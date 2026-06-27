الحرب في المنطقة | ضربات أميركية على إيران والحرس الثوري يرد

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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27 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 02:16 (توقيت القدس)
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها نفذت ضربات ضد إيران، الجمعة، رداً على هجوم استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وقالت إن طائرات أميركية استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية.

وجاءت الضربات بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية باتجاه واحد على سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفاً أن إحدى هذه الطائرات أصابت سطح سفينة شحن. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "لحقت أضرار بالسفينة، لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها. أسقطنا ثلاث طائرات مسيّرة أخرى. من الواضح أن هذا انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن دوي انفجار سُمع في مرسى طاهروية بميناء سيريك. ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري مطلع قوله إن سبب الانفجارات يعود إلى إصابة مقذوف برج اتصالات في محيط المرسى، مشيراً إلى أن عدة طلقات تحذيرية أُطلقت قبل نحو خمس ساعات من قضاء سيريك باتجاه "سفن مُخالفة" في مضيق هرمز. وأضاف أن معلومات متداولة تحدثت عن إطلاق صاروخي إنذار قبل ساعات من منطقة كربان باتجاه مضيق هرمز.

في الأثناء، تتواصل التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب في المنطقة، وسط مساعٍ أميركية لترسيخ تفاهمات وقف إطلاق النار على أكثر من جبهة. ووقّع لبنان وإسرائيل، الجمعة، على اتفاق إطاري في واشنطن بعد 4 أيام من المفاوضات، ضمن جولة المحادثات المباشرة الخامسة بين الجانبين التي استضافتها واشنطن. وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حديث إلى الصحافيين بعد انتهاء جولة التفاوض، أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن، قائلاً إن هذه خطوة أولى و"ينتظرنا الكثير من العمل".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الأوضاع في المنطقة أولاً بأول...

02:15 am

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أميركية

قال الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت إنه استهدف مواقع عسكرية أميركية في المنطقة رداً على الضربات الأميركية. ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأميركية التي استهدفها في المنطقة.

جاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية بيانا في وقت سابق قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني عن أن رد القوة على هجوم أميركي جديد ضد إيران سيكون "سريعاً وحاسماً"، قبل أن تحذف البيان لاحقاً.

01:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
فانس: العنف سيقابل بالعنف

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في أول تعليق له على الضربات على إيران إن "العنف سيقابل بالعنف".

وأضاف وفق ما أوردته وكالة رويترز إنه "إذا كان لدى إيران خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها الاتصال هاتفياً".

01:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
مسؤول أميركي لـ"سي أن أن": الضربات في إيران انتهت

نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات التي شنها الجيش الأميركي على إيران قد انتهت.

وأضاف في تصريح له أن ضربات الجمعة لا تمثل عودة إلى عمليات قتالية كبرى، على الأقل في الوقت الراهن، وفق تعبيره.

12:26 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مقذوفان يصيبان برج اتصالات في سيريك

أعلن التلفزيون الإيراني نقلاً عن مصدر مطلع قوله إن مقذوفين أصابا برج اتصالات في محيط منطقة سيريك، جنوبي إيران.

12:16 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري يعلن تصديه لهجوم أميركي

أعلن الحرس الثوري الإيراني تصديه لهجوم شنته القوات الأميركية على منطقة سيريك جنوبي البلاد، وفقاً لوكالة "إيسنا" الإيرانية الطلابية. وذكر الحرس الإيراني أن قواته البحرية والجوية "تمكنت من إحباط الهجوم"، مؤكداً أنه لن يمر دون رد.

وقال إن الرد "سيكون سريعاً وحاسماً" وفي الزمان والمكان اللذين تختارهما طهران. كما حذر من أن "أي حماقة جديدة ستقابل برد قاس من شأنه تحطيم أوهام المهاجمين" في المنطقة.

12:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الجمعة
  • إجلاء نحو 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز
  • طهران تعلن إنشاء خط ساخن مع واشنطن بشأن مضيق هرمز
  • إيران: لا مرور آمناً في مضيق هرمز دون التنسيق معنا
  • غروسي: نأمل استئناف التفتيش في إيران قريباً
  • إيران تحذر من تحركات مقاتلات إسرائيلية في أجواء دول مجاورة
12:12 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري ينفي إنشاء خط ساخن مع واشنطن بشأن مضيق هرمز

نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، مساء الجمعة، ما وصفه بادعاءات مسؤولين أميركيين بشأن إنشاء خط ساخن بين إيران والولايات المتحدة حول مضيق هرمز، مؤكداً أن ذلك "محض كذب".

وقال محبي، في منشور على منصة "إكس"، إن هذا الأمر "لم يحدث ولن يحدث"، مضيفاً أن "مضيق هرمز أرض إيرانية ولا صلة لأميركا به".

سفن راسية في ميناء بندر عباس على طول مضيق هرمز 18/6/2026 فرانس برس
تقارير دولية
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الحرس الثوري ينفي إنشاء خط ساخن مع واشنطن بشأن مضيق هرمز

12:06 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي يعلن تنفيذ ضربات في إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن الجيش شن غارات على إيران الجمعة، مضيفة أن طائرات أميركية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار الساحلية، وذلك عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز.

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