أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران. وقال مسؤول أميركي إن ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقّعا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. وأضاف المسؤول أن المذكرة سبق أن وقّعها إلكترونياً يوم الأحد جيه. دي فانس نائب الرئيس الأميركي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف.

ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية، مساء الأربعاء، النص الكامل لمذكرة التفاهم المعروفة بـ"مذكرة إسلام أباد"، التي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليها ليل الأحد ـ الاثنين الماضي، فيما قرأ مسؤولون أميركيون المذكرة أمام الصحافيين بعد أيام من السرية، واقترحت إيران أن اتفاقها مع الولايات المتحدة قد يوقّعه الرئيسان دونالد ترامب ومسعود بزشكيان

من جانبه، أشاد ترامب بالمذكرة، قائلاً إنها "قوية للغاية، وليست مجرد نص بسيط من فقرتين". وتطرق ترامب إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) التي أُبرمت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، قائلاً: "ذلك الاتفاق كان يمنحهم سلاحاً نووياً. لقد ألغيتُه وأوقفتُه، ثم أوقفتُه مرة أخرى عبر قاذفات بي-2". وأضاف أن القوات البحرية والجوية الإيرانية حُيِّدَت إلى حد كبير، وأن عدداً من القادة الإيرانيين الكبار قُتلوا، معتبراً أن الحكومة الإيرانية باتت مستعدة للتوصل إلى اتفاق.

وأثنى ترامب على الشعب الإيراني والمفاوضين الإيرانيين، معتبراً أن الزعماء الحالييين لإيران يمثلون تغييراً للنظام. ولفت إلى أنه سيناقش مع دول الخليج صواريخ إيران ووكلاءها، مضيفاً: "نعمل بجهد موازٍ مع دول خليجية لمعالجة المسائل غير النووية". واستدرك ترامب بالقول إنه "إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية، فمن الظلم بعض الشيء ألّا تمتلك إيران أي صواريخ". وكرر ترامب أن واشنطن "ستأخذ" اليورانيوم الإيراني المخصب حتى لو كان "من دون قيمة". ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستبقي قواتها في الخليج "لفترة" بعدما توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران لإنهاء صراعهما المستمر منذ نحو أربعة أشهر في المنطقة.

وبخصوص مضيق هرمز، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الأربعاء، بأن حركة عبور السفن ستبدأ فوراً عبر الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز الحيوي، على أن يُثبَّت هذا الوضع بشكل كامل خلال فترة تمتد إلى 30 يوماً، وذلك في إطار ترتيبات انتقالية تأخذ بعين الاعتبار أعمال إزالة الألغام ورفع العوائق التقنية التي تشكل خطراً على الملاحة البحرية في بعض المناطق.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في المنطقة بعد اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..