الحرب في المنطقة | جمود في المفاوضات وغارات أميركية جديدة على إيران

لندن

العربي الجديد

28 مايو 2026   |  آخر تحديث: 02:40 (توقيت القدس)
بين تفاؤل حذر وتمسك لحد التشدد بالشروط، تراوح المفاوضات مكانها بينما تتواصل الجهود لوضع آخر اللمسات على اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة. أعلن الرئيس الأميركي

 دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن إيران تريد بشدة التوصل لاتفاق، ولكنه غير راضٍ حتى الآن عن التفاصيل، قائلاً إنه لا يعتقد أن إيران لديها خيار، فإما نحصل على اتفاق، أو نعود لإنهاء المهمة، في إشارة إلى استعداده لاستئناف الحرب في حال عدم التوصل لاتفاق.

وقال ترامب للصحافيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض: "إيران عازمة للغاية، وترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. لم نصل إلى ذلك بعد.. نحن غير راضين عن الاتفاق، لكننا سنكون راضين". وقبل ذلك، قال نائبه جي دي فانس، الذي يشارك في محادثات التوصل إلى اتفاق مع إيران، في مقابلة مع شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية إنه "متفائل للغاية" بإمكانية موافقة طهران، ضمن أي اتفاق محتمل، على عدم تطوير أسلحة نووية، لكنه اعتبر أن التحدي الأكبر يتمثل في التوصل إلى "آلية رقابة وتفتيش" تمنح واشنطن الثقة بأن إيران لن تنتهك الاتفاق مستقبلاً.

وخلال الساعات الماضية، أعلن التلفزيون الإيراني أنه تمكن من الوصول إلى النص غير الرسمي والأولي لمذكرة التفاهم المكونة من 14 بنداً بين إيران والولايات المتحدة، والتي تم التوصل إليها أخيراً، بوساطة باكستانية. وأكد التلفزيون الإيراني أن واشنطن تعهدت في هذه الوثيقة برفع الحصار البحري عن إيران، والكف عن مضايقة السفن العابرة من وإلى إيران. وفي المقابل، تعهدت إيران بأن يصل عدد السفن التجارية العابرة من مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد. رداً على ذلك، قالت الرئاسة الأميركية عبر أحد حساباتها الرسمية على منصة "إكس"، إن "هذا التقرير من وسيلة إعلامية إيرانية رسمية ليس حقيقياً ومذكرة التفاهم التي نشرها مفبركة بالكامل. ينبغي ألا يصدق أحد كلمة واحدة مما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية".

تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

02:34 am

رويترز

رويترز
"رويترز": أميركا شنت ضربات جديدة بإيران

قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز، إن الجيش الأميركي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديدا للقوات وحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش الأميركي اعترض وأسقط أيضا عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية التي شكلت تهديدا.

01:45 am

العربي الجديد

طهران
"فارس": سماع دوي 3 انفجارات شرقي مدينة بندر عباس

أفادت وكالة فارس الإيرانية، بسماع دوي ثلاثة انفجارات شرقي مدينة بندر عباس الساحلية الإيرانية حوالي الساعة 1:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لعدة دقائق وأن السلطات تتابع الأمر لتحديد مصدر الأصوات.

01:37 am

العربي الجديد

طهران
ناشط إيراني: محادثات قطر بشأن الأموال المجمدة كانت ناجحة

قال الناشط الإعلامي سعيد آجورلو، عضو الفريق الإعلامي المقرّب من الوفد الإيراني المفاوض، مساء الأربعاء، عن نجاح الزيارة التي أجراها رئيس الوفد محمد باقر قاليباف إلى دولة قطر، والتي ركزت على ملف الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وقال آجورلو في حديث للتلفزيون الإيراني، "بناء على التقدّم الفني الذي تحقق في قطر، من المقرر أن يصبح جزء من الأصول الإيرانية المجمدة متاحا للبنك المركزي بصورة غير قابلة للتراجع"، وذلك فور إقرار التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف أن التفاهم المؤلف من 14 بندًا يتضمن عدد من الخطوات العملية والملموسة، من بينها إتاحة الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب إعفاءات من العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيماويات ومشتقاتهما طوال مدة التفاهم، فضلًا عن رفع الحصار البحري. وأوضح أنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على تنفيذ هذه الإجراءات، فإن طهران ستنتقل إلى المرحلة الثانية، أما إذا لم يحدث ذلك، فلن تكون هناك، من الأساس، ثقة كافية للانتقال إلى الخطوات اللاحقة.

11:54 pm

العربي الجديد

طهران
مسؤول إيراني: خطاب ترامب لن يثنينا عن خطوطنا الحمراء

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن خطاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "لن يثني إيران عن خطوطها الحمراء".

وحدد تلك الخطوط، وفق وكالة رويترز، في "الحق في تخصيب اليورانيوم وحيازته والسلطة على مضيق هرمز ورفع العقوبات".

11:49 pm

العربي الجديد

طهران
أبرز تطورات أمس الأربعاء 27 مايو 2026
  • ترامب: إيران تريد التوصل لاتفاق لكنني غير راضٍ عن تفاصيله
  • الحرس الثوري: عبور 23 سفينة مضيق هرمز
  • التلفزيون الإيراني يكشف جزءا من بنود مذكرة التفاهم مع واشنطن
  • فانس "متفائل" باتفاق مع إيران
  • اتصالات عربية وإيرانية مكثفة لدعم الوساطة بين واشنطن وطهران
  • الهند تعلن أن إيران أطلقت سراح عشرة بحارة من مواطنيها
  • مجلس الأمن يندد بالهجوم على محطة براكة النووية في الإمارات
11:45 PM

محمد البديوي

واشنطن
ترامب: إيران تريد التوصل لاتفاق لكنني غير راضٍ عن تفاصيله

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن إيران تريد بشدة التوصل لاتفاق، ولكنه غير راضٍ حتى الآن عن التفاصيل، قائلاً إنه لا يعتقد أن إيران لديها خيار، فإما نحصل على اتفاق، أو نعود لإنهاء المهمة، في إشارة إلى استعداده لاستئناف الحرب في حال عدم التوصل لاتفاق.

وقال ترامب للصحافيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض: "إيران عازمة للغاية، وترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. لم نصل إلى ذلك بعد.. نحن غير راضين عن الاتفاق، لكننا سنكون راضين".

وفي حديث ثانٍ لشبكة "بي بي أس"، أكد ترامب أنه لن يتم تخفيف العقوبات على إيران مقابل تخليها عن اليورانيوم المخصب. وتريد إيران رفع العقوبات عنها، وتحرير أموالها المجمّدة، في أي اتفاق محتمل مع واشنطن لإنهاء الحرب في المنطقة. وقال ترامب في حديثه للشبكة: "لن يكون هناك تخفيف للعقوبات، لا. هم سيتخلون عن اليورانيوم عالي التخصيب الذي لديهم، ليس بسبب العقوبات أو بسبب السعي لتخفيفها".

ترامب خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، 27 مايو 2026 (كانت نيشيمورا/فرانس برس)
ترامب: إيران تريد التوصل لاتفاق لكنني غير راضٍ عن تفاصيله حتى الآن

محمد البديوي
