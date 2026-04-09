الحرب في المنطقة | سجال حول لبنان وغموض بشأن مفاوضات إسلام أباد

نشرت وكالتا أنباء، شبه رسميتين، في إيران، اليوم الخميس، خريطة تشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني زرع ألغاما بحرية في مضيق هرمز خلال الحرب. ونشرت الخريطة وكالتا أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، وتسنيم، التي يعتقد أنها مقربة من الحرس الثوري الإيراني. وتظهر الخريطة دائرة كبيرة مكتوب عليها "منطقة خطر" باللغة الفارسية فوق "مخطط فصل حركة الملاحة"، وهو المسار الذي كانت تسلكه السفن عبر المضيق، الذي كان يمر عبره 20% من إجمالي تجارة النفط والغاز الطبيعي العالمية.
وتشير الخريطة إلى اتجاه السفن شمالا عبر مياه أقرب إلى البر الإيراني قرب جزيرة لارك، وهو سلكته بعض السفن خلال الحرب. ويعود تاريخ الخريطة إلى 28 فبراير/شباط الماضي وحتى اليوم الخميس الموافق 9 أبريل/نيسان، دون أن يتضح ما إذا كان الحرس الثوري أزال أي ألغام من المسار منذ ذلك الحين.