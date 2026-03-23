يترقب العالم انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز، حيث في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" فجر الأحد، باستهداف قطاع الطاقة الإيراني بالكامل مع انقضاء المهلة. وعاد ترامب إلى تصعيد لهجته في حديث مع القناة 13 العبرية، مهدداً بـ"تدمير كامل" لإيران إذا لم يُفتح المضيق، قائلاً: "ستعرفون قريباً ما الذي سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة، والنتيجة ستكون جيدة جداً... وسيؤدي ذلك عملاً ممتازاً".
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأحد، أن مضيق هرمز لم يُغلق، مشيراً إلى أن تباطؤ حركة السفن يعود إلى مخاوف شركات التأمين من الحرب التي "أشعلتموها أنتم وليس إيران"، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وأضاف عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن التهديدات لن تغيّر موقف شركات التأمين أو الإيرانيين، داعياً إلى اعتماد لغة الاحترام بدلاً من التهديد. وشدد على أن حرية الملاحة لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حرية التجارة، معتبراً أن على الأطراف المعنية الالتزام بالأمرين معاً، أو عدم توقع تحقق أي منهما.
وفي السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن دول الخليج حذّرت الإدارة الأميركية من تداعيات استهداف محطات الطاقة الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذه الدول تخشى أن تردّ إيران بضرب منشآت الطاقة والمياه، ما قد "يعرّض الاقتصاد العالمي للخطر". وبحسب الصحيفة، تشعر عدة دول خليجية منذ أيام بحالة من الإحباط و"الغضب"، بسبب محدودية تأثيرها على الإدارة الأميركية. وأضافت المصادر أن مسؤولين عرباً حاولوا الدفع نحو محادثات سلام، لكن جهودهم تعثرت.
في غضون ذلك، أكد مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن تحركاً دولياً واسعاً يجري خلف الكواليس، تقوده كل من قطر وتركيا ومصر، في محاولة لصياغة اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإيرانيين. وبحسب هؤلاء المسؤولين، يخشى ترامب أن تنتهي الحرب بصورة يظهر فيها وكأنه خضع للضغط الإيراني عبر مضيق هرمز، ويسعى إلى فرض سردية معاكسة تُظهر أنه هو من أجبر طهران على التراجع. وأشاروا إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في التوصل، في اللحظة الأخيرة، إلى تسوية تدريجية تسمح بموجبها طهران بإعادة فتح المضيق، مقابل تقليص ترامب للضربات العسكرية والبدء بالتراجع، غير أن التساؤل يبقى حول ما إذا كانت إيران ستوافق على مثل هذا المسار".
إلى ذلك، دوّت صافرات الإنذار، اليوم الاثنين، في تل أبيب والقدس المحتلة ومناطق واسعة في شمالي وجنوبي إسرائيل، عقب هجومين صاروخيين إيرانيين. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية سقوط شظايا صاروخية في تل أبيب. كما أفادت القناة 14 العبرية بأن إيران أطلقت صاروخاً عنقودياً، سقطت شظايا منه في وسط إسرائيل، من دون تحديد الموقع بدقة. ونقلت القناة 12 العبرية عن خدمات الإسعاف الإسرائيلية أنها توجهت إلى عدة مواقع شهدت سقوط شظايا صواريخ في وسط البلاد.
