الحرب في المنطقة | رسائل إيرانية مكتوبة لأميركا وسط حراك دبلوماسي مكثف

طهران

العربي الجديد

لندن

العربي الجديد

التحديثات الحية
26 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 22:12 (توقيت القدس)
تتسارع التحركات الدبلوماسية في الإقليم على وقع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وسط مؤشرات متباينة بين محاولات احتواء التصعيد وتعثر مسار المفاوضات. وفي هذا السياق، يبرز الحراك الإيراني المكثف، إذ من المقرر أن يعود وزير الخارجية عباس عراقجي إلى إسلام أباد مساء اليوم الأحد، قبل زيارته موسكو، بعد جولة شملت مسقط، في وقت تتواصل فيه الاتصالات عبر وسطاء إقليميين لإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض.

في المقابل، تعكس الخطوة الأميركية بإلغاء زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لباكستان حجم التعقيدات التي تواجه المسار التفاوضي، مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القرار مرتبط بالموقف الإيراني في المفاوضات الجارية. وبينما تتحدث مصادر عن نقل عراقجي مطالب طهران وتحفظاتها على الطروحات الأميركية خلال زيارته لإسلام أباد، يبقى أفق التفاهمات غير واضح حتى الآن.

وعلى الصعيد الميداني، يتزامن هذا الحراك مع تصعيد في الخطاب الإيراني، إذ حذّر الحرس الثوري من أن أي اعتداء جديد سيقابل برد "يفوق التوقعات"، مؤكدًا استمرار استراتيجية الردع، في وقت استحضر فيه الحرس الثوري في بيانه تجارب سابقة مثل فشل عملية "مخلب النسر" لتأكيد قدرة إيران على مواجهة الضغوط العسكرية. 

10:09 pm

الأناضول

الأردن والكويت يدعوان لحل مستدام لخفض التصعيد

دعا وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي والكويت جراح جابر الصباح، خلال لقاء في عمّان، إلى تحويل تفاهمات خفض التصعيد بين واشنطن وطهران إلى حل مستدام، يضمن سيادة الدول العربية وأمن الملاحة الدولية.

وأكد الجانبان أهمية البناء على اتفاق وقف إطلاق النار لمعالجة أسباب التوتر، مع الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

10:05 pm

قنا

مباحثات قطرية سعودية لبحث خفض التصعيد في المنطقة

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

9:08 PM

صابر غل عنبري

طهران
عراقجي يتوجه إلى روسيا لمواصلة المشاورات الدبلوماسية

أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزيرها عباس عراقجي غادر إسلام أباد متوجهاً إلى روسيا على رأس وفد دبلوماسي، في إطار مواصلة المشاورات الدبلوماسية. وأضافت أن عراقجي سيلتقي، خلال هذه الزيارة، مع كبار مسؤولي روسيا الاتحادية لبحث العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

07:19 pm

العربي الجديد

الدوحة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالاً من عراقجي

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ووفق وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد.

كما أكد ضرورة فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها ورقةَ ضغط أو مساومة، مشدداً في هذا السياق على الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساته على الأمن والسلم الدوليين.

7:18 PM

صابر غل عنبري

طهران
عراقجي ينقل رسائل إلى الولايات المتحدة عبر وساطة باكستانية

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نقل، خلال جولته الأخيرة، رسائل مكتوبة إلى الولايات المتحدة عبر وساطة باكستانية، تتعلق ببعض الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية، ومن بينها مواضيع نووية وقضية مضيق هرمز.

ووفق التقرير، فإن تبادل هذه الرسائل لا يرتبط بأي مفاوضات، بل يُعد مبادرة من إيران لتوضيح موقفها وإعلان خطوطها الحمراء بشكل صريح بشأن تطورات المنطقة. كما أكدت المصادر أن عراقجي يتحرك في إطار الخطوط الحمراء المحددة والمهام الدبلوماسية لوزارة الخارجية.

07:15 pm

العربي الجديد

الدوحة
محمد آل ثاني يبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة مع عبد العاطي

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

ووفق وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والجهود الهادفة إلى خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

7:14 PM

صابر غل عنبري

طهران
عراقجي يزور موسكو ويلتقي بوتين لبحث التطورات

أعلن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، اليوم الأحد، في تصريحات أوردتها وكالة "إيسنا" الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور موسكو غداً الاثنين، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث آخر تطورات المفاوضات ووقف إطلاق النار والتطورات الإقليمية.

وأوضح جلالي أن الاتصالات بين مسؤولي البلدين مستمرة بشكل منتظم، مشيراً إلى أنه منذ اندلاع العدوان على إيران، جرى 11 اتصالاً هاتفياً بين وزيري خارجية إيران وروسيا، إضافة إلى ثلاث مكالمات هاتفية بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت القضايا الثنائية والتطورات الأخيرة.

وأضاف جلالي أن روسيا أدانت العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران، وأصدرت بيانات قوية في هذا الشأن، كما تعاونت موسكو مع طهران في المحافل الدولية، بما في ذلك معارضة مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز بدعم من الصين واستخدام حق النقض ضده.

وأكد أن إيران وروسيا والصين تتقاسم رؤى مشتركة في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأن أي مبادرات قد تطرحها موسكو أو بكين ستُدرس من قبل طهران.

6:39 PM

صابر غل عنبري

طهران
قاآني: جبهة المقاومة أكثر تماسكاً والتركيز على دعم حزب الله

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، في منشور على منصة "إكس"، إن "الوحدة والانسجام في مختلف أرجاء جبهة المقاومة أصبحا أقوى وأكثر تماسكاً من أي وقت مضى"، مضيفاً أن "التركيز اليوم ينصبّ على دعم حزب الله وسائر مكوّنات جبهة المقاومة".

وتابع قاآني أن "التاريخ يشهد على أن الكيان الصهيوني لم ينهِ، خلال العقود الأخيرة، أي حرب بتحقيق أهدافه"، معتبراً أن "الهزيمة" في جنوب لبنان تُعد امتداداً لهذا المسار التاريخي.

5:20 PM

صابر غل عنبري

طهران
مباحثات إيرانية سعودية لبحث تطورات الحرب

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الجارية حول الحرب. وخلال الاتصال، استعرض عراقجي مختلف أبعاد الوضع الراهن في المنطقة، ولا سيما التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار، كما أطلع نظيره السعودي على أحدث الجهود والتحركات الدبلوماسية التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف إنهاء الحرب وخفض التوترات.

4:30 PM

صابر غل عنبري

طهران
اتصال إيراني قطري لبحث التطورات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الجارية، وفق بيان الخارجية الإيرانية.

وخلال الاتصال، استعرض عراقجي مختلف أبعاد الوضع الراهن في المنطقة، ولا سيما التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار والتحديات التي تواجه تثبيته، كما أطلع نظيره القطري على "أحدث المبادرات والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها طهران بهدف إنهاء الحرب وخفض التوترات".

كما أكد الجانبان، خلال المحادثة، أهمية "الدور البنّاء لدول المنطقة في إدارة الأزمات"، مشددين على ضرورة "مواصلة المشاورات والتنسيق الدبلوماسي دعماً لمبادرات السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي". من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري استعداد بلاده لـ"مواصلة أداء دور فاعل في جهود الوساطة وتسهيل الحوار بهدف إنهاء الحرب".

3:02 PM
باكستان تعمل على سد الفجوات بين واشنطن وطهران

نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول إقليمي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن وسطاء بقيادة باكستان يعملون على سد الفجوات بين واشنطن وطهران. وقال المسؤول، المشارك في جهود الوساطة، إن إيران لا تزال مصرة على إنهاء الحصار الأميركي على موانئها قبل بدء جولة جديدة من المحادثات مع إدارة ترامب.

وأضاف المسؤول أن محادثات وزير خارجية إيران عباس عراقجي في مسقط تركزت على قضايا تتعلق بمضيق هرمز، وهو أحد التحديات الرئيسية للمفاوضات. وتابع أن إيران تريد إقناع سلطنة عمان بدعم آلية لتحصيل رسوم من السفن التي تمر عبر المضيق، الذي يمر عبره خمس النفط في العالم في وقت السلم.

01:17 pm

العربي الجديد

الدوحة
قطر تؤكد ضرورة التجاوب مع جهود الوساطة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير خارجية كازاخستان يرمك كوشارباييف، اليوم الأحد في الدوحة، تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحسب وزارة الخارجية القطرية دعا آل ثاني، خلال اللقاء الذي جرى فيه استعراض علاقات التعاون بين قطر وكازخستان، وسبل دعمها وتطويرها، إلى "ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، وبما يفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

1:01 PM

صابر غل عنبري

طهران
إيران: لن نعيد مضيق هرمز إلى وضعه السابق

أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد اليوم السبت، في حديث للتلفزيون الإيراني أن بلاده "لن تعيد مضيق هرمز إلى وضعه السابق بأيّ حال من الأحوال"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي "تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة" مجتبى خامنئي. وأضاف نيكزاد أن "من نتائج الحرب أننا أدركنا أنه إذا وضعنا أقدامنا على عنق مضيق هرمز وباب المندب فإن 25% من اقتصاد العالم سيتأثر".

12:01 pm

الأناضول

فيدان يبحث مع الوسطاء الأميركيين مستجدات المفاوضات

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع الوسطاء الأميركيين، آخر مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، بحسب مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية. ووفقا للمصادر، تبادل فيدان مع محادثيه خلال الاتصال وجهات النظر حول المستجدات الأخيرة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

10:28 AM

صابر غل عنبري

طهران
سلطان عمان يبحث جهود وقف الحرب مع عراقجي

استقبل سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في قصر البركة العامر، حيث بحث الجانبان، "مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرّامية إلى إنهاء النّزاعات"، حسب وكالة الأنباء العمانية. وأضافت الوكالة أن عراقجي "استمع إلى مرئيّات سلطان عمان بشأن سُبل الدّفع بهذه الجهود بما يعزّز فرص التوصّل إلى حلول سياسيّة مُستدامة ويحدّ من تداعيات الأزمات على شعوب المنطقة، مؤكداً أهمية تغليب لغة الحوار والدّبلوماسية في معالجة القضايا، بما يُسهم في ترسيخ دعائم السّلام".

سلطان عمان خلال استقباله عراقجي في مسقط، 26 إبريل 2026 (وكالة أنباء عمان)
سلطان عُمان يبحث مع عراقجي جهود الوساطة وسبل إنهاء الحرب

07:46 am

رويترز

إيران تعدم رجلاً بعد اتهامه بـ"تنفيذ" هجمات على قوات الأمن

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء اليوم الأحد، أن إيران أعدمت رجلاً أُدين بالانتماء إلى جماعة "جيش العدل"، وبتنفيذ هجمات على قوات الأمن الإيرانية. وقالت السلطات إن الرجل يدعى عامر راميش، مضيفة أنه "قُبض عليه في عملية لمكافحة الإرهاب في جنوب شرق إيران، ووجهت إليه تهمة التمرد المسلح، بما في ذلك التورط في تفجيرات وكمائن استهدفت أفراداً بالجيش". وجيش العدل جماعة مسلحة تنشط في إقليم سستان وبلوشستان، أفقر مناطق إيران.

06:40 am

رويترز

الجيش الأميركي: اعتراض سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها اعترضت أمس السبت سفينة تجارية كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على إيران. وقال الجيش الأميركي إن السفينة، المعروفة باسم " سيفان"، جزء من "أسطول الظل" المكون من 19 سفينة وينقل منتجات النفط والغاز الإيرانية إلى الأسواق الخارجية.

وذكرت القيادة المركزية أن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية من مدمرة الصواريخ الموجهة بينكني اعترضت السفينة في بحر العرب، وأنها "تمتثل في الوقت الراهن لتوجيهات الجيش الأميركي بالعودة إلى إيران تحت الحراسة". وقالت القيادة المركزية إن سفن "أسطول الظل" تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة بسبب أنشطة تتعلق بنقل منتجات الطاقة والنفط والغاز الإيرانية بقيمة مليارات الدولارات، بما في ذلك البروبان والبيوتان، إلى الأسواق الخارجية. وقال الجيش الأميركي إنه منذ بدء الحصار "أُعيد توجيه" 37 سفينة.

12:50 am

رويترز

مهر: دوي انفجارات في كرمانشاه

أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع أصوات الدفاعات الجوية في كرمانشاه بإيران، مشيرة إلى أن "السبب غير معلوم".

12:03 AM

صابر غل عنبري

طهران
عراقجي إلى إسلام أباد مجدداً.. وأعضاء من وفده يعودون لطهران

من المقرر أن يعود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء يوم غد الأحد، إلى باكستان، بعد انتهاء جولته في عُمان وقبل توجهه إلى روسيا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا". وأضافت الوكالة أن جزءًا من الوفد المرافق لوزير الخارجية خلال زيارته إلى إسلام أباد عاد إلى طهران بعد إجراء المباحثات في العاصمة الباكستانية، وذلك بهدف التشاور والحصول على التوجيهات اللازمة بشأن القضايا المرتبطة بإنهاء الحرب. ومن المقرر أن يلتحق هذا الوفد بعراقجي مجددًا في مساء الأحد.

12:01 am

العربي الجديد

واشنطن
ترامب يلغي زيارة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، إلغاء زيارة كانت مقررة للمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، على خلفية ما قال إنه يرتبط بـ"الموقف الإيراني في مسار المفاوضات الجارية"، فيما أنهى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة إلى إسلام أباد، ناقش خلالها التطورات في المنطقة مع مسؤولين باكستانيين.

دونالد ترامب بالبيت الأبيض بواشنطن، 23 فبراير 2026 (الأناضول)
11:59 pm

العربي الجديد

واشنطن
الجيش الأميركي: اعتراض سفن إيرانية وتحويل مسار 37 ناقلة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها تواصل تنفيذ الحصار البحري وفرض العقوبات على السفن المتجهة إلى إيران أو المغادرة منها، في إطار الإجراءات الجارية ضد طهران. وأوضحت القيادة أنها تمكنت منذ بدء الحصار من تحويل مسار 37 سفينة، مشيرة إلى أن مروحية تابعة للبحرية الأميركية اعترضت سفينة في بحر العرب قالت إنها ضمن "أسطول الظل" الإيراني. وأضافت أن السفينة التي جرى اعتراضها تعد واحدة من بين 19 سفينة تابعة لما تصفه واشنطن بـ"أسطول الظل الإيراني" الخاضع للعقوبات الأميركية، مؤكدة استمرار العمليات لمراقبة وتعطيل حركة هذه السفن.

11:53 PM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس السبت
  • بقائي: زيارة عراقجي إلى عُمان تعكس أولوية علاقات الجوار
  • الحرس الثوري: أي هجوم على إيران سيقابل برد يفوق التوقعات
  • عراقجي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني
  • الرئيس الإيراني يدعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • مصدر باكستاني لـ"رويترز": إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها
  • القيادة المركزية الأميركية: اعتراض سفينة ترفع علم إيران
  • مجلس التعاون يدعم المبادرات الرامية إلى ضمان حرية الملاحة
  • السيسي: هناك مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط
المزيد في سياسة
إجلاء ترامب إلى خارج القاعة عقب حادثة إطلاق النار 25/4/2026 رويترز
البيت الأبيض: مطلق النار كان يسعى لاغتيال ترامب ومسؤولين كبار

قيادي في "أزواد": مفاوضات مع موسكو لتأمين انسحاب "الفيلق الأفريقي"

رئيس وزراء قطر يؤكد لعراقجي ضرورة فتح الممرات البحرية