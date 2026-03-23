الحرب في المنطقة | سقوط شظايا صاروخية في تل أبيب وحراك قبل انتهاء مهلة هرمز

23 مارس 2026   |  آخر تحديث: 03:01 (توقيت القدس)
يترقب العالم انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز، حيث في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" فجر الأحد، باستهداف قطاع الطاقة الإيراني بالكامل مع انقضاء المهلة. وعاد ترامب إلى تصعيد لهجته في حديث مع القناة 13 العبرية، مهدداً بـ"تدمير كامل" لإيران إذا لم يُفتح المضيق، قائلاً: "ستعرفون قريباً ما الذي سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة، والنتيجة ستكون جيدة جداً... وسيؤدي ذلك عملاً ممتازاً".

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأحد، أن مضيق هرمز لم يُغلق، مشيراً إلى أن تباطؤ حركة السفن يعود إلى مخاوف شركات التأمين من الحرب التي "أشعلتموها أنتم وليس إيران"، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وأضاف عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن التهديدات لن تغيّر موقف شركات التأمين أو الإيرانيين، داعياً إلى اعتماد لغة الاحترام بدلاً من التهديد. وشدد على أن حرية الملاحة لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حرية التجارة، معتبراً أن على الأطراف المعنية الالتزام بالأمرين معاً، أو عدم توقع تحقق أي منهما.

وفي السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن دول الخليج حذّرت الإدارة الأميركية من تداعيات استهداف محطات الطاقة الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذه الدول تخشى أن تردّ إيران بضرب منشآت الطاقة والمياه، ما قد "يعرّض الاقتصاد العالمي للخطر". وبحسب الصحيفة، تشعر عدة دول خليجية منذ أيام بحالة من الإحباط و"الغضب"، بسبب محدودية تأثيرها على الإدارة الأميركية. وأضافت المصادر أن مسؤولين عرباً حاولوا الدفع نحو محادثات سلام، لكن جهودهم تعثرت.

03:00 am

الإمارات: إصابة شخص نتيجة سقوط شظية في منطقة الشوامخ

أعلنت السلطات الإماراتية أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة الشوامخ، عقب اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الحادث أسفر عن تعرُّض شخص من الجنسية الهندية إلى إصابة بسيطة.

02:13 am

مقتل شخص بغارة على محطة إذاعية في ميناء بندر عباس

أفادت وكالة مهر الإيرانية بمقتل شخص واحد على الأقل في غارة جوية على محطة إذاعية في ميناء بندر عباس الإيراني.

01:18 am

جيش الاحتلال: عطلان في الدفاع الجوي سمحا بمرور صواريخ إيران

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد إن عطلين منفصلين في الدفاع الجوي سمحا بمرور الصورايخ الإيرانية يوم السبت. وقال المتحدث العسكري باسم الجيش إيفي ديفرين إنه تم إطلاق صواريخ اعتراضية في كلتا الحالتين يوم السبت لكنها فشلت في وقف النيران القادمة. وأضاف أن أكثر من 90% من عمليات الإطلاق يتم اعتراضها عادة.

12:49 am

الرياض تعلن اعتراض مسيرة بمنطقة الحدود الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيّرة في منطقة الحدود الشمالية.

12:45 am

القدس المحتلة
حراك خلف الكواليس قبل انتهاء مهلة ترامب حول مضيق هرمز

أكد مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن تحركاً دولياً واسعاً يجري خلف الكواليس، تقوده كل من قطر وتركيا ومصر، في محاولة لصياغة اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإيرانيين. وبحسب هؤلاء المسؤولين، يخشى ترامب أن تنتهي الحرب بصورة يظهر فيها وكأنه خضع للضغط الإيراني عبر مضيق هرمز، ويسعى إلى فرض سردية معاكسة تُظهر أنه هو من أجبر طهران على التراجع. وأشاروا إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في التوصل، في اللحظة الأخيرة، إلى تسوية تدريجية تسمح بموجبها طهران بإعادة فتح المضيق، مقابل تقليص ترامب للضربات العسكرية والبدء بالتراجع، غير أن التساؤل يبقى حول ما إذا كانت إيران ستوافق على مثل هذا المسار.

وأضاف المسؤولون أن إسرائيل "لا خيار أمامها سوى السير مع ترامب"، قائلين: "كنا نفضل استمرار الضربات، لكننا سنفعل ما يقرره. سنعرف ذلك قريباً، لأن مهلة الإنذار التي حددها ترامب تنتهي مساء غد". وتابعوا: "إذا سمعنا عن مسار سياسي واحتمال فتح مضيق هرمز، فهذا يعني أننا أمام عملية مرحلية. لا يمكن استبعاد التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة، لكن في حال فشل ذلك، فإننا ذاهبون نحو تصعيد قد يستمر أشهراً طويلة". وأوضحوا أن ترامب لا يرغب في إرسال قوات برية، لكنه قد يتجه إلى "إنجاز ميداني" عبر السيطرة على جزيرة خارج النفطية إذا فشلت الوساطة التي تقودها قطر وتركيا.

12:44 am

طهران
الحرس الثوري يطلق الموجة 75 من الوعد الصادق 4

أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق الموجة 75 من عمليات الوعد الصادق 4 على أهداف إسرائيلية وأميركية.

12:40 am

القدس المحتلة
إيران تطلق صواريخ باتجاه وسط وشمال وجنوب إسرائيل

دوّت صافرات الإنذار، اليوم الاثنين، في تل أبيب والقدس المحتلة ومناطق واسعة في شمال وجنوب إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ من إيران. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية سقوط شظايا صاروخية في تل أبيب. وأفادت القناة 14 العبرية بأن إيران أطلقت صاروخاً عنقودياً، سقطت شظايا منه في وسط إسرائيل، من دون تحديد الموقع بدقة. كما نقلت القناة 12 العبرية عن خدمات الإسعاف الإسرائيلية أنها توجهت إلى عدة مواقع شهدت سقوط شظايا صواريخ.

12:21 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الأحد
  • ترامب يهدد بتدمير قطاع الطاقة الإيراني بالكامل ما لم يفتح مضيق هرمز
  • نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين
  • إصابات في قصف إيراني على تل أبيب وانهيار مبنى جنوبها
  • قذيفة تصيب سفينة قبالة سواحل الشارقة
  • إيران تهدد باستهداف البنى التحتية للطاقة بالمنطقة
  • الجيش الإيراني يعلن استهداف طائرة "أف-15" قرب هرمز
  • 8 هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مجمّع مطار بغداد
المواقف الدولية من الحرب| ماكرون يحذر من التصعيد وكالاس تهاتف عراقجي

"جيروزاليم بوست": واشنطن تسرع نشر قواتها استعداد لاحتلال جزيرة خارج

تحوّل في خطاب باكستان تجاه إيران: السعودية أولاً