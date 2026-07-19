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الحرب في المنطقة | ضربات أميركية لثامن ليلة وطهران تهدد مطارات الخليج

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طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
19 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 08:26 (توقيت القدس)
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ارتفعت وتيرة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في ظل تواصل تبادل الضربات بين الجانبين، وذلك على وقع تهديدات متبادلة بتوسيع دائرة المواجهة ما يهدد بنسف مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في المنطقة في يونيو/حزيران الماضي. وفي أحدث التطورات، توعدت إيران، مساء السبت، باستهداف مطارات دبي وأبوظبي وميناءي الفجيرة وجبل علي في الإمارات، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن الشهر الماضي "باتت في حالة تعليق كامل" بسبب نكث الولايات المتحدة التزاماتها بالمذكرة واستئنافها الهجمات على إيران.

وواصلت واشنطن السبت استهداف البنى التحتية في إيران، خصوصا الجسور والطرق في محافظة هرمزغان الساحلية المطلة على مضيق هرمز، فيما ردت طهران بهجمات على مواقع في دول الخليج وقصف صاروخي على الأردن أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث.

ووجه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي رسالة مكتوبة إلى الشعب الإيراني، مساء السبت، أكد فيها أن خرق مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة أثبت مجدداً للجميع أن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا قيمة له ولا مصداقية"، مشدداً على أن الشعب الإيراني و"جبهة المقاومة" سيلقنان "دروساً لا تُنسى للعدو الأميركي" طالما أراد إشعال حرب جديدة.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

06:46 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي: استكملنا موجة أخرى من الهجمات على إيران

أعلن الجيش الأميركي صباح اليوم الأحد استكمال موجة جديدة من الهجمات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن قواتها "قصفت نقاط مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي إيرانية وقدرات بحرية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة"، مضيفة "استهدفنا قوات الحرس الثوري الإيراني التي شنت هجمات على جنود أميركيين في الأردن في 17 يوليو".

06:05 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
قصف أميركي على موقع قرب شادجان

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول محلي قوله إن الجيش الأميركي استهدف موقعا قرب مدينة شادجان جنوب غربي محافظة خوزستان في إيران.

06:04 am

رويترز

avata
رويترز
إيران: استهدفنا قاعدتين في الكويت

أعلن الجيش الإيراني "استهداف أصول عسكرية أميركية في قاعدتين بالكويت"، وفقا لما نقل التلفزيون الإيراني.

04:12 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات في بندر عباس وقشم

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم في إيران.

02:11 am

رويترز

avata
رويترز
غارة أميركية على منطقة قرب مدينة حاجي آباد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الجيش الأميركي استهدف منطقة قرب مدينة حاجي آباد بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران.

01:41 am

رويترز

avata
رويترز
مهر الإيرانية: هجمات أميركية قرب سيريك

قالت وكالة مهر الإيرانية إن الجيش الأميركي شن هجمات قرب مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران، وذلك بعد وقت قصير من إعلان القيادة المركزية الأميركية بدء موجة هجمات جديدة على الجمهورية الإسلامية.

01:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
الجيش الأميركي يعلن بدء موجة هجمات جديدة على إيران

أعلن الجيش الأميركي بدء موجة غارات جوية جديدة على إيران، مضيفا أن الهجمات "تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري الإسلامي التي شنت هجمات على جنود أميركيين في الأردن الليلة الماضية".

01:25 am

رويترز

avata
رويترز
الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يطالبان إيران بفتح مضيق هرمز

طالب الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في بيان نقله التلفزيون السعودي، السبت، إيران بفتح مضيق هرمز بشكل دائم دون شروط أو رسوم. ورفض البيان المشترك "أيّ ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز". كما عارض فرض تصاريح أو رسوم على الملاحة الدولية في المضيق.

الخليج من مسقط في عُمان بالقرب من مضيق هرمز في 18 يونيو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

رفض أوروبي خليجي لـ"أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة" على مضيق هرمز

12:27 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تهدد باستهداف مطارات دبي وأبوظبي

هددت إيران، مساء السبت، باستهداف مطارات دبي وأبوظبي وميناءي الفجيرة وجبل علي في الإمارات، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن الشهر الماضي "باتت في حالة تعليق كامل" بسبب نكث الولايات المتحدة التزاماتها بالمذكرة واستئنافها الهجمات على إيران.

ذخان كثيف قرب مطار دبي الدولي، 16 مارس 2026 (فرانس برس)
تقارير دولية
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إيران تهدد باستهداف مطارات دبي وأبوظبي وميناءي الفجيرة وجبل علي

12:26 am

الأناضول

avata
الأناضول
واشنطن تحذر رعاياها حول العالم

حذرت الولايات المتحدة، السبت، رعاياها في أنحاء العالم من تهديدات أمنية محتملة مرتبطة بإيران، في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في تحذير عالمي، إن الوضع الأمني لا يزال "معقدا"، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.

ودعت الأميركيين في أنحاء العالم، ولا سيما الموجودين في المنطقة، إلى توخي مزيد من الحذر ومتابعة الأخبار لمعرفة التطورات الطارئة. وحذرت الوزارة من أن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أميركية أخرى في الخارج، أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأميركيين حول العالم.

وأشارت إلى تعرض منشآت دبلوماسية أميركية للاستهداف، بينها منشآت تقع خارج منطقة الشرق الأوسط. كما نبهت الخارجية الأميركية، إلى احتمال تسبب إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق الدوري للمجالات الجوية في اضطراب حركة السفر.

12:24 am

الأناضول

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الأناضول
توقعات إسرائيلية بتصعيد أميركي ضد إيران

ادعت القناة 13 الإسرائيلية، السبت، أن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع المواجهة مع إيران، في ظل تصاعد التوتر والضربات المتبادلة في المنطقة. وقالت القناة إن مسؤولين إسرائيليين يقدّرون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتجه نحو توسيع نطاق العمليات ضد إيران، ووصفت المرحلة الحالية بأنها "أسبوع حاسم". ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي ادعاءه أن الإيرانيين "يبذلون جهودًا كبيرة لعدم إشراك إسرائيل في الحدث".

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن "الأمور قد تتغير في حال قررت الولايات المتحدة زيادة وتيرة الهجمات، بما في ذلك استهداف منشآت مدنية". وأضافت القناة أن جهات أمنية إسرائيلية أكدت عدم وجود تحذيرات حالية من إطلاق نار باتجاه إسرائيل، لكنها اعتبرت أن الوضع "قابل للانفجار"، وقد يتغير في أي لحظة إذا شعرت إيران بأنها في موقف صعب، وفق قولها.

12:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس السبت

  • مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث في هجوم إيراني على الأردن

  • مجتبى خامنئي: أميركا بصدد إشعال حرب جديدة

  • الكويت: إصابات إثر السيطرة على حرائق نتيجة هجمات إيرانية

  • مسؤول إيراني يتوعد باستهداف مطارات بالخليج إذا استمر القصف

  • إيران: لا تفاوض مع واشنطن والرد الحازم هو السبيل الوحيد

  • الحرس الثوري: دمرنا مقاتلات أميركية في الأردن

  • الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع أميركية في الكويت والبحرين

  • الكويت: حريق في محطة كهرباء وتقطير المياه إثر هجوم إيراني

  • "أكسيوس": إيران أطلقت صاروخاً باتجاه قاعدة أميركية بالسعودية

أخبار
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الحرب في المنطقة | إيران تتوعد بقصف مطارات في الخليج

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