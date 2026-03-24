الحرب في المنطقة | سقوط رؤوس انشطارية في نهاريا ونيشر

سمع دوي انفجارات في القدس بعد إطلاق صواريخ من إيران.
على الرغم من النفي القاطع من جانب إيران، وعلى مستويات عدة، من بينها وزارة الخارجية ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لإجراء أي مفاوضات مع واشنطن خلال الأيام الـ28 الماضية، يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود مفاوضات وصفها بـ"البناءة" مع الإيرانيين. وبين النفي والتأكيد، تشير تقارير عدة إلى أن باكستان تلعب هذه المرة دور الوسيط بين واشنطن وطهران، وسط تقديرات بعقد لقاء بين الطرفين في إسلام آباد قريباً. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ترامب أنه أصدر توجيهاته بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنجاح المباحثات الجارية بين الجانبين. وجاء إعلانه عبر موقعه "تروث سوشال" قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة كانت مقررة في وقت لاحق من أمس الاثنين.
أما إسرائيل، شريكة واشنطن في الحرب، فيبدو أن لديها شكوكاً حيال إمكانية موافقة إيران على الشروط الأميركية، التي تتضمن، إلى جانب وقف تخصيب اليورانيوم، وقف دعم حلفائها بالمنطقة وتقييد برنامجها الصاروخي، وهي شروط رفضت طهران مناقشتها سابقاً. كما تستغرب إسرائيل من "تفاؤل" ترامب وإعلانه عن تقدم أو تفاهمات، في وقت تنفي فيه طهران ذلك علناً. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تسود مخاوف في تل أبيب من أن تستغل إيران المفاوضات لكسب الوقت، وأن يقبل ترامب بأي نتيجة تتيح له إعلان "النصر"، من دون التمسك الكامل بجميع الخطوط الحمراء. وقد يكون ذلك ما دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى التصريح بأن "إسرائيل ستحافظ على مصالحها الحيوية في كل الأحوال"، وذلك في تعليقه على حديث ترامب حول المفاوضات وإمكانية الوصول إلى اتفاق.
في غضون ذلك، استمرت إيران في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل ومواقع في الدول المجاورة، وقد دوت صافرات الإنذار ليل الاثنين - الثلاثاء في مدينتي ديمونا وإيلات جنوبي إسرائيل، وحيفا ونهاريا والخضيرة شمالها، وسط تقارير عن انفجارات في نيشر ونهاريا نتيجة سقوط رؤوس انشطارية.
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن فرق الإنقاذ التابعة للجبهة الداخلية تعمل في موقع سقط فيه صاروخ إيراني شمالي إسرائيل. وأضاف الجيش: "يحظر على الجمهور الإسرائيلي التجمهر في موقع سقوط الصاروخ حيث تعمل فرق الإنقاذ".
أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في عدة نقاط في طهران، بالتزامن مع دوي الدفاعات الجوية. كما سُمع دوي انفجارات عنيفة في غربي طهران وجنوبها.
في إشارة غير مباشرة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وجود مفاوضات مع إيران، أكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان جديد حول تفاصيل الموجة الثامنة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4"، أن "محاولات العدو لتعويض خسائره وتغيير معادلات الحرب في الساعات المقبلة ليست خافية على الحرس الثوري"، مضيفا أن أي مستوى من العدوان سيُواجه "برد سريع وقاسٍ يستهدف الآمرين والمنفذين والداعمين له". وأعلن الحرس الإيراني أن الموجة الجديدة استهدفت مواقع في إيلات وديمونا وشمال تل أبيب، إضافة إلى بعض قواعد الجيش الأميركي في المنطقة، مؤكدا أن الأهداف أصيبت "بدقة" بواسطة منظومات الصواريخ "عما" و"قدر" متعددة الرؤوس، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية. وأضاف الحرس الثوري أن عملياته "ذات الطابع المؤثر تشكل رسالة واضحة" إلى من وصفه بـ"المعتدين القتلة"، مؤكدا أن القسم الأكبر من وحدات الحرس الثوري القتالية وقوات التعبئة (الباسيج) لم يدخل بعد إلى ساحة المعركة، وأن دخولها عند الضرورة سيجعل المعركة أكثر حدة ويجعل الميدان أكثر صعوبة على الأعداء.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط رؤوس انشطارية في نهاريا بالجليل الغربي، وعلى مبنى في نيشر بقضاء حيفا. كما أفادت القناة 12 العبرية بسماع دوي انفجارات في شمالي إسرائيل عقب إطلاق إيران صاروخا برأس حربي متشظٍ.