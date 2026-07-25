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الحرب في المنطقة | صفارات إنذار بالسعودية وترامب يبحث تصعيد الهجمات

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
25 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 07:18 (توقيت القدس)
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يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لاتخاذ قرار بشأن احتمال تكثيف الهجوم العسكري على إيران، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة مصادر مطلعة. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تقييم استخباراتي أميركي جديد خلص إلى أن مجتبى خامنئي، الذي خلف والده علي خامنئي في منصب المرشد الإيراني، أكثر ميلاً إلى السعي لامتلاك سلاح نووي، وأن القيادة الإيرانية الحالية تبدي توجهاً أكثر تشدداً نحو تطوير قدرات نووية عسكرية. وفي المقابل، توعد قائد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري، علي عبد اللهي، باستهداف جندي أميركي مقابل كل إيراني يُقتل، قائلاً إن هذا سيكون "معادلة معلنة في ساحة المعركة".

وفي الميدان، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن الولايات المتحدة استهدفت بالصواريخ ناقلة غاز بترول مُسال في خليج عُمان، بعدما اعتقدت أنها تحمل شحنة غاز إيرانية، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها وتعطلها إثر إصابة غرفة المحركات. كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الأميركية، منذ 27 يونيو/حزيران، إلى 59 قتيلاً و666 مصاباً. وفي سياق متصل، وصل وفد دبلوماسي عُماني إلى طهران لإجراء مباحثات بشأن آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، في إطار الجهود المشتركة لتنظيم حركة السفن في الممر البحري الحيوي.

سياسياً، نقل موقع "أكسيوس" عن دبلوماسيَّين أوروبيَّين ومصدرَين آخرَين أن واشنطن ولندن تعتزمان عقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة البريطانية الأسبوع المقبل لبحث تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبار إعادة فتحه أمام الشحن التجاري ركناً أساسياً في أي استراتيجية أميركية للخروج من الحرب واستقرار أسواق الطاقة. وفي الوقت نفسه، تتصاعد الانتقادات داخل الولايات المتحدة لغياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب، بعدما أبدى أعضاء في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع لوزير الحرب بيت هيغسيث، شكوكهم في جدوى مواصلة التصعيد العسكري، بينما تواصل إدارة ترامب التأكيد أن زيادة الضربات تمثل السبيل لإجبار طهران على القبول باتفاق جديد.

"العربي الجديد" يتابع آخر تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول...

06:13 am

رويترز

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رويترز
صفقارات إنذار في جازان السعودية

أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمنطقة جازان، للتحذير من خطر طارئ.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عبر المنصة واتباع الإرشادات الوقائية حفاظاً على السلامة. 

05:24 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة بعد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تتواصل مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنها "ليست مستعدة بعد".

وأضاف ترامب، خلال حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مساء الجمعة: "إيران تتحدث إلينا ويريدون إبرام الاتفاق، ولكن لا أعتقد أنهم مستعدون الآن".

وكان ترامب قد حضر حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، الذي أعيدت جدولة موعده من شهر أبريل/نيسان الماضي بعد أن تسبب حادث إطلاق نار في إرباك النسخة الأولى من الحدث.

04:58 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن ينبع

أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر السبت، زوال الخطر بمحافظة ينبع، بعد تشغيل إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر طارئ.

ودعا الدفاع المدني السكان إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عبر المنصة، واتباع الإرشادات الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

 

01:39 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
الجيش الأميركي يعلن تعطيل ناقلة حاولت اختراق حصار إيران

أعلن الجيش الأميركي، اليوم السبت، أنه أطلق النار على سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكداً أنها ثاني سفينة تُعطّل منذ إعادة فرض الحصار.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكابتن تيم هوكينز، لوكالة أسوشييتد برس، إن القوات الأميركية عطلت الناقلة "إم/تي لافين" في خليج عُمان، أمس الجمعة، بعدما حاولت اختراق الحصار أربع مرات على الأقل.

وأوضح هوكينز أن طاقم السفينة تلقى تحذيرات متكررة، لكنه لم يمتثل للأوامر، ما دفع القوات الأميركية إلى إطلاق النار على غرفة محركات الناقلة لتعطيلها. وأضاف أن القيادة المركزية أعادت أيضاً توجيه 12 سفينة تجارية أخرى منذ بدء تنفيذ الحصار.

12:33 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
اجتماع أميركي بريطاني لبحث تحالف لحماية الشحن بمضيق هرمز

نقل موقع أكسيوس الأميركي، مساء اليوم الجمعة، عن دبلوماسيَّين أوروبيَّين ومصدرين آخرين، قولهما إن واشنطن ولندن تخططان لعقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة البريطانية، الأسبوع المقبل، يركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الشحن البحري في مضيق هرمز. ووفق "أكسيوس"، فإن إعادة فتح المضيق للشحن التجاري عنصر أساسي في أي استراتيجية خروج أميركية من الحرب على إيران، وجهود استقرار أسواق الطاقة العالمية.

التفاصيل عبر الرابط:

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان، 17 يوليو 2026 (رويترز)
رصد
التحديثات الحية

اجتماع أميركي بريطاني مرتقب لبحث تحالف دولي بشأن مضيق هرمز

12:33 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
هذه هي خيارات واشنطن للوصول إلى حل في حربها مع إيران

مع تواصل الحرب الأميركية على إيران، تغيب الرؤية الاستراتيجية عن الخطة الأميركية لإنهاء هذه الحرب غير الشعبية داخل الولايات المتحدة، حسب ما أكد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي خلال جلسة استماع لوزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، في الكونغرس هذا الأسبوع.

التفاصيل عبر الرابط:

مراسم نقل رسمية لأفراد الخدمة الأميركية قتلوا خلال الحرب مع إيران، 22 يوليو 2026(Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

هذه هي خيارات واشنطن لإنهاء حربها مع إيران

12:30 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
ترامب يبحث مع مستشاريه تكثيف ضرب إيران

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن أربعة مصادر، قولها إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجتمع، اليوم الجمعة، مع كبار مستشاريه وأعضاء كبار في إدارته لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري تكثيف الهجوم العسكري ضد إيران. ويأتي في هذا في وقت أظهر أحدث تقييم استخباراتي أميركي أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أكثر اهتماماً بكثير من والده الراحل علي خامنئي بالسعي وراء سلاح نووي.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب متحدثاً خلال فعالية في واشنطن، 23 يوليو 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

ترامب يبحث تكثيف ضرب إيران... واستخباراته تؤكد سعي خامنئي للنووي

12:29 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
صافرات الإنذار تدوي في البحرين

دوّت صافرات الإنذار في البحرين، السبت، في ظل تواصل الضربات الإيرانية على البلاد منذ أسابيع، وفق ما أفادت وزارة الداخلية. وقالت الوزارة على منصة إكس "جرى إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".

12:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أبرز أحداث يوم الجمعة
  • الحرس الثوري: جندي أميركي مقابل كل إيراني يُقتل
  • "فارس": مقتل 2 من أفراد طاقم ناقلة بضربة أميركية
  • بكين لطهران: لإعطاء الأولوية للمفاوضات
  • واشنطن تحذر رعاياها في إسرائيل جراء تصاعد التوتر
  • عراقجي يهدّد بالرد على أي بلد "يعاون أو يساند" واشنطن
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محمد البديوي
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