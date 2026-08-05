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الحرب في المنطقة | رفع عقوبات عن إيران واتفاق بشأن مسار جديد في هرمز

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
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واشنطن

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العربي الجديد
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05 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 22:45 (توقيت القدس)
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تتسارع الاتصالات الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتقدم فيه المفاوضات الخاصة بإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي قد يمهد لاستئناف المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. وفي هذا الإطار، أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأنّ الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى لإعلانه اليوم الأربعاء. ونقل الموقع عن مصدرين إقليميين ومسؤول أميركي أنّ الاتفاق الناشئ سيلبّي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهي سيطرة لم تكن تملكها قبل الحرب، وينصّ على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوماً، قابلة للتمديد، بين عُمان وإيران في المضيق. كذلك نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق مع طهران، بينما "يريد مستشاروه التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، والإيرانيون يدركون ذلك جيداً".

في الأثناء، حذّر ترامب من أن إيران "ستُضرب بقوّة" ما لم يُعَد فتح مضيق هرمز "في وقت قريب جداً"، مشيراً في الوقت ذاته إلى إجراء مفاوضات "جيدة للغاية" مع طهران "طوال يوم الثلاثاء". وأكد ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز، الثلاثاء، أنّ المحادثات بين الجانبين مستمرّة. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد أعلن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران وسلطنة عُمان بشأن توسيع حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن الاتفاق النهائي لم يُنجز بعد. وقال روبيو، في تصريحات للصحافيين بوزارة الخارجية الأميركية: "شهدت هذه المحادثات إحراز تقدم، لكن لم يتسنَّ التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً جداً". من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء الثلاثاء، استمرار المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات العبور في مضيق هرمز، مؤكداً أن المباحثات تسير حتى الآن بصورة "إيجابية" على المستويين، الفني والسياسي.

وبالتوازي مع ذلك، تكثفت التحركات الدبلوماسية الإقليمية الداعمة لمسار التهدئة، إذ بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع ترامب، الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران وتقريب وجهات النظر بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة. كذلك وجه وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، دعوة إلى نظيره الإيراني عباس عراقجي، لزيارة العاصمة إسلام أباد، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الباكستانية. وأفادت مصادر باكستانية وكالة الأناضول بأنّ رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق وجّه بدوره دعوة إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يترأس الوفد الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لزيارة إسلام أباد.

كل تطورات الحرب في المنطقة ومصير مضيق هرمز يتابعها "العربي الجديد" تباعاً:

10:44 PM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران توضح ملامح المسار الجديد في هرمز

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، مساء اليوم الأربعاء، أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن الترتيبات الجديدة لعبور السفن التجارية في مضيق هرمز يقترب من مرحلته النهائية، مؤكدا أن التفاهم لا يعني إعادة فتح المضيق، بل يمثل نموذجا جديدا ومختلفا عن الإجراءات المعمول بها خلال العقود الستة الماضية في مضيق هرمز، ومشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المسار الجديد يقع داخل المياه الإقليمية الإيرانية.

8:49 PM

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
تعز
انفجار قرب ناقلة جنوب شرقي عدن

حذّرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في بيان، من حادث أمني في المياه اليمنية، بعدما أبلغ قبطان ناقلة عن سماع دوي انفجار على مقربة من سفينته أثناء إبحارها على بعد 95 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. وقالت الهيئة، إنّ جميع أفراد طاقم السفينة بخير، داعية السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وفي تحذير منفصل أصدرته الهيئة، كشفت عن تلقيها بلاغاً متأخراً بشأن هجوم وقع، أمس الثلاثاء، على بعد تسعة أميال بحرية جنوب غربي مدينة المخا غربي اليمن، تعرضت خلاله سفينة لهجوم بواسطة قارب مسيّر، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وأضافت أن طاقم السفينة أُنقذ بواسطة السلطات المحلية.

08:37 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
سينتكوم: غيّرنا مسار 48 سفينة تجارية

نشرت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، على منصة إكس صورة ما قالت إنّها لطائرة مقاتلة أميركية من طراز "أف-16"، تتزود بالوقود فوق مياه إقليمية في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الولايات المتحدة في فرض الحصار على إيران. وأضافت أنّهوحتى الخامس من أغسطس/ آب 2026، قامت قوات القيادة المركزية الأميركية بتغيير مسار 48 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، واعتلاء سفينتين أخريين.

08:17 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبادي: لم نُجرِ أي مفاوضات مع واشنطن

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، في مقابلة مع وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، إنّه "كما أوضحنا خلال الأيام الماضية، لم نجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الإجراءات التي نتخذها مع عُمان"، موضحاً أنّ "قضية مضيق هرمز، في رأينا، لا تخضع لأي تدخل أجنبي". وشدّد على أنّ "أي تدخل أجنبي يُؤدي إلى نزاع عسكري في المنطقة، ويُخالف جميع التزامات الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم". وكرّر أنّ "هذا الممر (هرمز) لا يزال ممراً بين إيران وعُمان، ولم نُجرِ أي مفاوضات خلال هذه الفترة".

 

06:08 pm

رويترز

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رويترز
اتفاق عمان وإيران بشأن هرمز في مراحله النهائية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنّ إيران وسلطنة عُمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز، مستدركاً أنّ ذلك لا يعني "بحد ذاته" أنّ المضيق آمن. وذكر أنّ الإعلان المشترك بين مسقط وطهران في مراحله النهائية ومرهون بعدم تدخل "أطراف ثالثة محددة". وأضاف أنّ إيران تتبادل وجهات النظر مع باكستان وقطر، موضحاً أنْ لا خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان إلى باكستان أو قطر.
 

05:17 pm

رويترز

avata
رويترز
الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بإيران

أظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، أنّ الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني.

03:15 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
بريطانيا: إعادة فتح هرمز تخفف ضغوط المعيشة

قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، في بيان مساء أمس الثلاثاء، إنّه "يتطلع بشدة" إلى اجتماعه الثاني مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أجل "مناقشة العمل الجاري لإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين وقف دائم لإطلاق النار". ووصف ذلك بأنّه "أمر ضروري لتخفيف ضغوط تكلفة المعيشة على الأسر البريطانية". ومن المقرر أن يلتقي ميليباند اليوم الأربعاء نظيرَه الأميركي الذي دعاه، خلال لقائهما الأول على هامش الاجتماع الوزاري الـ33 للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" أواخر الشهر الماضي، لزيارة واشنطن.

 

02:45 pm

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
مصر واليونان تدعوان إلى تسوية سلمية بين إيران وأميركا

أكدت مصر واليونان اليوم الأربعاء توافق رؤاهما إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية التوصل إلى تسوية سلمية واتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران بما يسهم في خفض التوتر، ويحول دون اتساع دائرة التصعيد. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع بكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

02:43 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
هكذا يتحايل البنتاغون لإخفاء خسائره الحقيقية في حرب إيران

كشف موقع "ذي إنترسبت" الاستقصائي الأميركي أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) ابتكرت طريقة جديدة لإحصاء الجنود الأميركيين الذين قُتلوا خلال الحرب على إيران، في مسعى لإخفاء الخسائر الحقيقية للعملية التي تواجه معارضة شعبية واسعة وانتقادات في الأوساط السياسية.

التفاصيل عبر الرابط:

نقل جثامين جنود أميركيين قتلوا في الأردن، قاعدة دوفر 22 يوليو 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

هكذا يتحايل البنتاغون لإخفاء خسائره الحقيقية في حرب إيران

02:37 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
طهران وإسلام أباد تؤكدان أهمية تعزيز التنسيق بينهما

أكد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، والسفير الباكستاني الجديد لدى طهران عمران أحمد صديقي، خلال لقاء في مقر الوزارة بطهران، "أهمية تعزيز التنسيق وتطوير العلاقات الثنائية"، فيما شدد السفير الباكستاني على استعداد سفارة بلاده لدعم هذا المسار خلال المرحلة الجديدة، وفقاً لما أوردته وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.

01:35 pm

فرانس برس

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فرانس برس
قلق أممي إزاء ارتفاع عمليات الإعدام في إيران

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن قلقه من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتباراً من مارس/ آذار، بعد أسابيع من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. وقال تورك في بيان "منذ 19 مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصاً بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".

12:30 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، تنفيذاً لحظر الملاحة البحرية الذي بدأت الجماعة فرضه على المملكة قبل نحو أسبوعين، رداً على ما اعتبرته "الحصار السعودي" على موانئ ومطارات تابعة لها.

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سفينتان في باب المندب، 25 يوليو 2026 (خالد زياد/فرانس برس)
أخبار
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الحوثيون يستهدفون سفينتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر وخليج عدن

11:55 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
طهران: فتح مضيق هرمز غير مرتبط بالاتفاق الإيراني العماني

نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع قوله إن الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان حول ترتيبات عبور السفن من مضيق هرمز "لا صلة له بإعادة فتح المضيق فوراً". وأضاف المصدر أنه إذا استمرت "المخالفات الأميركية" فلن يفتح مضيق هرمز حتى وإن حصل اتفاق إيراني عماني، مشدداً على أن ذلك رهين بتغيير واشنطن سلوكها.

08:49 am

صفاء الكبيسي

سيف الخزاعي
صفاء الكبيسي
صحافي عراقي
بغداد
ملايين العراقيين بلا رواتب... أزمة هرمز تطاول الأُسر

مع إقرار الحكومة العراقية بوجود صعوبة في تأمين رواتب شهر يوليو/ تموز الماضي، التي تأخر سدادها للموظفين، منذ ما يزيد على أسبوع كامل، بدأت العائلات العراقية مواجهة واقع اجتماعي جديد مع عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية ومتطلباتها، مع ارتباك في القدرة على التخطيط لمصروفاتها الشهرية، وسط مخاوف متزايدة من أن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد تستمر لفترة غير معلومة. وأدى تراجع إيرادات العراق الحاد من بيع النفط من جراء إغلاق مضيق هرمز إلى أزمة سيولة حادة وغير مسبوقة في البلاد، وسط أزمات خدمية أبرزها الكهرباء.

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سوق الشورجة، أحد أقدم المراكز التجارية في بغداد، 23 يوليو 2026 (مرتضى السوداني/ الأناضول)
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

ملايين العراقيين بلا رواتب... أزمة هرمز تطاول الأُسر

08:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
اتفاق أميركي إيراني عماني وشيك بشأن مضيق هرمز

أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأنّ الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى لإعلانه اليوم الأربعاء. ونقل الموقع عن مصدرين إقليميين ومسؤول أميركي أنّ الاتفاق الناشئ سيلبّي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهي سيطرة لم تكن تملكها قبل الحرب، وينصّ على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوماً، قابلة للتمديد، بين عُمان وإيران في المضيق.

التفاصيل عبر الرابط:

سفن راسية في مضيق هرمز بالقرب من جزيرة خارج الإيرانية، 16 مايو 2026 (ماجد سعيدي/Getty)
رصد
التحديثات الحية

اتفاق أميركي إيراني عماني وشيك بشأن مضيق هرمز

7:20 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إعلام إيراني: الاتفاق بشأن هرمز سيتأجل إذا استمرت التهديدات

قالت وسائل إعلام رسمية في إيران نقلاً عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إنّ الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت الولايات المتحدة تهدد الجمهورية الإسلامية. ونقل موقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري عن مسؤول إيراني قوله إن السبب الرئيسي لتأخر التوصل إلى اتفاق مع عُمان بشأن مضيق هرمز هو "التدخلات" الأميركية وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف المسؤول الإيراني أنّ أي اتفاق "سيبقى مؤجلاً ما دامت التدخلات الأميركية وتهديدات شنّ هجوم عسكري على إيران مستمرة"، مؤكداً أن إيران "لن تبرم أي اتفاق في ظل التهديد".

07:08 am

رويترز

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رويترز
استقرار الشحن في الخليج وسط ضبابية بشأن محادثات إنهاء الحرب

أظهرت بيانات لتتبع السفن أن حركة الملاحة في الممرين البحريين الاستراتيجيين في الشرق الأوسط، وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، لم تشهد تغيراً يذكر، أمس الثلاثاء مقارنة باليوم السابق. ووفقاً لبيانات الشحن الصادرة عن شركة كبلر، عبرت ثماني سفن مضيق هرمز، بما في ذلك خمس ناقلات نفط وثلاث سفن لنقل البضائع السائبة، وهو العدد نفسه الذي سجل في اليوم السابق.

ومن هذا العدد دخلت ست سفن، منها ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن لنقل البضائع السائبة، المضيق، فيما خرجت منه ناقلة غاز وناقلة نفط. وعادة ما كانت ما بين 130 و140 سفينة تقريباً تعبر مضيق هرمز قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير/ شباط، ورد إيران بإغلاق الممر المائي. وذكرت بيانات لمجموعة بورصات لندن وشركة كبلر أنه بالإضافة إلى ذلك، عادت ناقلة غاز طبيعي مسال تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إلى الظهور خارج مضيق هرمز يوم الثلاثاء محملة بشحنة حُمِّلَت من جزيرة داس. وأفادت مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر بأن الناقلة "مبارز" غادرت جزيرة داس في الإمارات في 14 يوليو/ تموز بعد أن تسلمت شحنة هناك. وذكرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة شوهدت آخر مرة داخل المضيق في 16 يوليو.

وهذه هي المرة الثالثة التي تخرج فيها ناقلة الغاز الطبيعي المسال مبارز من المضيق حاملة شحنات من جزيرة داس منذ بداية الحرب. وسُلِّمَت الشحنتان السابقتان للصين والهند. وأفادت بيانات "كبلر" بأنه في مضيق باب المندب عبرت 20 سفينة، الثلاثاء، حيث دخلت 10 سفن وخرجت 10 سفن من الممر المائي، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.

06:40 am

رويترز

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رويترز
ترامب: إيران ستُضرب بشدة إذا لم يُفتح مضيق هرمز قريباً

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن إيران "ستُضرب بقوّة" ما لم يُعَد فتح مضيق هرمز "في وقت قريب جداً"، مشيراً في الوقت ذاته إلى إجراء مفاوضات "جيدة للغاية" مع طهران "طوال يوم الثلاثاء". وأكد ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز، الثلاثاء، أنّ المحادثات بين الجانبين مستمرّة، وذلك بعدما أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأنّ الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان باتت قريبة من التوصّل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. 

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب في ماريلاند، 27 يوليو 2026 (برندان سميالوفسكي/ فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يعلن إجراء مفاوضات "جيدة" مع إيران ويحذرها من "ضربة قوية"

01:55 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
مخزون الدفاع الجوي الأميركي عند مستويات "خطيرة"

كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي أن أن" أنّ الجيش الأميركي استهلك نحو 80% من مخزون صواريخ منظومة "ثاد" الاعتراضية، فيما حذر كبار القادة العسكريين من أن مخزون الذخائر لدى وزارة الحرب (البنتاغون) بات عند "مستويات خطيرة". وبحسب المصادر، فإن مخزونات أنظمة الدفاع الجوي الرئيسية تراجعت بشكل كبير خلال الحرب مع إيران، إذ استُهلك ما يقارب أربعة أخماس مخزون صواريخ "ثاد" مقارنة بما كان متوفراً قبل اندلاع الحرب، إضافة إلى نحو نصف مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية منذ بدء القتال.

01:03 am

الأناضول

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الأناضول
مصادر باكستانية: مفاوضات هرمز بمرحلتها النهائية

أفادت مصادر في الحكومة الباكستانية، الثلاثاء، بأن الوسطاء أعدوا وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلتها الأخيرة حول الوثيقة. وقالت المصادر، لوكالة الأناضول، إن المحادثات الجارية بوساطة مسؤولين من باكستان وقطر تقترب من التوصل إلى الصيغة النهائية للوثيقة.

التفاصيل عبر الرابط: 

البحرية الإيرانية قرب مضيق هرمز، 30 أبريل 2019 (مرتضى نيكوبازل/ Getty)
أخبار
التحديثات الحية

باكستان: مفاوضات هرمز بمرحلتها النهائية ورسوم العبور أبرز نقطة خلاف

12:40 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
المسار الرابع في هرمز.. كواليس المفاوضات وفرص النجاح

تتواصل المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن إنشاء مسار رابع لإعادة فتح مضيق هرمز ويتوقع أن تتوصل إلى نتيجة قريبا، ما من شأنه أن يخفض منسوب التوترات الراهنة ويعيد الطرفين الإيراني والأميركي إلى طاولة التفاوض بحثاً عن اتفاق ينهي الحرب المستمرة في المنطقة منذ شن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل عدوانهما على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي. ويضاف المسار الملاحي الجديد الذي يجري التفاوض بشأن إنشائه إلى ثلاثة مسارات سابقة، هي المسار التقليدي الدولي قبل الحرب الأخيرة، والذي تم إغلاقه بعدها، والمسار الشمالي الإيراني والمسار الجنوبي العماني.

التفاصيل عبر الرابط:

خريطة هرمز
تقارير دولية
التحديثات الحية

المسار الرابع في هرمز.. كواليس المفاوضات وفرص نجاح "الممر الأوسط"

12:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
إسرائيل لا تتلقى من واشنطن تحديثات حول المفاوضات

أقرت مصادر إسرائيلية، في حديث للقناة 12 العبرية، بأن حكومة الاحتلال لا تتلقى تحديثات مباشرة من الولايات المتحدة بشأن المفاوضات الجارية مع إيران حول مضيق هرمز، وإنما تعتمد على قنوات غير مباشرة للحصول على المعلومات، في وقت تُبقي فيه المؤسستان الأمنية والعسكرية حالة التأهب تحسباً لأي تغير مفاجئ.

12:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"سنتكوم": المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء الثلاثاء، أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي. وقالت "سنتكوم"، في بيان، إنّ القوات الأميركية ساعدت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من ألف سفينة على العبور الآمن عبر مضيق هرمز، رغم ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية غير المبررة".

12:16 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الثلاثاء
  • أمير قطر يبحث مع ترامب جهود خفض التصعيد
  • إيران تدرس السماح لأوروبا بإزالة الألغام من مضيق هرمز
  • روبيو يأمل في التوصل لاتفاق نهائي بشأن هرمز قريباً جداً
  • استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز
  • بزشكيان: ندافع عن حدودنا ولا نسعى إلى توسيع الحرب
  • وزيرا خارجية باكستان وإيران يبحثان تطورات المنطقة
  • اليمن: إنقاذ طاقم سفينة شحن بعد هجوم بزورق قبالة الحديدة
  • تراجع حركة السفن في مضيق هرمز
  • ارتياح إيراني للمفاوضات مع عُمان بشأن مضيق هرمز
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فخر العزب
صفاء الكبيسي
صابر غل عنبري
أسوشييتد برس
رويترز
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