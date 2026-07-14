الحرب في المنطقة | ضربات أميركية جديدة وترامب يهدد بتدمير موقع نووي

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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14 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 02:50 (توقيت القدس)
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، بدء شنّ ضربات جوية ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أن هذه الضربات ستواصل "إلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين والسفن التجارية في مضيق هرمز"، فيما قالت شبكة سي أن أن نقلا عن مسؤول أميركي، إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات مسيرات وقدرات صاروخية.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستدمر موقع "بيكاكس ماونتن" النووي في إيران، متوعدا بأن تواصل واشنطن ضرب البلاد بقوة. وقال ترامب في مقابلة مع برنامج (هيو هيويت شو) "سنقضي على بيكاكس ماونتن. قولوا للإيرانيين أن يكونوا مستعدين".

وأبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الكونغرس رسميا باستئناف الضربات على إيران، إذ كشفت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين، أنها اطلعت على رسالة وجهها ترامب إلى قادة الكونغرس الجمعة الماضي 10 يوليو/ تموز، ذكر فيها الرئيس أن القوات الأميركية شنت "ضربات عسكرية دفاعية ضد أهداف داخل إيران في 7 يوليو/تموز".

يأتي ذلك فيما قال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، إن الجيش الأميركي سيبدأ فرض حصار بحري على إيران اليوم الثلاثاء. وذكر المركز في توجيه ملاحي أن الحصار، الذي يشمل جميع موانئ إيران ومحطاتها النفطية ومناطقها الساحلية، سيُنفذ على حركة السفن كلها، بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، اعتبارا من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش يوم 14 يوليو/ تموز.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

02:49 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
لولا يرفض تصرف أميركا كالقراصنة بمضيق هرمز

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين أن الولايات المتحدة ستتحول إلى "قرصان" إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، كما صرح في وقت سابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، اقترح الرئيس الأميركي فرض ضريبة تحصلها الولايات المتحدة تعادل "20% من قيمة شحنات" السفن التي ترغب في عبور المضيق.

وقال لولا خلال فعالية عامة في ساو كايتانو دو سول في ولاية ساو باولو "في الماضي، كان يعتبر ذلك قرصنة".

وأضاف "إن الولايات المتحدة بلد مهم، وأعتقد أنها حاربت القرصنة لفترة طويلة، ولا يمكنها اليوم أن تتصرف كالقراصنة".

02:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
إطلاق صفارات الإنذار في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين عن إطلاق صفارات الإنذار تحسباً لهجوم جوي.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

01:44 am

رويترز

avata
رويترز
مصادر: هجوم يستهدف موقعا لجماعة كردية إيرانية معارضة

أفادت مصادر أمنية لرويترز يوم الثلاثاء بتعرض موقع تابع لجماعة كردية إيرانية معارضة شرق مدينة أربيل بالعراق لهجوم صاروخي.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات جراء الهجوم.

01:38 am

رويترز

avata
رويترز
استطلاع: الأميركيون يتوقعون استمرار الحرب لفترة طويلة

أظهر استطلاع للرأي لرويترز/إبسوس أن أربعة من كل خمسة أميركيين يتوقعون أن تستمر الحرب الأميركية مع إيران لفترة طويلة، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة القتال وإعلان الرئيس دونالد ترامب فرض حصار على الملاحة الإيرانية في الخليج.

01:31 am

رويترز

avata
رويترز
هيئة بحرية: تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الثلاثاء بأن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته خلال إبحارها على بعد 40 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من قلهات بسلطنة عُمان.

وأضافت الهيئة أن ربان الناقلة أبلغ عن تعرضها لإصابة بمقذوف عند غرفة المحركات على الجانب الأيمن.

وأكد سلامة جميع أفراد الطاقم.

 

01:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
وزارة الدفاع الإماراتية: تعرض ناقلتين للاستهداف بصاروخين

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين "ممباسا" و"الباهية" الإماراتيتين للاستهداف بصاروخين جوالين (كروز) إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العُمانية.

وأضافت في بيان أن الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة "ممباسا" من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة (6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية).

كما أسفر الاستهداف عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، مشيرة إلى أنه جرت السيطرة على الحريق في الناقلتين.

وأدانت وزارة الدفاع الإماراتية "الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

وأعربت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

01:15 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ترامب: الاتفاق مع إيران ما زال ممكناً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب ما زال "ممكناً" رغم الضربات الأميركية الجديدة على إيران وإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي "نعم، أعتقد أن الاتفاق ممكن. بالتأكيد أعتقد ذلك"، مضيفاً "توصلنا إلى اتفاق معهم قبل يومين، ثم قالوا ’لا يمكننا إبرام هذا الاتفاق. يجب مواصلة التفاوض بشأنه’".

01:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: نهاجم القدرات الإيرانية ذات الصلة بمضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة تهاجم القدرات الإيرانية ذات الصلة بمضيق هرمز، مضيفاً "نقضي على قدرات إيران الهجومية".

وتابع "أريد استرداد تكاليف حماية الدول التي نساعدها في حماية مضيق هرمز"، لكنه أعرب عن اعتقاده أن التوصل إلى اتفاق "أمر ممكن".

12:47 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي انفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة جم في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

12:46 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
دوي انفجارات في محافظة هرمزغان

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في محافظة هرمزغان الساحلية، مشيرة إلى وقوع عدة انفجارات في بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم.

وأضافت أن دوي الانفجارات في بعض مناطق المحافظة يمكن أن يعود إلى اشتباكات في البحر ومضيق هرمز.

12:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"سي أن أن": الجيش الأميركي استهدف مسيرات وقدرات صاروخية

قالت شبكة سي أن أن نقلا عن مسؤول أميركي، إن الجيش الأميركي استهدف مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية ومسيرات وقدرات صاروخية. يأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، بدء شنّ ضربات جوية ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي.

12:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
سماع دوي 7 انفجارات في بندر عباس جنوبي إيران

أعلن التلفزيون الإيراني، سماع دوي 7 انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد.

12:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران: استهداف منشآت وعتاد عسكري أميركي في الكويت

أعلن الجيش الإيراني، استهدف أنظمة الاتصالات، ومستودعات الوقود، ومنظومة "باتريوت"، وبرج مراقبة، ومستودع ذخيرة تابعا للقوات الأميركية في الكويت، بالطائرات المسيّرة. وحسب بيان الجيش الإيراني، استهدف بحريته أيضا بصواريخ كروز قطعة بحرية أميركية، وذلك ردا على هجمات صاروخية طالت مراكز عسكرية إيرانية.

12:23 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: سندمر موقع "بيكاكس ماونتن" في إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين في مقابلة مع برنامج (هيو هيويت شو)، إن الولايات المتحدة ستدمر موقع "بيكاكس ماونتن" في إيران، في إشارة إلى ما يقال إنها منشأة نووية تحت الأرض قرب نطنز.

ترامب في البيت الأبيض، 11 يونيو 2026 (ألكس وونغ/Getty)
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التحديثات الحية

ترامب يتوعد بتدمير موقع نووي في إيران

12:18 am

رويترز

avata
رويترز
نواب يطالبون البنتاغون بنتيجة تحقيق حول قصف مدرسة إيرانية

دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي ينتمون للحزب الديمقراطي بقيادة كيرستن جيليبراند، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الكشف، خلال الأسبوع المقبل، عن نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش الأميركي بشأن الغارة التي استهدفت مدرسة للبنات في ميناب بإيران يوم 28 فبراير/ شباط. 

وطلبت المجموعة المكونة من أكثر من 20 عضوا في مجلس الشيوخ، ومن بينهم جاك ريد الزعيم الديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في رسالة أن ينهي الجيش الأميركي تحقيقاته، ويطلع الكونغرس على النتائج، ويقدم خطة لضمان عدم تكرار مثل هذا الخطأ.

وجاء في رسالتهم "لا يوجد مبرر لحجب تقرير غير سري حول ما حدث، وما الذي سار بشكل خاطئ، وما الذي تقوم به الوزارة لمنع تكرار ذلك". وردا على طلب للتعليق، قال مسؤول في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) لرويترز "التحقيق لا يزال جاريا. ليس لدينا أي مستجدات نعلن عنها في الوقت الحالي".

11:49 PM
أبرز الأحداث يوم الاثنين | 13 يوليو

  • ترامب عن إيران : سنوجه لهم ضربات قوية الليلة والثلاثاء

  • "فارس": إسقاط مسيرة أميركية في مضيق هرمز

  • سقوط 4 صواريخ في ضواحي مدينة كنارك

  • نيويورك تايمز: ترامب أبلغ الكونغرس باستئناف القتال ضد إيران

  • الجيش الأميركي: الضربات تضعف قدرة إيران على استهداف السفن

  • ترامب يعلن الحصار البحري على إيران

  • قطر تدين الهجمات المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

  • مساعد المرشد الإيراني: لا مكان للانسحاب من مضيق هرمز

  • السعودية ومصر تدينان الاعتداءات الإيرانية على دول عربية

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