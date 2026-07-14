الحرب في المنطقة | ضربات أميركية جديدة وترامب يهدد بتدمير موقع نووي

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين أن الولايات المتحدة ستتحول إلى "قرصان" إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، كما صرح في وقت سابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، اقترح الرئيس الأميركي فرض ضريبة تحصلها الولايات المتحدة تعادل "20% من قيمة شحنات" السفن التي ترغب في عبور المضيق.
وقال لولا خلال فعالية عامة في ساو كايتانو دو سول في ولاية ساو باولو "في الماضي، كان يعتبر ذلك قرصنة".
وأضاف "إن الولايات المتحدة بلد مهم، وأعتقد أنها حاربت القرصنة لفترة طويلة، ولا يمكنها اليوم أن تتصرف كالقراصنة".