الحرب في المنطقة | رفع عقوبات عن إيران واتفاق بشأن مسار جديد في هرمز

أظهرت بيانات لتتبع السفن أن حركة الملاحة في الممرين البحريين الاستراتيجيين في الشرق الأوسط، وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، لم تشهد تغيراً يذكر، أمس الثلاثاء مقارنة باليوم السابق. ووفقاً لبيانات الشحن الصادرة عن شركة كبلر، عبرت ثماني سفن مضيق هرمز، بما في ذلك خمس ناقلات نفط وثلاث سفن لنقل البضائع السائبة، وهو العدد نفسه الذي سجل في اليوم السابق.
ومن هذا العدد دخلت ست سفن، منها ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن لنقل البضائع السائبة، المضيق، فيما خرجت منه ناقلة غاز وناقلة نفط. وعادة ما كانت ما بين 130 و140 سفينة تقريباً تعبر مضيق هرمز قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير/ شباط، ورد إيران بإغلاق الممر المائي. وذكرت بيانات لمجموعة بورصات لندن وشركة كبلر أنه بالإضافة إلى ذلك، عادت ناقلة غاز طبيعي مسال تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إلى الظهور خارج مضيق هرمز يوم الثلاثاء محملة بشحنة حُمِّلَت من جزيرة داس. وأفادت مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر بأن الناقلة "مبارز" غادرت جزيرة داس في الإمارات في 14 يوليو/ تموز بعد أن تسلمت شحنة هناك. وذكرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة شوهدت آخر مرة داخل المضيق في 16 يوليو.
وهذه هي المرة الثالثة التي تخرج فيها ناقلة الغاز الطبيعي المسال مبارز من المضيق حاملة شحنات من جزيرة داس منذ بداية الحرب. وسُلِّمَت الشحنتان السابقتان للصين والهند. وأفادت بيانات "كبلر" بأنه في مضيق باب المندب عبرت 20 سفينة، الثلاثاء، حيث دخلت 10 سفن وخرجت 10 سفن من الممر المائي، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.