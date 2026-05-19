الحرب في المنطقة | حديث أميركي عن "تطوّر إيجابي للغاية" في المحادثات مع إيران

طهران

19 مايو 2026   |  آخر تحديث: 02:36 (توقيت القدس)
تتواصل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تصاعد التهديدات المتبادلة بتصعيد مستوى المواجهة حال استئناف الحرب. وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، الاثنين، عن "فرصة جيدة جدا" للتوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، لكنه حذر من أن واشنطن لا تزال مستعدة لشنّ "هجوم واسع النطاق" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وكان ترامب قد قال، في وقت سابق الاثنين، إنه قرّر تعليق هجوم عسكري كان مقرراً على إيران الثلاثاء بناء على طلب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبشأن المفاوضات، قالت وكالة تسنيم الإيرانية المحافظة إن إيران قدمت عبر الوسيط الباكستاني أحدث نص لها يتألف من 14 بنداً، وذلك لتسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد أن أرسلت واشنطن في وقت سابق نصاً مؤلفاً من 14 بنداً أيضاً، رداً على المقترح الإيراني، مشيرة إلى أن طهران قامت وفق الآلية المتبعة في تبادل الرسائل، وبعد إدخال بعض التعديلات، بتقديم نصها الجديد في صيغة محدثة من 14 بنداً عبر الطرف الباكستاني.

01:36 am

الكابينت الإسرائيلي يبحث استئناف الحرب

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران، للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وقالت الصحيفة: "عقد نتنياهو مساء (الاثنين) مرة أخرى اجتماعًا للكابينت المصغّر، وكان في صلب النقاش احتمال اندلاع جولة قتال إضافية مع إيران". وهذه المرة الثانية التي يعقد فيها نتنياهو اجتماعا للكابينت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق الصحيفة.

01:22 am

رويترز

ترامب: هناك فرصة جيدة لإبرام اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن هناك "فرصة جيدة جدا" لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه إرجاء هجوم عسكري مقرر للسماح بمواصلة المفاوضات. وصرح ترامب للصحافيين: "يبدو أن هناك فرصة جيدة جدا لتوصلهم إلى حل ما. إذا تمكنا من تحقيق ذلك دون قصفهم بقوة بالغة، فسأكون سعيدا جدا".

ورحّب الرئيس الأميركي بـ"تطوّر إيجابي للغاية" في المحادثات مع إيران، قال إنه أقنعه بإرجاء هجوم عسكري مخطّط له.

01:17 am

طهران
بقائي يرد على اتهامات ميرتز

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على منصة إكس، صحة الاتهامات التي وجّهها المستشار الألماني فريدريش ميرتز إلى إيران بشأن التورط في هجوم على مكان قريب من محطة نووية في دولة الإمارات، مؤكداً أن "لا أساس لها"، وأن أبوظبي نفسها لم تعلن رسمياً تحميل إيران المسؤولية عنها.

1:15 AM

طهران
مقر "خاتم الأنبياء" يحذر من أي عدوان

حذّر قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، الجنرال علي عبدللهي، مساء الاثنين، من مغبّة أي عدوان أميركي إسرائيلي جديد على بلاده، داعيا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تجنب "تكرار أي خطأ استراتيجي أو سوء تقدير في الحسابات". وأضاف عبدللهي أن إيران وقواتها المسلحة "أكثر جاهزية وقوة من أي وقت مضى، وأنها تقف ويدها على الزناد، وستردّ سريعاً وبحزم وبقوة وبشكل واسع على أي عدوان جديد يستهدف أرض الوطن وشعبه".

12:55 AM
أبرز الأحداث يوم الاثنين | 18 مايو

  • ترامب: أرجأنا هجوماً على إيران كان مقرراً الثلاثاء

  • تفعيل الدفاعات في جزيرة قشم الإيرانية ضد مسيّرات

  • بزشكيان: لن نتنازل عن حقوق الإيرانيين

  • إيران تطلق نظام تأمين بعملة بيتكوين لشحنات هرمز

  • تركيا: الأولوية استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا

  • طهران تسلم إسلام أباد مقترحاً معدلاً من 14 بنداً

  • باكستان تنشر طائرات مقاتلة وآلاف الجنود في السعودية

2:11 AM

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن عباس عراقجي بحث مع وزير الداخلية الباكستاني في طهران "الجهود الجارية لإنهاء الحرب"، وأنه أشار إلى أن "تناقض المواقف الأميركية ومطالبها المفرطة عقبة أمام المسار الدبلوماسي". وأعرب عراقجي عن تقدير طهران لـ"مساعي إسلام آباد لدفع الدبلوماسية ومنع التصعيد"، مشددا على أن "دخولنا المسار الدبلوماسي كان مسؤولا رغم شكوكنا تجاه الإدارة الأميركية".

في المقابل، أعرب وزير داخلية باكستان لعراقجي عن أمله في أن "تسهم مساعي بلاده في إرساء السلام بالمنطقة".

