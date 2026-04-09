الحرب في المنطقة | سجال بشأن بنود اتفاق الهدنة بعد يوم دامٍ بلبنان

أخبار
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
09 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 08:13 (توقيت القدس)
+ الخط -

مع مضيّ اليوم الأول من وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران بتراجع منسوب الهجمات في عدد من المناطق، وتصعيد إسرائيلي كبير في لبنان، رمت واشنطن الكرة في ملعب طهران بتأكيدها أن الهدنة لا تشمل لبنان، وأن استمرارها "خيار إيران". وقال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأربعاء: "إذا أرادت إيران أن تدع هذه المفاوضات تنهار... بسبب لبنان، الذي لا علاقة له بها، والذي لم تقل الولايات المتحدة يوماً إنه جزء من وقف إطلاق النار، فهذا في النهاية خيارها".

وفي السياق، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل حققت إنجازات هائلة كانت، حتى وقت قريب، تبدو خيالية تماماً"، وأن "إيران أضعف من أي وقت مضى، وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وهذه هي خلاصة المعركة حتى الآن". وشدد على أن لدى إسرائيل أهدافاً إضافية في إيران، مضيفاً: "سنحققها سواء عبر التفاهم أو من خلال استئناف القتال. نحن مستعدون للعودة إلى القتال في أي لحظة تقتضي ذلك. إصبعنا على الزناد".

وشهدت العاصمة بيروت ومناطق واسعة في لبنان، الأربعاء، واحداً من أعنف أيام الحرب، بعد تجدد العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/آذار الماضي، حيث شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت نحو 100 هدف خلال عشر دقائق فقط، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء الأربعاء، إن انتهاك ثلاثة بنود أساسية من الإطار المتفق عليه مع واشنطن يجعل وقف إطلاق النار والمفاوضات بلا معنى، موضحاً أن الهجوم على لبنان، وانتهاك الأجواء الإيرانية، وإنكار حق إيران في التخصيب، تمثل خرقاً لثلاثة بنود رئيسية من هذا الإطار.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة مع إيران أولاً بأول..

08:01 am

فرانس برس

فرانس برس
غوتيريس: الضربات على لبنان تشكل "خطرا جسيما" على الهدنة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء من أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان تشكّل "خطرا جسيما" على اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ناطق باسمه في بيان إن "النشاط العسكري المستمر في لبنان يشكل خطرا جسيما على وقف إطلاق النار والجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. يكرر الأمين العام دعوته لجميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا".

وأضاف الناطق "يدين الأمين العام بشدة الخسائر في أرواح المدنيين ويعرب عن قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين". وتابع "لا يوجد حل عسكري للصراع. يواصل الأمين العام دعوته لجميع الأطراف إلى اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية".

05:22 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
رضا بهلوي يدعو لإصلاح سياسي شامل في إيران

دعا رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، إلى إصلاح سياسي شامل في إيران، على الرغم من الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا مع السلطات الإيرانية. وقال بهلوي في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية يوم الأربعاء: "نأمل أن يفهم العالم الحر أن الحل الوحيد، ليس لنا فحسب، بل لكل جيراننا الإقليميين وللعالم بأسره، هو إسقاط هذا النظام من السلطة".

وعلى عكس تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال بهلوي إنه لم يحدث أي تغيير سياسي في إيران. وأضاف: "تغيير النظام؟ نفس الأشخاص، ربما أضعف بعض الشيء". وأوضح: "بالنسبة لنا، هذا ليس تغييرا للنظام. يجب أن يكون هناك انقطاع كامل ونظيف".

05:20 am

فرانس برس

فرانس برس
كوستاريكا تصنّف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

أعلنت حكومة كوستاريكا، حليفة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، تصنيف الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس الفلسطينية، "منظمتين إرهابيتين". وقال وزير الأمن العام ماريو زامورا إن هذا الإجراء الذي يستهدف أيضا الحوثيين في اليمن، يهدف إلى تعزيز ضوابط الهجرة من أجل حماية البلاد من المنظمات التي "تمثل تهديدا للأمن الدولي".

وأضاف "بدءا من الآن، ستعمل قوات الأمن الكوستاريكية بالتعاون مع شركائها الدوليين، على تعزيز التدابير الأمنية لبلادنا لمكافحة تحركات الأعضاء المحتملين لهذه الجماعات الذين يتحركون في نصف الكرة الغربي".

02:11 am

فرانس برس

فرانس برس
سفينتان تعبران مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار

تواصلت حركة الملاحة في مضيق هرمز بوتيرة بطيئة الأربعاء، في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، مع عبور سفينتين من الخليج صباحا، في حين كانت سفينة ثالثة في طريقها، وفق بيانات موقع تتبع بحري. ويستند هذا الإحصاء حاليا إلى السفن التي أبحرت وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها مُفعّلة. قد تكون سفن أخرى عبرت المضيق وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها مطفأة أو مموهة.

وعبرت سفينتان تابعتان لشركتين يونانيتين مضيق هرمز بعد ساعات قليلة من إعلان الهدنة التي وافقت إيران بموجبها على إعادة فتحه وفقا لبيانات موقع "مارين ترافيك" لتتبع حركة الملاحة البحرية. ويبدو أن ناقلة بضائع ثالثة هي "هاي لونغ 1" التابعة لشركة صينية غادرت إيران عبر المضيق خلال النهار أيضا، وفقا لمسارها على "مارين ترافيك".

وجاء في حساب "مارين ترافيك" على إكس أن سفينة الشحن "أن جي إيرث" التابعة لشركة يونانية، عبرت المضيق عند الساعة 8,44 الأربعاء بتوقيت غرينتش، فيما عبرت السفينة "دايتون بيتش" التي ترفع علم ليبيريا قبلها عند الساعة 6,59 "بعد وقت قصير من مغادرتها مرفأ بندر عباس". ويبدو أن سفنا أخرى كانت تسلك مسار الخروج نفسه الأربعاء قرابة الساعة الرابعة بعد ظهر الأربعاء بتوقيت غرينتش.

1:48 AM
إيران: خروقات في اليوم الأول للهدنة

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء اليوم الأربعاء، إن انتهاك ثلاثة بنود أساسية من الإطار المتفق عليه مع واشنطن يجعل وقف إطلاق النار والمفاوضات بلا معنى، موضحاً أن الهجوم على لبنان، وانتهاك الأجواء الإيرانية، وإنكار حق إيران في التخصيب، تمثل خرقاً لثلاثة بنود رئيسية من هذا الإطار.

قاليباف خلال كلمة في اجتماع حكومي بطهران، 1 ديسمبر 2024 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

إيران: التفاوض بلا معنى عقب خرق 3 بنود من إطار اتفاق وقف إطلاق النار

01:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أعداد كبيرة من السفن عالقة في مضيق هرمز

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن أعداداً كبيرة من السفن عالقة في مضيق هرمز.

1:32 AM

محمد البديوي

محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
فانس: الأمر يعود لإيران إذا كانت تريد انهيار الهدنة

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الأربعاء، أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ، بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "خيار إيران"، وذلك قبل أيام من قيادته محادثات معلنة مع طهران في باكستان. وقال فانس للصحافيين في المجر: "إذا أرادت إيران أن تدع هذه المفاوضات تنهار... بسبب لبنان، الذي لا علاقة له بها، والذي لم تقل الولايات المتحدة يوماً إنه جزء من وقف إطلاق النار، فهذا في النهاية خيارها".

التفاصيل عبر الرابط:

جيه دي فانس في البيت الأبيض، 27 مارس 2026 (هيذر ديل/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

فانس: الأمر يعود لإيران إذا كانت تريد انهيار الهدنة بسبب لبنان

01:30 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القدس المحتلة
نتنياهو: مستعدون للعودة إلى الحرب مع إيران

بعد نحو 19 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران، أدلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأول تعليق له، إذ ألقى مساء الأربعاء بياناً لوسائل الإعلام، أكد فيه أنه كان على تنسيق مع ترامب بشأن الاتفاق، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لم تفاجئ إسرائيل، وهذه محطة على طريق تحقيق الأهداف".

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو متحدثاً عن اتفاق الهدنة مع إيران، 8 إبريل 2026 (لقطة شاشة)
رصد
التحديثات الحية

نتنياهو: مستعدون للعودة إلى الحرب مع إيران ولبنان خارج الاتفاق

1:18 AM
أبرز الأحداث يوم الأربعاء | 8 إبريل 2026
  • الحرس الثوري يعلن إسقاط 3 مسيّرات أميركية
  • مقتل مدنيَين أحدهما طفل في سقوط مقذوف على منزل في بغداد
  • هجمات على 5 دول خليجية فجراً بعد إعلان الهدنة
  • الحرس الثوري يهدد برد قوي إذا استمرت الهجمات على لبنان

 

دلالات
المساهمون
محمد البديوي
أسوشييتد برس
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
ترامب يتحدث للصحافة في البيت الأبيض، 6 إبريل 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب يهدد إيران: سنضرب بشكل أقوى إذا لم تلتزم بالاتفاق والجيش جاهز

من لقاء سابق بين روته وترامب في واشنطن 18 يوليو 2019 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الأمين العام لـ"ناتو": ترامب محبط من دول عدة في الحلف

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

كوريا الشمالية تختبر صواريخ باليستية مزودة برؤوس حربية عنقودية