيسي، في تنفيذ لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجمعة، أنها أطلقت موجة جديدة من الهجمات ضد إيران. وجاء في بيان نشرته القيادة المركزية الأميركية على "إكس"، أن الهجمات الجوية ضد إيران بدأت عند الساعة 19:00 (بتوقيت غرينتش)، وذلك لليلة السابعة على التوالي، وأضاف البيان أن هذه الهجمات "تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".
من جانبه، أعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة السابعة عشرة من "عملية نصر 2" الجمعة ، وقال إنه دمر مستودعاً للزوارق المسيّرة الأميركية في البحرين، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها، كما أعلن الحرس الثوري تدمير المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين، والذي قال إنه كان يُستخدم في تحديد الأهداف للعمليات العسكرية، وذلك عبر استخدام عدة صواريخ باليستية وعشرات الطائرات المسيّرة.
والجمعة أيضاً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن قواته شنت، الليلة الماضية، "هجوماً ثقيلاً ومباغتاً" على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، كما تعرضت مقار تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، للقصف في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
"العربي الجديد" يتابع تطوّرات الحرب في المنطقة أولاً بأول...
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الآثم". وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في عدد من المناطق هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
الجيش الإيراني: استهدفنا أصولاً عسكرية أميركية في البحرين
أعلن الجيش الإيراني، صباح اليوم السبت، أنه استهدف قبل ساعات، في إطار المرحلة الخامسة عشرة من عملية "الصاعقة"، حظائر المقاتلات ومواقفها وخزانات الوقود التابعة للجيش الأميركي في قاعدة الشيخ عيسى، إضافة إلى عدد من الجسور في البحرين، باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية.
أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت، فجر اليوم السبت، لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وجرى اعتراضها وإسقاطها.
وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية فإن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها. وأضاف البيان أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.
"سي بي إس نيوز": إصابة عسكريين أميركيين بهجوم على الأردن
أفادت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، ليل الجمعة - السبت، بإصابة عدد من العسكريين الأميركيين في هجوم إيراني استهدف قواعد أردنية هذا الأسبوع. وصرح مسؤولون أميركيون للشبكة، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بأن إيران اعتدت على قاعدتين أردنيتين على الأقل هذا الأسبوع، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين الأميركيين. ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات بين الأميركيين أو الأردنيين حتى الآن. ولم تتضح بعد مدى خطورة الإصابات.
قصف يستهدف مقار أحزاب إيرانية معارضة في السليمانية
تعرضت مقار تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، الجمعة، للقصف في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن مخازن أسلحة ومقارّ أحزاب إيرانية معارضة في مدينة السليمانية شهدت اندلاع حرائق وتصاعداً كثيفاً للدخان، إلى جانب انفجار صواريخ وذخائر كانت مخزنة فيها.