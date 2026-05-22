الحرب في المنطقة | خلافات بشأن اليورانيوم وهرمز وسط جهود دبلوماسية مكثفة

طهران

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
22 مايو 2026   |  آخر تحديث: 02:01 (توقيت القدس)
مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عاد الملف النووي الإيراني إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي، بعدما تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحصول على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب "بطريقة أو بأخرى"، ملوّحاً بإجراءات حاسمة إذا لم تستجب طهران للمطالب الأميركية. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة وسط تباينات حادة بشأن التخصيب ومستقبل مضيق هرمز.

في المقابل، نفت إيران صحة تقارير إعلامية دولية تحدثت عن توجيهات صدرت من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، مؤكدة أن تلك الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".

بالتزامن مع ذلك، تكثّف إسرائيل استعداداتها لاحتمال تجدّد المواجهة مع إيران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن أي حرب مقبلة قد تمتد لسنوات. وكشفت وسائل إعلام عبرية عن سلسلة نقاشات أجراها رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير مع قيادات أمنية وعسكرية، بالتنسيق مع الأميركيين، لتهيئة الجبهة الداخلية الإسرائيلية لمرحلة تصعيد طويلة، فيما أكد مصدر إيراني لرويترز أن الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز لا تزال قائمة رغم تقلص الفجوات بين الطرفين.

فرانس برس

ترامب: توقيت زفاف ابني "سيّئ" بسبب الحرب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيحاول حضور حفل زفاف ابنه الأكبر، واصفاً التوقيت بأنه "سيّئ" بسبب الحرب مع إيران. وسيقام الزواج الثاني لدونالد ترامب جونيور، البالغ 48 عاماً، نهاية هذا الأسبوع، إذ سيعقد قرانه على بيتينا آندرسون في جزر البهاما، وفق وسائل إعلام أميركية.

لكن الرئيس الأميركي يسعى في الوقت نفسه إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، التي خفّضت شعبيته في الولايات المتحدة، وفق استطلاعات للرأي، وأثارت غضب ناخبين بسبب تسببها بارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة زيادة أسعار الوقود، قبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال ترامب، رداً على سؤال صحافيين في المكتب البيضوي حول ما إذا كان سيحضر حفل زفاف ابنه: "أود أن أحضر. سيكون احتفالاً صغيراً ومغلقاً، وسأحاول أن أحضر". وأضاف: "قلت إن هذا توقيت غير مناسب بالنسبة إليّ. لدي إيران وأمور أخرى". وأشار ترامب إلى أنه يدرك كيف ستتعامل وسائل الإعلام مع الأمر إذا حضر الزفاف بينما لا يزال مصير الحرب معلقاً، قائلاً: "هذه معركة لا يمكنني أن أربحها. إن حضرت، سأُهاجم. وإن لم أحضر، سأُهاجم من وسائل إعلام الأخبار الكاذبة طبعاً".

1:16 AM
روبيو وكوبر يناقشان الملاحة في هرمز

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو بحث هاتفيا مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر الملف الإيراني وجهود استعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز، وأنهما "ناقشا أهمية تحمل أوروبا مسؤولية أكبر في توفير تأمين لنفسها".

12:32 AM
تبادل الرسائل مستمر بين طهران وواشنطن

أشارت وكالة إيسنا الإيرانية إلى أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، بوساطة باكستان، مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق.

12:19 AM

محمد البديوي

واشنطن
الديمقراطيون يعارضون تقديم مساعدات لإسرائيل

أظهر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز، بالتعاون مع مركز سيينا للبحوث، معارضة 74% من الناخبين المؤيدين للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لإسرائيل، وذلك في أكبر تغيير يظهر مدى تآكل الدعم لإسرائيل، بعد أن كانت النسبة قبل حرب غزة 45% فقط. واعتمد الاستطلاع على المستجيبين الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم ديمقراطيون أو مستقلون يميلون للحزب الديمقراطي، ومن صوّتوا لصالح كامالا هاريس في انتخابات 2024، أو الذين يخططون للتصويت لمرشح ديمقراطي في انتخابات عام 2026.

تظاهرة منددة بحرب غزة في واشنطن، 28 أغسطس 2025 (الأناضول)
12:14 am

واشنطن
إيران تسقط مسيّرات أميركية بمليار دولار

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن إيران دمّرت أكثر من 24 طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو 9" منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن قيمة الخسائر الأميركية تقدّر بنحو مليار دولار.

رويترز

مصدر إيراني: لا اتفاق بعد لكن الفجوات تقلّصت

نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله، إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن جرى تضييق الفجوات. وأضاف أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زالا بين النقاط العالقة.

12:08 AM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الخميس
  • مصد إيراني: لا اتفاق بعد لكن الفجوات تقلصت
  • إيران تنفي إصدار مجتبى خامنئي توجيهاً بشأن اليورانيوم المخصب
  • بوتين يعرض على شي فكرة نقل اليورانيوم الإيراني لروسيا
  • إيران: 31 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة
  • روبيو يأمل أن تؤدي الوساطة الباكستانية مع إيران إلى اتفاق
  • الهند: أولويتنا إخراج سفننا من مضيق هرمز قبل إرسال أخرى
  • النيابة الكويتية تحيل متهمين من الحرس الثوري إلى محكمة مختصة
روبيو قبل اجتماعه مع الناتو: ترامب مستاء جدا من الحلف بسبب حرب إيران

"خريطة طريق ملادينوف" لغزة: تسليم السلاح أولاً

لبنان | غارات متواصلة على الجنوب وحزب الله يعلن تنفيذ 16 عملية