تتواصل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تصاعد التهديدات المتبادلة بتصعيد مستوى المواجهة حال استئناف الحرب. وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، الاثنين، عن "فرصة جيدة جدا" للتوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، لكنه حذر من أن واشنطن لا تزال مستعدة لشنّ "هجوم واسع النطاق" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وكان ترامب قد قال، في وقت سابق الاثنين، إنه قرّر تعليق هجوم عسكري كان مقرراً على إيران الثلاثاء بناء على طلب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبشأن المفاوضات، قالت وكالة تسنيم الإيرانية المحافظة إن إيران قدمت عبر الوسيط الباكستاني أحدث نص لها يتألف من 14 بنداً، وذلك لتسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد أن أرسلت واشنطن في وقت سابق نصاً مؤلفاً من 14 بنداً أيضاً، رداً على المقترح الإيراني، مشيرة إلى أن طهران قامت وفق الآلية المتبعة في تبادل الرسائل، وبعد إدخال بعض التعديلات، بتقديم نصها الجديد في صيغة محدثة من 14 بنداً عبر الطرف الباكستاني.

تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...