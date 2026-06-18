الحرب في المنطقة | مفاوضات أولية غداً بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
18 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 11:51 (توقيت القدس)
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران. وقال مسؤول أميركي إن ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقّعا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. وأضاف المسؤول أن المذكرة سبق أن وقّعها إلكترونياً يوم الأحد جيه. دي فانس نائب الرئيس الأميركي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف.

ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية، مساء الأربعاء، النص الكامل لمذكرة التفاهم المعروفة بـ"مذكرة إسلام أباد"، التي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليها ليل الأحد ـ الاثنين الماضي، فيما قرأ مسؤولون أميركيون المذكرة أمام الصحافيين بعد أيام من السرية، واقترحت إيران أن اتفاقها مع الولايات المتحدة قد يوقّعه الرئيسان دونالد ترامب ومسعود بزشكيان

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من جانبه، أشاد ترامب بالمذكرة، قائلاً إنها "قوية للغاية، وليست مجرد نص بسيط من فقرتين". وتطرق ترامب إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) التي أُبرمت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، قائلاً: "ذلك الاتفاق كان يمنحهم سلاحاً نووياً. لقد ألغيتُه وأوقفتُه، ثم أوقفتُه مرة أخرى عبر قاذفات بي-2". وأضاف أن القوات البحرية والجوية الإيرانية حُيِّدَت إلى حد كبير، وأن عدداً من القادة الإيرانيين الكبار قُتلوا، معتبراً أن الحكومة الإيرانية باتت مستعدة للتوصل إلى اتفاق.

وأثنى ترامب على الشعب الإيراني والمفاوضين الإيرانيين، معتبراً أن الزعماء الحالييين لإيران يمثلون تغييراً للنظام. ولفت إلى أنه سيناقش مع دول الخليج صواريخ إيران ووكلاءها، مضيفاً: "نعمل بجهد موازٍ مع دول خليجية لمعالجة المسائل غير النووية". واستدرك ترامب بالقول إنه "إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية، فمن الظلم بعض الشيء ألّا تمتلك إيران أي صواريخ". وكرر ترامب أن واشنطن "ستأخذ" اليورانيوم الإيراني المخصب حتى لو كان "من دون قيمة". ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستبقي قواتها في الخليج "لفترة" بعدما توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران لإنهاء صراعهما المستمر منذ نحو أربعة أشهر في المنطقة.

وبخصوص مضيق هرمز، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الأربعاء، بأن حركة عبور السفن ستبدأ فوراً عبر الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز الحيوي، على أن يُثبَّت هذا الوضع بشكل كامل خلال فترة تمتد إلى 30 يوماً، وذلك في إطار ترتيبات انتقالية تأخذ بعين الاعتبار أعمال إزالة الألغام ورفع العوائق التقنية التي تشكل خطراً على الملاحة البحرية في بعض المناطق.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في المنطقة بعد اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

11:34 am

رويترز

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رويترز
وكالة الطاقة الذرية ترحب باتفاق إيران وأميركا

 رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتفاق السلام المؤقت الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران. وقال رافائيل غروسي مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة للصحفيين في جنيف "من الجيد أنه أصبح هناك مذكرة تفاهم. سيبدأ العمل الفني الآن".

11:31 am

رويترز

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رويترز
أكبر مجموعة بتروكيماويات بإيران تستأنف 89% من إنتاجها

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن محمد شريعتمداري رئيس أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران القول اليوم الخميس إن طهران أعادت تشغيل نحو 89 بالمئة من وحدات البتروكيماويات التي توقفت عن العمل خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف شريعتمداري رئيس شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية أن المنشآت التي تعطلت عادت إلى الإنتاج بعد ما وصفها بجهود إعادة إعمار سريعة، إذ تعمل بعض الوحدات بأكثر من طاقتها الإسمية، بينما لم تصل وحدات أخرى إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة بعد.

10:47 am

فرانس برس

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فرانس برس
بكين "ترحب" بتوقيع مذكرة التفاهم

رحّبت الصين بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب، داعية الطرفين إلى مواصلة تعاونهما خلال الجولة المقبلة من المفاوضات. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي إنّ "الصين ترحّب بهذا التطور وتأمل أن تلتزم كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، بجوهر الاتفاق وتفي بالتزاماتها بجدية"، وحضّ واشنطن وطهران على "إبداء مرونة متبادلة" في المرحلة المقبلة من المحادثات.

10:46 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
إسرائيل ترجح انهيار الاتفاق مع إيران

ترجح إسرائيل عدم نضوج مذكّرة التفاهم التي وقّعتها الولايات المتحدة وإيران اليوم الخميس إلى اتفاق ناجز، وانهيارها حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن إسرائيل تستبعد التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو ما يدفع باتجاه إبقاء سيطرة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان حتى نوفمبر/ تشرين الثاني على الأقل، وهو موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، الذي قد يشكل نافذة لفرصة جديدة تستطيع فيها تل أبيب التحرّك مجدداً في الملف الإيراني. لمزيد من التفاصيل: 

رصد
التحديثات الحية

إسرائيل ترجح انهيار الاتفاق مع إيران وإبقاء قواتها بلبنان حتى نوفمبر

09:23 am

رويترز

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رويترز
مفاوضات أولية غداً في سويسرا

قالت الحكومة السويسرية إنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنستوك الجبلي غداً الجمعة، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. وذكرت أنه "حتى الآن، لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية، غداً في بورغنستوك، لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ الاتفاق". وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان: "لا تتوفر حالياً معلومات إضافية بشأن جدول أعمال هذا الاجتماع وتفاصيله".

08:50 am

رويترز

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رويترز
إستونيا: على الأوروبيين المساعدة في إبقاء هرمز مفتوحاً

قال وزير دفاع إستونيا هانو بفكور، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، إنه يتعين على الدول الأوروبية المشاركة في جهود لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

08:46 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
عبور ناقلتي نفط وغاز مُسال مضيق هرمز

عبرت ناقلة غاز طبيعي مُسال محمّلة بشحنة غاز، وناقلة منتجات نفطية فارغة مضيق هرمز. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الناقلة مرايخ، التي حُملّت بشحنة غاز طبيعي مُسال من قطر في وقت سابق من الشهر الحالي، والناقلة الفارغة "يي شي"، عبرتا المضيق في ساعة مبكرة اليوم، باستخدام مسار حددته إيران باعتباره ممراً آمناً. 

08:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
لحظة توقيع ترامب على مذكرة التفاهم مع إيران

أظهر مقطع فيديو لحظة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكّرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب، وذلك خلال مأدبة عشاء بقصر فرساي في فرنسا.

08:37 am

رويترز

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رويترز
النفط يتراجع 2%

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً من شأنه أن ينهي حربهما ويعيد فتح مضيق هرمز ويرفع العقوبات الأميركية على نفط طهران، ما يدعم آفاق إمدادات النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار أو 2.06 بالمئة إلى 77.91 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 4:27 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار أو 2.34 بالمئة إلى 74.99 دولاراً للبرميل. وبهذا يستأنف الخامان انخفاضهما مع التخلي عن المكاسب التي حققاها أمس الأربعاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يستأنف حملة القصف إذا "لم يحسن قادة إيران التصرف".

03:13 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
رئيس وزراء باكستان: اتفاق واشنطن وطهران دخل حيّز التنفيذ

 قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دخل حيّز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين.

2:41 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
ترامب وبزشكيان يوقّعان مذكرة التفاهم

أكدت إيران اليوم الخميس أنها وقّعت الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيعه مذكرة التفاهم مع الجمهورية الإسلامية. ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله: "انتهت صياغة نص مذكرة تفاهم إسلام أباد بتوقيع الرئيسين. وحان الوقت الآن لاختبار تنفيذ هذا الاتفاق". وأضاف أن التوقيع حصل إلكترونياً، وأنّ إقامة مراسم رسمية "لم تكن واردة حقاً" في خطط إيران.

ترامب يوقع الاتفاق مع إيران بحضور ماكرون، باريس 18 يونيو 2026 (لقطة شاشة)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب وبزشكيان يوقعان مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب

1:59 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للمفاوضات مع واشنطن

أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء الأربعاء، أن الحرب الأخيرة تُعد من الناحية الجغرافية حرباً دولية، مشيراً إلى أن إيران حققت فيها "الانتصار" في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، ولم تسمح لهما بتحقيق أهدافهما التسعة في هذه الحرب.

قاليباف خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران، 16 إبريل 2026 (Getty)
تقارير دولية
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قاليباف يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للمفاوضات مع واشنطن

12:20 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن

نشرت وكالات الأنباء الإيرانية، مساء الأربعاء، النص الكامل لمذكرة التفاهم المعروفة بـ"مذكرة إسلام أباد"، التي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليها ليل الأحد ـ الاثنين الماضي. ويتضمن النص إعلان وقفٍ فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والشروع في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.

التفاصيل في الرابط: 

وصول مسؤولون أميركيون وإيرانيون إلى إسلام أباد، 11 أبريل 2026(Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

النص الكامل لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

11:53 pm

رويترز

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رويترز
ترامب: سأناقش صواريخ إيران مع دول خليجية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنّ الاتفاق مع إيران ربما يوقع الخميس أو الجمعة، وذلك في تصريحات أدلى بها عن الاتفاق النووي الإيراني في ختام قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية. ولمّح ترامب إلى أن الولايات المتحدة صادرت الكثير من أموال إيران وسيتعين عليها في مرحلة ما إعادتها، مشددا على أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى صندوق بقيمة 300 مليار دولار إلا إذا أحسنت التصرف. وأضاف: "أخذنا أموالهم، وهي ليست أموالنا، بل أموالهم وقمنا بتجميدها. وأعتقد أنه في مرحلة معينة سيتعين علينا إعادتها... إذا لم نعدها، فلن يستثمر أحد في الدولار أبدا مرة أخرى". 

التفاصيل في الرابط:

أخبار
التحديثات الحية

ترامب: سأناقش صواريخ إيران مع دول خليجية والاتفاق قد يوقع الخميس

11:56 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مصدر إيراني ينفي إلغاء زيارة قاليباف وعراقجي إلى سويسرا

نفى مصدر مطلع مقرّب من الوفد الإيراني المفاوض، الأربعاء، ما تم تداوله من أنباء حول إلغاء زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سويسرا للمشاركة في حفل توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن، وفق ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

11:54 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: قد يوقع رئيسا إيران وأميركا على مذكرة التفاهم

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء الأربعاء، إن ثمة احتمالاً بتوقيع مذكرة تفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة، قائلا إن "الفكرة لا تزال قيد الدراسة". وفي ما يتعلق بالترتيبات الخاصة باجتماع جنيف، أكد بقائي عدم حدوث أي تغيير في خطط إيران لهذا الحدث حتى الآن.

التفاصيل في الرابط: 

بقائي في مؤتمر صحافي بطهران، 25 مايو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

طهران: قد يوقع رئيسا إيران والولايات المتحدة على مذكرة التفاهم

12:10 am

رويترز

avata
رويترز
لافروف يبحث مع عراقجي الاتفاق الأميركي الإيراني

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف تحدث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، حول الاتفاق الأميركي الإيراني لإنهاء الحرب في المنطقة، وأبلغه أن موسكو مستعدة لمد يد العون. وقالت الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة لدعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة "بناء على خبرتها الفريدة ومعرفتها المتخصصة".

11:36 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز الأحداث يوم الأربعاء | 17 يونيو 2026
  • أكسيوس: واشنطن وطهران تبحثان تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم
  • ترامب: التفاهم ليس نهائياً ولا صندوق أميركيًا بـ300 مليار
  • لافروف يبحث مع عراقجي الاتفاق الأميركي الإيراني
  • العملة الإيرانية ترتفع 15% مقابل الدولار عقب الاتفاق
  • فانس: هدف ترامب لم يكن يوماً تنصيب بهلوي زعيماً لإيران
  • جهود باكستانية مكثفة ساهمت في صياغة الاتفاق بين واشنطن وطهران
  • "رويترز": اتفاق إيران يتضمن صندوقاً بقيمة 300 مليار دولار
  • واشنطن تنفي تلقيها طلباً إسرائيلياً لمراجعة نص التفاهم
  • مجلس الشيوخ يرفض محاولة جديدة لكبح صلاحيات ترامب الحربية
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مفاوضات أميركية إيرانية غداً في سويسرا بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب