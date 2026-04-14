الحرب في المنطقة | حصار بحري على موانئ إيران ومساعٍ لعقد جولة تفاوض جديدة

طهران

14 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 01:23 (توقيت القدس)
دخلت الحرب على إيران مرحلة جديدة من التعقيد مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بدء فرض الحصار على مضيق هرمز، وذلك في إطار مساعيه لنزع ورقة مضيق هرمز من إيران أداة ضغط ومساومة، بعد تعثر المفاوضات في إسلام أباد. بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الإيرانية إن أي تدخل عسكري أجنبي في مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الأزمة وعدم الاستقرار في أمن الطاقة العالمي.

وتوعد ترامب بتدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار الذي بدأ الجيش الأميركي فرضه على الموانئ الإيرانية، مشيراً إلى أن إيران تواصلت مع واشنطن وتسعى إلى اتفاق لكنها لم توافق على التخلي عن برنامجها النووي. وأضاف ترامب: "حالياً لا توجد حرب، لدينا حصار"، متابعاً: "لا تنسوا أن سلاح الجو لديهم اختفى وكذلك قادتهم، وهذا أمر كبير".

على الصعيد السياسي، أفاد موقع أكسيوس بأن وسطاء من باكستان ومصر وتركيا سيواصلون خلال الأيام المقبلة محادثاتهم مع الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. ونقل الموقع عن مصدر إقليمي ومسؤول أميركي أن جميع الأطراف لا تزال ترى إمكانية التوصل إلى اتفاق، مع آمال بإجراء جولة جديدة من المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار في 21 إبريل/ نيسان. وأشار الموقع إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس استئناف الضربات إذا لم يؤدِّ الحصار البحري إلى تغيير موقف إيران، لافتاً إلى أن هذا الحصار، إلى جانب الانسحاب الأميركي من محادثات إسلام أباد، يُعد جزءاً من مسار التفاوض.

كما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاثنين، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "صامد"، مؤكدا مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بعد فشل محادثات إسلام أباد. وأضاف شريف في تصريحات مقتضبة متلفزة خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "لا يزال وقف إطلاق النار صامدا، وفي هذه اللحظة، تُبذل جهود مكثفة لحل القضايا العالقة".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول:

12:45 am

فرانس برس

فرانس برس
مدير "توتال إنرجيز": فرض رسوم مرور أفضل من إغلاق هرمز

أكد المدير التنفيذي لمجموعة توتال إنرجيز الفرنسية، الاثنين، أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالنسبة إلى سوق النفط "حتى لو تطلب الأمر دفع رسوم"، وذلك في اليوم الأول من حصار أعلنته واشنطن على الموانئ الإيرانية. وقال باتريك بوياني في مؤتمر عُقد في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي "من الواضح أن إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، حتى لو تطلب الأمر دفع رسوم لأي طرف، أمر بالغ الأهمية لحرية السوق".

ولفت بوياني إلى أن الحصار الإضافي الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الموانئ الإيرانية ودخل حيز التنفيذ الاثنين يزيد من "انخفاض" المعروض في السوق التي تعاني أصلا نقصا في النفط. ورأى أن ذلك يفسر الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام الاثنين. وأكد عدم قانونية رسوم العبور التي فرضتها طهران في مضيق هرمز، والتي قدرها بدولار واحد للبرميل، لكنه اعتبر أن "المشكلة الحقيقية تكمن في التهديد" الذي يواجه حركة الملاحة في المضيق، أكثر من أي رسوم عبور.

وأكد أن الدول الغربية بخلاف الدول الآسيوية، تملك "احتياطات تكفي لثلاثة أشهر تقريبا" وقادرة على التخفيف من أزمة النفط. وأضاف "لكن إذا استمرت هذه الحرب والإغلاق لأكثر من ثلاثة أشهر، فسنبدأ مواجهة مشكلات خطيرة في إمدادات بعض المنتجات مثل الكيروسين، ما سيدفعنا إلى ترشيد استخدام الطائرات، أو الديزل".

12:38 AM

ليال حداد

ليال حداد
صحافية لبنانية؛ رئيسة قسم المنوعات والميديا في "العربي الجديد".
دبلوماسية "ليغو" وتحوّل البروباغندا الإيرانية في الحرب

شهدت البروباغندا الإيرانية خلال الحرب الأخيرة تحولاً لافتاً يتخطّى مجرد تحديث للأدوات أو تبنّي تقنيات جديدة، فينتقل في طبيعة الخطاب ذاته، وفي الجهة التي تنتجه، وفي الجمهور الذي يستهدفه. هذا التحول يمكن تتبعه من خلال الوقائع التي رافقت الحرب، وكشفت عن نمط جديد من العمل الدعائي، يختلف جذرياً عن الصورة النمطية التي ارتبطت بالجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها. لمزيد من التفاصيل: 

طهران
دبلوماسية "ليغو" وتحوّل البروباغندا الإيرانية في الحرب

12:36 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بزشكيان: المطالب الأميركية المفرطة حالت دون التوصل لاتفاق

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان مساء الاثنين، في اتصال هاتفي هو الثاني خلال يومين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد، السبت، "أبدى جدية وحسن نية للتوصل إلى اتفاقٍ مستدام"، موضحاً أنّه "رغم التفاهمات الفنية التي تحققت بين الأطراف، فإن الإفراط في المطالب وانعدام الإرادة السياسية لدى المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى حالا دون الوصول إلى اتفاق نهائي". لمزيد من التفاصيل: 

بزشكيان وماكرون في نيويورك، 24 سبتمبر 2025 (Getty)
بزشكيان لماكرون: المطالب الأميركية المفرطة حالت دون التوصل لاتفاق

12:33 am

فرانس برس

فرانس برس
نتنياهو: وجّهنا أقوى ضربة لإيران في تاريخها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، إن إسرائيل بدعم من حليفتها واشنطن، وجّهت لـ"النظام الإيراني أقوى ضربة في تاريخه". وشبه نتنياهو المواقع النووية الإيرانية بمعسكرات الاعتقال النازية قائلا "لو لم نتحرك، لكانت أسماء مثل نطنز، وفوردو، وأصفهان... ارتبطت إلى الأبد بالعار، مثل أوشفيتز، وتريبلينكا، ومايدانيك، وسوبيبور".

12:03 AM
أبرز الأحداث الاثنين | 13 إبريل

  • ترامب يعلن بدء حصار هرمز

  • إيران: أي تدخل في هرمز يفاقم الأزمة وترامب سيفشل عسكرياً

  • البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي بعد هجمات مسيّرات

  • باكستان تؤكد استمرار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران

  • بدء الموجة الأخيرة لإجلاء موظفي محطة بوشهر النووية في إيران

  • الجيش الأميركي: سنسيطر على خليج عمان وبحر العرب

  • نتنياهو يدعم الحصار البحري الأميركي على إيران

  • روسيا مستعدة لتسلّم اليورانيوم الإيراني المخصّب

صابر غل عنبري
ليال حداد
فرانس برس
