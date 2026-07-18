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الحرب في المنطقة | ضربات أميركية لسابع ليلة واعتداءات على 4 دول عربية

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طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
18 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 07:49 (توقيت القدس)
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صعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافاً عسكرية، في وقت يحتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز. ومنذ أيام، تشنّ الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تنفذ طهران اعتداءاتها على عدد من دول المنطقة.

والجمعة، وسّعت الولايات المتحدة نطاق هجماتها على إيران، إذ استهدفت مزيداً من الجسور ومنشآت الطاقة، وأسقطت برجاً في ميناء إيراني رئيسي، في تنفيذ لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجمعة، أنها أطلقت موجة جديدة من الهجمات ضد إيران. وجاء في بيان نشرته القيادة المركزية الأميركية على  "إكس"، أن الهجمات الجوية ضد إيران بدأت عند الساعة 19:00 (بتوقيت غرينتش)، وذلك لليلة السابعة على التوالي، وأضاف البيان أن هذه الهجمات "تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".

من جانبه، أعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة السابعة عشرة من "عملية نصر 2" الجمعة ، وقال إنه دمر مستودعاً للزوارق المسيّرة الأميركية في البحرين، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها، كما أعلن الحرس الثوري تدمير المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين، والذي قال إنه كان يُستخدم في تحديد الأهداف للعمليات العسكرية، وذلك عبر استخدام عدة صواريخ باليستية وعشرات الطائرات المسيّرة.

والجمعة أيضاً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن قواته شنت، الليلة الماضية، "هجوماً ثقيلاً ومباغتاً" على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، كما تعرضت مقار تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، للقصف في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

"العربي الجديد" يتابع تطوّرات الحرب في المنطقة أولاً بأول...

07:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
الكويت تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الآثم". وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في عدد من المناطق هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

06:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الجيش الإيراني: استهدفنا أصولاً عسكرية أميركية في البحرين

أعلن الجيش الإيراني، صباح اليوم السبت، أنه استهدف قبل ساعات، في إطار المرحلة الخامسة عشرة من عملية "الصاعقة"، حظائر المقاتلات ومواقفها وخزانات الوقود التابعة للجيش الأميركي في قاعدة الشيخ عيسى، إضافة إلى عدد من الجسور في البحرين، باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية.

05:48 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
الأردن يعترض 10 صواريخ إيرانية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت، فجر اليوم السبت، لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وجرى اعتراضها وإسقاطها.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية فإن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها. وأضاف البيان أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. 

5:44 AM
صواريخ تصيب منشآت كهرباء في جاسك الإيرانية

أفادت إعلام إيرانية بأن عدة صواريخ أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في جاسك.

5:22 AM
صفارات الإنذار تدوي في البحرين للمرة الثالثة

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بأن صفارات الإنذار دوت للمرة الثالثة في البلد فجر اليوم السبت.

05:16 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الدوحة
الكويت تعترض صواريخ ومسيرات

أفاد الجيش الكويتي بأن الدفاعات الجوية تصدت صباح اليوم لـ"هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم".

وجاء في بيان للجيش الكويتي أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

04:58 am

رويترز

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رويترز
انفجارات في خرم أباد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في خرم أباد.

02:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"سي بي إس نيوز": إصابة عسكريين أميركيين بهجوم على الأردن

أفادت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، ليل الجمعة - السبت، بإصابة عدد من العسكريين الأميركيين في هجوم  إيراني استهدف قواعد أردنية هذا الأسبوع. وصرح مسؤولون أميركيون للشبكة، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بأن إيران اعتدت على قاعدتين أردنيتين على الأقل هذا الأسبوع، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين الأميركيين. ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات بين الأميركيين أو الأردنيين حتى الآن. ولم تتضح بعد مدى خطورة الإصابات.

رصد
التحديثات الحية

"سي بي إس نيوز": إصابة عسكريين أميركيين بهجوم على قاعدتين في الأردن

02:57 am

رويترز

avata
رويترز
طهران: استهدفنا معسكرات وقواعد أميركية في الكويت والأردن

أعلن الجيش الإيراني بأنه استهداف معسكرات وقواعد أميركية في الكويت والأردن.

04:57 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي: أكملنا ضربات على إيران لسابع ليلة توالياً

أعلن الجيش الأميركي انتهاء الضربات لسابع ليلة على التوالي على إيران.

02:52 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
صفارات الإنذار تدوّي في البحرين

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد تحسبا لهجوم جوي.

03:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الكويت
الكويت تصد اعتداء إيرانياً بالمسيّرات

أفاد الجيش الكويتي بأنه يتصدى لهجوم إيراني بطائرات مسيرة. 

02:28 am

رويترز

avata
رويترز
3 قتلى و8 مصابين في ضربات أميركية على هرمزغان

أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مسؤول محلي بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في هجمات أميركية على هرمزغان.

02:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"أكسيوس": إيران أطلقت صاروخا باتجاه قاعدة أميركية بالسعودية

أطلقت إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أميركية في السعودية، حسبما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي رفيع. وقال المسؤول الأميركي إن هذا هو أول استهداف إيراني مباشر للسعودية منذ نحو أربعة أشهر.

01:58 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
السعودية: تفعيل الإنذار المبكر في ينبع تحسباً لخطر محتمل

أفاد الدفاع المدني السعودي بتفعيل الإنذار المبكر في ينبع تحسبا لخطر محتمل.

01:50 am

رويترز

avata
رويترز
إيران تعلن إيقاف 4 ناقلات "مخالفة" في هرمز

أفاد الحرس الثوري الإيراني بإيقاف أربع  ناقلات "مخالفة" حاولت المرور عبر مضيق هرمز.

01:27 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
إصابة 13 جندياً أميركياً منذ الإثنين الماضي

ارتفع عدد أفراد القوات الأميركية الذين أُصيبوا في الحرب على إيران إلى 13 جنديا منذ يوم الاثنين الماضي، وفقا للإحصاء الرسمي للضحايا الصادر عن وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون".

01:21 am

رويترز

avata
رويترز
5 انفجارات في مدينة يزد الإيرانية

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي 5 انفجارات في مدينة يزد وسط البلاد.

01:19 am

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري يعلن انفجار سفينتين في الممر العماني بمضيق هرمز

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن الحرس الثوري قوله إن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجار وحريق بعد مرورهما عبر "مسار ملغوم جنوبي مضيق هرمز" في إشارة إلى الممر العماني الذي يقع جنوبي المضيق دون تسميته بالاسم.

1:02 AM
الحرس الثوري: تعرض ناقلتَي نفط لانفجار جنوب هرمز

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري، بتعرض ناقلتَي نفط لانفجار وحريق بعد مرورهما عبر مسار ملغوم جنوب مضيق هرمز.

بالمقابل، قالت القيادة المركزية الأميركية إن زعم الحرس الثوري الإيراني بشأن انفجار ناقلتي نفط بعد الاصطدام بألغام غير صحيح.

12:26 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
قصف يستهدف مقار أحزاب إيرانية معارضة في السليمانية

تعرضت مقار تابعة لأحزاب إيرانية معارضة، الجمعة، للقصف في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن مخازن أسلحة ومقارّ أحزاب إيرانية معارضة في مدينة السليمانية شهدت اندلاع حرائق وتصاعداً كثيفاً للدخان، إلى جانب انفجار صواريخ وذخائر كانت مخزنة فيها.

12:25 am

رويترز

avata
رويترز
رضائي: قد ننتقل من حرب دفاعية إلى هجومية

قال مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، إنّ إيران قد تنتقل من حرب دفاعية إلى حرب هجومية، في حال سيطرت القوات الأميركية على أي نقطة داخل الأراضي الإيرانية.

12:25 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي: تحويل مسار 4 سفن في إطار حصار الموانئ

قال الجيش الأميركي، الجمعة، إنه حول مسار أربع سفن تجارية، وعطل واحدة منها وصعد على متن أخرى "لضمان الامتثال الكامل" لحصار الموانئ الإيرانية.

12:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي 3 انفجارات في مدينة سيريك

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة سيريك، جنوبي إيران.

12:21 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
غارات أميركية على مناطق في مدينة الأهواز

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن مناطق في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد تعرضت لهجمات بصواريخ أميركية.

12:10 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الجمعة
  • الكويت: السيطرة على حريقَين بعد استهدافهما بهجوم إيراني
  • الأمم المتحدة تحذر من التصعيد بين واشنطن وطهران
  • أميركا ترسل عشرات طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل
  • القيادة المركزية الأميركية تنفي مقتل أو أسر جنود في سورية
  • إصابة عسكريين كويتيين في هجوم بمسيّرات إيرانية
  • الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الدفاع عن سيادته
  • الحرس الثوري: سنواصل الإطلاقات حتى عودة الهدوء إلى هرمز
  • 38 قتيلاً في إيران منذ 22 يونيو
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